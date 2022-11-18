Данилов о приговоре в Гааге по поводу МН17: "Украинцы не готовы ждать восемь лет"
Алексей Данилов приветствовал решение суда Гааги по делу крушения авиалайнера MH17.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Секретарь СНБО Алексей Данилов написал в своем микроблоге в Twitter.
Он подчеркнул, что украинцы не готовы ждать наказания РФ так долго.
"Считаем это первым этапом большого процесса над преступным путинским режимом, - отмечает Данилов. - Единственное - украинцы не настроены ждать приговора восемь лет. Преступления рашизма должны быть осуждены одновременно с преступлениями фашизма и коммунизма".
Вітаємо рішення суду Гааги щодо справи катастрофи авіалайнера MH17. Вважаємо це першим етапом великого процесу над злочинним путінським режимом. Єдине – українці не налаштовані чекати на вирок 8 років.Злочини рашизму мають бути засуджені водночас зі злочинами фашизму й комунізму.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 18, 2022
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В НОК шуфрич просто член комітету. Разом із мерзотником суркісом.
Решта від лукавого
https://www.5.ua/polityka/pryklad-svavillia-i-vybirkovosti-ariev-nazvav-khto-same-viddav-nakaz-vymknuty-telekanaly-priamyi-5-kanal-ta-espreso-292448.html "Приклад свавілля і вибірковості": Народний депутат В.Ар'єв назвав О.Данілова, який безпосередньо віддав наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо"
Наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо" з державної мережі цифрового мовлення віддав секретар РНБО Олексій Данілов. Про це заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв у https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid04GRHWC1KfyW3xyBhn2PfKtL2U8CLQcTuyUJk2jXTDeDfL4KL8LLtcodunvxnqZcwl&id=100001585953356 Facebook .
Нардеп написав: "Тепер я можу сказати точно, хто саме віддав наказ вимкнути телеканали "Прямий", "5 канал" та "Еспресо". Це секретар РНБО Олексій Данілов"."3 квітня 2022 року з РНБО за його підписом вийшла шифрограма номер Ш 3-04/1т, якій присвоїли гриф "таємно". У мене є текст цього документа, який через цей гриф я, на жаль, опублікувати не можу. Данілов, посилаючись на указ президента № 152/2022 "Про рішення РНБО від 18 березня 2022 щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану" наказав вимкнути три канали з державної мережі цифрового мовлення. Відомство, якому відданий наказ, не називається - воно в тексті має свій код", - пише Ар'єв.
https://www.5.ua/media/pictures/original/259101.jpg?t=1668421059 І додає, що насправді ніякої таємної інформації у тексті шифрограми немає.
"Ніякої таємної інформації у тексті шифрограми не міститься. Хіба що бажання незаконно вимкнути три непідконтрольні Банковій телеканали, як приклад свавілля і вибірковості у виконанні указу президента. Саме вибірковості, бо "4 канал" зрадника Ковальова чи "24 канал", контрольованого Садовим, попри відмінне від "єдиного марафону" мовлення, залишили в державному цифровому мовленні неторканими. Тому, гриф "таємно" в цьому випадку приховує не інформацію, а ницу і незаконну дію", - пише нардеп.
І додає: "Рано чи пізно всі негарні справи влади стануть явними. І тепер, коли стало відомо про механізм боротьби з незалежними від влади медіа, я стверджую: якщо влада не припинить діяти засобами "русского міра", це зашкодить Україні, як державі, яка за право на свою свободу платить кров'ю".
А значить треба брати все в свої руки та починати окувалдування членів вс рф та єдра, їх личинок, свиноматок і інших псів режиму.
І всім хто буде казати що не можна з ними так жорстоко (кувалдою) нагадувати що це саме російські-гоблінські норми суспільства, а тому застосувати їх російські норми до самих росіян не тільки можна но і навіть правильно, та більше повинно бути повністю законно і справедливо.
Це ось до українців чи інших європейців їх застосовувати не можна бо у нас інших норми суспільства і навіть просте побиття гумовою дубінкою викликає резонанс та не сприйняття, а ось росіян можна окувалдлювати і це буде ок.