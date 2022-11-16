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Новости Война
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РФ могла спланировать инцидент с ракетой, чтобы поссорить Польшу и Украину, - премьер Моравецкий

моравецький

Ракета, повлекшая гибель двух человек на агропредприятии в польском селе Пшеводув, вероятно, использовалась противовоздушной обороной Украины, однако не следует исключать вероятность сознательной провокации со стороны России, направленной на ухудшение отношений между Украиной и Польшей.

Об этом на заседании Совета национальной безопасности Польши заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы прекрасно знаем, что россияне могут использовать пропаганду, но и могут запланировать определенного рода действия. Всегда следует осознавать, что это все происходит в условиях жестокой войны России против Украины. Следовательно, Россия, которая наспех отступала из Херсона, могла хотеть организовать такие события, где атака могла быть одним из дополнительных или главных элементов, чтобы поссорить между собой Польшу и Украину", - отметил политик.

Премьер также отметил, что все спецслужбы Польши находятся в состоянии готовности к усилению безопасности Польши в связи с инцидентом.

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Напомним, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человек. В Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией.

Позже МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

CNN стало известно, что украинские военные сообщили США и союзникам, что они пытались перехватить российскую ракету вблизи места удара в Польше. Пока неизвестно, эта ли ракета ПВО является той же ракетой, которая ударила по Польше, но эта информация стала основой для текущей оценки США.

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Автор: 

Польша (8497) провокация (1464) россия (96057) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+12
К полякам 1 вопрос: если это была "допотопная украинская ПВО-шная ракета С-300", то почему вы её не сбили? И куда делась 2-я ракета, которую вы сами вчера идентифицировали как Х-101, которая на вооружении ЗСУ не стоит и никогда не стояла???
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16.11.2022 19:12
+6
З всією повагою до поляків, але зараз покм це виглядає як дежавю з літаком Качинського
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16.11.2022 19:48
+5
Таке не планується. Просто москальські високоточні ракети лайно.
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16.11.2022 18:22
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Таке не планується. Просто москальські високоточні ракети лайно.
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16.11.2022 18:22 Ответить
Согласен

Как можно спланировать цепочку событий точно
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16.11.2022 18:42 Ответить
можна чітко передбачити реакцію Байдена - на 100%
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16.11.2022 18:46 Ответить
Чего там планировать, бахнуть по Польше двумя крылатыми ракетами?
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16.11.2022 20:17 Ответить
Дякуемо полякам за підтримку

ФСБ НЕ СПИТЬ І ГАДИТЬ УКРАЇНІ. У двох партнерів України ЧП - в Стамбуле теракт зробила сирійка ( читаем фсб), в Польші впала невідома ракета
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16.11.2022 19:10 Ответить
К полякам 1 вопрос: если это была "допотопная украинская ПВО-шная ракета С-300", то почему вы её не сбили? И куда делась 2-я ракета, которую вы сами вчера идентифицировали как Х-101, которая на вооружении ЗСУ не стоит и никогда не стояла???
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16.11.2022 19:12 Ответить
Слушне запитання 👍🏼😕
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16.11.2022 19:15 Ответить
Вот такие ситуации и проявляют: кто "дедушка", а кто "бабушка".
И в штаны заглядывать не нужно ...
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16.11.2022 19:32 Ответить
Маровецькому вірю 😕
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16.11.2022 19:13 Ответить
Пусть ляхи вспомнят касапское нутро и события под смоленском..
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16.11.2022 19:16 Ответить
Росія 15 листопада запустила майже 100 ракет по Україні. Із них близько 25 летіли на Захід.
https://24tv.ua/mi-tsogo-ne-pochuli-chogo-zelenskiy-ochikuvav-vid-partneriv-tli_n2199289

То може ЗСУ не треба збивати ракети, які летять далі на Захід і НАТО?
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16.11.2022 19:21 Ответить
Чому досі внятно не сказали, чия ракета? Зате внятно кажуть (не озвучуючи чия ракета), що "навмисного нападу не бачать" / "ймовірно Україна". Щось тут не чисто
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16.11.2022 19:38 Ответить
З всією повагою до поляків, але зараз покм це виглядає як дежавю з літаком Качинського
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16.11.2022 19:48 Ответить
ну надо бы допустить и украинских экспертов, чтобы ознакомились с доказательствами
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16.11.2022 20:18 Ответить
НАТО не хоче втручатися, тому вигадують різні дурниці. Може є якісь домовленості? Селіван мав розмову з якимось представником путіна до зустрічі G-20… не розумію, чому залишаються безкарними орки…
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16.11.2022 22:07 Ответить
 
 