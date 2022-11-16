С 10 октября ожидал от НАТО срочного созыва онлайн-саммита относительно массированного расстрела Украины российскими ракетами и иранскими дронами, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще с 10 октября очень хотел услышать положительный ответ НАТО о срочном созыве онлайн-саммита по массированному обстрелу Украины российскими ракетами и иранскими дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я очень хотел, начиная с 10 октября, услышать позитивный ответ Альянса, а я лично говорил со многими лидерами членов Альянса, включая генсека, относительно срочного созыва онлайн-саммита НАТО по вопросам массированного расстрела Украины, потому что по-другому нельзя сказать, российскими ракетами и иранскими дронами. Я не услышал этого ответа", - заявил Зеленский в интервью журналистам в среду в Киеве.
Он также заявил, что во вторник, во время повторного массированного обстрела украинской инфраструктуры со стороны РФ, украинские военные сработали отменно, сбив более 70% ракет. Тем не менее, по его словам, он не услышал от западных партнеров позитивных оценок работы украинских Воздушных сил.
"Наше ПВО работало отменно, мы сбили большую часть ракет. Хочу их поблагодарить – они молодцы. Я хотел бы услышать от наших партнеров, что наши войска – молодцы. И на заседании G20, что наша армия (хорошо справилась. – Ред.). "Что-то" ударило по Польше. Это трагедия. Я хотел бы, чтобы мы понимали: этот форпост – Украина, ВСУ, наша реальная воздушная защита – живой щит всей восточной Европы. Это правда, и я хотел бы это вчера услышать. Но мы не услышали", - добавил Зеленский.
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ЇХАТИ треба було на Балі і ніяких радників не слухати
Хто ти такий?
Навіщо ти НАТО?
Краще б ти шашлички травневі чекав, придуррк.
Це ж для них цікаве кіно,бойовик.
А для нас це горе,смерті,розруха...
То шо ти там репетуеш, бубочка? Зі штанців ще не виплигнув, підгузки не обісрав від натуги?
Много людей вложились в танкеры по сжиженному природному газу. Они строятся будут еще 5 лет минимум, это много денег. Если убить ***** и иметь какие-то шансы сделать на россии нормальное государство, то можно будет по-прежнему качать дешевый газ по трубам, создавая деньги на репарации. Для них это большие убытки, поэтому ***** неприкосновенен и война должна не заканчиваться. Европа тут не причем, они страдает по деньгам очень существенно, дешевый газ нужен промышленности, а без него все полетит к черту.
При этом рейтинг Байдена довольно низкий, не всем нравиться 80-ти летний старик, который хочет идти на второй срок. А кацапы плотно вливают бабки в республиканцев и пропаганду, то есть Байден вынужден к ним прислушиваться. Сам то Байден вряд ли заинтересован в коммерческом интересе, он не получает профита от военных контрактов на триллионы и от продаж СПГ американского, там совсем другие люди обогащаются, а вот они уже лоббируют эти интересы затягивания войны.
Надо просто напоминать им непрерывно, что война далеко не выиграна Украиной. Что кацапы вполне имеют шансы захватить всю Украину и производить 50000 современных гиперзвуковых ракет в год, а вот ЕС и даже США далеко не факт, так как у них нету миллионов послушных рабочих и нету спектра природных ресурсов. И что Европу к 2025-ом году целиком до Португалии захватить кацапам вполне-вполне реально. Каждый раз напоминать об этом и что единственный способ этого избежать - уничтожить ***** и всю кацапскую группировку, уничтожить, не выдавить или договориться, а уничтожить.
- відосік;
- попросити гроші;
- попросити зброю;
- оголосити про заявку у НАТО;
- реформи? забагато, не на часі, нічого не робити;
- НАТО нічого не робить для України;
- звинуватити США та союзників у своїх про#бах;
- Байдену, я непойняв, чому ми ще не в НАТО ...
- чому не закрито небо? мало ППО - бистро встановили;
- нас обстрілюють, чому НАТО не оголошує війну?
Так что наша кровь на руках с*ой европы.
совесть имейте такое писать