В Джанкое в оккупированном Крыму были слышны взрывы, в городе проблемы с электричеством, - соцсети
Вечером 16 ноября в оккупированном Крыму, в городе Джанкой слышны взрывы, а местные паблики пишут о проблемах с электричеством.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
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+27 Андрей Новиков #447863
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https://twitter.com/antiputler_news/status/1592999605645750272?s=20&t=1hZX6S8wTOGg8QcmecgPZQ
"Сотрудники МВД задержали замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах. "Екатерина Губарева задержана в рамках уголовного дела, с ней сейчас проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения Губаревой. Со своей стороны другой источник ТАСС уточнил, что она была задержана накануне" )))
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!!!
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 ?
Это, суки, уж как повезет.
2018 (Ю. Нестеренко)
А сегодня ноют, что у их армии в Джанкое свет пропал и «хлопки» на аэродроме.
А «хлопнуло» там, похоже, неслабо. Я бы даже сказал - схлопнулось👍🏼👍🏼👍🏼😕
В 2022-му зрозуміли, що "тримають бика тряпочного", за Х.."...
- Вот как-бы пакрасивше отпраздовать гадавщину присаединения Крыма к Рассее? Чтобы все заметили, чтобы все вокруг радовались и нам это ничего не стоило?
Українці:
- А ви спробуйте повіситься! Це всі відразу помітять Вам це не буде нічого коштувать А як від цього всі оточуючі зрадіють!
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