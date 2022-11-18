Андрей Шевченко отказался от членства в НОК: "Не могу оставаться при таком составе"

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал, что может покинуть НОК Украины.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе НОК. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть их достойны", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Вадим Гутцайт стал новым президентом Национального олимпийского комитета. В то же время, нардепов запрещенной партии ОПЗЖ Григория Суркиса, Нестора Шуфрича также включили в состав членов НОК.

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