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Новости Агрессия России против Украины Война
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Пригожин утверждается в РФ как центральная фигура среди сторонников войны против Украины, - ISW

пригожин

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает утверждаться в РФ как центральная фигура среди сторонников войны против Украины, преследуя собственные политические цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Аналитики приводят материал российского оппозиционного издания "Медуза" от 16 ноября, где два источника, близкие к Кремлю, заявили о намерениях "Повара Путина" создать "консервативное движение", которое может превратиться в партию.

В отчете ISW говорится, что Пригожин развернул информационную кампанию постоянной антиэлитарной риторики по образцу кампании заключенного оппозиционера Алексея Навального в социальных сетях против коррупции в РФ, но с совсем другим эффектом.

"Он намерен одновременно использовать кампанию против элиты в социальных сетях, чтобы представить себя как популистскую фигуру, заслужив приверженность президента России Владимира Путина, запугивая элиты, которые могут считаться недостаточно лояльными диктатору", - отмечают специалисты.

К слову, ранее Институт изучения войны указывал, что основатель ЧВК "Вагнера" пытается обратить внимание на электорат в России, одновременно заинтересованный в утверждении имперских амбиций РФ и советской бруталистической силе, а также выступает против коррупции российских элит.

"Повар Путина" также пытается создать параллельные военные структуры для усиления своего влияния в провоенном сообществе. Он сначала начал их формирование для подавления возможных мятежей в РФ, а затем воспользовался потребностью Кремля в более боеспособных силах для войны против Украины", - подчеркивают аналитики.

В ISW убеждены, что так называемая личная армия Пригожина служит, прежде всего, его личным политическим целям, а уже потом военным усилиям России в Украине.

"Основатель ЧВК "Вагнер" продолжит усилия по созданию параллельных военных структур и сформирует антиэлитарную кампанию, чтобы закрепить себя как центральную фигуру провоенного политического движения в России", - добавили в отчете специалисты.

Читайте: "Вагнеровцы" уже уничтожили около 40 заключенных, которых раньше сами завербовали, - российские правозащитники

россия (96086) Пригожин Евгений (399) ISW (493)


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Топ комментарии
+20
Тепер напевно можна цілком стверджувати, що в росія виходить на завершальний етап трансформування в націонал-фашизм, з яким боролися їх нащадки під час другої світової війни. Їх діти на даному етапі впевнено крокують під дуду діда гітлера-путіна, не розуміючи руйнівних наслідків. Пригожин зараз - це новий творець подоби гітлеровських загонів СС у вигляді путінських ЧВК. Історія постійно повторюється, тому все тут є очевидними речами і наслідки будуть настільки ж очевидні, якщо світ не схоминеться та дасть змогу розростися цій фашистській гідрі знову.
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17.11.2022 08:17
+16
На обличчі написано- бандюк, кінчений бандюк..
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17.11.2022 08:03
+11
На морді написано-"лайно і бидло яке за примхою долі опинилося на вершині."
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17.11.2022 08:16
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І шо?! Там вся країна така як це чмо...
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17.11.2022 08:03 Ответить
На обличчі написано- бандюк, кінчений бандюк..
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17.11.2022 08:03 Ответить
На морді написано-"лайно і бидло яке за примхою долі опинилося на вершині."
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17.11.2022 08:16 Ответить
І не лише на обличчі, в Вікіпедії теж: "був засуджений в 1981 на 12 років за розбій і шахрайство", відсидів 9.
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17.11.2022 09:16 Ответить
Так серед кацапiв це великий плюс..Там бiльша частина бидлонаселення чи вже сидiла,чи присяде найближчим часом..
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17.11.2022 09:34 Ответить
ФБР оголосило урку в розшук.
Чому наша влада ще ні?
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17.11.2022 08:06 Ответить
Д'єрмак не дозволяє
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17.11.2022 08:24 Ответить
Тем хуже для него.
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17.11.2022 08:09 Ответить
ця тварь не краща або навіть гірше за *****
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17.11.2022 08:10 Ответить
Гірше, набагато гірше.
Вже багато разів наводив висловлювання з роману братів Стругацьких "Важко бути богом":
- "Де занадто довго правлять сірі, до влади обов'язково приходять чорні"
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17.11.2022 08:34 Ответить
...сірий сталін - чорний хрущов...сірий брєжнєв - чорний горбачов...
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17.11.2022 08:39 Ответить
Коли я висловлюю свою думку, завжди забуваю, що існують доволі прості, якщо не сказати примітивні люди, які бачать на власні очі тільки те, що написано і нічого крім цього. А абстракція, прихований зміст, півтони, нюанси для них китайська грамота.
Одужуйте, товаришу Янукович.
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17.11.2022 10:00 Ответить
Пох.... нах..
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17.11.2022 08:13 Ответить
Тепер напевно можна цілком стверджувати, що в росія виходить на завершальний етап трансформування в націонал-фашизм, з яким боролися їх нащадки під час другої світової війни. Їх діти на даному етапі впевнено крокують під дуду діда гітлера-путіна, не розуміючи руйнівних наслідків. Пригожин зараз - це новий творець подоби гітлеровських загонів СС у вигляді путінських ЧВК. Історія постійно повторюється, тому все тут є очевидними речами і наслідки будуть настільки ж очевидні, якщо світ не схоминеться та дасть змогу розростися цій фашистській гідрі знову.
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17.11.2022 08:17 Ответить
"Нащадки" воювали проти Вермахту, а не проти нацизму як такого.

Бо самі були більшовицькими маньяками, ідеологічно нічим не кращими за нацистів.
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17.11.2022 09:15 Ответить
Можливо, Путін vs Кадиров vs Пригожин. Але у них має бути патова ситуація, щоб Росія була паралізована і постійно слабшала. Складність полягає в тому, щоб знайти інструменти, які допоможуть і зашкодять прогресу цих трьох кандидатів, щоб збалансувати їх один проти одного.
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17.11.2022 08:21 Ответить
Не ведитесь. Этот "боевой" (опущенный на зоне) петух просто замещает дохлого Жирика.
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17.11.2022 08:29 Ответить
У будь якому випадку буде підвішений за яйця.
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17.11.2022 08:39 Ответить
Це просто ручний пес *****, робить брудні справи. В майбутньому буде щось типу опрічнини.
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17.11.2022 09:14 Ответить
Зечара Янукович нервно курит в сторонке.
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17.11.2022 09:29 Ответить
У нас то же урка у руля был. Но недолго. Как говориться - спасибо жиьелям Донбасса за президента пид..са. А в Параше если урка станет царём - стерпят и полюбят.
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17.11.2022 09:44 Ответить
це якась перевернута реальність, відсидів років 13 а потім правити державою
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17.11.2022 10:17 Ответить
Пригожин и есть коррупция в высшей мере, которую он и получит.
Орки хотят сытно жрать и жирно срать в заветный евроунитаз,
а не лезть в холодный мокрый окоп под огонь "Хаймарсов".
Чтобы стать бруталистическими жмурами.
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17.11.2022 11:35 Ответить
То най сходить у кафе "вєтерок". Треба вже якось корегувати майбутнє московії
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17.11.2022 16:26 Ответить
 
 