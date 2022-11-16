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Новости Война Мобилизация в РФ
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В России умер очередной военный, отвечавший за работу с мобилизованными: полковник Бойко пять раз выстрелил себе в грудь

бойко,вадим

Заместителя начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.А. Макарова, начальника отдела технического обеспечения Вадима Бойко обнаружили с многочисленными огнестрельными ранениями в грудь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.

"Сегодня утром он пришел на работу, зашел в свой кабинет, а после этого оттуда раздалось пять выстрелов. Дежурный, услышавший стрельбу, прибежал на место и увидел тело Бойко - полковник был мертв. Предсмертную записку мужчина не оставил. На месте его гибели криминалисты нашли пять гильз и четыре пистолета Макарова. При этом местные СМИ сообщают, что это было самоубийство, но тогда получается, что полковник выстрелил себе в грудь пять раз. Бойко отвечал за работу с мобилизованными", – говорится в сообщении.

Напомним, 19 сентября депутаты Госдумы РФ единогласно приняли во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Уголовный кодекс РФ такие понятия, как "мобилизация", "военное положение" и "военное время".

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В Европейском Союзе считают, что введение Госдумой России уголовной ответственности, более уместной во время полномасштабной войны, равно как и проведение на оккупированных украинских территориях так называемых "референдумов" является признаком "нервозности" Кремля из-за провалов на фронте.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. По России прокатились акции недовольства.

Мужчины массово пытались уехать из РФ, но некоторые страны закрыли границы. В частности, в Грузию выехали около 700 тысяч граждан РФ.

По данным журналистов, по меньшей мере, 115 мобилизованных россиян были убиты на войне с Украиной.

"Частичная мобилизация" в России якобы завершена 1 ноября, но продолжается набор "добровольцев".

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Автор: 

россия (96057) смерть (9248) мобилизация (2804)


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Топ комментарии
+33
Ну хоч попав? А то "трєвожно"...
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16.11.2022 17:58
+30
а контролний в голову
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16.11.2022 17:57
+26
"стрельба в четыре руки" ))
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16.11.2022 17:56
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"стрельба в четыре руки" ))
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16.11.2022 17:56 Ответить
-Док, а что с ним случилось?
-Он покончил с собой.
-О! И как?
-Три раза ударил себя в спину ножом, перерезал себе горло и бросился в реку...
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16.11.2022 18:35 Ответить
В этот день кащей бессмертный развлекался как мог
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16.11.2022 20:00 Ответить
По-македонськи.
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16.11.2022 18:57 Ответить
а контролний в голову
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16.11.2022 17:57 Ответить
п'ять куль і чотири пістолети. Де п'ятий? В дупу заглядали? Може туди контрольний був?
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16.11.2022 18:42 Ответить
Угу...Прямо в мозг.
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16.11.2022 18:52 Ответить
Добре хоч не в спину.
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16.11.2022 17:57 Ответить
Ну в спину он мог себе и топор всадить.
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16.11.2022 18:54 Ответить
промахувався мабуть.
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16.11.2022 17:57 Ответить
Какой выносливый!!!ну его и вынесли к ****** матери извините за ненормативную лексику,по другому никак
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16.11.2022 18:31 Ответить
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16.11.2022 18:56 Ответить
Ну хоч попав? А то "трєвожно"...
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16.11.2022 17:58 Ответить
Кобзон дає концерти. Черга на туди просто безмежна.
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16.11.2022 17:58 Ответить
Кабздон наверное, самый большой в мире стадион Камп Ноу , Барселона арендует вместимость 99 000 человек , пока еще вместит всех))))
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16.11.2022 18:09 Ответить
"нарендра моди" в Индии вроде бы побольше. 132 тыс.
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16.11.2022 18:46 Ответить
Вроде бразильскую "Маракану" пока никто не переплюнул - 200к смотрело матч Бразилия-Уругвай в 1950-м. Правда, его потом реконструировали и вместимость снизилась...
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16.11.2022 20:38 Ответить
Скоро військові самогубці будуть використовувати кувалди.
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16.11.2022 17:58 Ответить
Я думав тільки наш Кірпа так вмів, цей його переплюнув.
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16.11.2022 17:58 Ответить
моледец
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16.11.2022 17:59 Ответить
а почему нет инфы что он ещё и перезаряжал после каждоко выстрела Макарова??? Неувязочка! !
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16.11.2022 17:59 Ответить
Слабак. Не дотянул до известного анекдота с концовкой: "И так восемь раз подряд".
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16.11.2022 17:59 Ответить
Живучій аказался падла...
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16.11.2022 18:00 Ответить
чё то давно туров не было "водопады плато путорана" )
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16.11.2022 18:00 Ответить
Кацапські ахвіцери настільки круті, що після чотирьох пострілів собі в груди обов'язково роблять п' ятий - контрольний у саме серце! 😁
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16.11.2022 18:00 Ответить
яке прикре самогубство... п"ять раз... самогубився ))))
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16.11.2022 18:01 Ответить
Красіво ушол... по-макєдонскі, блд.
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16.11.2022 18:01 Ответить
Типове самогубство. Видно чмобики нерви витріпали.
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16.11.2022 18:02 Ответить
Он после одного выстрела уже бы не выстрелил второй раз. Разве что с автомата очередь всадил или в него всадили.
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16.11.2022 18:05 Ответить
Або "стєчкін" в режимі авт. вогню
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16.11.2022 18:23 Ответить
Неподобство! Чому в заголовкі "вмер"... а НЕ ЗДОХ ПАДЛО!
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16.11.2022 18:08 Ответить
В Макаровому училищі з макаровим пістолем....та й місця там - куди макар телят не ганяв
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16.11.2022 18:08 Ответить
а сліди пороху на спині. і так 5 разів
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16.11.2022 18:10 Ответить
То в нього після Херсону пригоріло...
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16.11.2022 18:15 Ответить
В старом совковом фильме "Коммунист" и не такие чудеса живучести были показаны...))
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16.11.2022 18:13 Ответить
Да!!! Сам себе в грудь четыре раза выстрелил?? Єто что ??новый российский анекдот???..... Хотя весть приятная !Побольше бы таких самоубийств среди полковников и не только!!!
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16.11.2022 18:16 Ответить
Здохніть всі, сросіянці, в муках
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16.11.2022 18:17 Ответить
Яке прикре самогубство
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16.11.2022 18:23 Ответить
Аи да сукин сын! А че не четыре ножевых?
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16.11.2022 18:25 Ответить
В дохлом Сссре,,,майор Гаврилов выстрелил себе в грудь 29 раз
Но Брестская крепость не сдаюцца...🤣🤣🤣
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16.11.2022 18:27 Ответить
ты его 30-м добил...
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16.11.2022 19:12 Ответить
Страна непуганых идиотов.
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16.11.2022 18:29 Ответить
он пошел посмотреть как справляються те кого он отправил первыми... решил до кобзона добраться и узнать по чем билеты
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16.11.2022 18:31 Ответить
какая же живучая свинособака...................нихуя себе......надеюсь *********** с первого выстрела себя захерячит..............................................................
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16.11.2022 18:32 Ответить
Гитлер внезапно напал на советское быдло...типа Молотов-Риббентроп..нарушил браццкий договор..но советские бараны сопротивлялись до последнего патрона...🤣🤣🤣..
Гитлер оказалсЯ гадом.а не союзник 🤣🤣🤣
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16.11.2022 18:33 Ответить
Буває... - в Україні Кравченко собі двічі голову сам собі прострелив, тут полковник 5ть разів застрелився...
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16.11.2022 18:47 Ответить
Прямо как в анекдоте, "Плейшнер пятый раз выбрасывался из окна - яд не действовал"
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16.11.2022 18:54 Ответить
полковник Бойко п'ять разів вистрелив собі в груди
Притом бойко-то как выстрелил!

