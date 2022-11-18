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Новости Война
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Падение ракеты не вызвало напряжения в отношениях Польши и Украины, - Канцелярия Дуды

дуда

Падение ракеты на территории Польши вблизи границы с Украиной не привело к напряжению в отношениях Киева и Варшавы.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, стали ли последние 48 часов одними из самых сложных в отношениях между Польшей и Украиной, он ответил, что между Варшавой и Киевом "не было какого-то повышенного напряжения". Не было даже резкого обмена мнениями между президентами или их советниками.

"Самым важным для нас в самом начале было определить: напали на Польшу или нет. На Польшу не напали. В Польше произошел трагический случай. Конечно, вина лежит на россии, поскольку она терроризирует Украину и влечет случившееся", - подчеркнул Кумох.

Читайте также: Результаты расследования падения ракеты в Польше станут известны через несколько дней, - МИД Польши

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Автор: 

Польша (8504) ракеты (3609)


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Топ комментарии
+13
зрозуміло, бо то була россійська ракета!
на жаль, сцикливий захід вирішив зробити в цьому інциденті винуватою Україною, бо це єдиний можливий вихід їм продовжувати жити в теплі, вгодованними і з роботою
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18.11.2022 13:44 Ответить
+7
Зараз для нас головне зберігати постачання всього необхідного і підтримка наших біженців.
Офіційно до нас немає жодних звинувачень.
Хто це зробив насправді, думаю, всі знали від початку.
І сцють, звісно, з росією напряму бодатись. Здебільшого через ядерну зброю. Всі інші роди військ у них лайно, вже доведено.
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18.11.2022 13:48 Ответить
+7
може вони і будуть їх захищати, але коли прилетить у Варшаву!
просто уявіть себе на місці поляків - ви були впевненні, що вас точно будуть захищати за "кожен дюйм"! а виявилося, що вам краще завалити пєльку, бо ната не хоче починати велику війну через якийсь трактор і двох поляків!
якщо почати шкандаль, то це вдарить перш за все по самій Польщі - бо всім стане зрозумілим, що й Польща то "циганє, яких не жалко"
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18.11.2022 14:37 Ответить
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ну шо ви тут засумували?не скигліть і не партесь все буде добре,Україна переможе а москалі просто здохнуть
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18.11.2022 13:43 Ответить
зрозуміло, бо то була россійська ракета!
на жаль, сцикливий захід вирішив зробити в цьому інциденті винуватою Україною, бо це єдиний можливий вихід їм продовжувати жити в теплі, вгодованними і з роботою
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18.11.2022 13:44 Ответить
Зараз для нас головне зберігати постачання всього необхідного і підтримка наших біженців.
Офіційно до нас немає жодних звинувачень.
Хто це зробив насправді, думаю, всі знали від початку.
І сцють, звісно, з росією напряму бодатись. Здебільшого через ядерну зброю. Всі інші роди військ у них лайно, вже доведено.
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18.11.2022 13:48 Ответить
Это все конечно же разумно, не идти на принцип в отношениях с союзниками, от которых напрямую зависит наше выживание на данный момент, но нужно понимать, что история запомнит только официальную версию случившегося и правду о том, что это была не украинская, а кацапская ракета, вскоре забудут.
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18.11.2022 14:44 Ответить
Як і про саму ракету. Залишиться лише прикрим епізодом цієї війни, який жодним чином не вплинув на її перебіг.
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18.11.2022 15:04 Ответить
Та скільки можна вже. С-300 на таку відстань не летить.
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18.11.2022 17:02 Ответить
что значит в твоём "Ще раз - дякуємо за розуміння..."...?
ты тролль считаешь что это была наша ракета...?
и что ты имеешь под - "ситуації можуть виникати й не такі..."?
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18.11.2022 13:55 Ответить
Это всьо хрень. Знаете что их реально беспокоит? Полк "Азов", отвечаю. Щас общался с фсбешником ( ну такое, друг детства) да такое бывает. Короче, служба в минусе, нипонятно - кто будет начальник. А щас неизвестно - кому половину давать
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18.11.2022 13:53 Ответить
бери себе половину...!\тебя учить...?\
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18.11.2022 13:56 Ответить
