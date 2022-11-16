В этом году из Европы выслали более 400 российских шпионов, - глава МІ5 МакКалум
В 2022 году европейские страны выслали более 400 российских шпионов. Для Путина это было неожиданностью.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад главы британской контрразведки МІ5 Кена МакКалума, передает Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, из Европы были высланы более 600 российских чиновников, 400 из которых – шпионы. Он отметил, что это самый большой стратегический удар по российским спецслужбам в новейшей европейской истории.
"Это нанесло самый значительный стратегический удар российским спецслужбам в новейшей европейской истории, и вместе с скоординированными волнами санкций этот масштаб застал Владимира Путина врасплох", - сказал он.
Кроме того, МакКалум отметил, что Великобритания отказала в более чем сотне заявок на российские дипломатические визы по соображениям национальной безопасности.
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Они уже установили коммуникацию и подкупили кого надо. Будут общаться удаленно, бабки переводить тоже удаленно. Все будет работать по-прежнему.
Вот если бы вы их ликвидировали физически, перевербовали, нашли бы их консерв внедренных и подкупленных политиков - тогда другое дело. А еще эффективнее взять и закрыть их способы финансирования через Швейцарию, Кипр, Багамы, ну и вообще говоря купленные частные банки. В Великобритании же есть их бабки. Просто возьмите и отнимите без всяких задержек и законов, опираясь на особый статус военных преступников, которые автоматически теряют все права на свете, включая и право на жизнь.
Пока не увижу Шредера и Меркель (с Курцем и министершей иностранных дел носатой) на скамье подсудимых, то даже не пишите про эффективную контрразведывательную деятельность. Сам факт успешной карьеры и посткарьеры этих личностей доказывает всем сомневающимся: бери деньги от русни, продавай Родину и тем более эти страны бывшего ссср, тебе же лучше будет жить, делай это и ничего не будет.