Выстрелил в себя он, чтоб навек умолкла
Птичка на ветвях его души? (с)
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16.11.2022 19:05 Ответить
все просто 3доx кацаб
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16.11.2022 19:10 Ответить
Це курві, за Єнота і за кожного сірого хомячка по кулі
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16.11.2022 19:15 Ответить
Прізвище кацапське ,яб таким два рази ато і три померти побажав
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16.11.2022 19:20 Ответить
а краще би було якщо...знайшли пять дохлих палковників та один пистолет
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16.11.2022 19:21 Ответить
В книгу рекордів Гіннеса цього добродія. Здається він перевершив попередній рекорд Кирпи.
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16.11.2022 19:36 Ответить
стопроцентно можна
реальльно
реально 5 разыв. ггг яя отвычаю
3-4 разыв ы потым смышно пару ударыв у ваа оно буде бьнтьть то ше правий замок
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16.11.2022 19:44 Ответить
Человек доброе дело сделал, а вы над ним смеётесь, а-ха-ха-ха-ха
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16.11.2022 20:03 Ответить
Побил рекорд Кравченко.
Тот 2 раза в голову выстрелил.
Терминаторы
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16.11.2022 20:08 Ответить
Буває
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16.11.2022 20:19 Ответить
Це просто нерви - чмобіки довели до нестями. Взяв по два макарова в кожну руку та одночасно вистрилів - це вже 4 кулі, а п'ята куля - з п'ятого макарова, який він надійно після цього заховав. Потім ліг і спокійно здох.
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16.11.2022 20:31 Ответить
Сльози мішають мнє гаварить...
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16.11.2022 20:33 Ответить
Якесь дивне самогубство... 4 стволи , 5 пострілів. А контрольного в голову не було.
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16.11.2022 20:34 Ответить
Рембо-***.
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16.11.2022 20:43 Ответить
Яке прикре самогубство...
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16.11.2022 20:54 Ответить
Как говорили ещё в совке: шел, споткнулся, упал и насмерть.
И так семнадцать раз подряд ...
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16.11.2022 21:33 Ответить
...і три рази в голову...
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16.11.2022 21:38 Ответить
Хароший руцькій👍
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16.11.2022 22:24 Ответить
Тільки з п"ятого разу поцілив собі в груди?
Питання - настільки поганий зір був чи він транссексуалом був та мав груди 10 розміру?
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20.11.2022 21:19 Ответить
 
 