Оккупанты сейчас бомбят нашу газодобычу, наши предприятия в Днепре, в частности "Южмаш", - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Россия наносит удары по Южному машиностроительному заводу в Днепре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Пока над Киевом пролетают ракеты. Сейчас бомбят нашу газодобычу, бомбят наши предприятия в Днепре, "Южмаш", - сказал глава правительства.
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Бо підприємства на Донбасі нам же потім доведеться і відбудовувати...
В Херсоні вже торгують гуманітарною.
Шукай на еспресо
Сукі!!!
@Ray_net_ua
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https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1593169727677149185 9 мин
рФ бомбит в Украине газодобычу и электростанции. При этом, труба с газом из рФ идет по территории Украины. Пока, Украина не будет уничтожать газо и нефте добычу рФ, а также бомбить Москву в ответ. Война будет продолжатся. рФ понимает только язык силы!