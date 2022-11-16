Трагедии в Польше не произошло бы, если бы Россия не вторглась в Украину, - США на Совбезе ООН
Расследование падения ракеты в Польше продолжается, однако очевидно, что этого не произошло бы, если бы Российская Федерация не развязала необъявленную войну против Украины.
С таким заявлением выступила в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель США при ООН Линда Томас Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Пока нам неизвестны все факты. Однако мы знаем одно: эта трагедия никогда не произошла бы, если бы не было никому ненужного вторжения России в Украину, а также недавних ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины", - сказала представитель Соединенных Штатов.
Она отметила, что США предложили полную поддержку и помощь в расследовании Польши для установления того, что произошло.
Томас Гринфилд также подчеркнула, что Устав ООН четко определяет: Украина имеет полное право оборонять собственную территорию от подобных атак, а также защищать свой суверенитет и территориальную целостность.
Кроме того, глава миссии США признала, что, по сути, последняя ракетная атака РФ по Украине стала одним из самых масштабных ударов с начала войны. Она напомнила, что сейчас миллионы украинцев находятся без тепла и электроэнергии.
"Это преднамеренная тактика Путина. Очевидно, он решил, что если не может захватить силой Украину, он попытается заморозить эту страну, чтобы добиться ее покорения", - подчеркнула глава миссии США при ООН.
Она также заявила о полной солидарности США с украинским народом.
Напомним, 16 ноября Совет Безопасности ООН проводит встречу на фоне последней массированной ракетной атаки по украинским мирным городам.
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Глибоченна стурбованість!
Итак - самый короткий путь от брестской области до люблинского воеводства составляет 170 км. Скорость полета ракеты 2000 км/ч зафиксировать полет этой ракеты, очень сложно но - можно.
А ціле НАТО з в десятки разів більшим населенням, які живуть навіть на іншій стороні планети мають почати війну через одну ракету, при чому не з Україною, а нехай рашкою навіть якщо вона спеціально запустила ракету по селу.
Де, ***, ****** логіка?
І де там обіцянки і погрози Байдена, стосовно перетину кордону України підарашкою, перед початком війни, Європі варто бути уважними, щоб і їхні гарантії, не виявилися пустишкою від НАТО....
просто в телеге картинка с этой инфой была - и Люся с Фэнгалом над этой инфой...
могла спричинити такі руйнування, як у Польщі, - військовий аналітик Гетьман‼️
В Україні таких ракет немає 😡
P.S. Не Ваш, і слава богу.
https://telemetr.me/content/generalsvr/post/1219/
Американская сторона передала Путину личное предупреждение о том, что повышение эскалации в Украине со стороны российского руководства автоматически вычеркивает Крым из обсуждения «мирного предложения» и в дальнейшем немедленная передача Крыма Украине будет обязательным условием переговоров и выхода на мирное соглашение.
https://telemetr.me/content/generalsvr/post/1217/
Украина получила 104 миллиарда долларов от США...
Слава ЗСУ 🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇺🇦🇺🇦🇺🇦