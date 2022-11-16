Зеленский о взрыве в Польше: "Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета"
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что упавшая во вторник в Польше ракета была не украинской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета", – сказал он журналистам.
По его словам, он получил доклад от командования ВСУ и Воздушных сил и "не может им не доверять".
Он также считает, что Украину нужно было допустить на место крушения.
"А можно ли не говорить окончательные выводы? Имеем ли право быть в следственной группе? Конечно", - сказал он.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "нет признаков" того, что упавшая во вторник в Польше ракета была "преднамеренным ударом" по стране.
Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов Альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
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Если цель ТЕС была то она так расположена от границы
Версия про С-300 разваливается
Дональд тільки розпочав, а Джозеф вже обличчям у стіл.
2.Вночі уламки ракети вказували що це срасійська.
3. Другий теракт у центрі Стамбула.
4. Дуда збирає РНБО, звонить Байдену, підвищує рівень бойової готовності військ.
5. Збирається екстрена рада членів НАТО.
І після цього заявити, що на території Польщі впала українська ракета ?
А потім піськов заявляє, що реакція США на падіння ракети в Польщі - "стримана та професійна".
Есть большая разница между нашей ракетой ПВО, которая не самоликвидировалась при промахе (что свидетельствует о необходимости поставок современных ракет без такого рода недостатков) или же возможности сбивать ракеты раньше, и между сознательным актом агрессии кацапов по территории страны НАТО с целью проверить их на реакцию и на то, будет ли немедленным ответный удар по резиденции в Сочи или же нет и можно делать что угодно и дальше.
админ. байдена (обамы) нам совсем не друг, если вы не догадались. те мизерные поставки оружия, которые есть, они вынужденные, чтобы рейтинг демпартии не пробил дно и ушел в минус т.к. американские избиратели почти полностью за нас, но у байдена (обамы) договоренности с пуйлом. поставляя крохи по чайной ложке байден и ко через подконтрольные сми раздувает размер поставок в несколько раз, чтобы у амер. избирателей сложилось впечатление, что поставок достаточно. и к нашему большому сожалению это работает..
Таке враження, що зайшов на кацапську помийку. Така ж сама "конспірологія" і рівень експертних оцінок.
Емоції іноді дуже шкодять.
і які можуть бути розслідування про те, чия ракета впала? якщо НАТО як на долоні бачить всі ракетні пуски в нашій країні і точно знає, звідки й куди яка ракета летіла та де впала
Вони з Китаєм посюсюкались і вирішили нехай рашка і далі бомбить Україну!
Це ж для них цікаве кіно,бойовик.А для нас це горе,смерті,розруха...
*****, і ось це велике "ніщо" іменується ЕС та НАТО...
+ пуйло просто не може отримати поразку від України, бо це сором для раші
+ пуйло провокує США+НАТО
щоб пуйло не зробив США+НАТО будуть замилювати, бо в них особливо США страх перед ЯО пуйло, але якщо він вирішив використати ЯО то він його використає і не має значення чи США вступить фізично у війну чи ні (а проти кого використає, НАТО і США мабуть здогадуються)
США і НАТО вам підказка "Очікування гірше смерті"
Діаметр - 20 м, глибина 5 м, сказав Зеленський про яму від ракети. "Це може бути уламок? Чи ні? У мене є своя думка. Я вважаю, що це була російська ракета. Я так вважаю, згідно з довірою до доповіді військових", - заявив президент.
Ми не повинні вибачатись що краплі крові вбитих кацапами українських дітей забризкують їх дорогі костюми...
і я не хочу, такий статус своїй країні.
Полицейские работают возле зернового склада, где, по данным польского правительства, в результате взрыва ракеты российского производства в Пшеводове, Польша, в среду, 16 ноября 2022 г., погибли два человека. Польша заявила в среду, что ракета российского производства упала в на востоке страны, погибли два человека, хотя президент США Джо Байден сказал, что «маловероятно», что огонь был запущен из России.
Так и здесь может быть - НАТО понимает, что ракета русская и что их пробуют на слабо. Ответить сейчас - повестить на русский сценарий. Поэтому валят на Украину, мол и так нах... не пошлёт, потому что зависима от поставок оружия. Мол, это геополитика, потерпите, так надо, а мы вам за это дадим . . .
Но Зеля - упрямый, вредничает. Он с поляками дружит и мог бы занять позицию "трагедия, простите, соболезнуем, возместим, если бы не русские, этого бы не было . . .". Но лезет в бутылку - видать наши спецы раскладку дали и он не хочет быть козлом отпущения . . .
Иногда начинаю думать, что несистемный политик - это по-своему хорошо. Надоело, когда играют по скотским циничным правилам. Допустим, Зеля прав и ракета таки не наша. Может быть Байден и правильно всё делает, чтобы не повестись на план россиян, а играть в свою игру. И всё таки как хочется честных и правильных действий, отношений, поведения . . . Иногда надо выбирать несистемных политиков, чтобы это болото немного разворошить. Даже если они и по-детски на что-то реагируют.
Поясніть,будь ласка,ЯК ЦЕ сталося можливим?
По Україні було випущено біля 90 ракет !
А відслідкували САМЕ ЦЮ ?! 😲🤦
СЮР
Та нічого ю не було, якби кацапська болван у Варшаву прилетіла.
Одна не рахується .
якби навіть не спрацювала самоліквідація, то вибух ракети ппо с-300 не вирву залишила б, а дрібними елементами прорешетила трахтор
і поляки чули два наземних вибухи, а нам зараз показують одну с-300
карочє, нас назначили винними шоп не заїдатись з ******
таке потурання ***** приведе до ще знахабнілішої атаки
на цей раз по Берліну
і нас знову назначать крайніми
нато продемонструвало шо їх та п'ята чи четверта стаття по відношенню до Польщі це як будапеський міморандум для нас
а без аргументів то виглядає огидно
карочє, байден прийняв політичне рішення, бо заходити з кацапами сцикотно - хай українці гинуть, ну ше трішки поляки, але шоп не американці.
А кацапи повеселіли - вони поняли шо цього фраєра мона лохматить безкарно