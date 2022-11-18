РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12547 посетителей онлайн
Новости Война
6 863 62

У армии нет проблем с выплатой средств, амуницией или зимней формой, - Резников

зима,зсу

У украинской армии никаких проблем с выплатой средств, с амуницией или с зимней формой нет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

"У нас нет проблем с выплатой средств бойцам, ни с амуницией, ни с зимней формой. Сегодня зимняя форма уже развозится. Это сотни тысяч комплектов, которые раздаются непосредственно подразделениям на передовых линиях", – сказал Резников.

Он уточнил, что в первую очередь обеспечат подразделения на передовой, а дальше форма будет передаваться в тыловые части.

Также Резников напомнил, что МОУ обеспечило полностью летнюю форму, на складах сегодня лежит не одна сотня тысяч бронежилетов, шлемов. И то же касается поставок зимней формы.

"Никаких оснований нервничать, что кому-то не хватит формы, нет", - подчеркнул министр обороны.

Читайте также: В 2023 году Украина будет способна самостоятельно обеспечить все потребности сил обороны в бронежилетах и ​​шлемах, - Резников

Автор: 

выплаты (658) ВСУ (6686) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+39
*******. Скільки ж можна брехати?!
показать весь комментарий
18.11.2022 12:52 Ответить
+33
Це з тієї ж опери, що й "в країні практично немає корупції".
показать весь комментарий
18.11.2022 12:57 Ответить
+31
"У нас немає проблем з виплатою коштів бійцям, ні з амуніцією, ні з зимовою формою.
Сьогодні зимова форма вже розвозиться."

Джерело:

*
У Резнікова та його Маляр проблем дійсно немає. У тих військових, яким форма тільки сьогодні розвозиться, проблеми є.
показать весь комментарий
18.11.2022 12:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*******. Скільки ж можна брехати?!
показать весь комментарий
18.11.2022 12:52 Ответить
від знайомих знаю що у нещодавно мобілізованих є проблеми зі зброєю,каски теж не фонтан.
показать весь комментарий
18.11.2022 13:25 Ответить
Та скільки буде треба!
показать весь комментарий
18.11.2022 15:47 Ответить
"У нас немає проблем з виплатою коштів бійцям, ні з амуніцією, ні з зимовою формою.
Сьогодні зимова форма вже розвозиться."

Джерело:

*
У Резнікова та його Маляр проблем дійсно немає. У тих військових, яким форма тільки сьогодні розвозиться, проблеми є.
показать весь комментарий
18.11.2022 12:52 Ответить
це називається, як в одне речення всунути прямо протилежні твердження
показать весь комментарий
18.11.2022 12:54 Ответить
Вже вчора сніг пішов, а зимова форма тільки розвозиться.
показать весь комментарий
19.11.2022 09:09 Ответить
"У нас немає проблем з виплатою коштів бійцям, ні з амуніцією, ні з зимовою формою."
Радий за вас. Тільки ЗСУшники самі собі купляють.
показать весь комментарий
18.11.2022 12:52 Ответить
ЗСУшники якось дуже неприємно звучить.
показать весь комментарий
18.11.2022 16:32 Ответить
ты новоспечений троль ****** как дышишь...!
показать весь комментарий
18.11.2022 13:09 Ответить
спасибо Админу - убрал тебя быстрей моего ответа...\надеюсь деактивировал дерьмо в твоём обличье...!\
показать весь комментарий
18.11.2022 13:11 Ответить
Це з тієї ж опери, що й "в країні практично немає корупції".
показать весь комментарий
18.11.2022 12:57 Ответить
Таких дятлів ще треба пошукати. Такі заяви не тільки брехливі, а й дескридитують волонтерів, які наразі збирають на термобілизну і інші теплі речі для військових. А люди не знатимуть де правда і не будуть допомагати.
показать весь комментарий
18.11.2022 12:58 Ответить
це

"спеціальні інформаційні операції та акти інформаційної агресії"

Бувають за спрямуванням:
1 зовнішні - проти ворога (москалі)
2 внутрішні проти очолюваного народу (українці)
Врадієвка? Херсон? та багато інших болючих ударів по соціуму.

