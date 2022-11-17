Пригожин утверждается в РФ как центральная фигура среди сторонников войны против Украины, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает утверждаться в РФ как центральная фигура среди сторонников войны против Украины, преследуя собственные политические цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики приводят материал российского оппозиционного издания "Медуза" от 16 ноября, где два источника, близкие к Кремлю, заявили о намерениях "Повара Путина" создать "консервативное движение", которое может превратиться в партию.

В отчете ISW говорится, что Пригожин развернул информационную кампанию постоянной антиэлитарной риторики по образцу кампании заключенного оппозиционера Алексея Навального в социальных сетях против коррупции в РФ, но с совсем другим эффектом.

"Он намерен одновременно использовать кампанию против элиты в социальных сетях, чтобы представить себя как популистскую фигуру, заслужив приверженность президента России Владимира Путина, запугивая элиты, которые могут считаться недостаточно лояльными диктатору", - отмечают специалисты.

К слову, ранее Институт изучения войны указывал, что основатель ЧВК "Вагнера" пытается обратить внимание на электорат в России, одновременно заинтересованный в утверждении имперских амбиций РФ и советской бруталистической силе, а также выступает против коррупции российских элит.

"Повар Путина" также пытается создать параллельные военные структуры для усиления своего влияния в провоенном сообществе. Он сначала начал их формирование для подавления возможных мятежей в РФ, а затем воспользовался потребностью Кремля в более боеспособных силах для войны против Украины", - подчеркивают аналитики.

В ISW убеждены, что так называемая личная армия Пригожина служит, прежде всего, его личным политическим целям, а уже потом военным усилиям России в Украине.

"Основатель ЧВК "Вагнер" продолжит усилия по созданию параллельных военных структур и сформирует антиэлитарную кампанию, чтобы закрепить себя как центральную фигуру провоенного политического движения в России", - добавили в отчете специалисты.

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