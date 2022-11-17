Байден не согласен с Зеленским, что в Польше упала не украинская ракета

Президент США Джо Байден отрицал утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинского происхождения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Sky News.

Зеленский заявил в среду вечером, что у него "нет сомнений", что ракета "была не украинская".

Байден сказал, что траектория полета ракеты свидетельствует о том, что она вряд ли была выпущена из России, и когда его спросили в четверг о комментариях Зеленского по этому вопросу, он ответил журналистам: "Это не доказательство".

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Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар по российским ракетам по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "преднамеренной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войска. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

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Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.