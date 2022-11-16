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Глава МОК Бах выступил за возвращение россиян в спортивные соревнования

бах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выдал совершенно нелепое заявление на саммите G20, проходящем на индонезийском острове Бали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Бах призвал мировых лидеров поддержать политический нейтралитет в спорте, который позволил бы атлетам из всех стран участвовать в соревнованиях, несмотря на любые международные конфликты или войны.

Глава МОК считает вполне нормальным, если на одной спортивной площадке будут выступать спортсмены из воюющих между собой стран. Он хочет, чтобы россияне и белорусы вернулись на международную арену, в частности были допущены к Олимпийским играм, абсолютно не беспокоясь о том, что по вине стран-агрессоров ежедневно массово погибают украинцы.

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"Мы беспрецедентно осудили и ввели санкции против российского правительства за это вопиющее нарушение Олимпийской хартии. Мы со всей солидарностью поддерживаем спортсменов и членов украинского олимпийского сообщества повсюду. Но в отличие от многих других войн и конфликтов в нашем мире, касательно этой войны некоторые правительства начали решать, каким спортсменам будет позволено участвовать в международных спортивных соревнованиях, а каким – нет.

Если спорт таким образом станет просто еще одним инструментом для достижения политических целей, он распадется. Олимпийский спорт нуждается в участии всех спортсменов, принимающих правила, даже если их страны воюют между собой. Соревнования между спортсменами только из государств-единомышленников не являются надежным символом мира.

В этот век раскола наша роль понятна: объединить мир, а не усугублять разногласия. Для выполнения нашей объединительной миссии МОК должен быть политически нейтральным. Чтобы разрешить будущим хозяевам Олимпиады принимать лучших спортсменов всего мира, независимо от политических конфликтов, я обращаюсь к вам, мировым лидерам, поддержать этот политический нейтралитет. Давайте не отказываться от этой драгоценной связующей миссии Олимпийских и Паралимпийских игр в то время, когда мир нуждается в большей солидарности и мире.

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Я повторяю призыв к вам, мировым лидерам, с которым я обратился уже на церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года: дайте миру шанс", – цитирует слова Баха официальный сайт МОК.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

Автор: 

МОК (178) россия (96057) соревнования (256) Бах Томас (12)


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Топ комментарии
+77
давай, бери семью и переезжай в Никополь или Бахмут...обсудим после этого твое предложение
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16.11.2022 21:45
+67
і скільки цьому Томасу Баху занесли ?
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16.11.2022 21:44
+44
With all due respect, Mr. Bach - fuck you!
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16.11.2022 21:45
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Правила форума Совет форумчан
і скільки цьому Томасу Баху занесли ?
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16.11.2022 21:44 Ответить
Нема слів, це ж яким покидьком треба бути щоб таку цинічну дурню родити. МОК прогнив настільки що його керівництво за брудні і криваві гроші здатне озвучувати любі замовлення?!?
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17.11.2022 00:25 Ответить
With all due respect, Mr. Bach - fuck you!
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16.11.2022 21:45 Ответить
давай, бери семью и переезжай в Никополь или Бахмут...обсудим после этого твое предложение
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16.11.2022 21:45 Ответить
Ні, на ето он пойтіть не може бо кремлядь платить за зовсім інше. Це чудо з тієї ж корзини шо і меркель з шредеро
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16.11.2022 21:53 Ответить
Козломорді, мабуть, добре забаБахали
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16.11.2022 21:45 Ответить
Козел продажний...
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16.11.2022 21:45 Ответить
Идиот или просто холуй
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16.11.2022 21:46 Ответить
дурко зробив дурну заяву... ось що треба їм в носа тикати... https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=16 https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=16

