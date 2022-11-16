Стражи порядка усилят борьбу с нелегальным рынком сигарет, - Офис Генпрокурора

В Офисе Генерального прокурора обсудили противодействие нелегальному рынку сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, на встрече присутствовали заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий и члены Американской торговой палаты в Украине – международные табачные компании Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco.

По данным исследовательской компании Kantar, на август 2022 года доля нелегального рынка сигарет Украины достигла 21,9%, тогда как по итогам 2021 года она составляла 16,9%.

По словам Вербицкого, привлекает внимание показатель непоступлений в государственный бюджет, который содержится в исследовании и составляет 20,7 млрд гривен. Это неприемлемо.

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"Последовательное увеличение объемов нелегальных сигарет в Украине наблюдается с 2017 года. При этом в последнее время этот рост происходит реактивно", - отметил заместитель Генерального прокурора.

Он убежден, что необходимо осуществить дополнительные координационные мероприятия правоохранительных органов с целью предотвращения, выявления, прекращения уголовных правонарушений в этой сфере.

"Мы должны концентрировать силы на борьбе именно с производителями незаконной продукции, которые являются своеобразными центрами распространения нелегальных табачных изделий. Такая работа уменьшит теневой рынок сигарет на улицах. Определенные успехи в этой деятельности мы уже имеем и понимаем, что прекращение незаконной деятельности позволит увеличить поступления в бюджет", - подчеркнул Вербицкий.

Представители Офиса Генерального прокурора и бизнеса договорились об усилении сотрудничества и регулярном обмене информацией для разработки эффективных моделей противодействия нелегальному рынку.

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В ведомстве уже в ближайшее время планируется создание межведомственной рабочей группы, отвечающей за координацию в данной сфере.

Также будут проходить регулярные встречи Офиса Генпрокурора и Американской торговой палаты в Украине, на которых будут обсуждаться работа по противодействию нелегальной реализации табачных изделий и достигнутые результаты.