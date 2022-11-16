Суд арестовал контрольные пакеты акций 5 украинских облэнерго, подконтрольных российским олигархам Гиннеру, Бабакову и Воеводину, - СМИ

Арестованы контрольные пакеты акций "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго", которые находятся под контролем россиян Евгения Гинера, Александра Бабакова и Михаила Воеводина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, копия соответствующего решения, вынесенного Печерским райсудом Киева 11 ноября, оказалась в распоряжении журналистов проекта "Схемы".

По информации журналистов, соответствующее ходатайство подавал прокурор Офиса Генпрокурора Роман Тулин.

Решением суда аресту подлежат 99,9% акций "Херсоноблэнерго", 72,9% акций "Кировоградоблэнерго", 95,5% акций "Житомироблэнерго", 93,2% акций "Ровнооблэнерго" и 96,8% акций "Черновцыоблэнерго".

Они находятся в собственности группы VS Energy, которую, согласно информации СМИ и следствия, контролируют граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Издание объясняет, что следователи Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора проводят досудебное расследование по нескольким обвинениям. Среди них - присвоение имущества и совершение умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц. При этом следствие считает, что за такими действиями стоит организованная преступная организация "Лужники", представленная финансово промышленной группой VS Energy.

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"В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины, начиная с 2001 года, и по настоящее время осуществляет систематическую противоправную деятельность преступная организация, организованная и представленная гражданами Российской Федерации", - отметил в ходатайстве прокурор Роман Тулин.

Среди этих граждан - олигарх, президент российского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, политик, депутат Государственной думы России и совладелец ЦСКА Александр Бабаков, а также Михаил Воеводин, который, по данным следствия, является "вором в законе" по прозвищу "Миша Лужнецкий".

Следствие считает, что Бабаков обеспечивал лоббирование интересов преступной группы, Гинер обеспечивал необходимые меры по финансированию деятельности группы, а Воеводин "организовывал силовое сопровождение" процессов завладения активами. В судебных материалах отмечается, что организаторы противоправной деятельности, а также участники группы компаний VS Energy длительное время предпринимали и продолжают осуществлять системные запланированные мероприятия, направленные на ущерб и подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины, а также коллаборационной деятельности.

ні заходи з фінансування діяльності групи, а Воєводін "організовував силовий супровід" процесів заволодіння активами. У судових матеріалах зазначається, що організатори протиправної діяльності, а також учасники групи компаній VS Energy тривалий час вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, спрямовані на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, а також колабораційної діяльності.