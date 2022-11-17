"Если мы переживем эту зиму – а мы ее переживем, – мы точно победим в этой войне", – Зеленский
Пока остаются риски воздушных атак России, возвращение находящихся в других странах украинцев, – это личное решение каждого человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по случаю Дня работников радио, телевидения и связи.
"Если бы наши Вооруженные Силы сегодня защищали небо полностью, сбивали бы 90-95%, мы бы сказали людям: это риск, но мы вам откровенно говорим, что экономика государства без вас не может", - сказал глава государства.
В то же время, Зеленский выразил убеждение, что после победы Украины в войне с Россией украинцы будут быстро возвращаться на родину, поскольку вопрос безопасности будет решен, а в стране начнется быстрый экономический рост.
"У нас будет бум человеческого капитала и экономический бум. К примеру, во Всемирном банке уже видят, сколько капитала может сюда зайти. Даже сегодня многие инвесторы верят в победу Украины и хотят прийти, когда закончится война. Но они очень хотят, чтобы была серьезная международная платформа страхования бизнеса, и мы об этом говорили с вице-президентом Всемирного банка.
Если мы переживем эту зиму – а мы ее переживем, – мы точно победим в этой войне", - подытожил президент.
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Мо сподіваються, що волонтери і цим питанням займуться?
Ідіоти брехливі...
А замість ракет ми асфальт покладемо чи положимо.
Так отож! Твій асфальт нашим ППО не підходить. А ось де ракети та ракетні комплекси вітчизняного виробництва - можеш запитати у винуваться, коли вчергове будеш стояти перед дзеркалом.
Цинічна брехлива курва, безмізка самозакохана лялька Боневтік Янєлохович Найвеличніший!
Kurt Wootz
@vinnicanin
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https://twitter.com/vinnicanin/status/1593162187073376258 1 ч
Україну спокійно та безкарно знищують. Вже повністю знищено схід,південь,північ,добивають центр. Зеленський наче не помічає обстрілів,його ж діти та батьки за кордоном,а життя гоїв його не гребе. А завдати удар по Мозирському НПЗ та по інфраструктурі РФ- ніяк? Скільки ще терпіти?
За рахунок чого, цікаво?
Чи мається на увазі економічний приріст Бені?