Яке йде 300 років+ а у популуса вуха від локшини розтягнуті...
показать весь комментарий
18.11.2022 16:33 Ответить
Давай подробиці! Як саме твоє відомство забезпечувало зимовою формою. Скільки пошито, якою ціною, коли.
Всцявся, відкатник?
показать весь комментарий
18.11.2022 12:59 Ответить
Нещодавно був на Центральному ринку Миколаїва. У всіх магазінчиках, де є війсковий стрій - черги з наших війскових. Купують все те шо оця адвокатська морда перечислила. А верховний мовчить як риба об льод.
показать весь комментарий
18.11.2022 13:00 Ответить
Якщо це так,то треба вимагати від уряду звіт. Часто спілкуюсь з волонтерами. Кажуть,що в основному все є. Не на 100 відсотків,але близько. Вимагаю правди!
показать весь комментарий
18.11.2022 13:10 Ответить
Просто відвідайте ринок прифронтовій містечка. Подивіться асортимент, черги, кількість замовлень. Попит народжує пропозицію.
показать весь комментарий
19.11.2022 07:42 Ответить
Ремарка:
*Миколаєва. Відбувається зміна голосних при відмінюванні
показать весь комментарий
18.11.2022 13:18 Ответить
Підрозділ отримав зимову форму, всім 58 розмір, берці всім 44 розмір.
показать весь комментарий
18.11.2022 14:32 Ответить
😡
показать весь комментарий
19.11.2022 09:32 Ответить
Спи....дів і не почервонів
показать весь комментарий
18.11.2022 13:08 Ответить
Звісно нема. Хіба вони можуть бути, коли тобі заявляють, що форму дадуть тільки за однієї умови - одразу на "нуль". І одразу чомусь у особового складу з'являються бажання купити форму за власний кошт.
показать весь комментарий
18.11.2022 13:09 Ответить
Скільки можна брехати на державному рівні?!!! Можна чесно сказати, що є проблеми. Ні в якій країні світу немає 100% якості, тільки в Україні-немає коррупції і все на -100%. І це в країні, де війна. Нічого вам, шановне панство не нагадує?
показать весь комментарий
18.11.2022 13:15 Ответить
Совдепія: пятілєтка за трі ґода.
показать весь комментарий
18.11.2022 13:16 Ответить
Немає? А якщо журналісти пошукають, *********** ти сир на прутні у Блазня?
показать весь комментарий
18.11.2022 13:15 Ответить
ого. потужно. отак з цими вилупками і треба розмовляти, навіть на офіційному рівні.
показать весь комментарий
18.11.2022 13:23 Ответить
Якщо і немає, то це заслуга лише волонтерів і міжнародних партнерів
показать весь комментарий
18.11.2022 13:22 Ответить
є і велика. він бреше на тому ж рівні, як і зелупа.
показать весь комментарий
18.11.2022 13:25 Ответить
Та сто відсотків
показать весь комментарий
18.11.2022 16:35 Ответить
Читая подобные бравурные речи хочется им верить, НО зная сколько раз УЖЕ заявления этих самых чиновников были, как бы помягче сказать, далеки от реальности, продолжаю перечислять средства в фонд "Повернись живим", чтобы эти заявления были ближе к реальности. Мы ведь не в вакууме живем и у всех есть друзья, знакомые, родные и близкие которые служат на фронте или у кого кто то из знакомых защищает Украину на самых разных направлениях и в самых разных родах войск, нацгвардии или в теробороне!!!
показать весь комментарий
18.11.2022 13:26 Ответить
"Повернись живим" это притула, а притула недавно вскрылся. какая то часть из твоих пожертвований до адресата может и доходит, но в лучшем случае это 2/3. а скорее всего 1/3.
найди фонд получше и почище, который дает отчеты о потраченных деньгах.
показать весь комментарий
18.11.2022 13:51 Ответить
Чи маєте посилання на новину щодо Притули? В мене теж сумніви. Донатила йому регулярно. І зверталась 2 рази. 2 раз для ТРО на Київщині, коли в нас все гупало. Зараз для ЗСУ. І обидва рази типу ніякої відповіді. Дозвонитись теж неможливо.
показать весь комментарий
18.11.2022 15:28 Ответить
https://youtu.be/V390iLD8VPc https://youtu.be/V390iLD8VPc
показать весь комментарий
18.11.2022 16:18 Ответить
Не плутайте Х.. із пальцем, Притула, це Притула, а фонд "Повернись живим" не має до нього ніякого стосунку.
показать весь комментарий
18.11.2022 16:04 Ответить
Фонд Притули так і називається "Благодійний фонд Сергія Притули". А головою правління фонду "Повернись живим" є Тарас Чмут. З "Повернись живим" наче ніяких скандалів не було, хіба можливо я чогось не чув.
показать весь комментарий
18.11.2022 16:21 Ответить
А ти спробуй у них знайти якісь звіти чи аудит.
показать весь комментарий
18.11.2022 19:52 Ответить
немає виплат коштів,немає амуніції, немає зимової форми - значить немає і проблем
показать весь комментарий
18.11.2022 13:33 Ответить
В мене зять купував форму власним коштом! Так що ти вуйко -БРЕХЛООО!!!
показать весь комментарий
18.11.2022 13:37 Ответить
Даже слухать противно.все купили сами.и волонтери помогать чим можуть.якось так.
показать весь комментарий
18.11.2022 13:40 Ответить
В армії немає жодних проблем із виплатою коштів, амуніцією чи зимовою формою, - Резніков Джерело:

