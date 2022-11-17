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Новости Война
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"Если мы переживем эту зиму – а мы ее переживем, – мы точно победим в этой войне", – Зеленский

зеленський

Пока остаются риски воздушных атак России, возвращение находящихся в других странах украинцев, – это личное решение каждого человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по случаю Дня работников радио, телевидения и связи.

"Если бы наши Вооруженные Силы сегодня защищали небо полностью, сбивали бы 90-95%, мы бы сказали людям: это риск, но мы вам откровенно говорим, что экономика государства без вас не может", - сказал глава государства.

В то же время, Зеленский выразил убеждение, что после победы Украины в войне с Россией украинцы будут быстро возвращаться на родину, поскольку вопрос безопасности будет решен, а в стране начнется быстрый экономический рост.

"У нас будет бум человеческого капитала и экономический бум. К примеру, во Всемирном банке уже видят, сколько капитала может сюда зайти. Даже сегодня многие инвесторы верят в победу Украины и хотят прийти, когда закончится война. Но они очень хотят, чтобы была серьезная международная платформа страхования бизнеса, и мы об этом говорили с вице-президентом Всемирного банка.

Если мы переживем эту зиму – а мы ее переживем, – мы точно победим в этой войне", - подытожил президент.

Читайте: Байден не согласен с Зеленским, что в Польше упала не украинская ракета

Зеленский Владимир (20782) зима (174)


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Топ комментарии
+21
Як це чмо заї###о
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17.11.2022 11:13
+20
ти - падло, точно переживешь, бо нічим не жертвуєшь!
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17.11.2022 11:12
+20
Як ти дістав. Атєц нації, ...ля.
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17.11.2022 11:14
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Головне щоб асфальт не закінчився
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17.11.2022 11:12 Ответить
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17.11.2022 11:15 Ответить
Секси какой. Я бы вдул, аж бисексуалом захотелось стать глядя на это сексуальное волосатое тело 🫣
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17.11.2022 11:22 Ответить
Есть фотка где он на каблуках. Берегись)
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17.11.2022 11:27 Ответить
Зашёл случайно в Одессе где нет прилетов от 38 до суток сидит 70% населения ******** ахметка угрожает мол стабилизировать т.е. без света нам ещё так с неделю походу колобок Бубочка не понимает что ему одесситы уже вычеркнули Вову и политиков которые ****** Одессу блэкаутом из политической жизни Вова Одесса шлёт тебе пламенный ******** привет и обещают выбросить тебя прямо у камеру с решеткой вместе с твоей шоблой
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17.11.2022 14:01 Ответить
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17.11.2022 11:36 Ответить
цей гундос розпарений, сидить з коротким рукавом... А я тішусь, що ще маю 14 тепла, бо без електрики ні насоси ні п'єзоелемент котла не працює.
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17.11.2022 11:28 Ответить
А Довженко центр переживе цю зиму!!???
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17.11.2022 11:12 Ответить
Ти то, Вова, може й переживеш. А ось рядовий Микола можливо ні. Добре розказувати кулсторі коли в тебе повністю автономний бункер.
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17.11.2022 11:12 Ответить
зараз набіжать імбіцили з зеленої секти перемог і запитають вас: хто вам винен що у вас немає свого бункєра?
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17.11.2022 11:14 Ответить
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17.11.2022 11:18 Ответить
Великий побєдун проснувся
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17.11.2022 11:12 Ответить
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17.11.2022 11:16 Ответить
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17.11.2022 11:17 Ответить
ти - падло, точно переживешь, бо нічим не жертвуєшь!
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17.11.2022 11:12 Ответить
Як це чмо заї###о
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17.11.2022 11:13 Ответить
Як ти дістав. Атєц нації, ...ля.
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17.11.2022 11:14 Ответить
Ракетами и дронами своего производства занимайся , балаболка квартальная.
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17.11.2022 11:14 Ответить
На те немає грошей! "Єдиний анал" та "Веклике крадівництво" важливіші. А ще близько 1,5млрд на ОПУ, приблизно 220тис на місяць на кожного депутата ВРУ і, звісно, мінус кілька сот мільйонів з бюджету МО на ті 5 підприємств (частково зруйнованих чи збиткових), які "тимчасово вилучили" у власників та передали на баланс МО і гроші на які в бюджеті МО не передбачені.
Мо сподіваються, що волонтери і цим питанням займуться?
Ідіоти брехливі...
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17.11.2022 11:33 Ответить
"Якщо ми переживемо цю зиму (не точно) - а ми її переживемо (не точно), - ми точно переможемо в цій війні".
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17.11.2022 11:15 Ответить
Цікавий вислів - одне заперечує інше. Стратег, сцени.
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17.11.2022 12:17 Ответить
не так, ось інфа від Мендель... "Якщо Ви переживете цю зиму? А Ми її переживемо, точно. Ми переможемо в цій війні, як я у своїй голові - Зебіленський."
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17.11.2022 16:40 Ответить
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17.11.2022 18:53 Ответить
Заплатіть нам за Старлінки, каже Шмигаль і виділяє 2 мільярди на телемарафон.
А замість ракет ми асфальт покладемо чи положимо.
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17.11.2022 11:21 Ответить
та що там ЖмиГаль може виділяти??? Дурилка картонна для відведення очей із декоративними повноваженнями англійської королеви.
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17.11.2022 12:05 Ответить
Он бы ещё свои прогнозы к восходу солнца привязал, балабол!
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17.11.2022 11:24 Ответить
Згуртувавшись всі разом ми зможемо і вижити і перемогти
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17.11.2022 11:25 Ответить
"Якби наші Збройні Сили сьогодні захищали небо повністю, збивали б 90-95%..." Джерело:

