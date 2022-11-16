Комитет Рады по вопросам молодежи и спорта обратился в ГБР по поводу проверки легитимности части делегатов Генассамблеи НОК Украины, - "слуга народа" Беленюк
Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта обратился в ГБР по поводу проверки легитимности части делегатов отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины.
Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Жан Беленюк, передает Цензор.НЕТ.
"Только что Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта принял решение обратиться в ГБР, а также к членам Исполкома НОК с заявлением о необходимости проведения проверки легитимности делегирования 40 физических лиц, которые должны принять участие в голосовании завтра, 17 ноября, на отчетно-выборной Генеральной ассамблее НОК Украины", - написал Беленюк в фейсбуке.
Отмечается, что, по информации Комитета, эти физические лица были делегированы на голосование не субъектами олимпийского движения в статусе юридических лиц, как это предусмотрено Уставом НОК, а такое делегирование состоялось по представлению действующего президента НОК Сергея Бубки лично, не имевшего права делегировать этих 40 физических лиц, составляющих почти треть всех голосующих на Генеральной ассамблее НОК Украины, и часть из которых являются действующими работниками Министерства молодежи и спорта.
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А після формування цієї делегації те зробити ніяк не можна було? Чи тоді Бубка ще був головою НОК і сцикотно було на нього лапку підіймати?
Нашо це зараз? Щоб ДБР показало свою роботу і "тіпо" засвітилось як незалежна інституція? Так у це ніхто вже не повірить...
Безглуздя якесь...