Падение ракеты не вызвало напряжения в отношениях Польши и Украины, - Канцелярия Дуды
Падение ракеты на территории Польши вблизи границы с Украиной не привело к напряжению в отношениях Киева и Варшавы.
Об этом сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отвечая на вопрос, стали ли последние 48 часов одними из самых сложных в отношениях между Польшей и Украиной, он ответил, что между Варшавой и Киевом "не было какого-то повышенного напряжения". Не было даже резкого обмена мнениями между президентами или их советниками.
"Самым важным для нас в самом начале было определить: напали на Польшу или нет. На Польшу не напали. В Польше произошел трагический случай. Конечно, вина лежит на россии, поскольку она терроризирует Украину и влечет случившееся", - подчеркнул Кумох.
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
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на жаль, сцикливий захід вирішив зробити в цьому інциденті винуватою Україною, бо це єдиний можливий вихід їм продовжувати жити в теплі, вгодованними і з роботою
Офіційно до нас немає жодних звинувачень.
Хто це зробив насправді, думаю, всі знали від початку.
І сцють, звісно, з росією напряму бодатись. Здебільшого через ядерну зброю. Всі інші роди військ у них лайно, вже доведено.
ты тролль считаешь что это была наша ракета...?
и что ты имеешь под - "ситуації можуть виникати й не такі..."?
що винен був зробити Дуда в цій ситуації? роздмухувати скандал? щоб всім вже стало зрозуміло, що ната не буде вписуватися за Польщу? Або ната не вважає цей випадок достатнім щоб почати серьозно конфліктувати з рашою?
звичацно, це принизливо в першу чергу для Польщі! Тому всі вирішили зʼїхати на начебто українську ракету ППО
бо пересічні поляки не зрозуміють, чого це їх президент якшається з президентом України, який вбиває, нахай навіть випадково, польских громадян
просто уявіть себе на місці поляків - ви були впевненні, що вас точно будуть захищати за "кожен дюйм"! а виявилося, що вам краще завалити пєльку, бо ната не хоче починати велику війну через якийсь трактор і двох поляків!
якщо почати шкандаль, то це вдарить перш за все по самій Польщі - бо всім стане зрозумілим, що й Польща то "циганє, яких не жалко"
Потрібно за допомогою морських дронів заблокувати чорноморську торговлю кацапських портів.
Оголосити що будь які кораблі що входять або виходять з чорноморських портів росії будуть атаковані за допомогою дронів.
Більшість нафтодоларів надходять за рахунок продажі нафти в новоросійську!
І саме там продають наше крадене зерно і метал!
Сам порт доволі близько росташований до криму і дрони повинні там працювати(якщо ні потрібно негайно їх модернізувати).
Україні потрібно вийти з зернової угоди яка можливо стримує наше використання зброї в чорному морі і яка дуже сумнівна
для нас (зерно продаєм можливо і нижче собівартості...)
В той час поки росія без проблем більшість свого експорту реалізує через чорноморські порти!!!
Настав час починати нищити російську торгівлю і атакувати будьякі кораблі які будуть торгувати з окупантом!
Головне щоб Київ припинив грати роль жертви, а більше було здорових амбіцій.
Ніякій державі не личить позиція кастрата монаха, бо це держава, а не людина.
Зенітні ракети С300В підриваються у повітрі у випадку невлучення у ціль.
Кацапи навмисно випустили з території Белорусі ракети так щоб вони йшли паралельно
кордону Польщі з Україною, тільки у трьох місцях залітаючи на територію Польщі, таки впали
на Польщі. Це було кацапське тестування ППО Польщі і НАТО.
Они понимают, что мы не по злобе это сделали. Так поступают нормальные соседи.
Но чья, или чьи ракеты - нужно разобраться сначала.