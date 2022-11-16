Зеленский о взрыве в Польше: "Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета"

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что упавшая во вторник в Польше ракета была не украинской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета", – сказал он журналистам.

По его словам, он получил доклад от командования ВСУ и Воздушных сил и "не может им не доверять".

Он также считает, что Украину нужно было допустить на место крушения.

"А можно ли не говорить окончательные выводы? Имеем ли право быть в следственной группе? Конечно", - сказал он.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "нет признаков" того, что упавшая во вторник в Польше ракета была "преднамеренным ударом" по стране.

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов Альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

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