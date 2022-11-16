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Призвал усилить помощь в создании ракетного щита, - Зеленский провел переговоры с Сунаком и Трюдо

трюдо,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 ноября провел переговоры с премьер-министрами Великобритании и Канады Риши Сунаком и Джастином Трюдо.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в президентском твиттере.

В сообщении отмечается: "Провел телефонный разговор с Риши Сунаком и Джастином Трюдо.

Проинформировал об очередной волне российского ракетного террора.

Призвал усилить помощь Украине в создании ракетного щита. Поблагодарил за весомую поддержку Украины со стороны Великобритании и Канады в противодействии агрессии РФ".

Читайте также: Сунак о ракете в Польше: Этого не было бы, если бы не вторжение России в Украину

Автор: 

Трюдо Джастин (298) Сунак Риши (129)


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Зрозумів шо щит з асфальту не працює.
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16.11.2022 23:14 Ответить
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16.11.2022 23:40 Ответить
https://youtu.be/mRgZHbAIGKw

Вялика рабZeя а посрать негде 😆🤣
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17.11.2022 02:43 Ответить
Може Ізраїлю депортувату мамуріму і таткасашу..а бєнюоманського попередити ,що йому в ізраїльській ризеденції - ні-ні....то може вже й перестали б курвиоборотні підігравати овощуянуку (бо воно курує через ярмака) в знищенні України ..а може й перестали б мародерити,розкрадати,брехати і зраджувати...... Доки українці будуть терпіти союз кремлівського паханату з українськими брехливими глитаямизрадниками ?
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17.11.2022 08:31 Ответить
Де,курва , твій щит?
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17.11.2022 08:32 Ответить
 
 