РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5764 посетителя онлайн
Новости
3 780 22

Суд арестовал контрольные пакеты акций 5 украинских облэнерго, подконтрольных российским олигархам Гиннеру, Бабакову и Воеводину, - СМИ

житомиробленерго

Арестованы контрольные пакеты акций "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго", которые находятся под контролем россиян Евгения Гинера, Александра Бабакова и Михаила Воеводина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, копия соответствующего решения, вынесенного Печерским райсудом Киева 11 ноября, оказалась в распоряжении журналистов проекта "Схемы".

По информации журналистов, соответствующее ходатайство подавал прокурор Офиса Генпрокурора Роман Тулин.

Решением суда аресту подлежат 99,9% акций "Херсоноблэнерго", 72,9% акций "Кировоградоблэнерго", 95,5% акций "Житомироблэнерго", 93,2% акций "Ровнооблэнерго" и 96,8% акций "Черновцыоблэнерго".

Они находятся в собственности группы VS Energy, которую, согласно информации СМИ и следствия, контролируют граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Издание объясняет, что следователи Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора проводят досудебное расследование по нескольким обвинениям. Среди них - присвоение имущества и совершение умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц. При этом следствие считает, что за такими действиями стоит организованная преступная организация "Лужники", представленная финансово промышленной группой VS Energy.

Читайте также: Арестовано имущество руководства "Мотор Січ" почти на 1 млрд грн, - Офис генпрокурора

"В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины, начиная с 2001 года, и по настоящее время осуществляет систематическую противоправную деятельность преступная организация, организованная и представленная гражданами Российской Федерации", - отметил в ходатайстве прокурор Роман Тулин.

Среди этих граждан - олигарх, президент российского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, политик, депутат Государственной думы России и совладелец ЦСКА Александр Бабаков, а также Михаил Воеводин, который, по данным следствия, является "вором в законе" по прозвищу "Миша Лужнецкий".

Следствие считает, что Бабаков обеспечивал лоббирование интересов преступной группы, Гинер обеспечивал необходимые меры по финансированию деятельности группы, а Воеводин "организовывал силовое сопровождение" процессов завладения активами. В судебных материалах отмечается, что организаторы противоправной деятельности, а также участники группы компаний VS Energy длительное время предпринимали и продолжают осуществлять системные запланированные мероприятия, направленные на ущерб и подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, а также коллаборационной деятельности.

ні заходи з фінансування діяльності групи, а Воєводін "організовував силовий супровід" процесів заволодіння активами. У судових матеріалах зазначається, що організатори протиправної діяльності, а також учасники групи компаній VS Energy тривалий час вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, спрямовані на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності.

Автор: 