наверное он очень хороший адвокат и как семьянин....
показать весь комментарий
18.11.2022 13:41 Ответить
Немає зимового одягу взуття, немає проблем!
показать весь комментарий
18.11.2022 13:49 Ответить
Слухаючи цю особу, усе -ХАЛВА , ХАЛВА, ХАЛВА, а Украінці на фронті дякують ВОЛОНТЕРАМ та РІДНИМ СІМЯМ щодо зимового одягу, якось так, пане брехун!!! Диму без вогню, не буває !!!
Під час війни привладним брехати, Українцям, це ЗЛОЧИН !!!
Украінці, без осіб при владі, ОБІЙДУТЬСЯ, а от особи, яким Украінці делегували повноваження, без Українців, ніяк!!
Запеклі, вогню не бояться!! Майдан не завершено!!
Слава Захисникам України!!
❤️‼️⚔️🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇬🇧🇨🇦👏✊✌️👍😡🇯🇵🇪🇪🇦🇿🇳🇴🇫🇮🇱🇹🇩🇪🇸🇪🇹🇷🇮🇩🇨🇿😠🤔❤️‼️⚔️🇺🇦
показать весь комментарий
18.11.2022 14:17 Ответить
Це просто у Рєзнікова з всим цим немає проблем
показать весь комментарий
18.11.2022 14:24 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2022 15:27 Ответить
А для кого взагалі ця новина? Може, для Європи? Бо в нас кожен знає яка ситуація з забезпеченням. Звісно, краща, ніж у лютому, але все одно недостатньо.
показать весь комментарий
18.11.2022 15:30 Ответить
П****ть
показать весь комментарий
18.11.2022 15:40 Ответить
ще одно чмо вилізло три роки ******* бюджет, щас вилізло герой, тебе пі дора разом з усією ZE шоблою на стовбах на Хрещатику розвісити треба, мразота
показать весь комментарий
18.11.2022 16:30 Ответить
Все по зебільним лекалам - Боневтік поборов корупцію, а у цього пейсатого немає жодних проблем.
показать весь комментарий
18.11.2022 16:59 Ответить
хтось цьому "крінжу в окулярах" вірить?? особисто я - ні, не вірю! більш того, якщо цей клоун про це говорить, то це свідчить, що проблеми є, і це дуже бентежить !
показать весь комментарий
18.11.2022 18:01 Ответить
Є наказ МОУ про норми речового забезпечення. От коли ВСІМ військовослужбовцям видадуть ВСЕ, що передбачено цими нормами, от тоді я повірю, що забезпечено 100%. А коли видали пару черевиків, один комплект камуфляжу і кажуть "все, в тебе все є" то пішли вони на йух. (Костюмів польових літніх належить видавати ЧОТИРИ на рік, це до прикладу)
показать весь комментарий
18.11.2022 18:08 Ответить
Ти це хлопцям- піхотинцям під Херсоном розкажи.Брехун.
показать весь комментарий
18.11.2022 19:38 Ответить
Резніков та Маляр - брехуни яких пошукати! Вони навіть Люсю Арестовича перевершили у брехні!!!
показать весь комментарий
18.11.2022 20:36 Ответить
звичайно немає, тому що волонтери і союзники дають все. ось недавно дивився відео як в Ризі шиють зимову форму для ЗСУ.
показать весь комментарий
18.11.2022 21:21 Ответить
а що він скаже ,що все п..дець і без партнерів та волонтерів було б ..й з бюджету?тоді б уряд винесли у смітник.
показать весь комментарий
18.11.2022 21:46 Ответить
ТАК ПИ..ДІТЬ
показать весь комментарий
18.11.2022 22:19 Ответить
в окопах вода и лед и снег и ветер. мокро, и холодно, и сыро, и обдувает еще. лучшее надо все от лучших стран по амуниции для улучшения условий для ВСУ!!!
показать весь комментарий
