Данилов о приговоре в Гааге по поводу МН17: "Украинцы не готовы ждать восемь лет"

Алексей Данилов приветствовал решение суда Гааги по делу крушения авиалайнера MH17.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Секретарь СНБО Алексей Данилов написал в своем микроблоге в Twitter.

Он подчеркнул, что украинцы не готовы ждать наказания РФ так долго.

"Считаем это первым этапом большого процесса над преступным путинским режимом, - отмечает Данилов. - Единственное - украинцы не настроены ждать приговора восемь лет. Преступления рашизма должны быть осуждены одновременно с преступлениями фашизма и коммунизма".

Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок 8 років.Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму.