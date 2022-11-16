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Новости Война
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Зеленский о взрыве в Польше: "Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета"

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что упавшая во вторник в Польше ракета была не украинской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета", – сказал он журналистам.

По его словам, он получил доклад от командования ВСУ и Воздушных сил и "не может им не доверять".

Он также считает, что Украину нужно было допустить на место крушения.

"А можно ли не говорить окончательные выводы? Имеем ли право быть в следственной группе? Конечно", - сказал он.

Читайте также: Инцидент с ракетой не навредит отношениям Украины и НАТО, - посол Эстонии в Альянсе Луйк

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "нет признаков" того, что упавшая во вторник в Польше ракета была "преднамеренным ударом" по стране.

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов Альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Читайте также: Гипотеза о падении украинской ракеты ПВО на Польшу не меняет сути, ответственность несет Россия, - премьер Италии Мелони

Автор: 

Зеленский Владимир (20769) Польша (8497)


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Топ комментарии
+36
На запит української сторони про допуск на місце падіння Дуда заявив що йому треба порадитися з американцями.
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16.11.2022 18:38
+31
Похоже Запад будет вешать эти ракеты на Украину - исключительно чтобы отмазать паРашу. Иначе пришлось бы реагировано на атаку на страну НАТО. Чего нынешний импотентский НАТО делать не хочет. Понятно что Украину наказывать никто не будет, может даже поощрят, дав пару лишних пушек. Но похоже "прощупывание" Запада лаптеногими удалось: НАТО опять уклонилось от должного ответа паРаше. Что паРаша и пыталась выяснить.
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16.11.2022 18:37
+25
Так какие проблемы допустить нашу делегацию на меcто прилета?
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16.11.2022 18:34
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Як деревце-бонсай - армія виглядає як справжня, але дуже маленька і хіба що для краси)
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16.11.2022 19:53 Ответить
А що ще можна чекати від повних виродків-обскурантів,які своїх жон підкладають під усіляких нігерів і дрочать?)
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16.11.2022 19:48 Ответить
так у них празники надвигаются. как можно народец в праздники пугать ответкой по рашке?
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16.11.2022 20:17 Ответить
Нам не надо сбивать ракеты которые летят на запад пусть падают в польше в германии ......
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16.11.2022 18:47 Ответить
росія 15 листопада запустила майже 100 ракет по Україні. Із них близько 25 летіли на захід.
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16.11.2022 18:54 Ответить
надо было их не сбивать ) 25 летіли на захід.
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16.11.2022 18:57 Ответить
.. Чем хуже тем лучше.. Мао дзэ дун
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17.11.2022 06:38 Ответить
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16.11.2022 18:48 Ответить
випадково прилетіла в Польщу в день саміту g-20, випадково також вдарили по електростанції, що живили нафтопровід Дружба, якою друг ***** орбан нафту качає? випадково русня місяцями готують бомбосховища?
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16.11.2022 19:31 Ответить
эксперты после удара заявили что ракета выпущена рускими. эксперт был из управления Американской разведки. потом вдруг старый дементивный бидон заявляет что это ПВО Украины. Не эксперт знакомый с результатом расследования, не специалист пентагона, а престарелый маразматик читающий свои выступления с бумажки и получающий заранее согласованные вопросы от прессы. спутниковое наблюдение за территорией ведется непрерывно и было видно что ракета пущена рашкой, однако байденовская администрация дала задний ход.
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16.11.2022 20:22 Ответить
Это ещё не все, вы почитайте ответ столтенберга , почему ПВО не засекло рокету *****, вот это точно анекдот
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17.11.2022 06:41 Ответить
Зайдіть в інтернет, подивіться характеристики ракети до с 300, якщо наші хлопці застосовували її за призначенням (тобто ппо) для збиття кацапської ракети, то після того як вона промахнулась вона має самознищитись А НЕ ПРОЛЕТІТИ ЩЕ 6-7КІЛОМЕТРІВ. Інша справа якщо ракета модернізована(так як роблять кацапи) і стала з класу земля-повітря класом земля-земля, то тоді вона взірветься в момент враження цілі.
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16.11.2022 18:50 Ответить
Не 6-7 а все 40
Если цель ТЕС была то она так расположена от границы

Версия про С-300 разваливается
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16.11.2022 19:04 Ответить
Йоу... та як же ж це геніально - використовувуати в українських ППО ракети класом "земля-земля", та ще й пробувати збивати їми ворожі літаки та ракети...
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16.11.2022 19:17 Ответить
Наші офіційні особи правомірно вимагають включити нас у слідчу групу з цього приводу, але я так думаю тут вже пішла дуже висока політика, і вся справа а в іміджі НАТО...
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16.11.2022 18:53 Ответить
Молодцем. не варто брехати.

Дональд тільки розпочав, а Джозеф вже обличчям у стіл.
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16.11.2022 18:55 Ответить
Даже на российском телевидении, полковник Ходоренок признал, что ракета российская, судя по фотографиям с мест и произведена на московском заводе. Но трусость всегда лжива.
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16.11.2022 18:57 Ответить
или ложь всегда труслива
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16.11.2022 22:47 Ответить
1.Директор ЦРУ Бернс був в Києві під час вибухів 15 листопада. Зустрічався з Зеленським, - WP
2.Вночі уламки ракети вказували що це срасійська.
3. Другий теракт у центрі Стамбула.
4. Дуда збирає РНБО, звонить Байдену, підвищує рівень бойової готовності військ.
5. Збирається екстрена рада членів НАТО.
І після цього заявити, що на території Польщі впала українська ракета ?
А потім піськов заявляє, що реакція США на падіння ракети в Польщі - "стримана та професійна".
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16.11.2022 18:58 Ответить
нам еще повезло, то нас не обвинили в нападении на НАТО. пока...
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16.11.2022 22:48 Ответить
Теоретически может сложится такая ситуация, что нато может остановить зсу при входе в Крым, и запросто
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17.11.2022 06:44 Ответить
На цей раз зелень має рацію. Але скільки б ми тут не пускали бульби, вирішуємо не ми і не зелень. Всі добре розуміють, що ніхто не збирається з рашкою щось затівати. Щоб зберегти лице і якісь типу норми простіше всього сказати,що це були вимушені українські ракети і сказати в бік рашки "аяяй" через вас, але не ви. Недарма ж Байден відразу зателефонував до зелі і скоріше всього сказав , прикрий рот,так треба.
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16.11.2022 18:59 Ответить
Все правильно делает. Погибли люди и все хотят знать всю цепочку событий. Максимально публичное расследование необходимо. Покажите все фотографии абсолютно всех обломков, что там нашли. Одна ракета, две или три (например, кацапская и за ней 2 противоракеты) - все покажите. Покажите воронку, рассчитайте кинетическую энергию и как пошел взрыв, все полностью публично и с непрерывным отчетом.

