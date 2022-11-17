Военные РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области, - ОВА

Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

"Противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

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