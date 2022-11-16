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Рада призвала парламенты мира признать Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа

голодомор,италия

За соответствующее постановление 8199 проголосовали 310 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк (фракция "Голос") в телеграме.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Голодомор 1932-1933 годов унес миллионы человеческих жизней, миллионы людей погибли от ужасной смерти в результате преступной политики и тоталитарного режима, когда корабли, загруженные украинским зерном, выходили из украинских портов.

В документе отмечается, что сейчас, когда Украина снова страдает агрессией со стороны Российской Федерации, когда происходят массовые нарушения прав и свобод граждан Украины, важно вспомнить уроки истории.

"Особенно необходимо в нынешних условиях для Украины поддержка демократических государств мира, в частности признание ими геноцидом украинского народа Голодомора 1932-1933 годов", - говорится в пояснительной записке.

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ВР (29273) геноцид (416) Голодомор (1055)


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Топ комментарии
+8
Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Польща , Канада вже визнали! Приєднуйтесь!
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16.11.2022 17:17
+8
Вірменія не визнає, бо Україна не визнала геноцид вірмен турками. А Ізраїль не визнає, бо ідеологом геноциду українців був Лазар Каганович.
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16.11.2022 17:32
+6
Друзі,а вам відомо,що Голодомор не визнали геноцидом українців не тільки Рашка,а ще й 2 "головні жертви геноцидів" планети: Ізраїль і Вірменія?
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16.11.2022 17:16
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а ще армяни і Іран...Всі вони + Рашка....зараз воюють проти України...Збіг?
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16.11.2022 17:18 Ответить
Дуже цікаво - чому? Їм то шо з того? І блін нема кого компетентного спитати...
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16.11.2022 17:18 Ответить
Бо срасія вялікая і магучяя, і вона не могла мати фашистські режими
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16.11.2022 17:30 Ответить
Просто. Почитайте списки организаторов и исполнителей Голодоморов.
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16.11.2022 17:39 Ответить
До чого тут Ізраїль? Ані сама держава, ані їх громадяни до Голодомору не причетні. Які проблеми його визнати?
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16.11.2022 17:55 Ответить
апдейт. серед організаторів і виконавців є вихідці з Литви і з УРСР, але і Литва і Україна таки визнали Голодомор геноцидом.
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16.11.2022 17:58 Ответить
Друзі,а вам відомо,що Голодомор не визнали геноцидом українців не тільки Рашка,а ще й 2 "головні жертви геноцидів" планети: Ізраїль і Вірменія?
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16.11.2022 17:16 Ответить
Вірменія не визнає, бо Україна не визнала геноцид вірмен турками. А Ізраїль не визнає, бо ідеологом геноциду українців був Лазар Каганович.
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16.11.2022 17:32 Ответить
..і саме тому серед роспропогандистів проти України половина армян,а інша половина юдеї??цікава логіка
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16.11.2022 17:39 Ответить
Ми говоримо про вірмен у Вірменії та євреїв у Ізраїлі. А пропагандисти на параші вірменського, єврейського походження не мають ніякого відношення до прийняття рішень державними органами цих країн.
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16.11.2022 19:12 Ответить
Естонія, Латвія, Литва, Чехія, Польща , Канада вже визнали! Приєднуйтесь!
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16.11.2022 17:17 Ответить
щас "квартал - 95" даст свой ответ этим сеньйорам-чемберленам из рады о своём видении голодомора.
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16.11.2022 17:20 Ответить
Признание Еврейского Холокоста при гетьмане Украины Богдане Хмельницком

Автор (ініціатор): Едельман Максиміліан Володимирович

Дата оприлюднення: 13 червня 2016
4 (чотири, примітка моя)
голосів з 25000
необхідних

"лол кєк чєбурєк" (С)

