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Байден не согласен с Зеленским, что в Польше упала не украинская ракета

байден

Президент США Джо Байден отрицал утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинского происхождения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Sky News.

Зеленский заявил в среду вечером, что у него "нет сомнений", что ракета "была не украинская".

Байден сказал, что траектория полета ракеты свидетельствует о том, что она вряд ли была выпущена из России, и когда его спросили в четверг о комментариях Зеленского по этому вопросу, он ответил журналистам: "Это не доказательство".

Также читайте: Трюдо относительно падения ракеты в Польше: "Россия несет ответственность"

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар по российским ракетам по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "преднамеренной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войска. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо относительно падения ракеты в Польше: "Россия несет ответственность"

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Байден Джо (2794) Зеленский Владимир (20782) Польша (8498) ракеты (3600)


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Топ комментарии
+44
Тож надайте докази, що вона наша. А взагалі-то все зрозуміло: придумують різні причини, щоб не втручатись НАТО.
Через тиждень може взагалі скажуть що то все фейк, ніякого трактора там не було.
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17.11.2022 10:39
+24
За що "ізвінєнія"???? Може нам ще ракети не збивати?? Що за ідіотизм!
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17.11.2022 10:44
+19
Я за Зеленського не голосував але у цьому випадку я йому повністю довіряю. Байден сцить.
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17.11.2022 10:48
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Зеленський хай краще мовчить чи принаймні коментує події постфактум, бо маємо вже доволі прикладів, коли він ганьбиться відкриваючи рта.
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17.11.2022 11:26 Ответить
Так розумію, чекаємо ще прильотів по Польщі..... Це був просто тест....
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17.11.2022 11:18 Ответить
Да по логистике НАТО будут бить. Кто в этом сомневается?
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17.11.2022 11:30 Ответить
я не мониторю, но если коцапы не верещат про то что украина напала на польшу и тд то значит чувствуют что ракета их не форсят тему
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17.11.2022 11:20 Ответить
То же хорошая рабочая версия
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17.11.2022 11:21 Ответить
Розмови про те, що Байден, щось не так сказав, чи поляки доступ поки не надали - на користь ворогу. Треба видохнути і сказати що розберемося, а не з піною у рота - "Какие Ваши доказательства?" кричати нашим партнерам. Взагалі історія показала, що Байден коли говорить, то це реальна інформація, йому можна довіряти, на відміну від тих, хто агітував збиратися на майські на шашлички!
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17.11.2022 11:22 Ответить
Агенція Асошейтед Прес за два дні видало на-гора дві протилежні версії - в перший день послалися на американського розвідника, який стверджував про те що ракета була рашистська, на наступний - українська. Тоді виникає цілком логічне запитання - де спростування першої версії?
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17.11.2022 11:31 Ответить
дык Байден сам и кричит какие ваши доказательства ... его никто за язык не тянет.
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17.11.2022 11:34 Ответить
Байден сказав, що то українські ракети ПВО. Тільки от питання чому дві? Я розумію одна зрекошетила якимось чином, а як дві могло бути? В любому випадку, нам не треба ставати в позу і псувати відносини з американцями і поляками. Навіть якщо то були не наші ракети, а нашим партнерам вигідно на даному етапі не роздмухувати конфікт з росією - хай буде типу наше ппо, у нас війна, нас зрозуміють, звинувачувати не будуть. А зіпсовані відносини з партнерами, будуть нам дуже дорого коштувати.
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17.11.2022 11:46 Ответить
в позу ставать может и не надо, ракеты может было и две, кацапская и наша пво, но "решания" на уровне президента США до официальных выводов следствия это очень и очень грустно (как для США так и для нас в особенности) он же не сказал, дескать, следствие покажет, а именно, "докажите" очень напоминает стиль Хйла а-ля "в Крыму нет российских войск" "россии это не выгодно значит это не мы" и т.п. может общались слишком много и оно заразно? - хз.
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17.11.2022 16:01 Ответить
Дідуля, допустився однієї похибки, НІЧОГО ПРО УКРАЇНУ, БЕЗ УКРАЇНИ, ціну цього вислову ми вже знаємо, прикро розуміти, що люди, слово яких має бути печаткою, перейшли на рівень мудозвонів, а тут вже варто переживати всьому цивілізованому світу, а не лише Україні....
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17.11.2022 17:16 Ответить
Совершенно верно. Я уже задолбался гасить любителей пи2орашки на всех англоязычных новостных сайтах, с пеной у рта доказывающих что Украина специално ударила по Польше чтобы спровоцировать НАТО и продолжает врать что это была росия. Новостные сайты подхватили эту истерию и она в самых топах, заголовки типа "За атакой на Польшу оказалась Украина". Зеленский и другие официальные лица своим отрицанием только льют воду на их мельницу. Почему бы просто не сказать что Украина полностью доверяет расследованию польских органов и готова оказать любую помощь, и фокусировать внимание на массированных бомбардировках Украины. Западные партнеры правильно акцентируют внимание на том что этот несчастный случай является результатом войны. Зеленский же во всю продолжает утверждать что я не я и корова не моя. Даже Байдена спросили об этом и ему с большой неохотой пришлось опровергать заявление Зеленского. Вот зачем так тупить ?? У амеров куева туча шпионских средств висит вокруг региона, и поверьте они точно знают откуда ракета была пущена и что пыталась перехватить. Сейчас уже на 99% ясно что это была Украинская S300, не попавшая в цель, с несработавшейся самоликвидацией.
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17.11.2022 12:48 Ответить
Spokojnie, nie ma problemu, pamiętaj, że terytorium Polski, to też terytorium NATO. Ukrainy nikt nie wini, NATO musi samo wyjaśnić, bo to ma związek z decyzjami. Ukraina dostanie dostęp i wszystkie dowody. Mieszkańcy tego rejonu nie wycofają poparcia dla Ukrainy z powodu incydentu.
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17.11.2022 14:17 Ответить
Всім все зрозуміло. Кована вмовлять "тому що не треба ескалації". Зброю. Більше зброї.
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17.11.2022 11:23 Ответить
То есть Украина запустила свою ракету в сторону Польши ?
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17.11.2022 11:24 Ответить
Не Україна запустила в сторону Польщі, а ракета російського виробництва полетіла в сторону Польщі. Тим більше, прикладів того, що так літають рашистські ракети і в самому лаптєстані - вдосталь.
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17.11.2022 11:37 Ответить
Кремлёвские отморозки агрессоры и это факт, значит вся ответственность за обстрел Польши полностью лежит на них. Президент Украины должен ежедневно требовать от союзников построения бесполётной зоны!
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17.11.2022 12:43 Ответить
Ще нема експертіз та доказів, а дідок вже не згоден, курво
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17.11.2022 11:34 Ответить
В любом случае лучше "сцыкливый" Байден, чем "не сцыкливый" Трамп. Только вот есть одно "НО"- он пророссийский и свернёт программу помощи для Украины к х#ям собачьим. Дальше как воевать в таком случае? Рогатки настругаем?
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17.11.2022 11:37 Ответить
Син трумпа уже кричить щоб нам не надавали зброю, бо ми по союзниках стріляємо...
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17.11.2022 11:39 Ответить
Такое возможно только в случае, если "Рыжий" подомнёт под себя обе Палаты Конгресса, в чём есть большие сомнения.
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17.11.2022 12:47 Ответить
А не могли кацапи десь пробити нашого виробника ракету і зробити таку провокацію...? 🙄 Бо вона цього добивається, про зупинення озброєння для України... Якщо вони мають такі докази, то нехай нададуть факти грунтовні... Хто і звідки це запустили.. А не ми "думаємо і припускаємо"...
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17.11.2022 11:37 Ответить
Україна не виробляє С-300. Усе, що в нас є - радянського виробництва.
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17.11.2022 12:32 Ответить
А ви впевнені що це була с300? Я не знаю наприклад, новини гудять про це, але конкретного нічого не відомо... Навкруги водять...
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17.11.2022 16:11 Ответить
На жаль, ми не виробляємо жодних ракет ППО.