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16.11.2022 21:46 Ответить
Фото українських спортсменів ,що загинули на війні цьому придурку треба показувати!
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16.11.2022 21:48 Ответить
Кто хочет трахаться???
Есть "канцлерин по вызову" - Меркель, хоть и старая, но пойдет, на любителя
Есть "дедушка по вызову" - Шредер, очень дешево, как для политика - 30 000 евро за ночь,
О, теперь появился "спортсмен по вызову" - Бах, желающие его "бахнуть" есть?
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16.11.2022 21:49 Ответить
Німеччина...Якіж вони усі расторможені!Звісно розумніші ніж Орбан,але не далеко пішли!Добряче такі "діди" погвалтували німок у Другу Світову,що такі кацапофіли понародились у Німеччині.Мабуть за батьками своїми сумують?
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16.11.2022 21:58 Ответить
Яке їбонуте...кацапам заборонили виступи, тому що держава-агресор порушила всі можливі принципи міжнародного права
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16.11.2022 21:49 Ответить
Добряче рашистами «вмотивована та чесна» ОСОБА при спорт бізнесі!!!
Його б в Оленівку, або під Бахмутский напрям підвести, щоб поближче срюськіх побачив, консерва *******!!
Мабуть, гроші треба в казино!!! Дерьмократ!
🇺🇦⚔️‼️❤️😡🤯😠🇪🇺🇺🇸🇨🇦🇬🇧👏🇺🇦⚔️‼️❤️
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16.11.2022 21:51 Ответить
Кацапы изо всех сил готовились к G20
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16.11.2022 21:51 Ответить
Цей очільник зламався, пора нового обирати
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16.11.2022 21:52 Ответить
Та... они опять под допингом бегать будут..
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16.11.2022 21:51 Ответить
и дисциплину новые открыть-такую как проламывание кувалдой головы
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16.11.2022 21:53 Ответить
Може і "безглузда заява", але...
напевно, він на ній декілька десятків тисяч баксів "заробив"!
Чи ви гадаєте такі заяви безкоштовно робляться?
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16.11.2022 21:53 Ответить
Бахнутий на всю голову
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16.11.2022 21:53 Ответить


Святий Томасе! Моли Бога за нас!

)))
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16.11.2022 21:54 Ответить
спорт - гівно, тільки псують собі здоров'я, в 40 вже пенсіонери, ще додати всяку хімію... навіщо це взагалі треба?
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16.11.2022 21:55 Ответить
Професійний-так.Любительский-навпаки!
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16.11.2022 22:02 Ответить
Бабки. Много бабок.
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17.11.2022 01:23 Ответить
Bach muzikant
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16.11.2022 22:01 Ответить
Бах-ПНаХ!!!!
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16.11.2022 22:01 Ответить
В свій час був же і інший Бах - Іоган Себастьян... ********* баху дуже далеко. Тільки що прізвище ганьбить!
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16.11.2022 22:02 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.11.2022 05:50 Ответить
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16.11.2022 22:04 Ответить
этот бах не только слепой, но и глухой, как бетховен.
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16.11.2022 22:09 Ответить
то макаронник-берлускони,то эрдоганчик,теперь и это межднародное спортивное ******...............не позорь фамилию великого композитора...а впрочем иди *****......................вот жешь феерический ******* мок.....................
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16.11.2022 22:13 Ответить
От як цих підарів після цього сприймати?
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16.11.2022 22:13 Ответить
Чого той Бах не зайнявся тим, чим займалися найвідоміші Бахи - музикою? 🤔 Дудів би собі у дудку, чи пальцями пи чорно-білих клавішах стукав, чи паличками по барабанає на крайній випадок. І про те, до він дебіл, знали б лише сусіди за стіною.
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16.11.2022 22:15 Ответить
Ото *******
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16.11.2022 22:16 Ответить
Для непонятливых соревнования провести в Чернигове или к примеру в Одессе. Или еще с командой из фильтрационных лагерей. Или это фашизмом попахивает? А если так, то какие в жопу соревнования с фашистами.
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16.11.2022 22:19 Ответить
Надо бы проверить его счета - не было ли там поступлений в последнее время? Может даже и в срублях 😀
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16.11.2022 22:20 Ответить
Ты чьих, федя, будешь?
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16.11.2022 22:23 Ответить
Самое прикольное, это 3 факта:
1.) Сумма за которую его подкупили, настолько презрительно мала, что какой-то Беня бы со стулу рухнул, если бы ему вообще кто-то такие копейки предложил бы жалкие.
2.) Купили его по финансированию какой-то программы, то есть вполне официально. Намекнув, что финансировать этот проект за содействие.
3.) Самое смешное - эта харя даже не считает пункт 2 за взятку. Он всерьез скажет, что все по закону, это не взятка, это не лоббирование, это он просто так взял. У них какой-то баг есть в мозгу, они все так подкупаются и себя не считают за продажных политиков. Они считают, что по своему желанию оказали услугу приятным в общении людям, а кацапское правительство через Мишустина или другого просто так само по себе им приплачивает.
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16.11.2022 22:27 Ответить
Бах не бахнутий, він просто виїбаний за москальськи гроши. Так насрати на олімпійськи принципи може тільки повоєнний покруч москаля й недолугої німкені. Греки війни припиняли на час Олімпійських змагань. А тут отаке одоробало патякає.
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16.11.2022 22:27 Ответить
безглузда для тих хто не розуміє,
скільки ***** платить.
два-три речення і бах мілбйонер
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16.11.2022 22:28 Ответить
ОПИТУВАННЯ:

ВОНО *******?
'+' - ТАК;
'-' - НІ;
'-+' - НЕ ЗОВСІМ;
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16.11.2022 22:28 Ответить
***** путінська
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16.11.2022 22:28 Ответить
с какой страны эта б*дь?? германия небось?
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16.11.2022 22:28 Ответить
Очільник Бах, для початку визнач, що воне таке рузьсгий, а потім усе інше! Може для початку, мавп включити? рюзьсгий не Боже творіння, як мавпи!
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16.11.2022 22:34 Ответить
Мерзота конченная!
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16.11.2022 22:42 Ответить
Музика Йоганна Себастьяна Баха, мені дуже подобається, а про очільника баха, одне питання: Скільки карбованців, ти коштуєш???
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16.11.2022 22:49 Ответить
А че спортом ограничиваться? Все санкции сразу отменить, и дать миру шанс. То есть мира-то никакого не будет, но шанс дать надо. Офигеть…
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16.11.2022 22:50 Ответить
Очередная консерва протухла и взорвалась.
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16.11.2022 22:52 Ответить
Основополагающие принципы олимпизма

2. Целью Олимпизма является повсеместное становление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.

3. Олимпийское движение представляет собой концентрированную, организованную, универсальную и постоянную деятельность всех лиц и организаций, вдохновляемых ценностями Олимпизма, осуществляемую под руководством МОК

Вопрос - дядя ты что там вообще делаешь?
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16.11.2022 23:05 Ответить
Ще одна гниль.
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16.11.2022 23:39 Ответить
Если придерживаться принципа, что с россиянами на одном гектаре никто срать не сядет, не слишком ли большими будут олимпийские деревни?
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17.11.2022 00:48 Ответить
До війни вважалося що нам "пощастило" жити в самій корумпованій європейській країні. Дивлячись на таких от "Бахів" починаємо розуміти що в Європі також до біса корумпованих і безпринципних гівнюків. ...
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17.11.2022 00:57 Ответить
Так що, ІДІЛ може починати готувати свою олімпійську збірну?
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17.11.2022 01:36 Ответить
А я вже турбувався, що ідіоти засереджені в одномі місці. Таки ні, вони розташовані рівномірно повсій земній кулі...нажаль
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17.11.2022 02:25 Ответить
бабах
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17.11.2022 06:21 Ответить
Идет какая-то атака на великие имена. Бах, Вагнер...
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17.11.2022 07:32 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Томас Бах
Відомий також завдяки своєму закликові до світових лідерів на саміті G20 відмовитися від усунення спортсменів з РФ через військову агресію проти Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-1 [1] .

Нагороди

2014 - Орден Пошани (Росія) - за великий внесок у розвиток міжнародного олімпійського та паралімпійського руху та заслуги у підготовці російських спортсменів

2015 - Орден Національного олімпійського комітету Білорусі - за виняткові заслуги в розвитку олімпійського руху, масового спорту та спорту вищих досягнень в Білорусі, а також за особливі заслуги у пропаганді ідеалів і принципів олімпізму, популяризації спорту та здорового способу життя

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , 15 грудня 2015) - за визначний особистий внесок у розвиток спорту і популяризацію олімпійського руху в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-7 [7]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , 10 вересня 2021) - за визначний особистий внесок у розвиток олімпійського руху, утвердження гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму, популяризацію масового спорту та спорту вищих досягненьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-8 [8]
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17.11.2022 07:41 Ответить
Особливо подобається -- утвердження гуманістичних ідеалів

Куди котися світ !
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17.11.2022 07:43 Ответить
А вот задать бы товарищу вопрос - а сли охранник газовых печей Освенцима - хороший бегун, его тоже на игры приглашать?
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17.11.2022 10:11 Ответить
Дебил
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17.11.2022 10:31 Ответить
Зачем это делать?
Русню же будут освистывать в лучшем случае...или бить по свинособачей роже,пока не посинеет!
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17.11.2022 22:19 Ответить
 
 