За минувшие сутки россияне убили 5 гражданских украинцев, ранения получили 9 человек, - ОП. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки зафиксировано убийство россиянами пяти гражданских, еще девять мирных жителей были ранены.

Такие данные областных военных администраций опубликовал замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в Днепропетровской области – один раненый; в Донецкой области - один погибший (убит ранее), четыре раненых; в Запорожской области – четверо погибших; в Одесской области – один раненый; в Харьковской области – трое раненых.

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