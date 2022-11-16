Глава МОК Бах выступил за возвращение россиян в спортивные соревнования

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выдал совершенно нелепое заявление на саммите G20, проходящем на индонезийском острове Бали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Бах призвал мировых лидеров поддержать политический нейтралитет в спорте, который позволил бы атлетам из всех стран участвовать в соревнованиях, несмотря на любые международные конфликты или войны.

Глава МОК считает вполне нормальным, если на одной спортивной площадке будут выступать спортсмены из воюющих между собой стран. Он хочет, чтобы россияне и белорусы вернулись на международную арену, в частности были допущены к Олимпийским играм, абсолютно не беспокоясь о том, что по вине стран-агрессоров ежедневно массово погибают украинцы.

Читайте также: В результате российского вторжения погибли 89 украинских спортсменов, 13 - в плену, - Зеленский

"Мы беспрецедентно осудили и ввели санкции против российского правительства за это вопиющее нарушение Олимпийской хартии. Мы со всей солидарностью поддерживаем спортсменов и членов украинского олимпийского сообщества повсюду. Но в отличие от многих других войн и конфликтов в нашем мире, касательно этой войны некоторые правительства начали решать, каким спортсменам будет позволено участвовать в международных спортивных соревнованиях, а каким – нет.

Если спорт таким образом станет просто еще одним инструментом для достижения политических целей, он распадется. Олимпийский спорт нуждается в участии всех спортсменов, принимающих правила, даже если их страны воюют между собой. Соревнования между спортсменами только из государств-единомышленников не являются надежным символом мира.

В этот век раскола наша роль понятна: объединить мир, а не усугублять разногласия. Для выполнения нашей объединительной миссии МОК должен быть политически нейтральным. Чтобы разрешить будущим хозяевам Олимпиады принимать лучших спортсменов всего мира, независимо от политических конфликтов, я обращаюсь к вам, мировым лидерам, поддержать этот политический нейтралитет. Давайте не отказываться от этой драгоценной связующей миссии Олимпийских и Паралимпийских игр в то время, когда мир нуждается в большей солидарности и мире.

Читайте также: Польша призывает выбросить Россию из мирового спорта до окончания войны в Украине

Я повторяю призыв к вам, мировым лидерам, с которым я обратился уже на церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года: дайте миру шанс", – цитирует слова Баха официальный сайт МОК.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".