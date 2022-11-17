В Днепре раздались взрывы, город частично без света. Пострадали 8 человек, среди них – ребенок
17 ноября во время воздушной тревоги в Днепре прогремели взрывы. Горожане сообщают о перебоях с электроэнергией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"В Днепре слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Известно, что в городе прогремели четыре взрыва. Также в соцсетях появляются сообщения о проблемах с электроэнергией.
По информации Днепропетровской ОВА, ракеты попали в два района города.
"Есть попадание в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно пятеро раненых. Среди них и 15-летняя девочка. Все в больнице в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Резниченко подчеркнул, что атака продолжается и призвал жителей находиться в безопасных местах.
Позже мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что количество пострадавших выросло до 8.
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уже 14 раненных (4 очень тяжелых)
Байден слабак ?
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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