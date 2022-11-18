У армии нет проблем с выплатой средств, амуницией или зимней формой, - Резников
У украинской армии никаких проблем с выплатой средств, с амуницией или с зимней формой нет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников.
"У нас нет проблем с выплатой средств бойцам, ни с амуницией, ни с зимней формой. Сегодня зимняя форма уже развозится. Это сотни тысяч комплектов, которые раздаются непосредственно подразделениям на передовых линиях", – сказал Резников.
Он уточнил, что в первую очередь обеспечат подразделения на передовой, а дальше форма будет передаваться в тыловые части.
Также Резников напомнил, что МОУ обеспечило полностью летнюю форму, на складах сегодня лежит не одна сотня тысяч бронежилетов, шлемов. И то же касается поставок зимней формы.
"Никаких оснований нервничать, что кому-то не хватит формы, нет", - подчеркнул министр обороны.
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Сьогодні зимова форма вже розвозиться."
Джерело:
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У Резнікова та його Маляр проблем дійсно немає. У тих військових, яким форма тільки сьогодні розвозиться, проблеми є.
Радий за вас. Тільки ЗСУшники самі собі купляють.
"спеціальні інформаційні операції та акти інформаційної агресії"
Бувають за спрямуванням:
1 зовнішні - проти ворога (москалі)
2 внутрішні проти очолюваного народу (українці)
Врадієвка? Херсон? та багато інших болючих ударів по соціуму.
Яке йде 300 років+ а у популуса вуха від локшини розтягнуті...
Всцявся, відкатник?
*Миколаєва. Відбувається зміна голосних при відмінюванні
найди фонд получше и почище, который дает отчеты о потраченных деньгах.
наверное он очень хороший адвокат и как семьянин....
Під час війни привладним брехати, Українцям, це ЗЛОЧИН !!!
Украінці, без осіб при владі, ОБІЙДУТЬСЯ, а от особи, яким Украінці делегували повноваження, без Українців, ніяк!!
Запеклі, вогню не бояться!! Майдан не завершено!!
Слава Захисникам України!!
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