Ще версії будуть?
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16.11.2022 18:03 Ответить
Вот именно поэтому.
То, что происходило с евреями Украины при Хмельнитчине, я описывать не буду. Достаточно сказать, что хотя с тех времен прошло 350 лет, до сих пор в день Уманской резни в молитвах проклинают "Хмеля-Злодея", наряду с Гитлером и Аманом.
Говорят, время лечит, но это не будет забыто никогда.
Поэтому есть то, что есть.
И пожалуйста, постарайтесь в таких темах обойтись без смешных смайликом и "чебуреков". Это совсем не весело.
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16.11.2022 18:11 Ответить
Ні, не через це. Ви наводите аргумент, який відомий в дуже вузькому колі українофобів і не має жодного офіційного підгрунтя .
Чи ви думаєте в Україні не залишилося євреїв щоб підписати цю петицію?
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16.11.2022 18:13 Ответить
Це ви вже по московськи - Я нічого не знаю і знати не бажаю. А коли я цього не знаю, то його й немає.
Якщо є проблеми, їх треба вирішувати, і це єдиний спосіб цю проблему усвідомити. А якщо проблему відкидати, то вона так і залишиться невирішеною назавжди.
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16.11.2022 18:22 Ответить
Та ні, це ви намагаєтеся розказувати шо вам весь світ щось винен і всі вас ображали. Але якщо вас всі ображали, то може це було через те, що ваші пращури поводили себе як лайно?
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16.11.2022 18:25 Ответить
Довольно неубедительный аргумент. Может, тогда признать Италию виновником геноцида евреев из-за завоевания Иудеи и Самарии римлянами? Там все признаки геноцида налицо.
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16.11.2022 18:12 Ответить
Треба Єгипту вимагати визнати Ізраїль виновником геноциду. Хто замовив та зробив массове вбивство єгипетських первістків в часи фараона? Не пригадуєте?
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16.11.2022 18:18 Ответить
Пригадую. Всевишній.
До нього теж маєте претензії? Врахуйте, Він цього не любить
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16.11.2022 18:24 Ответить
Погано пригадуєте. Був такий єврей Моісей. Він все і замутив. І ще попередив інших євреїв, шоб значки на дверях малювали. І жоден єврей не сказав "Моісей, як ти можеш вбивати нівчому не повинних дітей?".
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16.11.2022 18:26 Ответить
А хто в Моше був Керівником та Порадником?
Забули?
А ось Він ніколи і нічого не забуває і ваші сьогоднішні наскоки на Нього теж.
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16.11.2022 18:32 Ответить
Якби Моісей сидів разом з євреями на сраці рівно і не просив "Порадника" вбивати дітей, то нічого і не було би.
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16.11.2022 18:33 Ответить
І далі, розвиваючи тему. Офіційно в Україні 2673 праведників народу миру. Якшо ви знаєте шо це таке. Насправді звичайно більше, бо як мені розказували, деякі євреї замість казати що їх сховали люди, казали що були в концтаборі, бо тоді їм давали непогану компенсацію (не знаю наскільки правда).
А скільки євреїв на вашу думку сказало єгиптянам намалювати той оберіг, шоб їх дитина не загинула?
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16.11.2022 18:32 Ответить
Значно більше. Але не усі українці були праведниками. Ви згадуєте біблійні часи, точність подій у яких передана сумнівно, бо від часу самих подій до написання пройшов час.
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16.11.2022 19:55 Ответить
Ви що хочете сказати, що в Біблії брехня написана? В середні віки вас би за таке повели на барбекʼю.
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16.11.2022 20:45 Ответить
Таке не я кажу, а ви. А от дослідники в Ізраїлі вважають, що бібілійні тексти були написані значно пізніше тих часів, які вони описують. Тому покладатися на них як на бездоганні історичні документи, або як робите ви у своєму звинуваченні, майже як на юридичні, не можна. Але це не змінює їх, наприклад, релігійної цінності.
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16.11.2022 20:59 Ответить
А я нікого не звинувачую З чого ви це взяли?
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16.11.2022 21:07 Ответить
- Хто замовив та зробив массове вбивство єгипетських первістків...
- ...єврей Моісей. Він все і замутив. І ще попередив інших...
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16.11.2022 22:32 Ответить
Так це не я. Це в Біблії написано. Ви хочете сказати, що там - брехня?
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17.11.2022 10:27 Ответить
"Хто замовив та зробив" так і написано? Ви спитали де звинувачення, - от звинувачення. Ну щонайменше це виглядає як запит на розслідування.
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17.11.2022 18:28 Ответить
Так де звинувачення? Нема
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17.11.2022 19:20 Ответить
Интересно, а вот геноцид армян произошел по точно таким же рельсам ( казнь виновных в восстании против Оттоманской Империи и изгнание всех прочих), но это таки был именно геноцид. Ну, а про проделки арендаторов, которые и привели к трагедии во время Хмеля кое-кому выгодно "забыть".
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16.11.2022 18:22 Ответить
Да, в 1915 произошел таки армянский геноцид, этого никто не отрицает.
А про арендаторов тоже известно. Просто ставили на эту должность евреев, потому что у них получалось. Получалось бы у украинцев, то ставили бы их и они ничем не были бы лучше евреев-арендаторов. Должность такая да и время и нравы тогда были другие. Что с Хмеля-Злодея вины абсолютно не снимает.
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16.11.2022 18:29 Ответить
"Получалось бы у украинцев, то ставили бы их..." (ц) Это у Вас не вЯЯличие ли зачесалось? Поясните эту Вашу фразу, будь ласка.
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16.11.2022 18:31 Ответить
Это не "вяличие".
Это факт и реальность того времени.
Мне надо уходить, через час вернусь. Если меня к тому времени не забанят, постараюсь вам этот вопрос развернуть пошире
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16.11.2022 18:34 Ответить
В таком случае и то, шо произошло после - просто реальность того времени, а никакой не геноцид.
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16.11.2022 18:36 Ответить
Ви маєте на увазі цілком законне (підкреслюю) вирішення єврейського питання? Азохенвей!