Есть большая разница между нашей ракетой ПВО, которая не самоликвидировалась при промахе (что свидетельствует о необходимости поставок современных ракет без такого рода недостатков) или же возможности сбивать ракеты раньше, и между сознательным актом агрессии кацапов по территории страны НАТО с целью проверить их на реакцию и на то, будет ли немедленным ответный удар по резиденции в Сочи или же нет и можно делать что угодно и дальше.
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16.11.2022 19:04 Ответить
Вот это верно
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16.11.2022 19:10 Ответить
https://tsn.ua/ru/ato/rf-udarila-po-harkovu-raketoy-s-300-obrazovalas-ogromnaya-voronka-foto-2148568.html РФ ударила по Харькову ракетой С-300: образовалась огромная воронка
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16.11.2022 21:23 Ответить
Есть ещё клеймо на рокете, и не одно
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17.11.2022 06:47 Ответить
Поляки ведут себя до странности осторожно. Не как поляки.
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16.11.2022 19:07 Ответить
Они полностью зависимы от оружейных поставок сша. байден (обама) прикрикнул, чтобы лгали, иначе самолетов, пво и танков хрен дождутся. как уже было с поставкой польских т-72: админ. байдена запретила полякам отдавать нам танки, поляки не послушались. что сделала админ. байдена? заморозила поставки абрамсов для поляков. поляки почти отгрузили нам свои миги, админ. байдена прикрикнула на них и почти отгруженные миги сорвались.
админ. байдена (обамы) нам совсем не друг, если вы не догадались. те мизерные поставки оружия, которые есть, они вынужденные, чтобы рейтинг демпартии не пробил дно и ушел в минус т.к. американские избиратели почти полностью за нас, но у байдена (обамы) договоренности с пуйлом. поставляя крохи по чайной ложке байден и ко через подконтрольные сми раздувает размер поставок в несколько раз, чтобы у амер. избирателей сложилось впечатление, что поставок достаточно. и к нашему большому сожалению это работает..
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16.11.2022 19:24 Ответить
Ну, то згадайте вбивство польського президента разом політичною елітою під Смоленському у 2010
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16.11.2022 23:49 Ответить
А что с самолётом качинского они вели себя смелее?
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17.11.2022 06:48 Ответить
Кожен другий, з коментуючих, експерт світового рівня. Все вони знають і про С-300 і про Х-101, тільки дайте їм наявні уламки і всю правду скажуть.
Таке враження, що зайшов на кацапську помийку. Така ж сама "конспірологія" і рівень експертних оцінок.
Емоції іноді дуже шкодять.
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16.11.2022 19:16 Ответить
слухай, не клоун ти наш, а те, що польське МЗС офіційно заявляло ще вчора - про те, що ракета російська, тебе не колише?
і які можуть бути розслідування про те, чия ракета впала? якщо НАТО як на долоні бачить всі ракетні пуски в нашій країні і точно знає, звідки й куди яка ракета летіла та де впала
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16.11.2022 19:36 Ответить
Ну це ж не завадило Байдену сказати що то наше ПВО?) Слухай вони можуть сказати що завгодно лиш би їм це було вигідно.
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16.11.2022 19:55 Ответить
Та уже все сказали - пох чья ракета, касап виновен..
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16.11.2022 19:17 Ответить
Так сказали щоб Україна не засмучувалась. Бо на українську ракету відповіді ніякої не може бути а от на російську потрібно якось реагувати щось робити. Саме в цьому різниця, саме тому вони приховують що то за ракета.
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16.11.2022 19:53 Ответить
Америка буде далдонить те що їм вигідно!
Вони з Китаєм посюсюкались і вирішили нехай рашка і далі бомбить Україну!
Це ж для них цікаве кіно,бойовик.А для нас це горе,смерті,розруха...
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16.11.2022 19:28 Ответить
Дуже шкода загиблих поляків. Але я памьятаю, що колись Кучма теж казав, що це не наша ракета. Хотілось би щоб Зеленський не повторив його помилки.
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16.11.2022 19:29 Ответить
То і була не наша ракета. Просто Україна взяла на себе провину. Під тиском. І виплатила репарації між іншим.
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16.11.2022 20:02 Ответить
Поляки що засцяли сказати правду?З літаком качинського те саме було замяли справу і все злили в унітаз,якесь там розслідування ведуть пятсот років і толку з того.Тут так само буде розслідування непонятно чого,як ітак все ясно навіть перехожому дивлячись на обломки ракети.Якщо це Україна то запросіть нас щоб ми пересвідчились що дійсно ми збивали але сталось ось так ,але чомусь виходить наша ракети летить в сусідню країну на 6км збивати там російську ракету,де логіка бліать?Тоість наше ппо стало не точним і почало давати збій на 6 км.Ну добре але ж було дві ракети нехай буде одна наша,а друга що теж наша.Дві прикрих випадковості акуєть!
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16.11.2022 19:31 Ответить
Оце москалям поперло - Европа обісралася, хватило одного знищеного польского трахтора, а ще ж завтра буде вирок по збитому МН-17 і там ні єдином словом росія не причетна до збиття....
*****, і ось це велике "ніщо" іменується ЕС та НАТО...
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16.11.2022 19:31 Ответить
И ведёт войну с одним хулиганом с лиговки
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17.11.2022 06:52 Ответить
НАТО зассало, дуже прикро
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16.11.2022 19:36 Ответить
А ты какую реакцию ожидал? Они знают что делают. Так же они знают,что путлер будет "быковать".
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16.11.2022 19:54 Ответить
Розрив дип відносин з русньой, вимагати компенсації та вибачення від *****. Ну хоча б не врати шо це українська ппо.... Тепер ***** впевнений що НАТО це імпотенти
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16.11.2022 20:21 Ответить
А теперь ***** будет не только быковать но и тролллить
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17.11.2022 06:53 Ответить
І НЕ Сумнівайся, фотофакти відеофакти та інша інфа зявиться потім коли інфа перегорить і стане неактуальна

+ пуйло просто не може отримати поразку від України, бо це сором для раші
+ пуйло провокує США+НАТО

щоб пуйло не зробив США+НАТО будуть замилювати, бо в них особливо США страх перед ЯО пуйло, але якщо він вирішив використати ЯО то він його використає і не має значення чи США вступить фізично у війну чи ні (а проти кого використає, НАТО і США мабуть здогадуються)

