Почти половина энергетической системы выведена из строя из-за ракетных ударов РФ, - Шмыгаль

В результате ракетных ударов России по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи. Только в течение 15 ноября россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетическая система выведена из строя", - сказал глава правительства.

Он добавил, что в этих условиях Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики, поставки дополнительного оборудования, так и дополнительных финансовых ресурсов для закупки дополнительных объемов газа и также для большей поддержки энергетического сектора.

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Уже на следующей неделе ожидаем получить от ЕС 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи, - Шмыгаль