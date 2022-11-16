Итоги седьмого Рамштайна: ПВО от Швеции, HAWK от Испании, боеприпасы от Германии, Греции и Польши
Седьмое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины было очень успешным.
Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил во время итоговой пресс-конференции в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Он отметил, что встреча состоялась на фоне ракетных ударов россии по гражданским объектам в Украине и бомбардировке украинской энергетической сети, что только усилило решительность международных партнеров по поддержке Украины.
На заседании участники Контактной группы анонсировали новые взносы в оборонную поддержку Украины. В частности, по словам Остина, Швеция объявила о пакете помощи в сфере противовоздушной обороны на сумму $287 миллионов. Испания пообещала направить в Украину две дополнительные системы HAWK и ракеты к ним. Канада предложила пакет оборонной поддержки на сумму $500 миллионов, а также подтвердила, что остается ведущим донором зимнего обмундирования и оборудования для ВСУ.
Кроме того, Остин акцентировал внимание на вкладе Германии в усиление возможностей артиллерии в Украине, а также предоставлении ракет в ракетные системы залпового огня. Греция, по его словам, анонсировала передачу партий 155-мм снарядов, а Польша заявила о поставках дополнительных боеприпасов для артиллерии и танков, а также систем ПВО ближнего радиуса действия.
Глава Пентагона также признал вклад стран Евросоюза и Великобритании в важную подготовку украинского военного персонала.
"Эти вклады приведут к большим изменениям", - подчеркнул министр обороны США. В этой связи он упомянул успехи ВСУ в проведении контрнаступательных операций под Харьковом и Херсоном.
Остин отметил, что страны-участницы Контактной группы продолжат тесно работать над тем, чтобы обеспечить Украину большими объемами критически важного оборудования и вооружения.
Напомним, 16 ноября состоялось виртуальное заседание Контактной группы по обороне Украины, так называемого формата "Рамштайн". Это уже седьмая встреча, которая собрала представителей около 50 стран.
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Щира подяка від України.
два эффекта в одном имеют от своих ракетно-балалаечных терактов.
И энергетическую систему пoгaнят, и характер поставок от Запада диктуют,
тормозя тем самым отвоевание захваченных территорий.
ПВО ведь - это самое дорогое из всего, что нам дают. Занимают львиную долю в каждом чеке. Если бы не приходилось обеспечивать нас всякими NASAMS, IRIS-T, Aspid, HAWK, Crotale, Gepard, Stormer, а главное - ракетам к ним (дают в весьма ограниченном количестве), могли бы передавать больше артиллерии и РСЗО, а может, были бы ближе к началу поставок западных танков (с обучением, созданием базы снабжения - они концептуально отличаются, и адаптация займет много времени).
А так наши парни должны заниматься эвакуацией всякого рюского металлолома вроде Т-62/64 и беречь каждую ракету HIMARS.
А інші 40 країн-учасників "Рамштайну" що дали?
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Або - США тягнуть час і сподіваються на верхівковий держпереворот у раші - щоб раша в результаті війни не розпалася на багато держав з безліччю володарів ядерної зброї (як після розвалу Союзу в України забрали ЯЗ).
До речі - у випадку розпаду раші на менші країни, Китай може претендувати на якісь території раші (в існуючих на сьогодні кордонах) - що, в свою чергу, може не викликати захоплення у США.
Сегодняшний Рамштайн проходит на фоне брутальной ракетной атаки России на Украину. Как я писал вчера, инцидент в Польше в западных СМИ раскручен максимально правильно и вина возложена на Россию, ибо если Россия бьет по ТЭЦ в Украине в 3-х км от границы со страной НАТО, значит Россия планирует такие инциденты (и поляки правильно заявляют, что Россия - мастер по планированию подобных операций). И на это делают свой акцент страны НАТО, особенно - соседи Украины.
Поэтому военная помощь Украине будет только возрастать (только Трамп-мл призвал прекратить военную помощь Украине в связи с инцидентом в Польше. Но я бы запереживал, если бы эта семейка промолчала. А так их голос - голос маргиналов в пустыне).
С каждым новым Рамштайном страны-доноры решают меньше информации давать в прессу и это правильно.
Вот два сегодняшних заявления перед открытием:
* Соединенные Штаты намерены продолжать поставки оружия и помощи Украине в течение зимы. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, открывая седьмое заседание консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", которое проходит в онлайн-формате.
Остин подтвердил, что бомбардировки Россией мирных жителей "только укрепляют решимость контактной группы" и усиливают решимость Украины.
* Россия продолжает свои неприемлемые атаки на критически важную инфраструктуру Украины. На сегодняшней встрече в Рамштайне мы договорились взяться за дело и предоставить противовоздушную оборону и другие столь необходимые системы вооружения. Мы поможем Украине остаться успешными этой зимой и подготовиться к весне, - Министр обороны Дании.
* Также о новом пакете объявила Германия (из ценного там - снаряды для РСЗО) и Хорватия (вертолеты). Про мега-классный пакет Швеции сегодня было ниже.
Взято з одного патреону
https://youtu.be/Vn_RIjY2nLQ
Вислови "Байден хатєл сліть Украіну" і "В Бєлам домє єсть "сєрий кардінал" - ви пропонуєте спримати як прояв фаховості?
Дякую, посміявся від душі 🤣🤣🤣
от границы с Польшей.
То мабуть українським ППО збивається 80%× ракет , а також звільняється Херсон та Лиман з Ізюмом
Може годі вже працювати по наративах Кремля?
Хм, щось у вас з логікою кепсько , ви часом не з фанбоїв нашого боневтіка
До початку постачання ППО заходом збивалось значно меньше ракет , при значно меньшій щільності вогню , ніж зараз
та і про 80% скоріш за все брехня (перебільшення).
А чому ? Маєте якісь інше джерело ?
Яке? Сподіваюсь не кисельТВ
Хоча розумію , вам зараз складно - треба ще і google translate опоновувати , то не слідкуєте , що українці знаю про цю різницю
https://censor.net/ua/news/3380312/jurnalistiv_cnn_i_skynews_pozbavyly_akredytatsiyi_pislya_reportajiv_z_vyzvolenogo_hersonu_detektor_media
Классный видос... дайте пожалуйста ракеты закрыть Небо...
Супер видос👍🇺🇦🇱🇷
світ збирається усувати причину?
чи поки грім не вдарить, то трансатлантичний мужик не перехреститься?
Где МИГИ ? не говорю даже про ф 16 -18
Почему Украина не может купить оружие как поляки у южной кореи ，поляки купили под 50 истребителей 4+ в то время когда американцы боятся ескалации .
При всем моем уважении к США нужно искать рынки для покупки оружия или технологий для производства
Россия за 9 месяцев наторговала на 190 млрд. долларов в этом году. Сколько можно тянуть и качать по Дружбе их сранную нефть