США і НАТО вам підказка "Очікування гірше смерті"
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16.11.2022 19:57 Ответить
Хоч і Зеленському збрехати це буденність як то з "вагнер гейтом". Але я тут йому чомусь вірю.
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16.11.2022 19:58 Ответить
Зеленський розповів, що увечері 15 листопада він заслухав доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ."Це серйозна історія. Я навіть не сумніваюся у доповіді вечірній мені особисто від командувача Повітряних сил до Залужного. Я не сумніваюся, що це була не наша ракета або не наш ракетний удар. У мене немає сенсу їм не довіряти. Я з ними війну пройшов", - сказав глава держави.
Діаметр - 20 м, глибина 5 м, сказав Зеленський про яму від ракети. "Це може бути уламок? Чи ні? У мене є своя думка. Я вважаю, що це була російська ракета. Я так вважаю, згідно з довірою до доповіді військових", - заявив президент.
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16.11.2022 20:03 Ответить
Харош вже. Проїхали...
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16.11.2022 20:16 Ответить
Чия б та ракета не була винний Захід - що дозволяє безкарно розстрілювати наші міста, попередньо надавши гарантії безпеки в обмін на відмову від ЯЗ.
Ми не повинні вибачатись що краплі крові вбитих кацапами українських дітей забризкують їх дорогі костюми...
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16.11.2022 20:22 Ответить
Усе вірно,. але цього разу, нас хочуть зробити вбивцями своїх найкращих друзів,
і я не хочу, такий статус своїй країні.
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16.11.2022 20:42 Ответить
Як шоб воно вміло тактично думати і не молоть бред у першій день, а честно сказать - Україна готова передати всі данні по запуску своїх ракет ППО. А їх там много. Але ж знову - НАТО- сикливе. Байден - сикливий. Один він, дерьмак, подляк, арестовіч канонізірованні герої.
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16.11.2022 20:56 Ответить
Весь мир уже знает что это ракета Украины. Ну хватит уже врать как это делает Путин! Вам не стыдно? Такое вранье еще хуже чем признание собственной ошибки, потому что доверие между друзьями важнее. Вы идиоты что ли? Ну можно на худой конец ни подверждать ни отрицать до полного расследования. Но зачем так тупо врать? Кстати ее могли выпустить с целью убрать Залужного который якобы не контролирует ситуацию, угадайте с первого раза кому в ОПУ это выгодно. Вы думаете можно и дальше закрывать глаза на предателей в правительстве? Ну ну.
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16.11.2022 20:56 Ответить
Во первых, ракета С-300 не оставляет такой воронки. Там воронка от 450 кг взрывчатки. Во вторых Boeing E-3 Sentry 24 часа в сутки висит возле границы Украины, и предупреждает об пусках ракет и взлетах военных самолетов. В третьих, какое совпадение что ракета попала элеватору, а не в поле, где бы ее ни кто бы не заметил и не поднял шумихи. В третьих путлер любит даты. Трамп объявил о том что он идет в президенты, и в этот же день путлер пнул НАТО. Какие у тебя аргументы что это украинская ракета Украина?
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16.11.2022 22:46 Ответить
Польские полицейские ищут обломки ракеты в поле недалеко от места попадания ракеты, в результате чего погибли два человека на сельскохозяйственных угодьях в польском селе Пшеводов, недалеко от границы с Украиной, среда, 16 ноября 2022 г.

Полицейские работают возле зернового склада, где, по данным польского правительства, в результате взрыва ракеты российского производства в Пшеводове, Польша, в среду, 16 ноября 2022 г., погибли два человека. Польша заявила в среду, что ракета российского производства упала в на востоке страны, погибли два человека, хотя президент США Джо Байден сказал, что «маловероятно», что огонь был запущен из России.
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16.11.2022 21:06 Ответить
В своё время Кучму путяра заставил взять на себя сбитый над Чёрным морем самолёт, летевший из Тель-Авива в россию. Авиакомпания русская потом долго судилась в наших хозяйственных судах с Минобороны Украины за компенсацию ущерба и . . . проиграла - проведённые технические экспертизы чётко опровергли вину наших ракетчиков. Тогда на мысе в Крыму учения проводили ПВО одновременно и российские (ЧФ), и украинские. По ходу, сбили русские, а Кучму заставили взять это на нас (что ему за это списали или пообещали - так и осталось невыясненным). Кого там русские хотели завалить в том самолёте или случайно это произошло - тайна, покрытая мраком.

Так и здесь может быть - НАТО понимает, что ракета русская и что их пробуют на слабо. Ответить сейчас - повестить на русский сценарий. Поэтому валят на Украину, мол и так нах... не пошлёт, потому что зависима от поставок оружия. Мол, это геополитика, потерпите, так надо, а мы вам за это дадим . . .
Но Зеля - упрямый, вредничает. Он с поляками дружит и мог бы занять позицию "трагедия, простите, соболезнуем, возместим, если бы не русские, этого бы не было . . .". Но лезет в бутылку - видать наши спецы раскладку дали и он не хочет быть козлом отпущения . . .

