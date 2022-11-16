С 10 октября ожидал от НАТО срочного созыва онлайн-саммита относительно массированного расстрела Украины российскими ракетами и иранскими дронами, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще с 10 октября очень хотел услышать положительный ответ НАТО о срочном созыве онлайн-саммита по массированному обстрелу Украины российскими ракетами и иранскими дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я очень хотел, начиная с 10 октября, услышать позитивный ответ Альянса, а я лично говорил со многими лидерами членов Альянса, включая генсека, относительно срочного созыва онлайн-саммита НАТО по вопросам массированного расстрела Украины, потому что по-другому нельзя сказать, российскими ракетами и иранскими дронами. Я не услышал этого ответа", - заявил Зеленский в интервью журналистам в среду в Киеве.

Он также заявил, что во вторник, во время повторного массированного обстрела украинской инфраструктуры со стороны РФ, украинские военные сработали отменно, сбив более 70% ракет. Тем не менее, по его словам, он не услышал от западных партнеров позитивных оценок работы украинских Воздушных сил.

"Наше ПВО работало отменно, мы сбили большую часть ракет. Хочу их поблагодарить – они молодцы. Я хотел бы услышать от наших партнеров, что наши войска – молодцы. И на заседании G20, что наша армия (хорошо справилась. – Ред.). "Что-то" ударило по Польше. Это трагедия. Я хотел бы, чтобы мы понимали: этот форпост – Украина, ВСУ, наша реальная воздушная защита – живой щит всей восточной Европы. Это правда, и я хотел бы это вчера услышать. Но мы не услышали", - добавил Зеленский.

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