В России умер очередной военный, отвечавший за работу с мобилизованными: полковник Бойко пять раз выстрелил себе в грудь

Заместителя начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.А. Макарова, начальника отдела технического обеспечения Вадима Бойко обнаружили с многочисленными огнестрельными ранениями в грудь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

"Сегодня утром он пришел на работу, зашел в свой кабинет, а после этого оттуда раздалось пять выстрелов. Дежурный, услышавший стрельбу, прибежал на место и увидел тело Бойко - полковник был мертв. Предсмертную записку мужчина не оставил. На месте его гибели криминалисты нашли пять гильз и четыре пистолета Макарова. При этом местные СМИ сообщают, что это было самоубийство, но тогда получается, что полковник выстрелил себе в грудь пять раз. Бойко отвечал за работу с мобилизованными", – говорится в сообщении.

Напомним, 19 сентября депутаты Госдумы РФ единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

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В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По России прокатились акции недовольства.

Мужчины массово пытались уехать из РФ, но некоторые страны закрыли границы. В частности, в Грузию выехали около 700 тысяч граждан РФ.

По данным журналистов, по меньшей мере, 115 мобилизованных россиян были убиты на войне с Украиной.

"Частичная мобилизация" в России якобы завершена 1 ноября, но продолжается набор "добровольцев".

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