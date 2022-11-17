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Новости Война
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Зеленский в ответ на петицию поручил Данилову принять необходимые меры относительно издания "Strana.ua"

страна

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию "Обеспечить надлежащую блокировку и полное прекращение сотрудничества госорганов с пророссийским изданием "Strana.ua".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Детектор Медиа" и на сайте представительства Президента Украины.

В ответе Зеленский подчеркивает, что в отношении упомянутых в петиции ресурсов и лиц применены санкции СНБО. А организацию работы и исполнение решений СНБО обеспечивает секретарь СНБО.

"Петиция направлена Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Данилову с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины поднятые вопросы, принять необходимые меры", - заключает Зеленский.

Кроме того, онлайн-издание "Страна.ua" не получало аккредитации Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины, необходимое для работы журналистов во время военного положения в зоне боевых действий. Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью полковник Богдан Сеник.

"С февраля это издание не получало никакой аккредитации от ВСУ. Как представители этого издания добрались в Херсон, если этот факт имел место, о чем мне неизвестно, должны установить специальные службы", - сказал он.

Читайте: Украинские и иностранные журналисты призывают власть вернуть аккредитацию медиа, освещавшим события в Херсоне

Источники "Детектора медиа" в Национальной полиции предполагают, что работники издания, попавшего под санкции Совета национальной безопасности и обороны на основании данных СБУ 20 сентября 2020 года, могли въехать в Херсон как рядовые граждане, а не как журналисты.

Петицию "Обеспечить надлежащую блокировку и полное прекращение сотрудничества госорганов с пророссийским изданием strana ua" инициировал 28 сентября 2022 гражданин Р.А.Балан.

Сообщается, что в отношении упомянутых в петиции субъектов уже дважды применялись персональные экономические и другие санкции.

В частности, применены многочисленные санкции сроком на три года к физическим лицам: Гужве Игорю Анатольевичу, Солнцевой Анне Владимировне, Лукашиной Любови Юрьевне и юридическим лицам: обществам с ограниченной ответственностью "Ласмак", "Маджери", "Смарт медиасеть".

Также решением СНБО от 30 декабря 2021 года было принято решение о блокировании интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам/сервисам, размещенным на доменах и субдоменах strana.ua, strana.news, strana.one, strana.digital, strana.today, других веб-ресурсов/сервисов, обеспечивающих доступ к порталу Cтрана.ua, веб-ресурса/сервиса, аналогичного (идентичного) по содержанию, а также ограничение провайдерами электронных услуг (службами социальных сетей) доступа с территории Украины к контенту, размещенному на веб-страницах/каналах Facebook.com/gazetastranaua, @strana.ua, vk. com/stranuaua, ok.ru/stranaua.

запрет (1708) Зеленский Владимир (20782) СМИ (3840) Херсон (2876) петиция (357)


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Топ комментарии
+13
Головне не вийти самим на себе....
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17.11.2022 09:12
+12
Для цього на 9й рік війни все ще потрібні петиції?
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17.11.2022 09:12
+8
Саме тому він, кілька днів тому тягав журнашлюшок цієї страни "уа" до Херсона та давав їм інтерв'ю?
Типу "не знав" про їх бекґраунд та петицію?
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17.11.2022 09:25
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зелений дрищ вважає себе тираном?
якого куя не працюють правоохоронні органи, яке те гівновидання не прикриють за законом? тіки з пінка працюють?
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17.11.2022 09:08 Ответить
Иногда, для сравнения, можно и дипила послушать..
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17.11.2022 09:10 Ответить
Головне не вийти самим на себе....
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17.11.2022 09:12 Ответить
Для цього на 9й рік війни все ще потрібні петиції?
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17.11.2022 09:12 Ответить
Алєсю Мєдвєдєву забули.
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17.11.2022 09:15 Ответить
Кажуть репортери срани працюють і далі.
Не винні як депутати опжз?
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17.11.2022 09:21 Ответить
круто, олесечку обратно в горловку пора
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17.11.2022 09:22 Ответить
Саме тому він, кілька днів тому тягав журнашлюшок цієї страни "уа" до Херсона та давав їм інтерв'ю?
Типу "не знав" про їх бекґраунд та петицію?
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17.11.2022 09:25 Ответить
Справді?
Це мерзость!
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17.11.2022 13:56 Ответить
Коли тебе зловили за руку, роби морду цеглиною і розказуй що ти та ні_прі_чом.