Брехня. Викликало. А те, що влада сша змусила польску владу брехати, ще й добряче деморалізувало і поляків і нас.
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18.11.2022 14:00 Ответить
Орки вже відкрито глузують з обісраного нато. Володін зробив заяву у якій пригадав і збиття румунського літака над Чорним морем, і вибух безпілотника в Хорватії і все це звісно зробила Україна із натівської зброї. Напевно, навіть орки здивувалися тій швидкості з якою бідон та дудочка ще до початку розслідування почали вигороджувати мордор.
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18.11.2022 14:01 Ответить
Дуда тут нідочого! йому ясно пояснили, що ната не буде починати конфліктувати з рашкою!
що винен був зробити Дуда в цій ситуації? роздмухувати скандал? щоб всім вже стало зрозуміло, що ната не буде вписуватися за Польщу? Або ната не вважає цей випадок достатнім щоб почати серьозно конфліктувати з рашою?
звичацно, це принизливо в першу чергу для Польщі! Тому всі вирішили зʼїхати на начебто українську ракету ППО
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18.11.2022 14:05 Ответить
логічно...
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18.11.2022 14:18 Ответить
на жаль, це буде коштувати Дуді його політичної карʼєри!
бо пересічні поляки не зрозуміють, чого це їх президент якшається з президентом України, який вбиває, нахай навіть випадково, польских громадян
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18.11.2022 14:24 Ответить
Поляки також мають інтернет та доступ до інформації і розуміють хто винен. І Дуді прилетить не за дружбу з зелею, а за те, що ліг під обісцяне нато і бідона. Поляки не менше українців ненавидять кацапів і не пробачать Дуді таку зраду та приниження гонору.
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18.11.2022 14:40 Ответить
Так роздмухувати скандал і ворушити це болото під назвою нато. Вимагати закрити небо над частиною України від ракет, які можуть знову прилетіти до Польші. Який сенс бути в союзі з тим хто не збирається тебе захищати і більш того змушує проковтнути образу та збрехати, що все добре.
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18.11.2022 14:31 Ответить
може вони і будуть їх захищати, але коли прилетить у Варшаву!
просто уявіть себе на місці поляків - ви були впевненні, що вас точно будуть захищати за "кожен дюйм"! а виявилося, що вам краще завалити пєльку, бо ната не хоче починати велику війну через якийсь трактор і двох поляків!
якщо почати шкандаль, то це вдарить перш за все по самій Польщі - бо всім стане зрозумілим, що й Польща то "циганє, яких не жалко"
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18.11.2022 14:37 Ответить
Подібне вже було в 1939р, гітлер та сралін ділили Польшу, а її союзники тільки влаштовували наради та консультації. Тому Дуда як справжній лідер повинен був кричати на весь світ про збройний напад мордору та вжиття заходів для недопущення подібного в майбутньому. Впаде Україна , наступною буде Польша і не факт , що обісцяне нато навіть у разі прямого вторгнення буде когось захищати. Тому потрібно наперед визначитися з надійними союзниками, а не сподіватися на паперовий союз.
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18.11.2022 14:49 Ответить
не виключено, що шкандаль є і він зараз триває, просто його не виносять з хати
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18.11.2022 14:52 Ответить
Ну, зробимо вигляд, що повірили.
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18.11.2022 14:14 Ответить
Ну,спасибі Канцелярії за це....А чого Канцелярія мовчить,як російська риба омуль про те куди поділася друга ракета? Вона теж була українська? А чого укрекспертів не допустили до розслідування по першій ракеті? Що це там за така дивна процедура,яка це забороняє (Дуда сказав0?
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18.11.2022 14:17 Ответить
Нах їх всіх. Головна тільки УКРАЇНА.
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18.11.2022 14:18 Ответить
Ой, а чьи-то уши торчат из-за бидоновой головы? А чо они черные, Обамка?
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18.11.2022 14:24 Ответить
Ні, ні бідон святий, навіть ленд-ліз підписав. А от трамп- тварюка, закликає припинити допомагати Україні,але якщо подивитися на його політику то він і санкції на ПП-2 наклав, і ціну нафти опустив,і з косорилими союзниками ху**а вів торговельну війну.
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18.11.2022 14:36 Ответить
Пан Дуда,браття поляки-прийміть наші співчуття у зв'язку з загибеллю ваших громадян та,ще більше, у зв'язку з тим що по вас,по Польщі,потоптались ваші ,як вам видавалося,надійні партнери по НАТО! Тепер і ви знаєте що таке "гарантії" великих держав,меморандуми,занепокоєння! Також,можливо,варто разом поспівчувати країнам Балтії-вони,ймовірно,наступна жертва безхребетності обдристаного НАТО що не здатне захистити само себа!
