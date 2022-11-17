Зеленский в ответ на петицию поручил Данилову принять необходимые меры относительно издания "Strana.ua"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию "Обеспечить надлежащую блокировку и полное прекращение сотрудничества госорганов с пророссийским изданием "Strana.ua".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Детектор Медиа" и на сайте представительства Президента Украины.

В ответе Зеленский подчеркивает, что в отношении упомянутых в петиции ресурсов и лиц применены санкции СНБО. А организацию работы и исполнение решений СНБО обеспечивает секретарь СНБО.

"Петиция направлена Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Данилову с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины поднятые вопросы, принять необходимые меры", - заключает Зеленский.

Кроме того, онлайн-издание "Страна.ua" не получало аккредитации Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, необходимое для работы журналистов во время военного положения в зоне боевых действий. Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью полковник Богдан Сеник.

"С февраля это издание не получало никакой аккредитации от ВСУ. Как представители этого издания добрались в Херсон, если этот факт имел место, о чем мне неизвестно, должны установить специальные службы", - сказал он.

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Источники "Детектора медиа" в Национальной полиции предполагают, что работники издания, попавшего под санкции Совета национальной безопасности и обороны на основании данных СБУ 20 сентября 2020 года, могли въехать в Херсон как рядовые граждане, а не как журналисты.

Петицию "Обеспечить надлежащую блокировку и полное прекращение сотрудничества госорганов с пророссийским изданием strana ua" инициировал 28 сентября 2022 гражданин Р.А.Балан.

Сообщается, что в отношении упомянутых в петиции субъектов уже дважды применялись персональные экономические и другие санкции.

В частности, применены многочисленные санкции сроком на три года к физическим лицам: Гужве Игорю Анатольевичу, Солнцевой Анне Владимировне, Лукашиной Любови Юрьевне и юридическим лицам: обществам с ограниченной ответственностью "Ласмак", "Маджери", "Смарт медиасеть".

Также решением СНБО от 30 декабря 2021 года было принято решение о блокировании интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам/сервисам, размещенным на доменах и субдоменах strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, других веб-ресурсов/сервисов, обеспечивающих доступ к порталу Cтрана.ua, веб-ресурса/сервиса, аналогичного (идентичного) по содержанию, а также ограничение провайдерами электронных услуг (службами социальных сетей) доступа с территории Украины к контенту, размещенному на веб-страницах/каналах Facebook.com/gazetastranaua, @strana.ua, vk. com/stranuaua, ok.ru/stranaua.