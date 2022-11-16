Итоги седьмого Рамштайна: ПВО от Швеции, HAWK от Испании, боеприпасы от Германии, Греции и Польши

Седьмое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины было очень успешным.

Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил во время итоговой пресс-конференции в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он отметил, что встреча состоялась на фоне ракетных ударов россии по гражданским объектам в Украине и бомбардировке украинской энергетической сети, что только усилило решительность международных партнеров по поддержке Украины.

На заседании участники Контактной группы анонсировали новые взносы в оборонную поддержку Украины. В частности, по словам Остина, Швеция объявила о пакете помощи в сфере противовоздушной обороны на сумму $287 миллионов. Испания пообещала направить в Украину две дополнительные системы HAWK и ракеты к ним. Канада предложила пакет оборонной поддержки на сумму $500 миллионов, а также подтвердила, что остается ведущим донором зимнего обмундирования и оборудования для ВСУ.

Кроме того, Остин акцентировал внимание на вкладе Германии в усиление возможностей артиллерии в Украине, а также предоставлении ракет в ракетные системы залпового огня. Греция, по его словам, анонсировала передачу партий 155-мм снарядов, а Польша заявила о поставках дополнительных боеприпасов для артиллерии и танков, а также систем ПВО ближнего радиуса действия.

Читайте также: Остин открыл седьмое заседание в формате "Рамштайн": Жестокость России только усиливает нашу решимость

Глава Пентагона также признал вклад стран Евросоюза и Великобритании в важную подготовку украинского военного персонала.

"Эти вклады приведут к большим изменениям", - подчеркнул министр обороны США. В этой связи он упомянул успехи ВСУ в проведении контрнаступательных операций под Харьковом и Херсоном.

Остин отметил, что страны-участницы Контактной группы продолжат тесно работать над тем, чтобы обеспечить Украину большими объемами критически важного оборудования и вооружения.

Напомним, 16 ноября состоялось виртуальное заседание Контактной группы по обороне Украины, так называемого формата "Рамштайн". Это уже седьмая встреча, которая собрала представителей около 50 стран.