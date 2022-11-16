"Вагнеровцы" уже уничтожили около 40 заключенных, которых раньше сами завербовали, - российские правозащитники
Российская правозащитница, глава российской правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова обнародовала информацию о количестве людей, которые были сначала завербованы в ЧВК "Вагнер", а затем ликвидированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии одному из телеграм-каналов.
"То, что мы можем как-то подтвердить, это около 40 человек. На самом деле я думаю, что их больше. Это у них называется "обнулить", – рассказала она.
По ее словам, без суда убивают за дезертирство, попытку сдачи в плен, злоупотребление алкоголем или наркотиками, "половые связи".
Романова добавила, что, по ее мнению, главаря наемников Пригожина за казни никак не накажут в России. Федеральная служба исполнения наказаний не отвечает на запросы правозащитников, требующих рассказать, где находятся заключенные. Там свою позицию объясняют "государственной тайной".
"Сейчас ЧВК вербует зэков уже в Сибири, причем многих на фронт отправляют принудительно", – пожаловалась она.
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хороший кацап - дохлий кацап!!
На башнях российской государственной пропаганды начали гаснуть «звезды». Ток-шоу Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой на первых кнопках вылетели из топ-10 программ по охвату зрительской аудитории, следует из данных Mediascope за 7-13 ноября.
В конце апреля «Вечер с Владимиром Соловьевым», где эксперты прочили быстрый крах «нацистам», занимал 4-е место в рейтинге, уступая лишь новостным программам («Вести», «Вести Москва» и «Вести Недели»). «60 минут» Скабеевой, где зрителям рассказывали о подлетном времени ядерных ракет до европейских столиц, держались на 10-й строчке.
Но после серии военных поражений, сдачи Херсона и неубедительного молчания президента ключевые для Кремля пропагандисты утратили свою гипнотическую магию. Вместе с Соловьевым и Скабеевой из первой десятки рейтинга исчезли все программы Первого канала, включая «Время», а им на смену пришли развлекательные шоу «Ну-ка, все вместе!», «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души».
Россияне «сторонятся новостей о войне, чтобы не подрывать свое психическое и физическое здоровье», говорит директор «Левада-Центра» Денис Волков.
Которым отдают самые рискованные приказы на линии фронта, в случае неповиновения, жестоко наказывают, сразу на месте.
Это армия состоит из каст, с высшими и низшими группами, с бесчеловечными порядками, не похожая ни на какую другую, словно явилась из преисподней, приносит такой же страшный мир, туда же, где она успевает находиться, даже непродолжительное время, мир с пыточными, насилием и разрушениями.
-Русь сидящая на бутылке
Сталін припускав що дехто з них повернется.