Общие боевые потери РФ с начала войны – около 83 110 человек (+400 за сутки), 2 878 танков, 1 860 артсистем, 5 804 бронированные машины

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 ноября потери личного состава противника составляют около 83 110 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.11 ориентировочно составляют:

личного состава - около 83 110 (+400) человек ликвидировано,

танков - 2878 (+7) ед,

боевых бронированных машин- 5804 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1860 (+0) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 209 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1531 (+6),

крылатые ракеты - 474 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4362 (+2) ед,

специальная техника - 160 (+0).

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Также в Генштабе добавили, что данные уточняются.