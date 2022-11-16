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Новости Война
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Трагедии в Польше не произошло бы, если бы Россия не вторглась в Украину, - США на Совбезе ООН

грінфілд

Расследование падения ракеты в Польше продолжается, однако очевидно, что этого не произошло бы, если бы Российская Федерация не развязала необъявленную войну против Украины.

С таким заявлением выступила в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока нам неизвестны все факты. Однако мы знаем одно: эта трагедия никогда не произошла бы, если бы не было никому ненужного вторжения России в Украину, а также недавних ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины", - сказала представитель Соединенных Штатов.

Она отметила, что США предложили полную поддержку и помощь в расследовании Польши для установления того, что произошло.

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Томас Гринфилд также подчеркнула, что Устав ООН четко определяет: Украина имеет полное право оборонять собственную территорию от подобных атак, а также защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Кроме того, глава миссии США признала, что, по сути, последняя ракетная атака РФ по Украине стала одним из самых масштабных ударов с начала войны. Она напомнила, что сейчас миллионы украинцев находятся без тепла и электроэнергии.

"Это преднамеренная тактика Путина. Очевидно, он решил, что если не может захватить силой Украину, он попытается заморозить эту страну, чтобы добиться ее покорения", - подчеркнула глава миссии США при ООН.

Она также заявила о полной солидарности США с украинским народом.

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Напомним, 16 ноября Совет Безопасности ООН проводит встречу на фоне последней массированной ракетной атаки по украинским мирным городам.

Автор: 

обстрел (27685) Польша (8497) россия (96057) США (27061) Украина (45003) Совбез ООН (1117)


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Топ комментарии
+14
Свою трусость и никчемность прикрывают Украиной. "Все факты неизвестны" но уже сутки подводят к тому,что это была украинская ракета ПВО.🤦
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16.11.2022 23:33
+13
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16.11.2022 23:45
+10
Та ти шооооооо ?!
Глибоченна стурбованість!
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16.11.2022 23:26
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Та ти шооооооо ?!
Глибоченна стурбованість!
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16.11.2022 23:26 Ответить
Та ні, найглибша ступінь стурбованості. Хоча не факт, що може бути ще глибше. Наприклад, якщо х..ло таки виконає свої погрози щодо ядерки
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16.11.2022 23:39 Ответить
Харе , вийобуватися. Без їхньої допомоги ми б ще весною всі в крові втонули б.
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16.11.2022 23:39 Ответить
И обсасывают всем миром не СТО ракет по нам, а ДВЕ ракеты по Польше.
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16.11.2022 23:51 Ответить
ОДНУ. Про дві вже й геть мова не йде. А то ще раптом виявиться, що друга ракета - то ніфіга на ППО...
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16.11.2022 23:56 Ответить
В Сирии, когда ***** стирал целые города в порошок, убивал людей, ты вообще то гулял в киевских ресторанах и твоя хата была скраю. Разве это не правда? Ты даже не турбовался.
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17.11.2022 00:12 Ответить
можно подумать ты в Латвии не спал не ел и не пил страдая за убитых пуйлом сирийцев.
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17.11.2022 02:23 Ответить
Какое долгое жевание соплей.
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16.11.2022 23:28 Ответить
Это ты про борьбу с коррупцией или воровство гуманитарной помощи?
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17.11.2022 00:46 Ответить
Тут сразу нужно статью 5 активировать потому что 4 месяца назад рашка стянула в Беларусь десятки комплексов С300 - есть масса видео передвижения этих комплексов по Беларуси.

Итак - самый короткий путь от брестской области до люблинского воеводства составляет 170 км. Скорость полета ракеты 2000 км/ч зафиксировать полет этой ракеты, очень сложно но - можно.
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16.11.2022 23:30 Ответить
Модификация ракеты С300 земля-земля имеется только на вооружении армии рашистов и такие ракеты несколько раз применялись против украинских беженцев которые пытались покинуть зону конфликта. Могли ли эти ракеты попасть в Беларусь вместе с российскими С-300? Легко...
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16.11.2022 23:34 Ответить
Что то мне кажется что всё так оно и есть - имено с Бульболяндии туда прилетело
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16.11.2022 23:38 Ответить
Байду с ракетой С300 стали разгонять совсем недавно. нет там никакой С300. после взрыва военные Польши назвали росийскую крылатую ракету.
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17.11.2022 02:25 Ответить
Свою трусость и никчемность прикрывают Украиной. "Все факты неизвестны" но уже сутки подводят к тому,что это была украинская ракета ПВО.🤦
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16.11.2022 23:33 Ответить
В Україні "чтьоби нєбило вайни" ВІСІМ років більшість населення воліло притворятись відсталими шизоїдами повторючи "Війни немає... разборкі", "Вайна алігархав", "Самі склади падарвалі", "Парашенка нє хочєт закананчівать...вигадна" ко-ко-ко.
А ціле НАТО з в десятки разів більшим населенням, які живуть навіть на іншій стороні планети мають почати війну через одну ракету, при чому не з Україною, а нехай рашкою навіть якщо вона спеціально запустила ракету по селу.
Де, ***, ****** логіка?
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17.11.2022 00:06 Ответить
🤦
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17.11.2022 01:20 Ответить
Ніхто не просить,, розпочинати війну, але закрити небо,, від ракет *****, хочаб над половиною України, могли б, але і тут кишка тонка.
І де там обіцянки і погрози Байдена, стосовно перетину кордону України підарашкою, перед початком війни, Європі варто бути уважними, щоб і їхні гарантії, не виявилися пустишкою від НАТО....
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17.11.2022 06:24 Ответить
говорят, на Запорожском направлении орки в наступление пошли.....
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16.11.2022 23:40 Ответить
ну это нам станет известно возможно завтра - пока об этом Люся Абстевович с Фингалом переговаривались...
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16.11.2022 23:50 Ответить
я этого поца принципиально не слушаю.... )
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16.11.2022 23:59 Ответить
да я тоже не слушаю - от слова совсем...!
просто в телеге картинка с этой инфой была - и Люся с Фэнгалом над этой инфой...
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17.11.2022 00:02 Ответить
телеги нет у меня, я в Тви видел.... https://twitter.com/antiputler_news/status/1592984057037484034 1 ч
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17.11.2022 00:10 Ответить
Он не ПОЦ, а обычный зеленожопый долбае!
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17.11.2022 00:16 Ответить
яка там трагедія, нещасний випадок і нi більше.
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16.11.2022 23:41 Ответить
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16.11.2022 23:45 Ответить
А Буба впевнений що це ракета не наша.
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16.11.2022 23:55 Ответить
Та ти шо! Вже всех перемог? Впирет на Москву и Пекин? Хотя нет, Воронеж ближе наверное.
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17.11.2022 00:53 Ответить
Я думаю что они придумают какую нибудь ответку. Возможно рашка не досчитается какого набудь своего корабля. Который уйдет на дно за считанные секунды.
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17.11.2022 01:37 Ответить
тут точно - впевнений...
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17.11.2022 00:03 Ответить
Це торг. В решті нам попросять зам'яти інцидент за ракетою в Польщі, натомість дадуть якість гарні ніштяки - дальні ракети або багатот ППО
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17.11.2022 01:35 Ответить
пердоган просит начать переговоры.
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17.11.2022 02:05 Ответить
тут он прав. ракета(ракеты было две) расеянская.
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17.11.2022 02:03 Ответить
Тільки ракета, перероблена з комплексу С-300 на балістичну,
могла спричинити такі руйнування, як у Польщі, - військовий аналітик Гетьман‼️

