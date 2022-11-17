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Новости Агрессия России против Украины Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 83 110 человек (+400 за сутки), 2 878 танков, 1 860 артсистем, 5 804 бронированные машины

рф

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 ноября потери личного состава противника составляют около 83 110 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 83 110 (+400) человек ликвидировано,

танков - 2878 (+7) ед,

боевых бронированных машин- 5804 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1860 (+0) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1531 (+6),

крылатые ракеты - 474 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4362 (+2) ед,

специальная техника - 160 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 83 110 человек (+400 за сутки), 2 878 танков, 1 860 артсистем, 5 804 бронированные машины 01

Также в Генштабе добавили, что данные уточняются.

армия РФ (19603) Генштаб ВС (6444) россия (96086) уничтожение (7179) техника (1746) потери (4421)


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Топ комментарии
+9
Слава Україні!
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17.11.2022 10:03
+8
Ми раніше і від 300 жмуріків раділи, так шо не так вже і слабенько
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17.11.2022 10:47
+7
Під йолку(с) буде
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17.11.2022 10:20
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Слава Україні!
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17.11.2022 10:03 Ответить
Сьогодні щось слабенько додали, і по броні, і по арті,...
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17.11.2022 10:05 Ответить
Ми раніше і від 300 жмуріків раділи, так шо не так вже і слабенько
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17.11.2022 10:47 Ответить
Погодні умови дозволяють ракоцапам ще трішки поіснувати.
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17.11.2022 10:11 Ответить
Схоже до 06.12 100 000 не буде ...
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17.11.2022 10:15 Ответить
Під йолку(с) буде
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17.11.2022 10:20 Ответить
к 10.12 точно будет
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17.11.2022 11:12 Ответить
Я ж казав десь на Сільвестра 100 тис. буде...Іронію Судьби під це дивитись будемо...
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17.11.2022 15:33 Ответить
даёшь 100 тысяч окоченевших свинопасов ко дню рождения Черчилля, к 30 ноября...
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17.11.2022 10:38 Ответить
Мудрий дядько був, достойний подарок був би на його днюху.
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17.11.2022 17:27 Ответить
зараз головне - вибивати арту
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17.11.2022 11:18 Ответить
Скромненько, але нічого хай наші Воїни із ЗСУ перепочинуть, інфантильне нато озброєння підкине, да і поженуть кацапню за парєбрік. А там дивись оон глазні в сторону відведе, а ми тим часом мацкву на попіл, обсє тим часом "нічіво нівіжу, нічіво ніслишу і ващє малчу". Душевненько так па-брацкі, а шо вєдь адін народ.
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17.11.2022 17:26 Ответить
 
 