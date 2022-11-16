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Стражи порядка усилят борьбу с нелегальным рынком сигарет, - Офис Генпрокурора

генпрокурора,офіс

В Офисе Генерального прокурора обсудили противодействие нелегальному рынку сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, на встрече присутствовали заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий и члены Американской торговой палаты в Украине – международные табачные компании Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco.

По данным исследовательской компании Kantar, на август 2022 года доля нелегального рынка сигарет Украины достигла 21,9%, тогда как по итогам 2021 года она составляла 16,9%.

По словам Вербицкого, привлекает внимание показатель непоступлений в государственный бюджет, который содержится в исследовании и составляет 20,7 млрд гривен. Это неприемлемо.

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"Последовательное увеличение объемов нелегальных сигарет в Украине наблюдается с 2017 года. При этом в последнее время этот рост происходит реактивно", - отметил заместитель Генерального прокурора.

Он убежден, что необходимо осуществить дополнительные координационные мероприятия правоохранительных органов с целью предотвращения, выявления, прекращения уголовных правонарушений в этой сфере.

"Мы должны концентрировать силы на борьбе именно с производителями незаконной продукции, которые являются своеобразными центрами распространения нелегальных табачных изделий. Такая работа уменьшит теневой рынок сигарет на улицах. Определенные успехи в этой деятельности мы уже имеем и понимаем, что прекращение незаконной деятельности позволит увеличить поступления в бюджет", - подчеркнул Вербицкий.

Представители Офиса Генерального прокурора и бизнеса договорились об усилении сотрудничества и регулярном обмене информацией для разработки эффективных моделей противодействия нелегальному рынку.

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В ведомстве уже в ближайшее время планируется создание межведомственной рабочей группы, отвечающей за координацию в данной сфере.

Также будут проходить регулярные встречи Офиса Генпрокурора и Американской торговой палаты в Украине, на которых будут обсуждаться работа по противодействию нелегальной реализации табачных изделий и достигнутые результаты.

Автор: 

табак (302) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+15
А ви ще підніміть вартість акцизу! Стопудово тіньовий ринок цигарок з такого переляку помре від інсульту!
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16.11.2022 20:11
+12
Та вы ****..ли..... единственная радость за последние полгода, что сигареты вполне пригодного качества "мальборо" красное, можно было за 50грн. купить... а в киоске уже 80... и каждый месяц всё дороже... и расход чуть не один к двум... с касапами лучше бейтесь, а не в очередной раз залазьте ко мне в кошелёк... 50 грн. налога, с пачки сигарет... ёпнулись вообще???
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16.11.2022 20:28
+10
Це треба починати робити зовсім з їнших речей ! Знімити частково акциз !
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16.11.2022 20:17
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Правила форума Совет форумчан
А ви ще підніміть вартість акцизу! Стопудово тіньовий ринок цигарок з такого переляку помре від інсульту!
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16.11.2022 20:11 Ответить
о , ну наконец то , по югу ПРОКАТИТЕСЬ, Одесская область , в каждом селе продают таких сигарет тысячи .
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16.11.2022 20:11 Ответить
Так Zeкоманда сама зробила такі умови, щоб заробляти на тіньовому ринку цигарок.
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16.11.2022 20:16 Ответить
Це треба починати робити зовсім з їнших речей ! Знімити частково акциз !
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16.11.2022 20:17 Ответить
А дєже ви всє харчєвацца тада будєтє...
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16.11.2022 20:17 Ответить
Офіс генпрокурора і досі був не в долі. Треба терміново виправлять ситуцію, таке бабло і мімо каси.
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16.11.2022 20:19 Ответить
Ринком сигарет в УКРАІНЕ заправляли россіяне . Невже їх вигнали і на окружний дорозі відібрали ПРИХВАТИЗОВАНУ фабрику ?
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16.11.2022 20:20 Ответить
Люди мають усвідомити, що в любому випадку вони платитимуть 100 за товар вартістю 10.
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16.11.2022 20:23 Ответить
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16.11.2022 20:35 Ответить
а наркотиков?
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16.11.2022 20:24 Ответить
А в Африке горы вот такой вышины,

Ах, и зеленый попугай!

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16.11.2022 20:40 Ответить
За ВСЕ платить кінцевий споживач.
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16.11.2022 20:28 Ответить
Та вы ****..ли..... единственная радость за последние полгода, что сигареты вполне пригодного качества "мальборо" красное, можно было за 50грн. купить... а в киоске уже 80... и каждый месяц всё дороже... и расход чуть не один к двум... с касапами лучше бейтесь, а не в очередной раз залазьте ко мне в кошелёк... 50 грн. налога, с пачки сигарет... ёпнулись вообще???
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16.11.2022 20:28 Ответить
До сраки ваша боротьба. Буде попит - буде і пропозиція. Один вже боровся з алкоголем. І де він тепер.
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16.11.2022 20:46 Ответить
А що, вже війна скінчилася, і "правоохоронцям" нема чим більше зайнятись? А як же кацапські агенти та посіпаки?
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16.11.2022 21:01 Ответить
Где то громко заржал Холодов
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16.11.2022 21:01 Ответить
После первых двух слов ,,, стражи порядка,, упал с табуретки, со смеху, боли не почуствовал, но и дальше читать не стал---и так впечатлило от двух слов!
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16.11.2022 21:06 Ответить
Буду краток: это полная дичь. Всем понятно, что нужно снижать акциз.
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16.11.2022 21:13 Ответить
Зеленым жрать нечего. А почему "стажи порядка" не привлекают никого к ответственности за разворованную гуманитарку. Я уже молчу про то зерно из госрезерва, сожранное мышами. Понятно, времени не хватило.
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16.11.2022 21:21 Ответить
1кг виржиния 550-600 грн
1000 гильэ 160 грн

Ручная машинка 80-90 грн

Зажравшиеся производители предлагают мне заплатить 4000 грн, мотивируя сколько недополучет Украина? Эти уроды пусть покажут свои прибыли, больше их ничего не интересует, когда-то курил Честер по 23грн за пачку закончил Давыдовом по 75, считаю что производители просто зажрались
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16.11.2022 21:25 Ответить
Та зробіть вже по 100 гривень за пачку шоб легше рахувати було )))
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16.11.2022 21:27 Ответить
Сразу пускай СБУ перестанут крышевать этот бизнес
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16.11.2022 21:42 Ответить
конкурентів знищують ? ))))))))))
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16.11.2022 21:48 Ответить
Т.е. чиновник всех рангов будут и дальше брать взятки в свои карманы, а курильщикам (и так , по сути, людям имеющим дополнительныую нагрузку на свой бюджет) еще и оброк повысить....
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16.11.2022 21:56 Ответить
 
 