В Україні таких ракет немає 😡
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17.11.2022 00:46 Ответить
Які такі руйнування? Тракторного причепа на бік покласти? Де логіка?
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17.11.2022 01:28 Ответить
Йдеться про вирву від ракети. Попало б не в причеп,а в хату тоді б і побачив руйнування. Логічний ти наш.
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17.11.2022 06:35 Ответить
У причеп влучання не було, вибуховою хвилею зірвало борт, от і все. Т.зв. "вирва" дещо штучного походження, вибух її лише довів до "фотогенічного вигляду". Happenstance.

P.S. Не Ваш, і слава богу.
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17.11.2022 08:34 Ответить
З розряду "Аби щось пи#донути"🤦
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17.11.2022 09:21 Ответить
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17.11.2022 01:39 Ответить
Путин в понедельник проводя совещание в режиме видеосвязи с руководством силового и военного блока высказался однозначно в сторону эскалации. Более того заявил, что: "операция ограничена территорией Украины и в этом проблема. Там всё застоялось и завонялось, неодходимо расширять рамки." Далее Путин произнес фразу, которая удивила всех участников совещания: "НАТО пора шатать! Пора шатать НАТО!" По словам Путина он ещё две недели назад дал личное указание заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ- начальнику Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорю Костюкову приступить к реализации нескольких подобных операций на территории третьих стран. Путин сказал, что считает "союзников надо качать первыми" указав на Турцию и Венгрию и "плавно переходить на Польшу и Прибалтику". Отметил уверенность в отсутствии военного ответа со стороны НАТО и считает подобную тактику эффективной, как минимум для уменьшения поставок Украине вооружений. Без этого нам не выжить. Надо повышать ставки демонстрируя готовность идти до конца, пока они не сдадут назад".

https://telemetr.me/content/generalsvr/post/1219/
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17.11.2022 01:53 Ответить
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин провел переговоры с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом.

Американская сторона передала Путину личное предупреждение о том, что повышение эскалации в Украине со стороны российского руководства автоматически вычеркивает Крым из обсуждения «мирного предложения» и в дальнейшем немедленная передача Крыма Украине будет обязательным условием переговоров и выхода на мирное соглашение.

https://telemetr.me/content/generalsvr/post/1217/
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17.11.2022 01:54 Ответить
...І все йде по плану *****-мадяри з уйобком орбаном всіляко гадять, де тільки можна, теракти в турків(хтось має сумнів, що там не обійшлося без московитів?), тепер провірка "готовності" НАТО в Польщі(незалежно від "роботи комісій"). Що на черзі? Прибалти, зерновий коридор?
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17.11.2022 06:15 Ответить
15 ноября по Украине выпущено почти 100 ракет... поскольку на мавзолее Соловьев сказал что Быдло Путлера воюет с блоком НАТО,да и курицы🐔🐔 ********* и Симонян это повторили..то с кем конкретно воюют рюZkие Обезьяны?🦍🦍с электростанциями или с ЗСУ Залужноого...а.. Уроды?
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17.11.2022 02:06 Ответить
https://youtu.be/bHumEPenY9Q

Украина получила 104 миллиарда долларов от США...
Слава ЗСУ 🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.11.2022 02:14 Ответить
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17.11.2022 04:11 Ответить
Люська- знаний фрік. І відноситися до нього треба відповідно.
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17.11.2022 06:38 Ответить
Вищий пілотаж дипломатичного словоблуддя...
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17.11.2022 07:14 Ответить
Вчора на одному стрімі почула, що в Європі вже три покоління живуть без війни, а я подумала про себе: моя мама і тато пережили другу світову війну, а я, моя дочка і онука переживаємо російсько-українську війну, тобто мої три покоління живуть і народжуються з війною. Чи розуміють нас європейці?
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17.11.2022 09:43 Ответить
Лучше бы ракеты дальней дальности Украине дала, обезьяна черножопая...
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17.11.2022 11:55 Ответить
 
 