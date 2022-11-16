Зеленский о перспективах Украины в случае эвакуации населения: Если бы мы все уехали, Путин уничтожил бы 40-миллионное государство

После первого ракетного удара по Киеву партнеры предлагали эвакуировать население столицы, что делать со всеми остальными регионами – ответа не последовало.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Когда был первый ракетный удар по Киеву, было предложение эвакуировать столицу, все население, закрыть всю инфраструктуру, все магазины, выключить электричество и т.д. Таково было предложение согласно тому, что может произойти так, что не будет света, не будут работать очистные, поэтому не будет питьевой воды. Многого не будет. Это было в первый день мощных ракетных ударов", - рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что у него тогда возник вопрос: а когда будут ракетные удары по всему государству, куда его эвакуировать - в Польшу, Словакию, Румынию?

"И после большой глобальной эвакуации хоть один дайте мне процент, что Россия не зайдет и не займет полностью оккупацией нашу территорию. Потому что если не будет людей в городе, ракеты будут как раз тогда полностью (бомбить ковровой бомбардировкой. – Ред.). Будет Мариуполь в каждом городе. Будет повсюду смерть", - считает президент.

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Он добавил, что можно всех собрать и вывезти из государства, но кто же тогда будет его защищать - это не могут быть только "люди с автоматами".

"У них тоже есть семьи и родители, они тоже люди, такие же, как и мы. А почему они мотивированы? Заработной платой? Кто-то – наверное, но в большинстве – Украиной. Украина – это не только земля, это их семьи… Если бы не было людей в Украине, мы бы потеряли наше государство. Это мое субъективное мнение", - объяснил глава государства.

Он добавил, что видел это по поселкам на Донбассе – где не было людей, все было расстреляно и разрушено.

"Ведь одно дело, когда тебя называют Гитлером и твое государство. И совершенно другое - когда ты окончательно им стал уже. Когда ты уничтожил все... Если бы мы все уехали, он бы уничтожил 40-миллионное государство", - считает Зеленский.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский заявил, что если бы власти раньше времени предупредили украинцев о полномасштабном вторжении России, то враг захватил бы государство за три дня, это посеяло бы хаос в обществе и были бы серьезные экономические потери.