Рада призвала парламенты мира признать Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа

За соответствующее постановление 8199 проголосовали 310 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк (фракция "Голос") в телеграме.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Голодомор 1932-1933 годов унес миллионы человеческих жизней, миллионы людей погибли от ужасной смерти в результате преступной политики и тоталитарного режима, когда корабли, загруженные украинским зерном, выходили из украинских портов.

В документе отмечается, что сейчас, когда Украина снова страдает агрессией со стороны Российской Федерации, когда происходят массовые нарушения прав и свобод граждан Украины, важно вспомнить уроки истории.

"Особенно необходимо в нынешних условиях для Украины поддержка демократических государств мира, в частности признание ими геноцидом украинского народа Голодомора 1932-1933 годов", - говорится в пояснительной записке.

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