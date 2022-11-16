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В этом году из Европы выслали более 400 российских шпионов, - глава МІ5 МакКалум

шпигун

В 2022 году европейские страны выслали более 400 российских шпионов. Для Путина это было неожиданностью.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад главы британской контрразведки МІ5 Кена МакКалума, передает Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, из Европы были высланы более 600 российских чиновников, 400 из которых – шпионы. Он отметил, что это самый большой стратегический удар по российским спецслужбам в новейшей европейской истории.

"Это нанесло самый значительный стратегический удар российским спецслужбам в новейшей европейской истории, и вместе с скоординированными волнами санкций этот масштаб застал Владимира Путина врасплох", - сказал он.

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Кроме того, МакКалум отметил, что Великобритания отказала в более чем сотне заявок на российские дипломатические визы по соображениям национальной безопасности.

Автор: 

Великобритания (5011) россия (96057) шпионаж (1407)


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Топ комментарии
+5
Єрмака забули. І не тільки.
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16.11.2022 19:35
+3
Выслали и что дальше? Сейчас не 1950-ый год, когда агенту нужно было передать бабки из рук в руки под скамейкой в парте, а тот в свою очередь передавал бы фотоснимки секретных бумажных документов.

Они уже установили коммуникацию и подкупили кого надо. Будут общаться удаленно, бабки переводить тоже удаленно. Все будет работать по-прежнему.

Вот если бы вы их ликвидировали физически, перевербовали, нашли бы их консерв внедренных и подкупленных политиков - тогда другое дело. А еще эффективнее взять и закрыть их способы финансирования через Швейцарию, Кипр, Багамы, ну и вообще говоря купленные частные банки. В Великобритании же есть их бабки. Просто возьмите и отнимите без всяких задержек и законов, опираясь на особый статус военных преступников, которые автоматически теряют все права на свете, включая и право на жизнь.

Пока не увижу Шредера и Меркель (с Курцем и министершей иностранных дел носатой) на скамье подсудимых, то даже не пишите про эффективную контрразведывательную деятельность. Сам факт успешной карьеры и посткарьеры этих личностей доказывает всем сомневающимся: бери деньги от русни, продавай Родину и тем более эти страны бывшего ссср, тебе же лучше будет жить, делай это и ничего не будет.
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16.11.2022 19:42
+3
Ах да, я даже забыл, шо английские юридические фирмы представляют интересы кошельков ***** в суде, притом не только в Великобритании. А как поживает судья Верховного суда Англии (или как там это называется), который снялся с должности и пошел за 100млн Абрамовичу прислуживать против Березовского. Или даже фунтов, а не долларов. И при этом этот ******** еще заявляет, что гордиться этим, ведь все по закону и никаких вопросов. Контраразведчики недоделанные, которые работают до того момента, когда у них перед носом не появится чемодан денег. У нас такие же, правда, но мы хотя бы не гордимся своей работой и не кичимся ею как вы с наглыми рожами берете деньги якобы все по римскому праву и английским законам.
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16.11.2022 19:46
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1% від загальної кількості чи трішки більше? А скільки запустили "хароших руzzкіх" після того, як недопалок мобілізацію оголосив?
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16.11.2022 19:35 Ответить
Єрмака забули. І не тільки.
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16.11.2022 19:35 Ответить
Выслали и что дальше? Сейчас не 1950-ый год, когда агенту нужно было передать бабки из рук в руки под скамейкой в парте, а тот в свою очередь передавал бы фотоснимки секретных бумажных документов.

Они уже установили коммуникацию и подкупили кого надо. Будут общаться удаленно, бабки переводить тоже удаленно. Все будет работать по-прежнему.

Вот если бы вы их ликвидировали физически, перевербовали, нашли бы их консерв внедренных и подкупленных политиков - тогда другое дело. А еще эффективнее взять и закрыть их способы финансирования через Швейцарию, Кипр, Багамы, ну и вообще говоря купленные частные банки. В Великобритании же есть их бабки. Просто возьмите и отнимите без всяких задержек и законов, опираясь на особый статус военных преступников, которые автоматически теряют все права на свете, включая и право на жизнь.

Пока не увижу Шредера и Меркель (с Курцем и министершей иностранных дел носатой) на скамье подсудимых, то даже не пишите про эффективную контрразведывательную деятельность. Сам факт успешной карьеры и посткарьеры этих личностей доказывает всем сомневающимся: бери деньги от русни, продавай Родину и тем более эти страны бывшего ссср, тебе же лучше будет жить, делай это и ничего не будет.
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16.11.2022 19:42 Ответить
Ах да, я даже забыл, шо английские юридические фирмы представляют интересы кошельков ***** в суде, притом не только в Великобритании. А как поживает судья Верховного суда Англии (или как там это называется), который снялся с должности и пошел за 100млн Абрамовичу прислуживать против Березовского. Или даже фунтов, а не долларов. И при этом этот ******** еще заявляет, что гордиться этим, ведь все по закону и никаких вопросов. Контраразведчики недоделанные, которые работают до того момента, когда у них перед носом не появится чемодан денег. У нас такие же, правда, но мы хотя бы не гордимся своей работой и не кичимся ею как вы с наглыми рожами берете деньги якобы все по римскому праву и английским законам.
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16.11.2022 19:46 Ответить
Высылать надо бандеролью.. а ещё лучше - высылать сразу на Марс....
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16.11.2022 19:53 Ответить
From now on, the policy should be - no russians are allowed anywhere in the civilized world. Especially getting the second citizenship, buying the real estate, or conduct business.
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16.11.2022 20:03 Ответить
Це капля в морі
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16.11.2022 21:23 Ответить
Plenty of spies in Colchester Russians , the Russian community and and their Ukrainian friends , gathering imformation and passing to them, now we have A war Familys are in danger in Ukraine.
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16.11.2022 22:08 Ответить
это капля в море!в европе тысячи российских компаний,почти все дипломаты это российские шпионы!
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17.11.2022 19:15 Ответить
 
 