В этом году из Европы выслали более 400 российских шпионов, - глава МІ5 МакКалум

В 2022 году европейские страны выслали более 400 российских шпионов. Для Путина это было неожиданностью.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад главы британской контрразведки МІ5 Кена МакКалума, передает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, из Европы были высланы более 600 российских чиновников, 400 из которых – шпионы. Он отметил, что это самый большой стратегический удар по российским спецслужбам в новейшей европейской истории.

"Это нанесло самый значительный стратегический удар российским спецслужбам в новейшей европейской истории, и вместе с скоординированными волнами санкций этот масштаб застал Владимира Путина врасплох", - сказал он.

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Кроме того, МакКалум отметил, что Великобритания отказала в более чем сотне заявок на российские дипломатические визы по соображениям национальной безопасности.