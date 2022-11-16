Комитет Рады по вопросам молодежи и спорта обратился в ГБР по поводу проверки легитимности части делегатов Генассамблеи НОК Украины, - "слуга народа" Беленюк

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта обратился в ГБР по поводу проверки легитимности части делегатов отчетно-выборной Генеральной ассамблеи НОК Украины.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Жан Беленюк, передает Цензор.НЕТ.

"Только что Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта принял решение обратиться в ГБР, а также к членам Исполкома НОК с заявлением о необходимости проведения проверки легитимности делегирования 40 физических лиц, которые должны принять участие в голосовании завтра, 17 ноября, на отчетно-выборной Генеральной ассамблее НОК Украины", - написал Беленюк в фейсбуке.

Отмечается, что, по информации Комитета, эти физические лица были делегированы на голосование не субъектами олимпийского движения в статусе юридических лиц, как это предусмотрено Уставом НОК, а такое делегирование состоялось по представлению действующего президента НОК Сергея Бубки лично, не имевшего права делегировать этих 40 физических лиц, составляющих почти треть всех голосующих на Генеральной ассамблее НОК Украины, и часть из которых являются действующими работниками Министерства молодежи и спорта.

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