Иногда начинаю думать, что несистемный политик - это по-своему хорошо. Надоело, когда играют по скотским циничным правилам. Допустим, Зеля прав и ракета таки не наша. Может быть Байден и правильно всё делает, чтобы не повестись на план россиян, а играть в свою игру. И всё таки как хочется честных и правильных действий, отношений, поведения . . . Иногда надо выбирать несистемных политиков, чтобы это болото немного разворошить. Даже если они и по-детски на что-то реагируют.
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16.11.2022 21:18 Ответить
А почему Зеленский должен быть козлом отпущения? Вот Кучму до сих пор вспоминают как такового. А лет немало прошло.
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16.11.2022 22:21 Ответить
а если зеленский ошибается?
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16.11.2022 22:54 Ответить
Интересно девки пляшут. А где же мальчик.
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16.11.2022 22:22 Ответить
Америкоси все замяли лиш би не встрівати в війну із за якіхось 2 польских фермерів і України. Вот така вона Америка. Я надіюсь Полякі зрозуміли що настав час будувати нові саюзи і свої властні потужні збройні сили і альянси бо Штати тількі тоді приводять 5 поправку коли це їм треба а так то НАТО це є "No Action Only Talk" тобто ніякіх рішень тількі розмови
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16.11.2022 22:39 Ответить
Літак НАТО відслідковував траєкторію ракети,яка впала на території Польщі.Інформацію передали Альянсу та Варшаві,втім наразі не оприлюднюють -CNN

Поясніть,будь ласка,ЯК ЦЕ сталося можливим?
По Україні було випущено біля 90 ракет !
А відслідкували САМЕ ЦЮ ?! 😲🤦
СЮР
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17.11.2022 04:21 Ответить
Бо ж до них летіла.
Та нічого ю не було, якби кацапська болван у Варшаву прилетіла.
Одна не рахується .
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17.11.2022 08:04 Ответить
наша ракета ппо повинна була самоліквідуватися в повітрі.
якби навіть не спрацювала самоліквідація, то вибух ракети ппо с-300 не вирву залишила б, а дрібними елементами прорешетила трахтор
і поляки чули два наземних вибухи, а нам зараз показують одну с-300
карочє, нас назначили винними шоп не заїдатись з ******
таке потурання ***** приведе до ще знахабнілішої атаки
на цей раз по Берліну
і нас знову назначать крайніми
нато продемонструвало шо їх та п'ята чи четверта стаття по відношенню до Польщі це як будапеський міморандум для нас
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17.11.2022 08:29 Ответить
і ше: заявляти шо винна українська ракета мона після того як наші спеціалісти вивчать обставини та матеріали та видадуть своє аргументоване рішення
а без аргументів то виглядає огидно
карочє, байден прийняв політичне рішення, бо заходити з кацапами сцикотно - хай українці гинуть, ну ше трішки поляки, але шоп не американці.
А кацапи повеселіли - вони поняли шо цього фраєра мона лохматить безкарно
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17.11.2022 08:36 Ответить
Поляки , меняйте на хрен , скорее Дуду , он Дебил . Для Х -101 пишется полетное задание , оно проходит несколько стадий проверки, по протоколу . На ************* там не спишешь , одна из проверок ,это компьютер. Стоимость ракет 13000000 $ . Политики Запада пытаются , обмануть своих граждан и себя . Война уже идет , и что бы ее закончить ,надо принудить ***** к капитуляции . Или сдать Париж , Берлин , Анкару . Зачем лишние жертвы
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17.11.2022 09:48 Ответить
Не то , что вспоминают кучму , вы не понимаете . У кого погибли родственники над Черным морем , просто ненавидят Украину , потому что считают , что ракета была Украинская . А они , родственники есть и во власти , сидят высоко . Это тоже одна из причин (хороших) отношений между Украиной и Израилем . Так , что надо быть осторожными в заявлениях . И если ракета не Украинская ,не фиг брать ,чужую вину
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17.11.2022 09:58 Ответить
В результате , системные политики, Привели Нас к этой войне . С 2008 в Грузии и в 2014 в Украину , как по маслу . Так , что это попахивает преступлением Или не компетентностью
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17.11.2022 10:07 Ответить
Да не пох .... , чья ракета , в этом и смысл , Израиль вам в пример , выше я писал
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17.11.2022 10:16 Ответить
прийдеться воювати і польщі.. все до того іде ..." відсидітися" я думаю не вдасться , бо сама РФ не проти постріляти в Европі ...вчора був " пробний зупуск" на перевірку реакції ...,а реакції - нема, .. .і всі мовчать...тому - буде знову . ...
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17.11.2022 12:17 Ответить
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