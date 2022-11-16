РФ могла спланировать инцидент с ракетой, чтобы поссорить Польшу и Украину, - премьер Моравецкий

Ракета, повлекшая гибель двух человек на агропредприятии в польском селе Пшеводув, вероятно, использовалась противовоздушной обороной Украины, однако не следует исключать вероятность сознательной провокации со стороны России, направленной на ухудшение отношений между Украиной и Польшей.

Об этом на заседании Совета национальной безопасности Польши заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы прекрасно знаем, что россияне могут использовать пропаганду, но и могут запланировать определенного рода действия. Всегда следует осознавать, что это все происходит в условиях жестокой войны России против Украины. Следовательно, Россия, которая наспех отступала из Херсона, могла хотеть организовать такие события, где атака могла быть одним из дополнительных или главных элементов, чтобы поссорить между собой Польшу и Украину", - отметил политик.

Премьер также отметил, что все спецслужбы Польши находятся в состоянии готовности к усилению безопасности Польши в связи с инцидентом.

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Напомним, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человек. В Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией.

Позже МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

CNN стало известно, что украинские военные сообщили США и союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше. Пока неизвестно, эта ли ракета ПВО является той же ракетой, которая ударила по Польше, но эта информация стала основой для текущей оценки США.

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