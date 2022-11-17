Зеленский в ответ на петицию поручил Данилову принять необходимые меры относительно издания "Strana.ua"
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию "Обеспечить надлежащую блокировку и полное прекращение сотрудничества госорганов с пророссийским изданием "Strana.ua".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Детектор Медиа" и на сайте представительства Президента Украины.
В ответе Зеленский подчеркивает, что в отношении упомянутых в петиции ресурсов и лиц применены санкции СНБО. А организацию работы и исполнение решений СНБО обеспечивает секретарь СНБО.
"Петиция направлена Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Данилову с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины поднятые вопросы, принять необходимые меры", - заключает Зеленский.
Кроме того, онлайн-издание "Страна.ua" не получало аккредитации Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, необходимое для работы журналистов во время военного положения в зоне боевых действий. Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью полковник Богдан Сеник.
"С февраля это издание не получало никакой аккредитации от ВСУ. Как представители этого издания добрались в Херсон, если этот факт имел место, о чем мне неизвестно, должны установить специальные службы", - сказал он.
Источники "Детектора медиа" в Национальной полиции предполагают, что работники издания, попавшего под санкции Совета национальной безопасности и обороны на основании данных СБУ 20 сентября 2020 года, могли въехать в Херсон как рядовые граждане, а не как журналисты.
Петицию "Обеспечить надлежащую блокировку и полное прекращение сотрудничества госорганов с пророссийским изданием strana ua" инициировал 28 сентября 2022 гражданин Р.А.Балан.
Сообщается, что в отношении упомянутых в петиции субъектов уже дважды применялись персональные экономические и другие санкции.
В частности, применены многочисленные санкции сроком на три года к физическим лицам: Гужве Игорю Анатольевичу, Солнцевой Анне Владимировне, Лукашиной Любови Юрьевне и юридическим лицам: обществам с ограниченной ответственностью "Ласмак", "Маджери", "Смарт медиасеть".
Также решением СНБО от 30 декабря 2021 года было принято решение о блокировании интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам/сервисам, размещенным на доменах и субдоменах strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, других веб-ресурсов/сервисов, обеспечивающих доступ к порталу Cтрана.ua, веб-ресурса/сервиса, аналогичного (идентичного) по содержанию, а также ограничение провайдерами электронных услуг (службами социальных сетей) доступа с территории Украины к контенту, размещенному на веб-страницах/каналах Facebook.com/gazetastranaua, @strana.ua, vk. com/stranuaua, ok.ru/stranaua.
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якого куя не працюють правоохоронні органи, яке те гівновидання не прикриють за законом? тіки з пінка працюють?
Не винні як депутати опжз?
Типу "не знав" про їх бекґраунд та петицію?
Це мерзость!
@Майор
Шановні Подоляк (@https://twitter.com/Podolyak_M Podolyak_M ), Єрмак (https://twitter.com/AndriyYermak @AndriyYermak) , а як так сталось шо колаборанти з помийки на яку Зеленський (https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa) та Данилов ( https://twitter.com/OleksiyDanilov @OleksiyDanilov https://twitter.com/ZelenskyyUa )
з (РНБО) наклали санкції і заборонили в Україні - їздять в зону бойових дій і щось там знімають.
Більш того їздять в з Перзидентом в Херсон.
Ви недогледіли русню?
UARU їздила не тільки в Херсон.
Що вони там видивляються і розвідують має з'ясовувати СБУ.
Наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо" з державної мережі цифрового мовлення віддав секретар РНБО Олексій Данілов. Про це заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04GRHWC1KfyW3xyBhn2PfKtL2U8CLQcTuyUJk2jXTDeDfL4KL8LLtcodunvxnqZcwl&id=100001585953356 Facebook .
Нардеп написав: "Тепер я можу сказати точно, хто саме віддав наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо". Це секретар РНБО Олексій Данілов"."3 квітня 2022 року з РНБО за його підписом вийшла шифрограма номер Ш 3-04/1т, якій присвоїли гриф "таємно". У мене є текст цього документа, який через цей гриф я, на жаль, опублікувати не можу. Данілов, посилаючись на указ президента № 152/2022 "Про рішення РНБО від 18 березня 2022 щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" наказав вимкнути три канали з державної мережі цифрового мовлення. Відомство, якому відданий наказ, не називається - воно в тексті має свій код", - пише Ар'єв.
https://www.5.ua/media/pictures/original/259101.jpg?t=1668421059 І додає, що насправді ніякої таємної інформації у тексті шифрограми немає.
"Ніякої таємної інформації у тексті шифрограми не міститься. Хіба що бажання незаконно вимкнути три непідконтрольні Банковій телеканали, як приклад свавілля і вибірковості у виконанні указу президента. Саме вибірковості, бо "4 канал" зрадника Ковальова чи "24 канал", контрольованого Садовим, попри відмінне від "єдиного марафону" мовлення, залишили в державному цифровому мовленні неторканими. Тому, гриф "таємно" в цьому випадку приховує не інформацію, а ницу і незаконну дію", - пише нардеп.
І додає: "Рано чи пізно всі негарні справи влади стануть явними. І тепер, коли стало відомо про механізм боротьби з незалежними від влади медіа, я стверджую: якщо влада не припинить діяти засобами "русского міра", це зашкодить Україні, як державі, яка за право на свою свободу платить кров'ю".