"Кто виноват и что делать"? Як гадаєте?
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17.11.2022 20:21 Ответить
Добре запитання. Може в Кучми спитати?
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04.12.2022 14:09 Ответить
А до чого тут Кучма?
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04.12.2022 15:33 Ответить
Бо це єдиний хто знає відповідь - "Хто винен і чому не виробляємо"... 🤔
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07.12.2022 08:02 Ответить
Гадаю, що Вас хтось ввів у оману. Кучма не є директором відповідного підприємства вже дуже багато років. Так що шукайте відповідь на це питання десь ще. Хай щастить!
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07.12.2022 15:11 Ответить
Главное моль не расстраивать а то может обидится.
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17.11.2022 11:37 Ответить
А их и не будет , если им так нужно******* и его нацисты пусть терроризируют Украину ещё больше или украинцы пусть исчезнут с лица земли превратившись в кацапов -зомби и воюют(как сейчас "лНР","дНР")
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17.11.2022 11:48 Ответить
Ну как там свидетели секты - "байден придёт порядок наведёт" живы еще?
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17.11.2022 11:50 Ответить
Таких дурбецалів, на жаль, дуже багато.
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17.11.2022 12:07 Ответить
Та так само як і свідки секти-"трамп прийде-порядок наведе".
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17.11.2022 12:23 Ответить
Байден би краще менше ****** а давав Атакамс, літаки і танки.
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17.11.2022 11:56 Ответить
А який Байден "******", що буде повномасштабний напад на Україну? Може пора навчитись асфальтом оборонятись У нас його з білоруським бітумом вдосталь.
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17.11.2022 12:43 Ответить
США - перша потуга Світу. І якраз США створювали Західну антипунівську коаліцію. Не треба тішити своє самолюбство, що це робили ми. Якраз той "піздабол" Байден проводив переговори з союзниками і це мало більший вплив, аніж відеовиступи нашого президента. Ну не ті вагові категорії.

