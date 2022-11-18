Падение ракеты не вызвало напряжения в отношениях Польши и Украины, - Канцелярия Дуды

Падение ракеты на территории Польши вблизи границы с Украиной не привело к напряжению в отношениях Киева и Варшавы.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, стали ли последние 48 часов одними из самых сложных в отношениях между Польшей и Украиной, он ответил, что между Варшавой и Киевом "не было какого-то повышенного напряжения". Не было даже резкого обмена мнениями между президентами или их советниками.

"Самым важным для нас в самом начале было определить: напали на Польшу или нет. На Польшу не напали. В Польше произошел трагический случай. Конечно, вина лежит на россии, поскольку она терроризирует Украину и влечет случившееся", - подчеркнул Кумох.

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Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.