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Польша не будет задействовать статью 4 Договора о НАТО из-за падения ракеты, - Моравецкий

моравецький

Матеуш Моравецкий подтвердил, что страна не будет задействовать статью 4 Североатлантического договора в связи с падением ракеты в поселке Пшеводув вблизи границы с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал в интервью телеканалу TVP в среду.

"Мы проводим консультации постоянно, но в рамках оборонного договора есть статья 4, которая заставляет стороны консультироваться в чрезвычайных ситуациях. Мы вчера вечером приняли такое решение: мы проверяем основания для применения статьи 4, если есть основания, то наш посол (при НАТО) мог бы ее применить", - напомнил он.

"Однако развитие событий привело к тому, что мы смогли прийти к выводу, что это не было преднамеренное нападение на польскую территорию, и поэтому мы не задействовали статью 4. Такой подход был хорошо воспринят нашими союзниками", - пояснил премьер Польши.

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Ранее Польша объявила, что изучает основания задействовать статью 4 Североатлантического договора. Согласно ей, стороны "будут проводить совместные консультации, когда, по мнению любой из них, территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из Сторон угрожает опасность".

Моравецкий добавил в интервью TVP, что союзники Варшавы предложили помощь в усилении противовоздушной обороны и отслеживании воздушных угроз. В то же время он признал, что гарантий неповторения ситуации в Пшеводуве нет, "пока не закончится война по ту сторону нашей границы".

Глава польского правительства подчеркнул, что главное оружие Кремля – это паника, страх и создание хаоса, и для Польши важно не поддаваться им.

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"Нас не запугать. Мы последовательно проводим нашу политику. Мы укрепляем нашу оборонную мощь и продолжим это делать в ближайшие годы", – подытожил он.

Ранее президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов Альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Ночью 16 ноября МИД Польши отметил, что на территории Польши упала ракета российского производства.

Автор: 

обстрел (27685) Польша (8497) ракеты (3599) россия (96057) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+32
Пізні 30-ті роки 20 сторіча повторюються… Україна зайняла місце Фінляндії.. Треття світова вже йде , увесь світ намагається заховати голову у пісок - наслідки скоріше за все перевершать другу світову…
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16.11.2022 23:07
+26
Що саме цікаво, що китайці теж собі висновок зробили з цього безхребетного НАТО... Тай взагалі всякі Ірани, Пн.Кореї і інша наволоч побачила нікчемність і боягузтво НАТО ...
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16.11.2022 23:08
+25
Хм...
Тобто, якщо Роіся влупить ракетою по Талліну, а не по Парижу, завжди можна зробити вигляд, що нічого такого не сталося.

Ну будемо знати.
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16.11.2022 23:07
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варшава
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16.11.2022 22:59 Ответить
Дві ракети, що впали на території Польщі в н\п Przewodów ( село в адміністративному районі гміни Долгобичув Хрубешівського повіту) запущені з території Білорусі,
являють собою модифіковані для враження наземних цілей зразки зенітної керованої ракети 9М82 комплексу С-300В
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17.11.2022 00:50 Ответить
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17.11.2022 14:27 Ответить
ruski , idi v spam !
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16.11.2022 23:27 Ответить
сам ти три дні не вмивався
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17.11.2022 00:08 Ответить
Так, це неприпустимо, якщо люди постраждали, але ні слова про українців, яких протягом місяця поливають ракетами і дронами, бо ми не в НАТО, але ж ми люди...
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16.11.2022 23:03 Ответить
Не накручуйте, Моравецький наш пацан
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16.11.2022 23:37 Ответить
Не так, українці не люди, бо не в НАТО
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16.11.2022 23:41 Ответить
А ви хотіли в НАТО 14 років назад? Памьятаєте, які істерики закатували? Якби не наше ідіотське населення - давно були б в НАТО!
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17.11.2022 11:30 Ответить
А як в чора щоки дули!)
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16.11.2022 23:03 Ответить
Свої війська ганяли по Польщі...
Я то думаю, нащо вони на ту ферму в село військо гнали?!
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16.11.2022 23:05 Ответить
Ну та... То не з покійним Степаном Бандерою воювати...
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16.11.2022 23:04 Ответить
Дивно, але ваші антиподи з іншого боку кордону розганяють тему про "бандерівську ракету".
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16.11.2022 23:16 Ответить
Пізні 30-ті роки 20 сторіча повторюються… Україна зайняла місце Фінляндії.. Треття світова вже йде , увесь світ намагається заховати голову у пісок - наслідки скоріше за все перевершать другу світову…
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16.11.2022 23:07 Ответить
ситуація подібна..плюс ядерна зброя
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16.11.2022 23:10 Ответить
Хм...
Тобто, якщо Роіся влупить ракетою по Талліну, а не по Парижу, завжди можна зробити вигляд, що нічого такого не сталося.

