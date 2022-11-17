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Новости Война
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Оккупанты сейчас бомбят нашу газодобычу, наши предприятия в Днепре, в частности "Южмаш", - Шмыгаль

дніпро

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Россия наносит удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш", - сказал глава правительства.

Также читайте: В Днепре раздались взрывы, город частично без света. Пострадали 5 человек, среди них – ребенок

Днепр (4439) обстрел (27716) Шмыгаль Денис (2723)


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Топ комментарии
+21
Може і з белгородськими також, та і по ********** требо вїбати
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17.11.2022 10:16
+17
может быть делать то же с донецкими предприятиями? затем поэтапно переходить на луганские?
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17.11.2022 10:10
+16
Може ненароком в нафтопровід дружбу попаде... щоб РФ не отримувала лишні 50 млн. $ в день...
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17.11.2022 10:13
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может быть делать то же с донецкими предприятиями? затем поэтапно переходить на луганские?
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17.11.2022 10:10 Ответить
Може і з белгородськими також, та і по ********** требо вїбати
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17.11.2022 10:16 Ответить
Краще з бєлгородськими, курськими та брянськими.
Бо підприємства на Донбасі нам же потім доведеться і відбудовувати...
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17.11.2022 10:38 Ответить
Це українські підприємства, а вот курск, Бєлгород, воронєж, Ростов на Дону мають бути знищені повністю
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17.11.2022 10:56 Ответить
формально - да. но они управляются орками, работают на экономику орков и усиливают орков. Посмотри, что они делают: рушат нашу экономику, пришло время ответить тем же. И начинать надо именно оттуда: белгород далековато. Сначала что ближе, затем все остальное.
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17.11.2022 11:03 Ответить
А ви думали...
В Херсоні вже торгують гуманітарною.
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17.11.2022 10:11 Ответить
Можете навести посилання? Цікаво дізнатися.
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17.11.2022 10:22 Ответить
Люди пишуть.
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17.11.2022 10:25 Ответить
Зрозуміло. ОБС.
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17.11.2022 16:52 Ответить
Що тобі зрозуміло ?
Шукай на еспресо
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17.11.2022 16:59 Ответить
Що Вас так образило? Просте питання? Дайте посилання будь-ласка. Чи не можете?
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17.11.2022 17:39 Ответить
В мене світла нема і інтернет поганий. Самі шукайте
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21.11.2022 08:39 Ответить
докази?
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17.11.2022 10:36 Ответить
Коли люди писали, що кацапи заходять в Херсон, розумники також вимагали доказів.
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17.11.2022 10:41 Ответить
це ви такі розумники вамагали доказів?
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21.11.2022 03:17 Ответить
Дивіться сайт Еспресо
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17.11.2022 11:16 Ответить
дааа, истина в последней инстанции.
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21.11.2022 03:18 Ответить
Енергетика ,газ ,вода ....Дороги нові чому не атакують ?
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17.11.2022 10:12 Ответить
Може ненароком в нафтопровід дружбу попаде... щоб РФ не отримувала лишні 50 млн. $ в день...
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17.11.2022 10:13 Ответить
Стоп, а це нє бізнес на крові?
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17.11.2022 10:58 Ответить
Дивно, коли організм, що в принципі не користується розділовими знаками, має якісь претензії до мови.
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17.11.2022 10:15 Ответить
Демонструють єдність з нами та знання української мови начасі
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17.11.2022 10:21 Ответить
Виправлення. Не знайти такого повідомлення, в яке б не втиснули це гидке слово, НАРАЗІ.
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17.11.2022 10:22 Ответить
Для чого це афішувати щоб пожаліли чи щоб кацапи раділи?а західна допомога і так в курсі що де ********
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17.11.2022 10:16 Ответить
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17.11.2022 10:18 Ответить
Я казав,що москалі будуть бомбардувати і Дніпро і Запоріжжя і інші міста.Москалі готові всі ракети витратити.на знищення України,ніякі стратегічні запаси,вони залишати не будуть.
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17.11.2022 10:19 Ответить
Я вам так скажу что не только запасы расходуют ,но они ракеты ещё и производят. В отличии от нас.
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17.11.2022 10:35 Ответить
Південмаш газовидобувне підприємство ?
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17.11.2022 10:23 Ответить
Там кома стоїть; читайте уважніше.
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17.11.2022 10:31 Ответить
Так наче ж через кому
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17.11.2022 10:31 Ответить
Нафтопровід Дружба працює ,кацапи получають бабло ...Сумно
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17.11.2022 10:25 Ответить
Еге ж. І так вісім років поспіль.
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17.11.2022 11:10 Ответить
ти знаєш - де фабрика рошен в Києві? Поряд автовокзал і безліч жилих будинків. Тобі дуже хочеться щоб бомбили рошен? постав себе на місце людей, що живуть поряд
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17.11.2022 10:39 Ответить
Південмаш мав би робити ракети для знищення московії, бо тільки своїми це можна робити! Але асфальт був більш прибутковий(((
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17.11.2022 10:31 Ответить
вони не дуже спішили робити ракети проти москви. за що москва їм добре віддячить ракетними обстрілами.
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17.11.2022 10:40 Ответить
Коли ви вже перестанете нити , що щось ********?!! В доброго господаря в хаті на провсяк випадок як мінімум сокира наточена лежить, а що в державі Україна провсяк випадок є?? Господарі х..ві!!! Маючі південмаш, мотор січ і т.д. навіть сраного "літаючого" запорожця не маємо!!
Сукі!!!
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17.11.2022 10:33 Ответить
В нас немає "доброго господаря", у нас "зелений асфальтовкладач"!
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17.11.2022 10:37 Ответить
Ти що, Байден заборонив стріляти по роіссі. Бо допомогу не отримаємо.
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17.11.2022 10:38 Ответить
Станом на сьогодні мені з погреба не видно, але...відповідати вже потрібно плять по - повній....ну а шо? Шо ще чекати, або що змінить позиція без відповіді по Бєлгороду, Курську?
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17.11.2022 11:01 Ответить
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1593169727677149185 9 мин

рФ бомбит в Украине газодобычу и электростанции. При этом, труба с газом из рФ идет по территории Украины. Пока, Украина не будет уничтожать газо и нефте добычу рФ, а также бомбить Москву в ответ. Война будет продолжатся. рФ понимает только язык силы!
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17.11.2022 11:20 Ответить
А чому обладнання Південмаш досі не вивезено у шахти і закордонні СП? Ан-225, саботаж.
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17.11.2022 11:29 Ответить
 
 