У армии нет проблем с выплатой средств, амуницией или зимней формой, - Резников

У украинской армии никаких проблем с выплатой средств, с амуницией или с зимней формой нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"У нас нет проблем с выплатой средств бойцам, ни с амуницией, ни с зимней формой. Сегодня зимняя форма уже развозится. Это сотни тысяч комплектов, которые раздаются непосредственно подразделениям на передовых линиях", – сказал Резников.

Он уточнил, что в первую очередь обеспечат подразделения на передовой, а дальше форма будет передаваться в тыловые части.

Также Резников напомнил, что МОУ обеспечило полностью летнюю форму, на складах сегодня лежит не одна сотня тысяч бронежилетов, шлемов. И то же касается поставок зимней формы.

"Никаких оснований нервничать, что кому-то не хватит формы, нет", - подчеркнул министр обороны.

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