Якраз чиновники Байдена вишукували для нас по різних країнах зброю, яка знайома нашим військовим.

Якщо ви вірите у силу "відосіків" з дійсно гарними текстами на іноземних політиків (а політики в своїй масі жахливі циніки і прагматики), то вірте і далі.

І ще одне. А що таке Україна. Це не тут колись вибрали Януковича? Чи може Лукашенко ще недавно не був найпопулярнішим лідером серед українців. А чи не повірили українці Зеленському, коли той говорив, що треба забрати від влади Порошенка, який наживається на війні, і тоді вона закінчиться. І як нас таких можна було брати у НАТО?
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17.11.2022 13:54 Ответить
Stawanie się wielkim narodem musi trwać. W 2014 jeszcze nie byliście gotowi, ale teraz już tak. Macie ogromna szansę przejść tą drogę szybciej niż ktokolwiek. Nie zmarnujcie szansy idźcie dalej do zwycięstwa. Chwała Ukrainie!
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17.11.2022 14:12 Ответить
Чому виродок байден не дає нам авіації, танків, ударних безпілотників, і ракет дальністю 500 км
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27.11.2022 08:49 Ответить
Якоби наш не ******, а це не перша «суперечка» з президентом США - все було б швидше.
Ви не пам'ятає про про трекінг ракети, що збила Боїнг? США не надали тренінг, а ледве погодилися показати прокурору його, тобто дали тільки подивитися…
То ж певен що Байден спирається на інформацію, що не буде в доступі, через закручені технічні можливості з відстеження пусків і так далі.
Якщо раніше рахував що цей інцидент вплине на збільшення нам допомоги, то зараз вже хвилююся щоб це в перспективі не позначилося в гіршу сторону.
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17.11.2022 14:52 Ответить
Ну Байдену воно видніше. Сумно, що доля України та українців вирішується в Білому домі
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17.11.2022 12:11 Ответить
Нет не видніше, это просто торговля за то что б все продолжали делать вид что договора что то значит и идёт не третья мировая война а какой то "конфликт" в Украине.
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17.11.2022 12:19 Ответить
Сумно? Навпаки добре, що наша доля вирішується не на Банковій. Ті б уже "порішали"...
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17.11.2022 15:28 Ответить
Спочатку мова йшла про дві ракети. Моя думка-одна московська і одна наша-яка її наздоганяла (ППО). Чомусь переводять все на одну, а було дві
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17.11.2022 12:19 Ответить
Скіки можна отому клоуну розкривати отого рота, коли думають дорослі - та вчись вже хоть чогось. Йдуть слідчі дії. Як шо запрошуть, наші специ подивляться. Чекай. Так ні - знов всякої херні наговорить. Стратег, діпломатії.
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17.11.2022 12:23 Ответить
Просто треба порівняти докази, а не обмінюватися пустопорожніми балачками. Україну з доказами треба було зразу запросити до експертної групи на місце влучання ракети. От і все.
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17.11.2022 12:49 Ответить
..есть вещи, которые лучше делать согласовано и без хайпа..(
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17.11.2022 12:51 Ответить
.

пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.

паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.

срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !

НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!

УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!

.
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17.11.2022 12:59 Ответить
Nawet jeśli to rakieta ukraińska, to oczywiste jest, że została wystrzelona w kierunku ruskiej. Zginęło dwoje Polaków, ale tylko głupiec winiłby Ukrainę za ich śmierć. Mam do granicy 100 km, jestem z Wami. Chwała Ukrainie.
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17.11.2022 14:07 Ответить
А я допускаю что могла быть ошибка или неисправность, и ракета Украинская.

Почему Зеленский думает, что это не украинская ракета? Ему доложили. А кто доложил? Те самые ответственные за ПВО. Может ракета была дефективная и не уничтожилась вовремя. Всё может быть.

Тем более что никто не говорит, что Украина это сделала намеренно. Виновата так и так Россия: не было бы ракет России, то и ПВО не стреляла бы.

Да неприятно, но никто Украину не бросил.
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17.11.2022 14:54 Ответить
Та тому, що у ракети С-300 немає бойового заряду такої потужності щоб зробити таку вирву. Той мізерний заряд у ракеті достатній лише для розпорошення металевих шариків для пошкодження повітряної цілі.
Крім того, ракета С-300 не падає на землю у разі промаху, а летить угору на 20км і самознищується
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18.11.2022 01:28 Ответить
Нам передавали союзники ППО, перед відправкою кудись, техніку сервісують і перевіряють на справність...
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17.11.2022 16:15 Ответить
Ну шо бідон,засцяв боїшся орків,не бійся наші воіни тебе від них захистят.
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17.11.2022 18:02 Ответить
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