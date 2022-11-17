Байден не согласен с Зеленским, что в Польше упала не украинская ракета
Президент США Джо Байден отрицал утверждение президента Украины Владимира Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинского происхождения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Sky News.
Зеленский заявил в среду вечером, что у него "нет сомнений", что ракета "была не украинская".
Байден сказал, что траектория полета ракеты свидетельствует о том, что она вряд ли была выпущена из России, и когда его спросили в четверг о комментариях Зеленского по этому вопросу, он ответил журналистам: "Это не доказательство".
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив 2 человека. Разведка США подтвердила удар по российским ракетам по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "преднамеренной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войска. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
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"Кто виноват и что делать"? Як гадаєте?
Якраз чиновники Байдена вишукували для нас по різних країнах зброю, яка знайома нашим військовим.
Якщо ви вірите у силу "відосіків" з дійсно гарними текстами на іноземних політиків (а політики в своїй масі жахливі циніки і прагматики), то вірте і далі.
І ще одне. А що таке Україна. Це не тут колись вибрали Януковича? Чи може Лукашенко ще недавно не був найпопулярнішим лідером серед українців. А чи не повірили українці Зеленському, коли той говорив, що треба забрати від влади Порошенка, який наживається на війні, і тоді вона закінчиться. І як нас таких можна було брати у НАТО?
Ви не пам'ятає про про трекінг ракети, що збила Боїнг? США не надали тренінг, а ледве погодилися показати прокурору його, тобто дали тільки подивитися…
То ж певен що Байден спирається на інформацію, що не буде в доступі, через закручені технічні можливості з відстеження пусків і так далі.
Якщо раніше рахував що цей інцидент вплине на збільшення нам допомоги, то зараз вже хвилююся щоб це в перспективі не позначилося в гіршу сторону.
пора уже снести нахрен крымский мост, севастопольскую бухту и все захваченные крымские аэропорты. энергетическая инфраструктура в фашистской эрэфии также должна получать впечатляющий ответ каждый раз после рашистских ударов по инфраструктуре Украины.
паРаша-эрэфия окончательно прератилась в мафиозную террористическую клоаку.
государства на эрэфии уже нет, лишь беспредел, кувалда, бутылка,швабра, подлость, бесконечная Ложь и беспримесное Зло.
срочно дать необходимое мощное оружие, ракеты прежде всего, для нанесения ударов по аэропортам на паРаше, прежде всего в г. Энегельс, откуда рашисты делают удары по Украине !
НАТО, просыпайтесь, наконец, не дадите необходимое оружие Украине, чтобы совершить возмездие по фашистской паРаше, придется воевать и гибнуть Вам самим !!!
УКРАИНА СЕЙЧАС ОДНА ВОЮЕТ ЗА ВЕСЬ СВОБОДНЫЙ МИР !!!
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Почему Зеленский думает, что это не украинская ракета? Ему доложили. А кто доложил? Те самые ответственные за ПВО. Может ракета была дефективная и не уничтожилась вовремя. Всё может быть.
Тем более что никто не говорит, что Украина это сделала намеренно. Виновата так и так Россия: не было бы ракет России, то и ПВО не стреляла бы.
Да неприятно, но никто Украину не бросил.
Крім того, ракета С-300 не падає на землю у разі промаху, а летить угору на 20км і самознищується