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18.11.2022 14:26 Ответить
Закликаю українську армію взяти в блокаду морську торгівлю кацапів.
Потрібно за допомогою морських дронів заблокувати чорноморську торговлю кацапських портів.
Оголосити що будь які кораблі що входять або виходять з чорноморських портів росії будуть атаковані за допомогою дронів.
Більшість нафтодоларів надходять за рахунок продажі нафти в новоросійську!
І саме там продають наше крадене зерно і метал!
Сам порт доволі близько росташований до криму і дрони повинні там працювати(якщо ні потрібно негайно їх модернізувати).
Україні потрібно вийти з зернової угоди яка можливо стримує наше використання зброї в чорному морі і яка дуже сумнівна
для нас (зерно продаєм можливо і нижче собівартості...)
В той час поки росія без проблем більшість свого експорту реалізує через чорноморські порти!!!
Настав час починати нищити російську торгівлю і атакувати будьякі кораблі які будуть торгувати з окупантом!
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18.11.2022 14:30 Ответить
ви що??!! Могутній,мудрий Членограй-Главковерх дав Ердогану залізні гарантії більше ніколи не чіпати Крим і ЧФ Рашки,в обмін на "зерновий коридор" ,де хитрий турок має свої 25%
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18.11.2022 18:18 Ответить
Ну а что Польше делать? Вот шмякнулись две ракеты, скорее всего, случайно залетевшие. Да, кацапские. Как поступать? Врезать ракетами по тому аэродрому, с которого был запуск и сделать вид, что это Украина? Ну, можно и так было бы, только, наверное, нету у Польши таких ракет. А Америка решила не париться.
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18.11.2022 15:04 Ответить
Мне позвонил родственник - поляк:в Польще ходят разговоры,что это наш (хрыпатый гундосик),во время мсированого ракетного удара по Украине,под шумок,решил слегка долбануть по Польше,чтобы НАТО больше вписалось за Украину,или дали больше денег.Тупости Зебилам тне занимать,-может быть и правдой...
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18.11.2022 19:12 Ответить
Триндьож.
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18.11.2022 22:45 Ответить
скорее рузкие тролли гонят на польских форумах. у Украины нету X101 для такой провокации. если бы по Польше роялем шандарахнули еще можно было поверить.
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19.11.2022 01:48 Ответить
Зрозуміло, що то була московитська ракета, і що то було московитська провокація, і що то спосіб відмазування НАТО від необхідності відповіді. Але ж наші партнери забувають одне - хтось має заплатити компенсацію (чи як вона там називається) родині загиблих. Якщо Україна погодиться це зробити, вона автоматично візьме на себе відповідальність за смерть поляків. Тож будемо дивитися хто стане платником. Якщо Європа, то це буде пряме підтвердження вини московії. А Україні на це у жодному разі не треба погоджуватися.
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18.11.2022 16:20 Ответить
замнут. просто никто об этом не услышит новостей.
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18.11.2022 19:37 Ответить
Польское правительство уже заплатило.
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19.11.2022 01:49 Ответить
Звідки зрозуміло? Штати та Польша кажуть що це наша ПВО, а тобі зрозуміло протилежне. Де логіка? Ти щось достеменно занаєш таке, чого не знають США та Польша?
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22.11.2022 20:12 Ответить
Якщо не вмієте читати між строк, то я Вас не навчу. І, до речі, поляки вже заявляють, що поки що не знають чия то ракета.
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22.11.2022 21:53 Ответить
Усі так впевнені, що то була саме російська ракета, що готові звинувачувати наших союзників у брехні. Я розумію, що нам хочеться щоб то була російська ракета, але звідки впевненість? Не треба видавати бажане за дійсне. Якщо Штати кажуть що це наше ПВО, то так воно і є. В мене немає ніяких підстав вважати Штати брехунами. Це моє міркування з етичної точки зору. Але є ще й з точки зору логіки: якщо навіть то була б російська ракета, 5 стаття все одно б не використовувалася, тому що якщо немає цілі та наміру- це не вважається нападом. Так, це викликає певні наслідки, але не військові. Шановні, зрозумійте, що звинувачення на адресу США працюють на розкол коаліції, та на руку русні.
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18.11.2022 17:15 Ответить
