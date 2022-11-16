Призвал усилить помощь в создании ракетного щита, - Зеленский провел переговоры с Сунаком и Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 ноября провел переговоры с премьер-министрами Великобритании и Канады Риши Сунаком и Джастином Трюдо.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в президентском твиттере.
В сообщении отмечается: "Провел телефонный разговор с Риши Сунаком и Джастином Трюдо.
Проинформировал об очередной волне российского ракетного террора.
Призвал усилить помощь Украине в создании ракетного щита. Поблагодарил за весомую поддержку Украины со стороны Великобритании и Канады в противодействии агрессии РФ".
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Вялика рабZeя а посрать негде 😆🤣