Ну будемо знати.
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16.11.2022 23:07 Ответить
Та Путін і по Парижу може шарахнути і скажуть, шо то український голуб був...
Впевнений жабоїди і ко засцять відповідати!
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16.11.2022 23:10 Ответить
Що ж, спокійна та виважена позиція.
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16.11.2022 23:08 Ответить
...треба знайти свій допис на цензорі
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16.11.2022 23:08 Ответить
Що саме цікаво, що китайці теж собі висновок зробили з цього безхребетного НАТО... Тай взагалі всякі Ірани, Пн.Кореї і інша наволоч побачила нікчемність і боягузтво НАТО ...
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16.11.2022 23:08 Ответить
створють свій блок..
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16.11.2022 23:14 Ответить
І цей блок буде набагато вже сміливіший бачачи, яке безхребетне НАТО !
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16.11.2022 23:16 Ответить
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16.11.2022 23:44 Ответить
и о погоде )))
///
щоби збити гіркоту від цієї новини... новина інша - у криму...на аеродромі бавовна...
(чекаємо підтвердження, де, що, і ...скільки... бо кажуть було чому бахкати))))

https://t.me/c/1799868024/9637
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16.11.2022 23:14 Ответить
https://t.me/FastFocus/37269 https://t.me/FastFocus/37269

