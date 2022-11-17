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Военные РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области, - ОВА

ракета

Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

"Противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

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обстрел (27716) Одесская область (3629) инфраструктура (253)


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Топ комментарии
+4
Геніально. Посваритись з заходом ,який дає зброю. Через тиждень закінчаться запаси і зайдуть кацапи та виріжуть цілі міста. Зроблять з усієї країни Маріуполь. А ц6е вже в них нова мета,так як "там наши люди" вже не вийде зробить
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17.11.2022 09:43
+3
Знов з бульбостану? А коли вони востаннє звідти щось запускали? Тим паче по Одеській обл. Чи ляпнути що-небудь, аби відмітитись?
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17.11.2022 09:45
+2
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 17.‎11.‎2022

Нанесення ракетного удару по напрямку Львова з точки координатами 51°52'27.08"С 23°55'3.27"В з території Білорусі є абсолютно свідомою провокацією ЗС РФ, що базуються на базі 1119-о ракетного арт. полку ЗС РБ. В будь-якому випадку траєкторія руху ракет іде по дотичній, впритул до державного кордону РБ-Польща, перетинаючи його на незначну відстань в трьох місцях. Треба також розуміти, що модифікований для враження наземних цілей варіант зенітної ракети ракети 9М82 комплексу С-300В не має можливості маневрування на етапі польоту, на відміну від немодифікованого зразка. Даний пуск - перевірка готовності і реагування сил ППО Польщі і політичного керівництва на факт порушення кордонів країни.
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17.11.2022 10:13
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І знов з бульбостану? А ми пасивно сидимо і спостерігаємо? Невже не можна нарешті вдарити по цьому довбаному мозирю???
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17.11.2022 09:35 Ответить
Знов з бульбостану? А коли вони востаннє звідти щось запускали? Тим паче по Одеській обл. Чи ляпнути що-небудь, аби відмітитись?
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17.11.2022 09:45 Ответить
Яка різниця звідки вони вдарили???

Що ти пропонуєш? Окрім того, щоб тут ляпати язиком? Сидіти і далі спостерігати, як вони методично знищують інфраструктуру країни? Ну сиди і далі у темряві....
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17.11.2022 09:51 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 17.‎11.‎2022

Нанесення ракетного удару по напрямку Львова з точки координатами 51°52'27.08"С 23°55'3.27"В з території Білорусі є абсолютно свідомою провокацією ЗС РФ, що базуються на базі 1119-о ракетного арт. полку ЗС РБ. В будь-якому випадку траєкторія руху ракет іде по дотичній, впритул до державного кордону РБ-Польща, перетинаючи його на незначну відстань в трьох місцях. Треба також розуміти, що модифікований для враження наземних цілей варіант зенітної ракети ракети 9М82 комплексу С-300В не має можливості маневрування на етапі польоту, на відміну від немодифікованого зразка. Даний пуск - перевірка готовності і реагування сил ППО Польщі і політичного керівництва на факт порушення кордонів країни.
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17.11.2022 10:13 Ответить
Та ви шо, ми так не можемо! Ми тільки можемо годувать кацапських гандонів від пуза ТЕПЛОЮ ЇЖЕЮ, якої власні громадяни не мають... не мають, БО КАЦАПИ РОЗТРОЩИЛИ ІНФРАСТРУКТУРУ.
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17.11.2022 09:42 Ответить
Геніально. Посваритись з заходом ,який дає зброю. Через тиждень закінчаться запаси і зайдуть кацапи та виріжуть цілі міста. Зроблять з усієї країни Маріуполь. А ц6е вже в них нова мета,так як "там наши люди" вже не вийде зробить
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17.11.2022 09:43 Ответить
Ви забули поставити ))) в кінці посту?
Чи справді вважаєте, що шантаж Заходу не обернеться для нас моментальним зниженням підтримки з боку західного виборця, в результаті чого ми лишимось з кацапами сам на сам?
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17.11.2022 10:16 Ответить
Це теж клован, тільки меншого пошибу, ніж Сам.
Так що, супутник там же, де і "шашликі на майскіє"...
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17.11.2022 10:18 Ответить
 
 