@Майор

Шановні Подоляк (@https://twitter.com/Podolyak_M Podolyak_M ), Єрмак (https://twitter.com/AndriyYermak @AndriyYermak) , а як так сталось шо колаборанти з помийки на яку Зеленський (https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa) та Данилов ( https://twitter.com/OleksiyDanilov @OleksiyDanilov https://twitter.com/ZelenskyyUa )
з (РНБО) наклали санкції і заборонили в Україні - їздять в зону бойових дій і щось там знімають.

Більш того їздять в з Перзидентом в Херсон.
Ви недогледіли русню?
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17.11.2022 09:26 Ответить
Ця підсанкційна Страна.UARU їздила не тільки в Херсон.
Що вони там видивляються і розвідують має з'ясовувати СБУ.

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17.11.2022 09:32 Ответить
От тільки "шановні" тут зовсім недоречно.
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17.11.2022 10:41 Ответить
Я також так вважаю. Але текст не мій, тому я його не змінювала.
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17.11.2022 10:44 Ответить
А korrespondent.net. Это же российский сайт. Его курченко, человек януковича, когда-то купил у бориса ложкина. Теперь курченко живет в россии и работает на россию.
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17.11.2022 09:36 Ответить
Головний ворог - Порох. Головне щоб не працювали його ЗМІ. Решта, це такоє...
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17.11.2022 09:49 Ответить
Ну якщо слухали страна юа-то це проросійський сайт,а скоріше за все пролуггандонський
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17.11.2022 11:29 Ответить
Когда мордой тыкают,тогда, что-то делают.Нафига нам такие менеджеры?
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17.11.2022 09:56 Ответить
Ідіот! Поверни в ефір канали Прямий, 5-й та Еспресо. Їх блокування тобі слави та популярності аж ніяк не додає. А відповісти колись прийдеться...
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17.11.2022 10:28 Ответить
Данілов - це душитель (навіть так: кат-виконавець) вільної преси і свободи слова.
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17.11.2022 10:29 Ответить
https://www.5.ua/polityka/pryklad-svavillia-i-vybirkovosti-ariev-nazvav-khto-same-viddav-nakaz-vymknuty-telekanaly-priamyi-5-kanal-ta-espreso-292448.html "Приклад свавілля і вибірковості": Народний депутат В.Ар'єв назвав О.Данілова, який безпосередньо віддав наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо"
Наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо" з державної мережі цифрового мовлення віддав секретар РНБО Олексій Данілов. Про це заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04GRHWC1KfyW3xyBhn2PfKtL2U8CLQcTuyUJk2jXTDeDfL4KL8LLtcodunvxnqZcwl&id=100001585953356 Facebook .
Нардеп написав: "Тепер я можу сказати точно, хто саме віддав наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо". Це секретар РНБО Олексій Данілов"."3 квітня 2022 року з РНБО за його підписом вийшла шифрограма номер Ш 3-04/1т, якій присвоїли гриф "таємно". У мене є текст цього документа, який через цей гриф я, на жаль, опублікувати не можу. Данілов, посилаючись на указ президента № 152/2022 "Про рішення РНБО від 18 березня 2022 щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" наказав вимкнути три канали з державної мережі цифрового мовлення. Відомство, якому відданий наказ, не називається - воно в тексті має свій код", - пише Ар'єв.
https://www.5.ua/media/pictures/original/259101.jpg?t=1668421059 І додає, що насправді ніякої таємної інформації у тексті шифрограми немає.

"Ніякої таємної інформації у тексті шифрограми не міститься. Хіба що бажання незаконно вимкнути три непідконтрольні Банковій телеканали, як приклад свавілля і вибірковості у виконанні указу президента. Саме вибірковості, бо "4 канал" зрадника Ковальова чи "24 канал", контрольованого Садовим, попри відмінне від "єдиного марафону" мовлення, залишили в державному цифровому мовленні неторканими. Тому, гриф "таємно" в цьому випадку приховує не інформацію, а ницу і незаконну дію", - пише нардеп.

І додає: "Рано чи пізно всі негарні справи влади стануть явними. І тепер, коли стало відомо про механізм боротьби з незалежними від влади медіа, я стверджую: якщо влада не припинить діяти засобами "русского міра", це зашкодить Україні, як державі, яка за право на свою свободу платить кров'ю".
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17.11.2022 10:39 Ответить
Скоро для затримання злодія на вулиці потрібно буде збирати підписи на петиції. Просто так, за законом, вона вже не працює. Навіщо нам така ледаща структура?
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17.11.2022 12:21 Ответить
 
 