може хоч це відкриється ?)))
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16.11.2022 23:15 Ответить
ну хоть якийсь позитив...про погоду....
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16.11.2022 23:16 Ответить
Споримо, шо якщо десь по Кракові чи Варшаві путін вгатить, поляки зглотнуть і пробачать?!
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16.11.2022 23:15 Ответить
Не потрібно нагнітання проводити. НАТО знає,що робить і претензії в боягузтві не мають сенсу. Ракета показала,що може бути з Європою. Європа відправляє озброєння чи ви думали,що вступлять у війну
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16.11.2022 23:16 Ответить
Тепер вже бачимо, шо не вступить, навіть коли прилетить по Парижу ...
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16.11.2022 23:20 Ответить
Мир оказался таким циничным трусливыми брехливым 💩 Польша в очередной раз в угоду подковерных интриг ,США с руссофашистами отвернулась от правды
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17.11.2022 00:00 Ответить
Він таким і був. Ви просто не знали. Тепер все стало на свої місця
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17.11.2022 02:40 Ответить
А звіт уже є ? Не має
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17.11.2022 08:58 Ответить
Ви прекрасно знаєте що то куйловська ракета,а ніяка там не с 300 з України бо с 300 ракета земля повітря і вона якщо не попадає в ціль самоліквідовується,і тільки в москалів вона типу земля-земля.Тому якщо ви будете цю байку і далі впарювати,ви стаєте такими самими брехунами як і москалі.Але все ясно ви всі там сцикуни хоча маєте значно кращу зброю ніж Україна. і що сша скаже то ви і всі робите,каже літаки не давати не даєте скаже збрехати про ракету ви збрешете.Бо тепер все ясно без українських воїнів і зброї сша.вашу європу москаль перейде за тиждень!До них ракети летять а вони щось там думають конультуватись чи не консультуватись,альо нато у вас люди загинули від кацапської ракети.!!Але шо тут казати літак з польскою елітою теж збили,і шо??а нічого,а що треба було воювати та ні,будемо розслідувати сто років.Маньяк вам запустив першу ракету,ви її проковтнули,ну чекайте наступні..
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16.11.2022 23:23 Ответить
Ты, ублюдочный КОЗЛОРОГИЙ кацапский ПОЦ, приведи хотя бы один случай с ракетой С300 в Украине???
Бот, вонючий.
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17.11.2022 12:02 Ответить
Пропоную альтернативну реальність. Капаци воюють з білорусами, і на нашу територію (випадково?) залітає їхня ракета і вбиває двох фермерів. Чого б ви очікували від військово-політичного керівництва України?
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16.11.2022 23:26 Ответить
Приклад не відображає нинішню ситуацію . Європа взагалі і тим більше Польща не стоять та не спостерігають осторонь . Вони постачають зброю і фактично є учасниками війни . Як би вони не намагались занурити голову у пісок , від реальності нікуди не дітись - третя світова вже йде .
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16.11.2022 23:44 Ответить
Не можу погодитися. Гарна третя світова, в якій гинуть тільки українці... Постачати зброю можна хоч двом сторонам одночасно, все міняє людська складова. А польських іхтамнєтів у нас ще не знаходили.
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17.11.2022 00:07 Ответить
ну, если пару лет до того кацапы расхерачили самолет с высшим руководством страны и сказали что так и было, то наверное минимум вытурить дипломатов, что ли и заставить кацапо-лиц с одной мозговой извилиной с кацапо-же телевизора платить репарации уже сейчас и морально страдать (ну, тесты сначала провести на наличие одной извилины, украинский выучить, Шевченка цитировать, физический труд опять же облагораживает и т.п.).
кстати, еще до всех событий (и Крыма) кацапы утопили украинских рыбаков и расстреляли с автомата в харьковской области местного (типа не остановился на границе). тогда еще был мир-дружба-жвачка безвиз свободный проход-проезд и т.п. результаты ожидаемо никакие и вроде даже не извинились. видимо приказали еще тогда "начинать".
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17.11.2022 02:21 Ответить
Терпилы.
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16.11.2022 23:35 Ответить
Нас не залякати . Тобто не можна нас залякати більше , чим ми вже злякались . Головна зброя кремля - паніка і страх . І ця зброя спрацювала . Самі воювати не будуть , а тому , хто воює і кого справді не залякати не хочуть дати зброю для адекватної відповіді .
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16.11.2022 23:36 Ответить
