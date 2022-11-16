Зеленский о перспективах Украины в случае эвакуации населения: Если бы мы все уехали, Путин уничтожил бы 40-миллионное государство
После первого ракетного удара по Киеву партнеры предлагали эвакуировать население столицы, что делать со всеми остальными регионами – ответа не последовало.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
"Когда был первый ракетный удар по Киеву, было предложение эвакуировать столицу, все население, закрыть всю инфраструктуру, все магазины, выключить электричество и т.д. Таково было предложение согласно тому, что может произойти так, что не будет света, не будут работать очистные, поэтому не будет питьевой воды. Многого не будет. Это было в первый день мощных ракетных ударов", - рассказал глава государства.
Зеленский отметил, что у него тогда возник вопрос: а когда будут ракетные удары по всему государству, куда его эвакуировать - в Польшу, Словакию, Румынию?
"И после большой глобальной эвакуации хоть один дайте мне процент, что Россия не зайдет и не займет полностью оккупацией нашу территорию. Потому что если не будет людей в городе, ракеты будут как раз тогда полностью (бомбить ковровой бомбардировкой. – Ред.). Будет Мариуполь в каждом городе. Будет повсюду смерть", - считает президент.
Он добавил, что можно всех собрать и вывезти из государства, но кто же тогда будет его защищать - это не могут быть только "люди с автоматами".
"У них тоже есть семьи и родители, они тоже люди, такие же, как и мы. А почему они мотивированы? Заработной платой? Кто-то – наверное, но в большинстве – Украиной. Украина – это не только земля, это их семьи… Если бы не было людей в Украине, мы бы потеряли наше государство. Это мое субъективное мнение", - объяснил глава государства.
Он добавил, что видел это по поселкам на Донбассе – где не было людей, все было расстреляно и разрушено.
"Ведь одно дело, когда тебя называют Гитлером и твое государство. И совершенно другое - когда ты окончательно им стал уже. Когда ты уничтожил все... Если бы мы все уехали, он бы уничтожил 40-миллионное государство", - считает Зеленский.
Напомним, в июле президент Владимир Зеленский заявил, что если бы власти раньше времени предупредили украинцев о полномасштабном вторжении России, то враг захватил бы государство за три дня, это посеяло бы хаос в обществе и были бы серьезные экономические потери.
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Краще за Чонгар розкажи
"Він додав, що можна всіх зібрати і вивезти з держави" Джерело:
Ти не зміг вивести маріупольців та захисників "Азовсталі", про яких "усіх" ти патякаєш, недолуге?
"Якби ми всі виїхали, він би знищив 40-мільйонну державу" Джерело:
Якщо б усі виїхали, то про які 40 мільйонів ти говориш?
"Бо якщо не буде людей в місті, ракети будуть якраз тоді повністю" Джерело:
"Оно конечно что ж! Ето нє что лібо как, а как лібо что!" (с)
І це недолуге ще над Клічком насміхалося? Стопудово це було не по написаному, а спроба найвеличнішого на "експромт". Яке ж воно нікчемне!
Ти це серйозно? Це до кінця війни.
Ті бачать, що їх їбуть та найобуть і роблять вигляд, що так треба.
І ці такі ж.
Тим кажуть треба потерпіти.
І цим кажуть те ж саме.
У тих гном в бункері.
У цих гном в бункері.
У тих гном в шоколаді, коли вся країна в гівні.
У цих теж гном не ображений разом з всіма білосніжками та іншими своїми *******, поки країна сидить без електрики.
Бо істерика на Зелю ніяк ії не вирішить. Ракети бити від цього не перестануть.
Тільки не треба розповідати, що объєктивна причина другої доби блекауту у Києві - це один прильот у будинок на Печерську.
Але я так розумію, в твоїй картині світу це колаборант Зеля навмисно виключає світло.
Чи може ти думав, що війна з РФ від початку до кінця буде із смартфоном та хорошими новинами, світлом, водою та будь-яким можливим комфортом?
За скільки у Японії подолали наслідки катастрофи на Фукусимі?
Скільки пройшло часу з 10 жовтня?
І у всіх цих об'єктивних причин, включно з війною, один корінь, який обрали на свою голову дебіли.
11 марта 2011 года в 14:46 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F местного времени произошёл основной толчок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(2011) Великого восточно-японского землетрясения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F магнитудой 9 единиц с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 эпицентром , расположенным в 180 км от АЭС Фукусима-дайити
16 декабря 2011 года стадия аварии была официально завершена
Але ж на всі складні питання завжди приємно знайти легку відповідь. Це Зеля винуватий.
А халявщики, що сидять на виплатах кого хочеш втомлять. Халявшиків ніхто не любить.т
p.s. Залишиш малу дитину вдома саму і якщо побачать сусіди, то стукануть і чекай візіту пенітенціарної служби. з роботи ти після цього вилетиш, це мінімум.
Тобто - ***** не бомбить міста ковровими бамбардіровками тому що в них ще є люди ??
Не тому що в нього вже не вистачає ракет , не тому що його авіація не може літати вглиб України , а - тому що йому жаль українців ?? . Я тебе правильно зрозумів , Вася ? Голобородько
все накладено на шквал повідомлень про неймовірні масштаби корупції… коли ти просиш людей збирати на «армію» безпілотників….
Одна віра в ЗСУ, та в простих людей, що роблять будь що наближення перемоги. Тепер чітке усвідомлення кому адресував Залужний слова про те, що ЗСУ не приймуть ні яких переговорів до виходу на кордони 91р. Маю віру, що так і буде. Так має бути
Ну я так понимаю, что в Мариуполе людей не было, потому его параша так и бомбила. А так, люди остались и орки, конечно бомбят, но не очень сильно, людей жалеют.
Заберите у него кокс.
Чому немає інформації про звірства русні на звільнених територіях для іноземних ЗМІ?
Денісову прибрали ,а зеленому наказали багато не базікати 😠
На 8 році війни Патріоти захищають Україну, а не ховаються від повісток з військкомату по 4 рази!!!
А може це він про батальйони БЗДІЖенців у Монако та Відні з генералом Хорошковським?? Так туди ж поїхав і Шевченко з НАЦБАНКУ, мо гостинців повіз з України БЗДІЖенцям…
🇺🇦⚔️‼️❤️😡😠🤯🇬🇧🤔🇺🇦⚔️‼️❤️🇨🇦🇺🇸🇪🇺🇳🇴🇯🇵🇱🇹🇫🇮🇦🇿🇩🇪🇸🇪🇪🇪🇨🇿🇮🇩🇹🇷
яке ж воно падло мерзенне в своєму жалюгідному прагненні уникнути відповідальності за злочину бездіяльність, а подекуди і за злочину діяльність що була спрямована на зниження обороноздатності країни.
Зеле, его комманде и в первую очередь ВСУ а также всем волонтёрам респект. Никто в мире Украине и шанса более 3х дней продержатся не давал против орды орков.
То хтось радив евакуювати усю столицю. Як? Може у Києві до 100 тис. населення? Якими потягами, якими літаками?
То "тупенькі" фінансисти з Валютного фонду запитують у президента скільки ще триватиме війна, щоб знати, до чого готуватись, бо оті фінансисти нудні люди і хочуть наперед знати, на що розраховувати. Хтось серйозно вірить, що ті акули і циніки з фонду будуть сприраються на прогнози нашого президента про тривалість війни?
2. призвати резервістів "на навчання" хоча б за місяць до війни, коли тебе ЦРУ особисто попереджало в Києві.
3. Потрібно було бетонували фортифікаційні споруди в Чорнобилі та на Чонгарі.