А насправді в того пана якась дивна риторика. Всім цим срачем він насправді виправдовує звʼязок між євреями - організаторами Голодомору і ******** Ізраїлем. Але саме веселе те, що такого звʼязку нема. Це лише його приховане відчуття вини, яке він сам придумав і намагається нам тут виправдати.
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16.11.2022 18:40 Ответить
Нет, то что произошло потом самый настоящий геноцид, а не реальность того времени. Реальность тогда была грубая и страшная, но все же в ней не было принято вырезать всех под корень, от седых стариков до малых детей, чем с огромным удовольствием занимался Хмельницкий и его бандиты. И времени прошло с той поры много, 350 лет, вроде бы и забыться должно, но не забывается. А особенно еще и то, что этот холодный и безжалостный убийца сегодня национальный герой Украины. Да, немцы совершили Холокост, но Гитлера и его методы, к огромному для них уважению, развенчали и прокляли. А Украина Хмельницкого чтит, хотя что он хорошего сделал для Украины и украинцев, кроме того, что лишил их независимости и загнал в рабство к московским царям, я не вижу.
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16.11.2022 20:08 Ответить
Шановний, давайте заслухаємо вашу версію чому Ізраїль не визнає Голодомор геноцидом?
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16.11.2022 18:00 Ответить
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16.11.2022 18:03 Ответить
і не тільки голодоморів..до 80% працівників ГПУ-НКВД в Україні були теж єври. рекомендую почитати про Ізраіля Лєплєвского (відомо,що він особисто розстріляв 2000 чол в Києві),а то нам все Шухевичем та Бандерою голови морочать,а ще якимсь Бабиним Яром лякають...
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16.11.2022 17:51 Ответить
а що тут пояснювати ??? практично усе вище керівництво червоної комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів (срср) з 25 жовтня (7листопада) 1917 року і до середини 50-х ХХ-сторіччя були євреї або напів євреї !!! вофка ульянов (ленін) самарській напів єврей, каменев, троцькій зіновьєв, бухарін, калін - євреї !!! лазар казанович - інціатор голодоморів українців в Україні 1932/33 років, казахів в Казахстані - єврей !!!
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16.11.2022 18:42 Ответить
дуже вчасно! Це дуже потрібно!

а треба, щоб визнали ТЕПЕРІШНІ дії параші ГЕНОЦИДОМ, це трохи НАРАЗІ!
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16.11.2022 17:25 Ответить
А що таке "синьор-голодомор" з 95 кварталу щось не те зхавав?!
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16.11.2022 17:26 Ответить
Може тепер зебіли і Томос перестануть "термосом" називати.. Може ФСБ з Києво-Печерської лаври виженуть?! Але про що я - надо щоб паша мерседес на єрмака з балалайкою напав..
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16.11.2022 17:28 Ответить
Шось ви забагато всього хочете...
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16.11.2022 18:44 Ответить
Именно как геноцид и стоит признать. Именно сознательным уничтожением инициативных и трудолюбивых людей по идее Сралина. Производство зерна упало в разы и если бы были нужны деньги на строительство фабрик, то их значительно больше пришло бы от налогов, а не от грабежей. Сюда же входит заселение Крыма выродками-палачами, которые казнили белогвардейцев и одновременно с этими грабили и убивали местное население, затем переселение народов Донбасса с заселением принудительным всякой швали, попытка полонизации Западной Украины и другие действия, направленные на уничтожение этноса. Весьма успешные в других случаях, много народов России опущены до уровня животных, взять тех же бурят, которые превращены в алкашей и преступников именно методичным истреблением культуры и развития и поощрений быдла и предателей.

Если сравнить пропаганду совка в WW2, затем сравнить реально достоверные и наглядно подтвержденные события сейчас с пропагандой *****, сделать пропорцию и сразу будет понятно, что минимум треть нацистских преступлений сделаны именно совками, а не нацистами. А те все списали на них. Корреляция максимальная просто, настолько все убого, примитивно, нагло и лживо сделано. И собрать все это воедино с 1920 по 1955-ый год. И в качестве одного из пунктов капитуляции кацапов после их окончательного поражения обязательно заставить всех до этого их гражданина сдать экзамен по истории, настоящей истории, основанной на фактах без лжи и подлогов. Сдавать экзамены и изучать материал за свой счет разумеется, выплачивая штрафы за каждую пересдачу. Все как в Германии и Японии было.
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16.11.2022 17:28 Ответить
РабZeю сдал премьер Петр Столыпин в 1909 году...
Мы в Европу поставляем лучшее Зерно а Мире с Украинских Черноземов,поскольку РабZeя..зона не Черноземья...и у нас зерно не успевает Прорасти...
Петр Столыпин.доклад сЦарю Николашке 1909 год...🤣🤣
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16.11.2022 18:22 Ответить
Самим першим буде Кнессет Ізраїлю !
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16.11.2022 19:24 Ответить
Чому тільки Голодомор 32-33 років. Було, як мінімум, три голодомори.
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16.11.2022 19:30 Ответить
"За відповідну постанову 8199 проголосували 310 народних депутатів"(с) - цікаво, як проголосували прокасапські дегенерати з колишнього жопоблоку і не тільки...
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16.11.2022 21:04 Ответить
 
 