Хоробрий ти наш. Повернись до цього свого коменту, коли кацапи почнуть били то ТЕС у січні-лютому у мінус 10. Якщо таке станеться, то будуть сотні тисяч, якщо не мільйони смертей та повний, безповоротній колапс країни. Подивлюсь на тебе, який ти не заляканий будеш, особливо, якщо живеш у багатоповерхівці з ЦТП, та й ще з дітьми.
Як ви мене дратуєте, псевдопатріоти шапкозакидницькі.
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17.11.2022 01:48 Ответить
Тепло для чего? Одеться и куда то уйти? Идти не будет куда - только холодная бетонная коробка, которая за 2-3 недели примет температуру окружающей среды. И так для миллионов человек. А отопление уже не включат, даже если смогут запустить котельные - все трубы будут разорваны.
Вы все даже близко не осознаёте, что может произойти. И боитесь сами себе признаться.
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17.11.2022 06:56 Ответить
Без воды, газа и канализации? Я смотрю - ты еще тот выживака. Надеюсь ни тебе, ни мне не придется испытать это в реальности, ибо ты понятия не имеешь, что будет в реальности (и пишешь всякую чушь), а у меня на подготовку или бегство денег нет.
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17.11.2022 09:46 Ответить
Между привычкой жить почти без удобств в частном секторе, где ты к єтому готов и неожиданным окончанием всех комунальных услуг посреди зимы для миллионов человек очень большая разница, а ты уперто гнешь своё.
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17.11.2022 10:38 Ответить
Зовсім того?
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17.11.2022 11:34 Ответить
касапи б`ють й били по ТЕЦ весь час. Чи ви цього не знали? Чи у вас спецзадача - розганяти вороже іпсо?
Ви ТЕЦ взагалі бачили? іх не можна просто так "зруйнувати".
чи те вже ботву запускають, "готувати" укранців до капітуляціі?
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17.11.2022 07:01 Ответить
Да, да, то все ботва. Не дивись у гору.
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17.11.2022 10:39 Ответить
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16.11.2022 23:40 Ответить
Якийсь дивний гібрид конспірології з нумерологією.
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16.11.2022 23:48 Ответить
Ну не бачу нічого дивного. Для того, щоб запустити 100 ракет, треба у 100 програм до них задати вхідні дані. Дивлячись на розслідування Грозєва, там програмують їх люди, що не надто переймаються якістю своєї роботи. Беручи до уваги, що ракети в цей день летіли до обох міст, оперували вони цими числами одночасно, тож щось наплутати могли запросто. Так що виключати фактор роз***йства цілком не можна.
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17.11.2022 00:12 Ответить
Ракети в цей день летіли також в район Ковеля. Це все.
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17.11.2022 00:30 Ответить
по перше, вказані координати "падіння ракети" за 200(двісті) метрів від кордону, зовсім біля ІНШОГО села!! а по друге, шо значить КООРДИНАТИ Києва, або Львова, це шо - одна будівля 10х10 метрів????
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17.11.2022 05:15 Ответить
Ну що ж 15.11.2022 військовий блок НАТО припинив своє існування і перетворився в клуб любителів дискусій та засідань. Найсмішніше, що Боневтік виявився правим стосовно даної організації.
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16.11.2022 23:52 Ответить
Їх можна зрозуміти. Якщо блок зайде у війну, то вона повинна буде закінчитися на теріторії рашки. А це мільйони солдат, якім потрібно буде воювати, вмирати, і навіть незрозуміло які фронти будуть. Країни альянсу на мій погляд, намагаються відстрочити неминуче. Вони обережні, але путлер обережність сприймає за слабкість. Гадаю, настане час і вони ще покажуть свої ікла, бо якщо ні - то блок перестане існувати. Але перемога все одно буде наша! Слава Україні!!!
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17.11.2022 00:17 Ответить
мы тоже пытались отсрочить ********* до 24.02. Стояли и не провоцировали....
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17.11.2022 00:52 Ответить
Четвёртая, пятая, десятая статья, какой-то голимый порожняк, лучше бы молчали.
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17.11.2022 00:22 Ответить
Их президента и правительство рашка убила ,ракетой убила мирных жителей , ну-ну ! Продолжение следует!
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17.11.2022 00:54 Ответить
Розпіарена імпотентна "ната" з позором злилась
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17.11.2022 01:00 Ответить
Зате Мілошевича та Хусейна з таким пафосом роз*обували
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17.11.2022 02:51 Ответить
Хочаб для того щоб повністю не виглядать обісраними могли ЗАКРИТИ НЕБО над Україною.... але ні.... просто обісрались.
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17.11.2022 01:30 Ответить
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад".

