Польша не будет задействовать статью 4 Договора о НАТО из-за падения ракеты, - Моравецкий
Матеуш Моравецкий подтвердил, что страна не будет задействовать статью 4 Североатлантического договора в связи с падением ракеты в поселке Пшеводув вблизи границы с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал в интервью телеканалу TVP в среду.
"Мы проводим консультации постоянно, но в рамках оборонного договора есть статья 4, которая заставляет стороны консультироваться в чрезвычайных ситуациях. Мы вчера вечером приняли такое решение: мы проверяем основания для применения статьи 4, если есть основания, то наш посол (при НАТО) мог бы ее применить", - напомнил он.
"Однако развитие событий привело к тому, что мы смогли прийти к выводу, что это не было преднамеренное нападение на польскую территорию, и поэтому мы не задействовали статью 4. Такой подход был хорошо воспринят нашими союзниками", - пояснил премьер Польши.
Ранее Польша объявила, что изучает основания задействовать статью 4 Североатлантического договора. Согласно ей, стороны "будут проводить совместные консультации, когда, по мнению любой из них, территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из Сторон угрожает опасность".
Моравецкий добавил в интервью TVP, что союзники Варшавы предложили помощь в усилении противовоздушной обороны и отслеживании воздушных угроз. В то же время он признал, что гарантий неповторения ситуации в Пшеводуве нет, "пока не закончится война по ту сторону нашей границы".
Глава польского правительства подчеркнул, что главное оружие Кремля – это паника, страх и создание хаоса, и для Польши важно не поддаваться им.
"Нас не запугать. Мы последовательно проводим нашу политику. Мы укрепляем нашу оборонную мощь и продолжим это делать в ближайшие годы", – подытожил он.
Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов Альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
являють собою модифіковані для враження наземних цілей зразки зенітної керованої ракети 9М82 комплексу С-300В
Я то думаю, нащо вони на ту ферму в село військо гнали?!
Тобто, якщо Роіся влупить ракетою по Талліну, а не по Парижу, завжди можна зробити вигляд, що нічого такого не сталося.
Ну будемо знати.
Впевнений жабоїди і ко засцять відповідати!
///
щоби збити гіркоту від цієї новини... новина інша - у криму...на аеродромі бавовна...
(чекаємо підтвердження, де, що, і ...скільки... бо кажуть було чому бахкати))))
https://t.me/c/1799868024/9637
може хоч це відкриється ?)))
Бот, вонючий.
кстати, еще до всех событий (и Крыма) кацапы утопили украинских рыбаков и расстреляли с автомата в харьковской области местного (типа не остановился на границе). тогда еще был мир-дружба-жвачка безвиз свободный проход-проезд и т.п. результаты ожидаемо никакие и вроде даже не извинились. видимо приказали еще тогда "начинать".
Як ви мене дратуєте, псевдопатріоти шапкозакидницькі.
Вы все даже близко не осознаёте, что может произойти. И боитесь сами себе признаться.
Ви ТЕЦ взагалі бачили? іх не можна просто так "зруйнувати".
чи те вже ботву запускають, "готувати" укранців до капітуляціі?
https://telemetr.me/content/generalsvr/post/1219/
Пионтковский обо всем и конкретно...👍
Ссоры между Польшей и Украиной не будет,крысы мавзолейные не партесь...😛
>Украина должна извиниться перед Польшей и выплатить компенсацию родственникам погибших
Ви, пане, не туди пропозицію подаєте. З цим вам треба до папи Римського звернутись, він ваш гуманізм зрозуміє.
(Вибачення, курва. «Вибачаємось за те, що москалі на нас напали, а ми відбиваємося чим можем»).
Гуманісти політкоректні, зовсім за$бали.
Один з тих небагатьох випадків, коли можу погодитися з твердженням Зеленського (не виправдовуючи його за наслідки). Йдеться про ракетний удар, який забрав два життя в польському прикордонному селі. Дуже схоже, що цього разу Україна дійсно зазнала моральних втрат тільки для того, щоб у НАТО загалом та в США зокрема не довелося задіювати протоколи захисту країни-члена.
Мова про 5-ту статтю не йде, бо за відсутності прямих доказів планомірно скоєної атаки та загрози розростання агресії країни Альянсу не переходять у стан війни. Але вчора вже було запущено 4-ту статтю - механізм консультацій, який може передувати вступу НАТО у війну, або зняття напруги іншим способом. І за ніч відбувся різкий розворот саме за ініціативою президента Байдена. Але до того вже було спершу озвучено, а потім чітко заявлено міністром закордонних справ Польщі, що виявлено уламки саме Х-101, якими в ті самі години били по Україні, зокрема, по Львівщині. Це було константою до ночі.
Єдина версія про українську ракету ППО С-300 розглядалася в контексті отих двох ракет, про які спершу повідомлялося. До ранку вже про другу ракету згадки зникли цілковито. Для мене версія падіння уламків російської та нашої ракет разом видавалася сумнівною через надмірну віддаль від кордону. Єдина версія, яку я вчора не розглядав, що наша ППО збила рашистську ракету вже над територією Польщі й уламки обох упали біля того села. Загалом, це могло б розглядатися, як порятунок для польської сторони, бо невідомо, куди могла долетіти (або була спрямована) рашистська ракета. Саме ця версія й ставала центральною десь до середини ночі.
А потім Байден жорстко настояв (без експертиз і підтверджень): ракета була українська й одна. І крапка. Інші версії не мають права на існування... Тільки при цьому винуватою в інциденті буде визнана саме московія, що в цій ситуації цілком логічно, а не Україна, яка захищала мирне населення. Президент Дуда та відповідні чиновники, ніби вибачаючись, відповіли на вимогу української сторони, що вони не проти допустити українських представників, але тільки після згоди Байдена.
Висновок може бути лише один: ракета Х-101 там точно була й летіла вона прямо вглиб Польщі. Найімовірніше, також була наша С-300, яка наздогнала її вже над польською територією та не допустила прольоту до обраної чи спонтанної цілі ураження. Але визнання факту, що рашистська ракета цілеспрямовано летить в глибину території країни-члена НАТО, це вже 100% підстава для 5-ої статті й не просто консультацій, а розгортання військ та якогось реагування. Не конче прямого удару по ерефії, але чогось, що дуже нагадує старт третьої світової. А в США цього категорично не захотіли. І якраз отака нерішучість, точніше, рішучість у запереченні явного факту, лякає найбільше. США уникли навіть гри нервів. Вирішили інцидент списати на Україну, визнаючи при тому політичним винуватцем москву. пуйлу та його пропагандистам це чудовий подарунок. А для нас болісний ляпас (явно незаслужений), хоча й без помітних наслідків.
А чому я згадав на початку про Зеленського? Він сьогодні записав дійсно правильний і чесний відосік, що з ним буває вкрай рідко. Нікого не звинувачував, але наполягав: чому українську сторону не допускають до розслідування, чому відмовляються приймати наші матеріали й докази, чому відкидаються аргументи від Залужного?https://t.me/Chornovil_official
Воювати вони будуть не у Польщі. І масовані бомбардування попадуть не на польські голови.