Так отож! Твій асфальт нашим ППО не підходить. А ось де ракети та ракетні комплекси вітчизняного виробництва - можеш запитати у винуваться, коли вчергове будеш стояти перед дзеркалом.

Цинічна брехлива курва, безмізка самозакохана лялька Боневтік Янєлохович Найвеличніший!
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17.11.2022 11:25 Ответить
Легко сидячі в теплому, повністью автономному бункері мріяти про мільярдні інвестиції після війни. Він же збирається продовжити своє панування разом зі своєю бандою на довгі роки. Сподіваюсь що українці цього не допустять.
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17.11.2022 11:27 Ответить
Цицерон
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17.11.2022 11:31 Ответить
Поки ці зелені тварі будуть ******* гроші з бюджету на всякі "марафони" та "квартали" економічного росту не буде. А зараз ще американці перевірять куди йдуть гроші їхніх платників податків- то може виплити таке що залишимося ми сам на сам з кацапами (не дай бог).. В Дніпрі борісіку не дали с******* на йолку-так вони вже ******* на дорогах та освітленню вулиць. ***, з Північного по бетонці ставлять стовпи на дорожнє освітлення, якого тут ніколи не було за моєї пам*яті (з 60-х років ) . В країні війна, каци кидають ракети, йде відключення електроенергії-а воно ***** освітлення вулиць монтує!!!
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17.11.2022 11:35 Ответить
устал человек... человечище... наимудрейший... умище некуда девать... но устал человек... пора на отдых... но перед отдыхом надо будет ответить на ряд вопросов... очень серьезных вопросов... надо, чтобы не забыл взять дерьмачка, паддалюку, дьячка тимоху...
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17.11.2022 11:38 Ответить


Kurt Wootz

@vinnicanin

·

https://twitter.com/vinnicanin/status/1593162187073376258 1 ч

Україну спокійно та безкарно знищують. Вже повністю знищено схід,південь,північ,добивають центр. Зеленський наче не помічає обстрілів,його ж діти та батьки за кордоном,а життя гоїв його не гребе. А завдати удар по Мозирському НПЗ та по інфраструктурі РФ- ніяк? Скільки ще терпіти?
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17.11.2022 11:46 Ответить
Большой Капитал никогда не зайдет в страну где будет существовать угроза безопасности этой страны. Гарантией такой безопасности для бизнеса может стать или вступление в НАТО, или своя мощная армия, которая способна только своим существованием отпугивать любого противника (т.е. армия в т.ч. и обязательно с ЯО). Всё остальное бла-бла-бла.
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17.11.2022 11:48 Ответить
В країні почнеться швидке економічне зростання..
За рахунок чого, цікаво?
Чи мається на увазі економічний приріст Бені?
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17.11.2022 12:38 Ответить
Як цей канал , плважає Українців, Просимо.... Приберіть це зклене лайно. Цю непотріб і його шалаву. Дякуємо
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17.11.2022 13:49 Ответить
Не навроч. Ніяких якщо.
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17.11.2022 16:14 Ответить
Очевидно, а если мы не переживем зиму, то побеждать будет некому и мы не победим.
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17.11.2022 18:09 Ответить
 
 