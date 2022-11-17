Оккупанты сейчас бомбят нашу газодобычу, наши предприятия в Днепре, в частности "Южмаш", - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Россия наносит удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш", - сказал глава правительства.

Также читайте: В Днепре раздались взрывы, город частично без света. Пострадали 5 человек, среди них – ребенок