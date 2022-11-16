В России умер очередной военный, отвечавший за работу с мобилизованными: полковник Бойко пять раз выстрелил себе в грудь
Заместителя начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.А. Макарова, начальника отдела технического обеспечения Вадима Бойко обнаружили с многочисленными огнестрельными ранениями в грудь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.
"Сегодня утром он пришел на работу, зашел в свой кабинет, а после этого оттуда раздалось пять выстрелов. Дежурный, услышавший стрельбу, прибежал на место и увидел тело Бойко - полковник был мертв. Предсмертную записку мужчина не оставил. На месте его гибели криминалисты нашли пять гильз и четыре пистолета Макарова. При этом местные СМИ сообщают, что это было самоубийство, но тогда получается, что полковник выстрелил себе в грудь пять раз. Бойко отвечал за работу с мобилизованными", – говорится в сообщении.
Напомним, 19 сентября депутаты Госдумы РФ единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".
В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По России прокатились акции недовольства.
Мужчины массово пытались уехать из РФ, но некоторые страны закрыли границы. В частности, в Грузию выехали около 700 тысяч граждан РФ.
По данным журналистов, по меньшей мере, 115 мобилизованных россиян были убиты на войне с Украиной.
"Частичная мобилизация" в России якобы завершена 1 ноября, но продолжается набор "добровольцев".
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-Он покончил с собой.
-О! И как?
-Три раза ударил себя в спину ножом, перерезал себе горло и бросился в реку...
Но Брестская крепость не сдаюцца...🤣🤣🤣
Гитлер оказалсЯ гадом.а не союзник 🤣🤣🤣
Притом бойко-то как выстрелил!
Выстрелил в себя он, чтоб навек умолкла
Птичка на ветвях его души? (с)
реальльно
реально 5 разыв. ггг яя отвычаю
3-4 разыв ы потым смышно пару ударыв у ваа оно буде бьнтьть то ше правий замок
Тот 2 раза в голову выстрелил.
Терминаторы
И так семнадцать раз подряд ...
Питання - настільки поганий зір був чи він транссексуалом був та мав груди 10 розміру?