облэнерго (126) олигарх (1026) россия (96057) суд (25136) арест имущества (299) Офис Генпрокурора (2491)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Як можуть бути контрольні пакети акцій обленергів, які є ніби об'єктами нац.безпеки - в приватних руках??? Ще й рашистів... 😳
показать весь комментарий
16.11.2022 21:41
+12
Ну й що??? На кого ця туфта?
заарештували.....
1.Чого до цих пір це все гуляло?
2.треба націоналізовувать, а не арештовувать для передачі Бенькові.
3.Перестать "жрать" особливо на ніч
показать весь комментарий
16.11.2022 21:41
+8
ні прашло і восім лєт, апіратівна.
показать весь комментарий
16.11.2022 21:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сьогодні в окупованому Бердянську рашисти викрали священника УГКЦ разом з двома жінками, котрі щоденно в центрі міста о 12-00 молилися за Україну. Немає також зв'язку з іншим священником УГКЦ, котрий також служить у Бердянську. Швидше за все, його теж викрадено.
показать весь комментарий
16.11.2022 21:38 Ответить
Эти деньги уже надо было всем дружненько " пробухать"...
показать весь комментарий
16.11.2022 21:40 Ответить
Ну й що??? На кого ця туфта?
заарештували.....
1.Чого до цих пір це все гуляло?
2.треба націоналізовувать, а не арештовувать для передачі Бенькові.
3.Перестать "жрать" особливо на ніч
показать весь комментарий
16.11.2022 21:41 Ответить
Нарешті Лужниківську банду попруть з України.
показать весь комментарий
16.11.2022 21:41 Ответить
Як можуть бути контрольні пакети акцій обленергів, які є ніби об'єктами нац.безпеки - в приватних руках??? Ще й рашистів... 😳
показать весь комментарий
16.11.2022 21:41 Ответить
почему это еще в 2014 не сделали?!
показать весь комментарий
16.11.2022 21:41 Ответить
Бо путін міг напасти )
показать весь комментарий
16.11.2022 21:58 Ответить
Спитайте у "сивочолого гетьмана"...
показать весь комментарий
17.11.2022 00:47 Ответить
от не дає вам спать Порох
показать весь комментарий
19.11.2022 16:11 Ответить
ні прашло і восім лєт, апіратівна.
показать весь комментарий
16.11.2022 21:51 Ответить
Кучма з Чечетовим так «вдало» енергосистему роздали ворогам, от і маємо хєрантів таких в Україні на ПОЖИТТЄВОМУ УТРИМАННІ за безкарне розкрадання стратегічних галузей держави!!
А так, усі порядні та сімейні!!
❤️‼️⚔️🇺🇦😡😠🤯🤔❤️‼️⚔️🇺🇦
показать весь комментарий
16.11.2022 21:56 Ответить
Так це тому з вчорашнього вечора з 21-30, в нас за добу на 6 годин з'явилося світло? Люди добрі, я проживаю в населеному пункті де 27 лютого почалася окупація, світло пропало 28 лютого і з'явилося в 20 их числах травня. Будинок мій на 75 відсотків зруйнований. Дякувати Богу та добрим людям трохи відновили , щоб можна було хоч якось жити. Від держави отримав 3 брезенти та 10 кв метрів плівки. Зараз світло вимикають на 8-10 годин, потім на 2-3 вмикають і знову вимикають на 8-10, що нам робити?
показать весь комментарий
16.11.2022 22:05 Ответить
Ну от і відповідь, чому так довго "ремонтуються" розбиті електромережі.

P.S. Україна гине, а кацапи й далі як кліщі смокчуть з неї активи!!!!
показать весь комментарий
16.11.2022 22:17 Ответить
Какиє еще кацапьІ? Ето же харошиє рускиє. ВьІ ничего не панимаєте. Спросите у арахамии, Г+Г, фрикдом и др.
показать весь комментарий
24.11.2022 07:56 Ответить
Якби в Україні була хоч якась подоба журналістики,читачі б дізналися,що за боротьбою зі страшенно шкідливою діяльністю банди з рф,стоїть банальний ,черговий наїзд бабушкі Бєні на власність Ахметова 🤷
Немає у нас журналістики.
показать весь комментарий
16.11.2022 22:30 Ответить
а заголовок має бути таким
9тмісяців війни, алігархи рф заробляли бабло в Україні
під чітким керівництвом ОП та під контролем ГПУ
показать весь комментарий
16.11.2022 22:31 Ответить
Шабунін стверджував що це чергова маніпуляція нашої влади.Потрібно не арештовувати майно кацапів,а конфісковувати,бо суд так само своїм рішенням може зняти арешт,і майно опиниться у попередних власників.
показать весь комментарий
16.11.2022 22:39 Ответить
На днях приїзжав директор ЦРУ і надавав зіц-президенту по яйцях. Дерьмаку прийшлось відступитись від подельників.
показать весь комментарий
16.11.2022 23:04 Ответить
Дожилися що на 30 року незалежності стратегічні підприємства належать ворогам - кацапам.
показать весь комментарий
16.11.2022 23:54 Ответить
А про Миколаївобленерго забули???????
Жаль!!!!!!!
показать весь комментарий
17.11.2022 06:44 Ответить
У валоді вєдь ручной пракурор
показать весь комментарий
17.11.2022 07:44 Ответить
 
 