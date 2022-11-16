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"Вагнеровцы" уже уничтожили около 40 заключенных, которых раньше сами завербовали, - российские правозащитники

вагнер,вагнера

Российская правозащитница, глава российской правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова обнародовала информацию о количестве людей, которые были сначала завербованы в ЧВК "Вагнер", а затем ликвидированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии одному из телеграм-каналов.

"То, что мы можем как-то подтвердить, это около 40 человек. На самом деле я думаю, что их больше. Это у них называется "обнулить", – рассказала она.

По ее словам, без суда убивают за дезертирство, попытку сдачи в плен, злоупотребление алкоголем или наркотиками, "половые связи".

Романова добавила, что, по ее мнению, главаря наемников Пригожина за казни никак не накажут в России. Федеральная служба исполнения наказаний не отвечает на запросы правозащитников, требующих рассказать, где находятся заключенные. Там свою позицию объясняют "государственной тайной".

"Сейчас ЧВК вербует зэков уже в Сибири, причем многих на фронт отправляют принудительно", – пожаловалась она.

Читайте также: Пригожин обвинил ЦРУ в казни на камеру "вагнеровца" Нужина. ДОКУМЕНТ

Автор: 

казнь (121) правозащитники (678) Романова (8) ЧВК Вагнер (1333) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+11
Де вони знайшли Русь за паребріком?
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16.11.2022 23:59
+9
прям да сльёз правоскрепно! "сорок вагнеровских мучеников" ))
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16.11.2022 23:47
+8
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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16.11.2022 23:52
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прям да сльёз правоскрепно! "сорок вагнеровских мучеников" ))
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16.11.2022 23:47 Ответить
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!!
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16.11.2022 23:52 Ответить
али-Баба и 40к разбойников...!
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16.11.2022 23:52 Ответить
Вагиновцы и их лысый клитор
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17.11.2022 12:33 Ответить
от так ***** шо аж невдобно. просто мінус ще 40 свинособак, нашим хлопам легше. З.І. асєчків вилазь з сраки та прдьяви прігожіну!
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16.11.2022 23:56 Ответить
Де вони знайшли Русь за паребріком?
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16.11.2022 23:59 Ответить
Хорошие новости. Нужно это на кичу передать, чтобы там остатками мозгов думали, прежде чем сюда соваться.
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17.11.2022 00:02 Ответить
"кто такие вагнерА ? *******, ****** !" (С)
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17.11.2022 00:16 Ответить
Тільки на смердючій параші збіговисько покидьків, вбивць і садистів могло назватися словом "Ваґнер".
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17.11.2022 00:38 Ответить
Россияне сдали в утиль пропагандистов: Соловьев и Скабеева вылетели из топ-10 программ на ТВ

На башнях российской государственной пропаганды начали гаснуть «звезды». Ток-шоу Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой на первых кнопках вылетели из топ-10 программ по охвату зрительской аудитории, следует из данных Mediascope за 7-13 ноября.

В конце апреля «Вечер с Владимиром Соловьевым», где эксперты прочили быстрый крах «нацистам», занимал 4-е место в рейтинге, уступая лишь новостным программам («Вести», «Вести Москва» и «Вести Недели»). «60 минут» Скабеевой, где зрителям рассказывали о подлетном времени ядерных ракет до европейских столиц, держались на 10-й строчке.

Но после серии военных поражений, сдачи Херсона и неубедительного молчания президента ключевые для Кремля пропагандисты утратили свою гипнотическую магию. Вместе с Соловьевым и Скабеевой из первой десятки рейтинга исчезли все программы Первого канала, включая «Время», а им на смену пришли развлекательные шоу «Ну-ка, все вместе!», «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души».

Россияне «сторонятся новостей о войне, чтобы не подрывать свое психическое и физическое здоровье», говорит директор «Левада-Центра» Денис Волков.
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17.11.2022 01:10 Ответить
Осталось Алибабу кувалдой по башке огреть.
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17.11.2022 01:16 Ответить
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17.11.2022 01:44 Ответить
Кажется, мобилизованные заключенные находятся на положении боевых рабов, в полном подчинении у боевиков "вагнера".
Которым отдают самые рискованные приказы на линии фронта, в случае неповиновения, жестоко наказывают, сразу на месте.
Это армия состоит из каст, с высшими и низшими группами, с бесчеловечными порядками, не похожая ни на какую другую, словно явилась из преисподней, приносит такой же страшный мир, туда же, где она успевает находиться, даже непродолжительное время, мир с пыточными, насилием и разрушениями.
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17.11.2022 01:53 Ответить
сама азиопская паРаша-эрэфия - это и есть ад на Земле.
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17.11.2022 05:19 Ответить


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17.11.2022 02:51 Ответить
Ха...Следующий шаг после "заград.отрядов" для поднятия боевого духа руssкой армии-децимация с помощью кувалды.
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17.11.2022 03:08 Ответить
"Русь сідящая". Назва зразу ж вказує, що її придумали брати по крові Небензі. Напевне, там є ще Русь танцующая, Русь жующая и срущая. Соловїний помет явно очолює Русь визжащую. Якщо Русь сідіт, то є і Русь стреляющая, женьки пригожина, яка кладе всіх сідящих.
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17.11.2022 05:19 Ответить
"Русь сидящая" невпинно і швидкими темпами перетворюється в "Рассию, лежащую в могиле" А яким шляхом - нас мало цікавить Аби здихали швидше!
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17.11.2022 06:06 Ответить
Там нужно добавить к названию
-Русь сидящая на бутылке
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17.11.2022 09:35 Ответить
Знаєте чому сталін набирав на війну ув"язнених з легкими статтями а вагнер з важкими?
Сталін припускав що дехто з них повернется.
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18.11.2022 19:08 Ответить
 
 