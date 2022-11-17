В Днепре раздались взрывы, город частично без света. Пострадали 8 человек, среди них – ребенок

17 ноября во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы. Горожане сообщают о перебоях с электроэнергией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Известно, что в городе прогремели четыре взрыва. Также в соцсетях появляются сообщения о проблемах с электроэнергией.

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По информации Днепропетровской ОВА, ракеты попали в два района города.

"Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно пятеро раненых. Среди них и 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Резниченко подчеркнул, что атака продолжается и призвал жителей находиться в безопасных местах.

Позже мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что количество пострадавших выросло до 8.