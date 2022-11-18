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Эрдоган обсудил с Путиным зерновое соглашение и важность переговоров с Украиной

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, обсудили двусторонние отношения, а также региональные процессы с акцентом на "зерновое соглашение"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает Anadolu.

Президент Турции поблагодарил Путина за "конструктивную позицию" в вопросе продления "зернового соглашения" на 120 дней.

Также Эрдоган заявил, что затягивание войны РФ против Украины повышает риски и отметил важность возобновления дипломатических переговоров.

Президент Турции назвал встречу глав спецслужб США и РФ "ключом" к предотвращению бесконтрольной эскалации на местах.

Кроме того, Эрдоган заявил, что удовлетворен предложением Путина о создании газового хаба в Турции. Он сообщил, что рабочие группы в скором времени проведут активные обсуждения технических, правовых и торговых аспектов вопроса.

Автор: 

зерно (1070) путин владимир (31544) Эрдоган Реджеп Тайип (920) переговоры с Россией (1183)


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Топ комментарии
+9
Задовбали вони вже тим зерном!!!
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18.11.2022 13:46 Ответить
+8
Задовбали вони вже тими перемовинами.
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18.11.2022 13:47 Ответить
+7
Едик, а что там у тебя в Стамбуле взрывается? С кем ты там переговоры не хочешь проводить?
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18.11.2022 14:02 Ответить
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Задовбали вони вже тим зерном!!!
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18.11.2022 13:46 Ответить
Турецкий гамбит

Турецкого султана.

Сын турецко подданого- Остап Ибрагимович Бендер нервно курит в сторонке..
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18.11.2022 15:54 Ответить
Задовбали вони вже тими перемовинами.
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18.11.2022 13:47 Ответить
Гнід з босфора прибрати, нагальна потреба світу
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18.11.2022 13:49 Ответить
Уже. Военные лоханки не пропускают от слова вообще. С 5 декабря фактически закрывают поход для нефтеналивных танкеров. Выставили невыполнимое условие - полное страхование танкеров от страховых компаний на уровне Ллойда. А те из-за санкций на морозе. Да и вообще 90% страховиков в ассоциации в Лондоне. Вот такой вот "ятаган")) С того, что говорит и делает Эрдоган угорают все.
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18.11.2022 14:50 Ответить
про що з тим )(уйлом можна говарити ??? не розумію ...
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18.11.2022 13:49 Ответить
Едик, а что там у тебя в Стамбуле взрывается? С кем ты там переговоры не хочешь проводить?
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18.11.2022 14:02 Ответить
Подякував, ска...
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18.11.2022 14:03 Ответить
Ердоган гріє руки і на нашому зерні і на війні вціломо.А от на чому гріє руки один картаво-чорнявий членограйчик? він заради цього коридору гарантував ненапад на Крим і ЧФ рашки,а от отримани від рашки гарантії не бити по енергооб"єктам України забув....
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18.11.2022 14:21 Ответить
Они уже не могут друг без друга. У них любовь.
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18.11.2022 14:42 Ответить
Рыбак рыбака видит издалека.
Диктатор диктатору глаз не выклюет.
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18.11.2022 15:57 Ответить
Всі діктатори допомогають друг другу Ердоган, Путлер, Лукашенко, та Зеля .
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19.11.2022 13:35 Ответить
 
 