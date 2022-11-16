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Новости Война
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Россия проиграла в Украине в стратегическом, оперативном и тактическом плане, - генерал Милли

марк,міллі

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что Россия потерпела поражение в каждой своей цели, которую она ставила в полномасштабной войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом Милли заявил по итогам седьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду.

"Каждый раз россияне терпели поражение. Они проиграли в стратегическом плане, они проиграли в оперативном плане и, повторяю, они проиграли в тактическом плане. То, что они пытались сделать, им не удалось", - сказал он.

"Стратегическое переосмысление их целей, их незаконное вторжение потерпело неудачу", - подытожил Милли, приведя в пример несостоятельность России "захватить всю Украину" в начале войны, а также сосредоточение на захвате Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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"По всей линии фронта протяженностью около 900 километров украинцы достигали успех за успехом, а россияне каждый раз терпели поражение", - добавил американский генерал.

Милли в то же время оценил как "невысокую" вероятность военной победы Украины.

"Вероятность военной победы Украины - изгнание россиян со всей Украины, включая... Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, не является высокой с военной точки зрения", - цитирует его AFP.

Ранее Милли заявил, что российские военные понесли более 100 тысяч потерь убитыми и ранеными военными в Украине, и украинские силы, вероятно, понесли такой же уровень потерь в войне, которая длится девятый месяц.

Также председатель Объединенного комитета начальников штабов выступил за скорейшее начало переговоров России с Украиной, обосновав это тем, что ранний отказ от переговоров во время Первой мировой войны усилил человеческие страдания и привел к миллионам жертв.

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Автор: 

россия (96057) Украина (45003) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+14
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16.11.2022 23:02
+9
Цей пан Міллі серйозний спєц., проф. рівень якого - констатація очевидного. Мабуть і посаду за сало отримав. Нагадаю, що це він триндів про «Київ за 72 години»
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16.11.2022 21:59
+8
Но вы нас тем не менее склоняете к позорному миру с потерей территорий?
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16.11.2022 21:56
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НАТО уже знает, чья эта ракета
https://youtu.be/fS759zf3XZA
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16.11.2022 21:55 Ответить
траба на картах Таро ще погадати
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16.11.2022 22:02 Ответить
Но вы нас тем не менее склоняете к позорному миру с потерей территорий?
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16.11.2022 21:56 Ответить
це де таке було?
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16.11.2022 23:05 Ответить
Якщо будете давати по 2-3 одиниці техніки, то будемо ще 100 років воювати
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16.11.2022 21:56 Ответить
Знову генерал Міллі перевзувся, нещодавно закликав до "переговорів".
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16.11.2022 21:57 Ответить
Також голова Об'єднаного комітету начальників штабів виступив за якнайшвидший початок переговорів Росії з Україною Джерело:
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16.11.2022 22:23 Ответить
а все тому, що вони - піздуни, вкрали історію Русі і носяться з нею, як дурень із писаною торбою
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16.11.2022 21:58 Ответить
Та хай би тихенько дурАчкІ уже собі носилися... діагноз їх давно відомий... накуя на наше полізли???
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16.11.2022 22:01 Ответить
Мы этих бездарей породили-сделали, но к сожалению не доделали, нам их теперь и рАвнять, или утилизировать - будем на месте разбираться...
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16.11.2022 21:58 Ответить
Цей пан Міллі серйозний спєц., проф. рівень якого - констатація очевидного. Мабуть і посаду за сало отримав. Нагадаю, що це він триндів про «Київ за 72 години»
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16.11.2022 21:59 Ответить
Особливо в Афганістані досвід ще той
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17.11.2022 07:02 Ответить
програла 100відсотково..але війна триває
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16.11.2022 22:00 Ответить
...а НАТО програло росії, навіть не вступивши у війну.
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16.11.2022 22:00 Ответить
Кацапія програє коли вилетить з України.
А доти, це лише пусті балачки.
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16.11.2022 22:05 Ответить
ДАЙТЕ БІЛЬШЕ ОЗБРОЄНЬ І ВСЕ!
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - США тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
До речі - у випадку розпаду раші на менші країни, Китай може претендувати на якісь території раші (в існуючих на сьогодні кордонах) - що, в свою чергу, може не викликати захоплення у США.
--
Хотілося б найскоріше закінчення війни повною нашою перемогою (з українським Кримом в тому числі).
А с рашею нехай США розбираються окремо.
Більше того, якщо не буде більше цієї імперії в існуючому виді - а будуть якість малі країни - то менше шансів, що агресія повториться в майбутньому. Тому да - я за ліквідацію раші, і ліквідацію її як ядерної держави.
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16.11.2022 22:16 Ответить
Це брехня щоб нас приспати. Вони прагнуть нашої капітуляції.
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16.11.2022 22:21 Ответить
Не капитуляции. И даже не официального согласия на сдачу части территории. Но, например, бессрочное перемирие на теперешних рубежах их устроило бы. Как в Корее типа. Потому что действительно во многих смысла раша проиграла. Украинские воины ей так надавали по *****, как на Западе никто не ожидал. И такой урок ***** - есть хорошо для Запада. Если с Украиной не можешь справится, веди себя соответственно. Но война затягивается, с ней растут расходы и риски тоже. Экономика в жопе. Лучше закончить войну. Нынешний результат вполне можно подать внутри СГА как славную победу демократии над агрессором.
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16.11.2022 22:39 Ответить
Не важливо у яку словесну брехню це обернуто. По факту це капітуляція, як і мінські домовленості. У нашому мерзенному сьогоденні вже немає перемог та поразок, все мерзотно гібридне, договорене та заморожене.
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16.11.2022 23:05 Ответить
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16.11.2022 23:02 Ответить
Смотрю я на этих озабоченых и понимаю... Если бы пуйло таки взял Украину они бы собрались и реально рассматривали вопрос возвращения наты к границам 91го года как и требовало пуйло. Вот теперь я на 99% в этом уверен.
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17.11.2022 01:30 Ответить
поки Україна вже ДЕВ'ЯТИЙ РІК б'ється проти сатаністів, нато все ще боїться навіть і пискнути в бік москалів....
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17.11.2022 06:00 Ответить
В семье не без урода... Милли отбитый трампист, чиновник бюрократ до мозга костей.
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17.11.2022 06:31 Ответить
В Україні не тільки кацапія, але й нато програли
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17.11.2022 07:01 Ответить
все правильно, пан генерал. тільки треба дати нам надучасне озброєння, таке, як Rapid Dragon + AGM 158, щоб змусити рашу до переговорів на наших умовах
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17.11.2022 09:23 Ответить
 
 