Россия проиграла в Украине в стратегическом, оперативном и тактическом плане, - генерал Милли
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия потерпела поражение в каждой своей цели, которую она ставила в полномасштабной войне против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом Милли заявил по итогам седьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду.
"Каждый раз россияне терпели поражение. Они проиграли в стратегическом плане, они проиграли в оперативном плане и, повторяю, они проиграли в тактическом плане. То, что они пытались сделать, им не удалось", - сказал он.
"Стратегическое переосмысление их целей, их незаконное вторжение потерпело неудачу", - подытожил Милли, приведя в пример несостоятельность России "захватить всю Украину" в начале войны, а также сосредоточение на захвате Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"По всей линии фронта протяженностью около 900 километров украинцы достигали успех за успехом, а россияне каждый раз терпели поражение", - добавил американский генерал.
Милли в то же время оценил как "невысокую" вероятность военной победы Украины.
"Вероятность военной победы Украины - изгнание россиян со всей Украины, включая... Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, не является высокой с военной точки зрения", - цитирует его AFP.
Ранее Милли заявил, что российские военные понесли более 100 тысяч потерь убитыми и ранеными военными в Украине, и украинские силы, вероятно, понесли такой же уровень потерь в войне, которая длится девятый месяц.
Также председатель Объединенного комитета начальников штабов выступил за скорейшее начало переговоров России с Украиной, обосновав это тем, что ранний отказ от переговоров во время Первой мировой войны усилил человеческие страдания и привел к миллионам жертв.
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https://youtu.be/fS759zf3XZA
А доти, це лише пусті балачки.
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - США тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
До речі - у випадку розпаду раші на менші країни, Китай може претендувати на якісь території раші (в існуючих на сьогодні кордонах) - що, в свою чергу, може не викликати захоплення у США.
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Хотілося б найскоріше закінчення війни повною нашою перемогою (з українським Кримом в тому числі).
А с рашею нехай США розбираються окремо.
Більше того, якщо не буде більше цієї імперії в існуючому виді - а будуть якість малі країни - то менше шансів, що агресія повториться в майбутньому. Тому да - я за ліквідацію раші, і ліквідацію її як ядерної держави.