Мудрий Міша,а що США кажуть про ракету№2? Куди вона випарувалася? А що США кажуть про недопуск укрекспертів до розслідування в Польші? Про їх недопуск до місця падіння ракети №1? Міша,дружок,ти напевно із залізобетонної коаліції Слуг на 73% мудрого наріду?
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18.11.2022 18:21 Ответить
Далі Міша буде розказувати що ніякої ядрної зброї в Україні не було, то придумки націоналістів.
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18.11.2022 18:26 Ответить
тепер Рашка може скільки завгодно бити по Польші,"цивілізоване і продвинуте" НАТО автоматично все буде списувати на Україну....
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18.11.2022 18:43 Ответить
мовчить зелененький Мішико...сернув і десь дівся,мабуть в касу по копієчку за свій пост контрпропоганди
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18.11.2022 19:18 Ответить
Ще одне запитання до тебе: чому ти спілкуєшься в такому тоні? В тебе якісь комплекси? В дитинстві з тебе якийсь Мишко знущався?
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22.11.2022 20:03 Ответить
із 73%-ми зе-бабуїнами я просто фізично не можу спілкуватися інакше...
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22.11.2022 20:06 Ответить
Десь так.
Головне щоб Київ припинив грати роль жертви, а більше було здорових амбіцій.
Ніякій державі не личить позиція кастрата монаха, бо це держава, а не людина.
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18.11.2022 19:45 Ответить
До чого тут ядерна зброя?
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22.11.2022 20:04 Ответить
Ні, друже. Якщо тебе цікавить за кого я голосував, то за Порошенко. Але це не має значення. Це по перше. По друге, якщо Штати кажуть що то була наша ПВО- мені цього достатьно. А якщо ти хочеш з ними посперечатися, подумай над тим, чим ти будеш воювати, якщо Штати скажуть тобі, що якщо ти такий розумний, воюй тоді на свої гроші.
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22.11.2022 19:58 Ответить
Зе-бабуїни,які за 3 роки добили укрВПК, не воювали і не воюватимуть за Україну? може вам треба відмовитися і від присвоєння та розпилу західної допомоги? чи це сильніше за вас,Зе-лених?
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22.11.2022 20:04 Ответить
До кого ти звертаєшься, болезний? Я якось відношусь до влади?
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22.11.2022 20:06 Ответить
відчепись,зе-троль!
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22.11.2022 20:08 Ответить
Друже, в тебе явно якісь проблеми
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22.11.2022 20:14 Ответить
До речі, де ти взяв інфу про другу ракету. Якщо це не твої фантазії, в тебе повинні бути якісь докази?
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22.11.2022 20:00 Ответить
польские вайсковцы заявили сразу про росийскую X101, американская разведка в первые часы заявила что прилетели ракеты из росии. наблюдают за территорией со спутников без перерывов. а тут вдруг байден стал говорить что ракета может принадлежать кому угодно, а через перерыв решили приписать ПВО Украины.
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19.11.2022 01:53 Ответить
Раз, два, три, чотири, пять, продовжуємо дебільно брехать
Зенітні ракети С300В підриваються у повітрі у випадку невлучення у ціль.
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18.11.2022 18:25 Ответить
Щось НАТО (Польща) по провалило тест на роботу свого ППО.
Кацапи навмисно випустили з території Белорусі ракети так щоб вони йшли паралельно
кордону Польщі з Україною, тільки у трьох місцях залітаючи на територію Польщі, таки впали
на Польщі. Це було кацапське тестування ППО Польщі і НАТО.
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18.11.2022 18:30 Ответить
Короче замылили тему, что бы не ссориться с расеей....
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18.11.2022 18:58 Ответить
Якщо в Польщі була дійсно С-300, то чому на фотографіях тракторів і причепів, що є поряд з воронкою, ніде не видно отворів від вражаючих елементів якими під саму зав'язку нашпигована ця ракета??
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18.11.2022 19:58 Ответить
Если будет доказано, что это обломки нашей ракеты, то считаю вполне порядочно извиниться перед Польшей и выплатить компенсацию за причиненный ущерб пострадавшим полякам.
Они понимают, что мы не по злобе это сделали. Так поступают нормальные соседи.
Но чья, или чьи ракеты - нужно разобраться сначала.
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18.11.2022 21:04 Ответить
Спочатку білоруси не помітили обстріл своїх сіл. Потім Молдова не помітила проліт двух ракет на своїй території. Тепер НАТО морозиться.
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18.11.2022 22:49 Ответить
 
 