ЕС рассмотрит вопрос об ограничении цены на российский газ после 24 ноября, - еврокомиссар Симсон

Еврокомиссия планирует предложить план ограничения цен на российский природный газ после 24 ноября, поскольку стремится сдержать энергетический кризис, вызванный вторжением России в Украину.

Как сообщает Reuters, об этом заявил комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Комиссия, разрабатывающая политику ЕС, предложит ограничения после встречи министров энергетики ЕС 24 ноября, где они, как ожидается, поручат руководству блока продвинуть предложение.

"Мы будем действовать быстро и внесем юридическое предложение сразу после того, как министры дадут нам на это разрешение", — сказала Симсон в кулуарах климатического саммита COP27 в Египте.

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"Мы сделали свою домашнюю работу. Я думаю, что такой ценовой потолок может позволить нам успокоить рынок, это также снимает риск того, что мы вообще не получим грузы", - отметила она.

Напомним, что страны ЕС расходятся во мнениях относительно того, ограничивать ли цены на газ из РФ. Бельгия, Польша, Италия и Греция потребовали от Брюсселя предложить потолок цен на газ до 24 ноября и пригрозили заблокировать другие инициативы ЕС, если они не будут предложены.

Ряд стран, в том числе Германия, крупнейший потребитель газа в Европе, предупреждают, что ограничение цен может привести к новому витку кризиса.

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