https://telemetr.me/content/generalsvr/post/1219/
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17.11.2022 01:59 Ответить
https://youtu.be/wJkig5xtWTM

Пионтковский обо всем и конкретно...👍
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17.11.2022 02:28 Ответить
Проглотили нормально. Продолжение.следует.
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17.11.2022 03:28 Ответить
Президент Польши все сказал коротко и ясно...
Ссоры между Польшей и Украиной не будет,крысы мавзолейные не партесь...😛
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17.11.2022 04:06 Ответить
@

>Украина должна извиниться перед Польшей и выплатить компенсацию родственникам погибших

Ви, пане, не туди пропозицію подаєте. З цим вам треба до папи Римського звернутись, він ваш гуманізм зрозуміє.

(Вибачення, курва. «Вибачаємось за те, що москалі на нас напали, а ми відбиваємося чим можем»).

Гуманісти політкоректні, зовсім за$бали.
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17.11.2022 06:22 Ответить
Закусювать треба хоча б після п'ятої...
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17.11.2022 08:12 Ответить
Літак з елітою нації проковтнули, і двух фермерів, це вже просто
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17.11.2022 05:55 Ответить
Так і любе бомбордування Польщу карликом проковтнуть, це вже очевидно!
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17.11.2022 07:23 Ответить
Тарас Чорновіл 🇺🇦

Один з тих небагатьох випадків, коли можу погодитися з твердженням Зеленського (не виправдовуючи його за наслідки). Йдеться про ракетний удар, який забрав два життя в польському прикордонному селі. Дуже схоже, що цього разу Україна дійсно зазнала моральних втрат тільки для того, щоб у НАТО загалом та в США зокрема не довелося задіювати протоколи захисту країни-члена.

Мова про 5-ту статтю не йде, бо за відсутності прямих доказів планомірно скоєної атаки та загрози розростання агресії країни Альянсу не переходять у стан війни. Але вчора вже було запущено 4-ту статтю - механізм консультацій, який може передувати вступу НАТО у війну, або зняття напруги іншим способом. І за ніч відбувся різкий розворот саме за ініціативою президента Байдена. Але до того вже було спершу озвучено, а потім чітко заявлено міністром закордонних справ Польщі, що виявлено уламки саме Х-101, якими в ті самі години били по Україні, зокрема, по Львівщині. Це було константою до ночі.

Єдина версія про українську ракету ППО С-300 розглядалася в контексті отих двох ракет, про які спершу повідомлялося. До ранку вже про другу ракету згадки зникли цілковито. Для мене версія падіння уламків російської та нашої ракет разом видавалася сумнівною через надмірну віддаль від кордону. Єдина версія, яку я вчора не розглядав, що наша ППО збила рашистську ракету вже над територією Польщі й уламки обох упали біля того села. Загалом, це могло б розглядатися, як порятунок для польської сторони, бо невідомо, куди могла долетіти (або була спрямована) рашистська ракета. Саме ця версія й ставала центральною десь до середини ночі.

А потім Байден жорстко настояв (без експертиз і підтверджень): ракета була українська й одна. І крапка. Інші версії не мають права на існування... Тільки при цьому винуватою в інциденті буде визнана саме московія, що в цій ситуації цілком логічно, а не Україна, яка захищала мирне населення. Президент Дуда та відповідні чиновники, ніби вибачаючись, відповіли на вимогу української сторони, що вони не проти допустити українських представників, але тільки після згоди Байдена.

Висновок може бути лише один: ракета Х-101 там точно була й летіла вона прямо вглиб Польщі. Найімовірніше, також була наша С-300, яка наздогнала її вже над польською територією та не допустила прольоту до обраної чи спонтанної цілі ураження. Але визнання факту, що рашистська ракета цілеспрямовано летить в глибину території країни-члена НАТО, це вже 100% підстава для 5-ої статті й не просто консультацій, а розгортання військ та якогось реагування. Не конче прямого удару по ерефії, але чогось, що дуже нагадує старт третьої світової. А в США цього категорично не захотіли. І якраз отака нерішучість, точніше, рішучість у запереченні явного факту, лякає найбільше. США уникли навіть гри нервів. Вирішили інцидент списати на Україну, визнаючи при тому політичним винуватцем москву. пуйлу та його пропагандистам це чудовий подарунок. А для нас болісний ляпас (явно незаслужений), хоча й без помітних наслідків.

