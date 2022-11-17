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Новости Агрессия России против Украины Война
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За минувшие сутки россияне убили 5 гражданских украинцев, ранения получили 9 человек, - ОП. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки зафиксировано убийство россиянами пяти гражданских, еще девять мирных жителей были ранены.

Такие данные областных военных администраций опубликовал замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Днепропетровской области – один раненый; в Донецкой области - один погибший (убит ранее), четыре раненых; в Запорожской области – четверо погибших; в Одесской области – один раненый; в Харьковской области – трое раненых.

За минувшие сутки россияне убили 5 гражданских украинцев, ранения получили 9 человек, - ОП 01

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жертвы (2092) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1803)


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добре що вони за кордон не втикли!
а то хто ж прикривав би зєліну дупу?
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17.11.2022 11:09 Ответить
 
 