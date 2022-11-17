Военные РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области, - ОВА
Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
"Противник совершил ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны! Слава Украине!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+4 A San
показать весь комментарий17.11.2022 09:43 Ссылка
+3 Fox Warr
показать весь комментарий17.11.2022 09:45 Ссылка
+2 vigo
показать весь комментарий17.11.2022 10:13 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що ти пропонуєш? Окрім того, щоб тут ляпати язиком? Сидіти і далі спостерігати, як вони методично знищують інфраструктуру країни? Ну сиди і далі у темряві....
Нанесення ракетного удару по напрямку Львова з точки координатами 51°52'27.08"С 23°55'3.27"В з території Білорусі є абсолютно свідомою провокацією ЗС РФ, що базуються на базі 1119-о ракетного арт. полку ЗС РБ. В будь-якому випадку траєкторія руху ракет іде по дотичній, впритул до державного кордону РБ-Польща, перетинаючи його на незначну відстань в трьох місцях. Треба також розуміти, що модифікований для враження наземних цілей варіант зенітної ракети ракети 9М82 комплексу С-300В не має можливості маневрування на етапі польоту, на відміну від немодифікованого зразка. Даний пуск - перевірка готовності і реагування сил ППО Польщі і політичного керівництва на факт порушення кордонів країни.
Чи справді вважаєте, що шантаж Заходу не обернеться для нас моментальним зниженням підтримки з боку західного виборця, в результаті чого ми лишимось з кацапами сам на сам?
Так що, супутник там же, де і "шашликі на майскіє"...