Призвал усилить помощь в создании ракетного щита, - Зеленский провел переговоры с Сунаком и Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 ноября провел переговоры с премьер-министрами Великобритании и Канады Риши Сунаком и Джастином Трюдо.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в президентском твиттере.

В сообщении отмечается: "Провел телефонный разговор с Риши Сунаком и Джастином Трюдо.

Проинформировал об очередной волне российского ракетного террора.

Призвал усилить помощь Украине в создании ракетного щита. Поблагодарил за весомую поддержку Украины со стороны Великобритании и Канады в противодействии агрессии РФ".

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