Трагедии в Польше не произошло бы, если бы Россия не вторглась в Украину, - США на Совбезе ООН

Расследование падения ракеты в Польше продолжается, однако очевидно, что этого не произошло бы, если бы Российская Федерация не развязала необъявленную войну против Украины.

С таким заявлением выступила в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пока нам неизвестны все факты. Однако мы знаем одно: эта трагедия никогда не произошла бы, если бы не было никому ненужного вторжения России в Украину, а также недавних ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины", - сказала представитель Соединенных Штатов.

Она отметила, что США предложили полную поддержку и помощь в расследовании Польши для установления того, что произошло.

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Томас Гринфилд также подчеркнула, что Устав ООН четко определяет: Украина имеет полное право оборонять собственную территорию от подобных атак, а также защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Кроме того, глава миссии США признала, что, по сути, последняя ракетная атака РФ по Украине стала одним из самых масштабных ударов с начала войны. Она напомнила, что сейчас миллионы украинцев находятся без тепла и электроэнергии.

"Это преднамеренная тактика Путина. Очевидно, он решил, что если не может захватить силой Украину, он попытается заморозить эту страну, чтобы добиться ее покорения", - подчеркнула глава миссии США при ООН.

Она также заявила о полной солидарности США с украинским народом.

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Напомним, 16 ноября Совет Безопасности ООН проводит встречу на фоне последней массированной ракетной атаки по украинским мирным городам.