А чому я згадав на початку про Зеленського? Він сьогодні записав дійсно правильний і чесний відосік, що з ним буває вкрай рідко. Нікого не звинувачував, але наполягав: чому українську сторону не допускають до розслідування, чому відмовляються приймати наші матеріали й докази, чому відкидаються аргументи від Залужного?https://t.me/Chornovil_official
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17.11.2022 07:57 Ответить
В тому є своя логіка, але відповідна реакція все одно потрібна, якщо не у військовому плані, то більш різкі кроки в економічній, політичній та соціальній площинах вже давно перезріли бути на часі. Пора випроваджувати кацапів у їх сказочні *****, бо накличуть на себе лихо...
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17.11.2022 08:11 Ответить
Да от глупого коллективного Запада я такого не ожидал . нато обосралось по полной. Дело в том , что война уже идёт, и идти ей дальше или нет , решает тот кто её начал , ( т.е. *****) ,а не нато, или байден. Враньем войну не остановить
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17.11.2022 08:13 Ответить
Що теж добре. Інакше уявіть всю військову мощ на нашій території.
Воювати вони будуть не у Польщі. І масовані бомбардування попадуть не на польські голови.
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17.11.2022 08:14 Ответить
Опять на тормозах спустили. Забавно, что когда хотят оправдать свое бездействие, перестают говорить прямо, начинают вилять: "Однако развитие событий привело к тому, что мы смогли прийти к..."
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17.11.2022 08:17 Ответить
Ну и шо сказал Пионтковский Он для меня не авторитет Вскользь проехал по теме что упала ракета Украинских ПВО . Но это же полная Дичь , во-первых упасть могут только обломки , а там на месте воронки от взрыва . Во-вторых поражающий элемент ПВО ракеты , это шрапнель . Иными словами все должно было быть в мелкую дырочку . Дальше ракет было две и это руские крылатые Х -101. Стоимостью 13 лимонов зеленых , каждая . Для ракеты пишется полетное задание , и его пишут не пригоженские уголовники . Полетное задание проверяется много раз в том числе и машиной . Сильно дорого делать ошибки . Т. е. они были целенаправленно пущены по Польше . Это , голые Факты . С чего бы байдену все засекречивать . А вот теперь главный вопрос , что за херня вообще происходит , Война уже идет , а леваки хотят сделать вид , что от них что то зависит . Продолжать войну или нет решает тот, кто ее начал ( т.е. кремль) и ***** . Почему F 35 не патрулируют Польско -Украинскую границу Почему нато не дает жесткий ответ Дальше будет все только хуже . Как в том анекдоте когда все молчали .
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17.11.2022 09:14 Ответить
Дичь не повторяйте про випадково . Не может две ракеты Х-101, стоимостью 13 лимонов убитых енотов , прилететь выпадково Выше уже все написал Почему
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17.11.2022 09:32 Ответить
О чем вы вообще , Запад продолжает спонсировать ***** , покупая углеводороды и другие няшки . Причем через третьи страны . К примеру Судзуки начинает поставки авто , через эмираты . И точно так же это работает в обратную сторону , а Турция даже не напрягается ,делает это на прямую .
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17.11.2022 09:36 Ответить
Ракети з Марсу інопланетяни запустили і влучили в країну НАТО, наступного разу ці інопланетяни рознесуть Берлін чи Париж. Згадаєте мої слова.
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17.11.2022 10:38 Ответить
...толстопузые гиниралы НАТЫ,хотят тихо уйти на пэнсию,вот и весь ответ...
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17.11.2022 10:51 Ответить
Штатам не потрібна активна фаза війни. Планують задавити росію "по-тихому".
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17.11.2022 11:47 Ответить
Скорее "по-тихому" утопить, только в нашей крови...
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17.11.2022 12:06 Ответить
прийдеться воювати і польщі.. все до того іде ..." відсидітися" я думаю не вдасться , бо сама РФ не проти постріляти в Европі ...вчора був " пробний зупуск" на перевірку реакції ...,а реакції - нема, .. .і всі мовчать...тому - буде знову . ...
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17.11.2022 12:21 Ответить
Давайте помолимось, щоб на подвір'я ООН якось не впала випущена Україною ракета з ядерною боєголовкою…
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17.11.2022 12:28 Ответить
 
 