Глава МОК Бах выступил за возвращение россиян в спортивные соревнования
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выдал совершенно нелепое заявление на саммите G20, проходящем на индонезийском острове Бали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Бах призвал мировых лидеров поддержать политический нейтралитет в спорте, который позволил бы атлетам из всех стран участвовать в соревнованиях, несмотря на любые международные конфликты или войны.
Глава МОК считает вполне нормальным, если на одной спортивной площадке будут выступать спортсмены из воюющих между собой стран. Он хочет, чтобы россияне и белорусы вернулись на международную арену, в частности были допущены к Олимпийским играм, абсолютно не беспокоясь о том, что по вине стран-агрессоров ежедневно массово погибают украинцы.
"Мы беспрецедентно осудили и ввели санкции против российского правительства за это вопиющее нарушение Олимпийской хартии. Мы со всей солидарностью поддерживаем спортсменов и членов украинского олимпийского сообщества повсюду. Но в отличие от многих других войн и конфликтов в нашем мире, касательно этой войны некоторые правительства начали решать, каким спортсменам будет позволено участвовать в международных спортивных соревнованиях, а каким – нет.
Если спорт таким образом станет просто еще одним инструментом для достижения политических целей, он распадется. Олимпийский спорт нуждается в участии всех спортсменов, принимающих правила, даже если их страны воюют между собой. Соревнования между спортсменами только из государств-единомышленников не являются надежным символом мира.
В этот век раскола наша роль понятна: объединить мир, а не усугублять разногласия. Для выполнения нашей объединительной миссии МОК должен быть политически нейтральным. Чтобы разрешить будущим хозяевам Олимпиады принимать лучших спортсменов всего мира, независимо от политических конфликтов, я обращаюсь к вам, мировым лидерам, поддержать этот политический нейтралитет. Давайте не отказываться от этой драгоценной связующей миссии Олимпийских и Паралимпийских игр в то время, когда мир нуждается в большей солидарности и мире.
Я повторяю призыв к вам, мировым лидерам, с которым я обратился уже на церемонии открытия и закрытия зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года: дайте миру шанс", – цитирует слова Баха официальный сайт МОК.
Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Есть "канцлерин по вызову" - Меркель, хоть и старая, но пойдет, на любителя
Есть "дедушка по вызову" - Шредер, очень дешево, как для политика - 30 000 евро за ночь,
О, теперь появился "спортсмен по вызову" - Бах, желающие его "бахнуть" есть?
Його б в Оленівку, або під Бахмутский напрям підвести, щоб поближче срюськіх побачив, консерва *******!!
Мабуть, гроші треба в казино!!! Дерьмократ!
🇺🇦⚔️‼️❤️😡🤯😠🇪🇺🇺🇸🇨🇦🇬🇧👏🇺🇦⚔️‼️❤️
напевно, він на ній декілька десятків тисяч баксів "заробив"!
Чи ви гадаєте такі заяви безкоштовно робляться?
Святий Томасе! Моли Бога за нас!
)))
1.) Сумма за которую его подкупили, настолько презрительно мала, что какой-то Беня бы со стулу рухнул, если бы ему вообще кто-то такие копейки предложил бы жалкие.
2.) Купили его по финансированию какой-то программы, то есть вполне официально. Намекнув, что финансировать этот проект за содействие.
3.) Самое смешное - эта харя даже не считает пункт 2 за взятку. Он всерьез скажет, что все по закону, это не взятка, это не лоббирование, это он просто так взял. У них какой-то баг есть в мозгу, они все так подкупаются и себя не считают за продажных политиков. Они считают, что по своему желанию оказали услугу приятным в общении людям, а кацапское правительство через Мишустина или другого просто так само по себе им приплачивает.
скільки ***** платить.
два-три речення і бах мілбйонер
ВОНО *******?
'+' - ТАК;
'-' - НІ;
'-+' - НЕ ЗОВСІМ;
2. Целью Олимпизма является повсеместное становление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства.
3. Олимпийское движение представляет собой концентрированную, организованную, универсальную и постоянную деятельность всех лиц и организаций, вдохновляемых ценностями Олимпизма, осуществляемую под руководством МОК
Вопрос - дядя ты что там вообще делаешь?
Відомий також завдяки своєму закликові до світових лідерів на саміті G20 відмовитися від усунення спортсменів з РФ через військову агресію проти Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-1 [1] .
Нагороди
2014 - Орден Пошани (Росія) - за великий внесок у розвиток міжнародного олімпійського та паралімпійського руху та заслуги у підготовці російських спортсменів
2015 - Орден Національного олімпійського комітету Білорусі - за виняткові заслуги в розвитку олімпійського руху, масового спорту та спорту вищих досягнень в Білорусі, а також за особливі заслуги у пропаганді ідеалів і принципів олімпізму, популяризації спорту та здорового способу життя
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , 15 грудня 2015) - за визначний особистий внесок у розвиток спорту і популяризацію олімпійського руху в Україніhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-7 [7]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8F_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE Орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , 10 вересня 2021) - за визначний особистий внесок у розвиток олімпійського руху, утвердження гуманістичних ідеалів і цінностей олімпізму, популяризацію масового спорту та спорту вищих досягненьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%91%D0%B0%D1%85#cite_note-8 [8]
Куди котися світ !
Русню же будут освистывать в лучшем случае...или бить по свинособачей роже,пока не посинеет!