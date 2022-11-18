Эрдоган обсудил с Путиным зерновое соглашение и важность переговоров с Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, обсудили двусторонние отношения, а также региональные процессы с акцентом на "зерновое соглашение"
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает Anadolu.
Президент Турции поблагодарил Путина за "конструктивную позицию" в вопросе продления "зернового соглашения" на 120 дней.
Также Эрдоган заявил, что затягивание войны РФ против Украины повышает риски и отметил важность возобновления дипломатических переговоров.
Президент Турции назвал встречу глав спецслужб США и РФ "ключом" к предотвращению бесконтрольной эскалации на местах.
Кроме того, Эрдоган заявил, что удовлетворен предложением Путина о создании газового хаба в Турции. Он сообщил, что рабочие группы в скором времени проведут активные обсуждения технических, правовых и торговых аспектов вопроса.
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