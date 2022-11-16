"Вагнеровцы" уже уничтожили около 40 заключенных, которых раньше сами завербовали, - российские правозащитники

Российская правозащитница, глава российской правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова обнародовала информацию о количестве людей, которые были сначала завербованы в ЧВК "Вагнер", а затем ликвидированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии одному из телеграм-каналов.

"То, что мы можем как-то подтвердить, это около 40 человек. На самом деле я думаю, что их больше. Это у них называется "обнулить", – рассказала она.

По ее словам, без суда убивают за дезертирство, попытку сдачи в плен, злоупотребление алкоголем или наркотиками, "половые связи".

Романова добавила, что, по ее мнению, главаря наемников Пригожина за казни никак не накажут в России. Федеральная служба исполнения наказаний не отвечает на запросы правозащитников, требующих рассказать, где находятся заключенные. Там свою позицию объясняют "государственной тайной".

"Сейчас ЧВК вербует зэков уже в Сибири, причем многих на фронт отправляют принудительно", – пожаловалась она.

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