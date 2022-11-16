РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5828 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 622 4

В результате огневого удара под Денежниковым в Луганской области уничтожены и ранены 50 оккупантов, - Генштаб

зсу

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по уточненным российским потерям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российские оккупационные войска продолжают нести потери на территории Украины. Так, в результате огневого поражения района сосредоточение противника 15 ноября, в населенном пункте Денежниково Луганской области потери врага составили около 50 человек погибшими и ранеными. Также подтверждена ликвидация 8 оккупантов и ранение 16 вооруженных лиц 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецкой области.

В результате действий Сил обороны поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. Это делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов.

Подтверждено успешное огневое поражение месторасположения личного состава противника 15 ноября в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка. Информация о количестве потерь захватчиков уточняется".

Смотрите также: ВСУ на Херсонщине ликвидировали подполковника-танкиста, героя России Кабицкого. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19592) Генштаб ВС (6434) потери (4420)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ого, по карті - з опів-ліктя...нормально
показать весь комментарий
16.11.2022 20:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BCkf5pmQskc Марш Артилеріі КОМУ ВНИЗ
показать весь комментарий
16.11.2022 20:50 Ответить
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
показать весь комментарий
16.11.2022 22:55 Ответить
 
 