18.11.2022 23:32 Ответить
Франківські волонтери купили рідкісні протимінні https://report.if.ua/socium/frankivski-volontery-kupyly-ridkisni-protyminni-choboty-pavuky-dlya-specpryznachenciv/?fbclid=IwAR3bkyqwHe96SBtZ6-qjW0vbGz0Hzo1KKRAtqRmuCTEtxQ9y8U_zjHPZpMA «Чоботи-павуки» для спецпризначенців .
показать весь комментарий
19.11.2022 06:50 Ответить
Всім привіт. На сайті вже не один рік, а коментар даю вперше, бо такого звездежу треба ще на вухах втримати... трохи о собі- з першого дня повномасштабної війни я у складі Херсонського ТРО. До липня місяця наш бат кормили волонтери -не підкармлювали-повністю на довольстві. По формі: тільки в липні ми отримали літню форму, і то -некомплект. До цього, хто як-хто купляв, кому дісталась англійська, гумонітарка. Зараз, взиму ми маємо зимову, некомплектну- тільки низ, без термобілизни, без військового теплого верхньго одягу. Як виконувати бойове завдання? Питання риторічне. Відразу хочу пояснити, що наш бат отримав канадську допомогу- куртки зимові, цивільні, але повний треш- розміри, колір,якість! На мене розміру не має, рукава короткі, при чому розмір дали максимальний... По зарплатні- піпець повний. З 24.02 і по сьогодні я в составі бата , з 9 місяців ми тільки в серпні були в тилу на доукомплектації і на злагодженні, весь час у зоні бойових дій - коли на першій, коли на другій коли в сірій зоні... Ми ніразу, підкреслюю- ніразу не отримували бойових, 100 тис грошової винагороди. Дзвінки до нашої фінансової частини нічого не дали. Дзвінки на гарячу лінію - також. Звідти відповідь: ваше звернення зафіксоване, відповідь отримаєте на протязі 30 днів! Ми не знаємо що завтра буде! Мене обурила ця відповідь нашого прем'єра. По грошовому забезпеченню-ми маємо судитися? Як? З зони бойови дій відпроситися для відвідування суду для подачі показів? Серйозно?! Хто в темі,знає всі прикраси дзвінка звичайного з передка, де підарки глушать любий зв'язок, де зону покриття теба ще знайти! Як можна добитися свого права на отримку заробленого?! І ЦЕЙ мудак віщає , що немає проблем! Проблема і є наша влада, яка сцить в очі , запевняючи що все добре, але нам це розповідати не треба, бо вкурвлює це ще більше... якби не волонтери, ми б не вижили, в перші місяці -їжа і телі речі, на протязі всього часу- форма, обладнання, їжа, транспорт, зброя. Я б хотів би побачити участь держави у всьому цьому ланцюжку. Саме срашне те, що наші державники не бачуть ніяких проблем, або мають свій народ за лохів, яким можна вішати локшину на вуха.! Я в відпустці і маю змогу хоча б у цьому форматі на відповідь від хлопців з вч А7358, де зараз виконуємо бойове завдання кому треба- взнають....
показать весь комментарий
19.11.2022 07:55 Ответить
P. S. Це не прем'єр міністр, а міністр оборони, сорі, що не міняє суті моїх висловлювань....
показать весь комментарий
19.11.2022 08:02 Ответить
Поясніть пану міністру, що в армії досі існує 2х місячна щорічна інвентаризація та ****###і тиловики, які "рішають" для "дастойних"!!!
показать весь комментарий
19.11.2022 09:43 Ответить
 
 