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Андрей Шевченко отказался от членства в НОК: "Не могу оставаться при таком составе"

шевченко

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал, что может покинуть НОК Украины.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе НОК. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть их достойны", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Вадим Гутцайт стал новым президентом Национального олимпийского комитета. В то же время, нардепов запрещенной партии ОПЗЖ Григория Суркиса, Нестора Шуфрича также включили в состав членов НОК.

Также читайте: Комитет Рады по вопросам молодежи и спорта обратился в ГБР по поводу проверки легитимности части делегатов Генассамблеи НОК Украины, - "слуга народа" Беленюк

Автор: 

НОК (102) спорт (2439) Суркис (338) Шуфрич Нестор (954) Шевченко Андрей футболист (47) Гутцайт Вадим (60)


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Топ комментарии
+33
Мужик!
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18.11.2022 16:55 Ответить
+28
https://newsua.one/news-politics/75304.html Ахтем Чийгоз: Людей у Херсоні обурює, що повертаються чиновники, які втекли у перші дні вторгнення

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18.11.2022 17:05 Ответить
+22
всі в шоці... Шуфрич там це взагалі якийсь сюр.....
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18.11.2022 17:08 Ответить
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Мужик!
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18.11.2022 16:55 Ответить
"Мужик" все життя грав на прокацапських покидьків Суркісів, Берлусконі та Абрамовича, намагався обратись в Раду з такими ж, а тепер корчить з себе восьмикласницю - я нє такая
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18.11.2022 17:16 Ответить
ну я, за такою логікою, все життя вболіваю за прокацапське Динамо та Мілан
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18.11.2022 17:22 Ответить
Значить ви максимум 1993 року народження
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18.11.2022 17:36 Ответить
цікава логіка... але помилкова..на 21 рік
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18.11.2022 17:40 Ответить
Значить не "все життя". Бо тоді пам'ятали б як 1982 року Блохін прямо на полі набив хрюкало Дасаєву, чим почав антикацапську демонстрацію на Жадановського, як 1989 року Михайличенко уводив команду з поля на знак протесту проти засилля мацковського хвутболу, як на початку 1991 року Динамо на матч з Барсою вийшло в жовто-синій формі, як через 2 роки після перемоги над тою ж Барсою динамівці казали, що це не перемога клубу, а національна. Про стародавню історію, як "пркацапське"Динамо перекреслило кацапського гегемонію 1961 року я не кажу. Купити шарфік - це ще не вболівати, знаєте
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18.11.2022 17:52 Ответить
вибач, я вболіваю з 13 років, а це 1985...звісно що з пелюшок ніхто не вболіває "Шарфік" це у Манькі на расєі... в Україні-шалик, а те що ти маєш на увазі, взагалі то, "роза"
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18.11.2022 18:00 Ответить
Ну якщо з 1985, то це серйозний аргумент, щоб не пам'ятати що було 1989, 1991, 1993-го....і що суркісня захапала клуб лише 1994 . Ну то таке...А ось цікаво, чим вас все життя, чи то пак з 1985 року, приваблював Мілан, якщо не секрет?
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18.11.2022 18:09 Ответить
Райкард, Гулліт, Ван Бастен. ))
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18.11.2022 22:37 Ответить
1) Футболісти Київського Динамо підтримували партію Регіонів. І не просто її підтримували тихенько, а закликали й інших це робити. Такі собі агітатори.

2) Андрій Шевченко викладався на футбольному полі, поки грав за Динамо. Його помітили, купили. За Мілан він і далі викладався, а у іграх у збірній України "ходив пішки". Ну для чого тратити сили за якусь перемогу збірної країни, до якої ти нічого не відчуваєш?

3) Шеву вже всюди погнали, от він і став раптом "патріотом".
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18.11.2022 20:27 Ответить
ого! Ти так багато знаєш про футбол! Нагадай скільки гравців на полі знаходяться?
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18.11.2022 21:59 Ответить
Ов-ва, та пан Степанофф - свинопас. Усім тикає, бо вже не пам'ятає з ким пас, а з ким не пас тих пацяток і свиноматок.
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19.11.2022 01:00 Ответить
ти тупак-дємагог)))
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19.11.2022 14:56 Ответить
сколько игроков в поле ++++++++++
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19.11.2022 10:46 Ответить
Какой он мужик? Обычная ПРОДАЖНАЯ ТВАРЬ! ПРОСТИТУТ!
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18.11.2022 17:24 Ответить
Шевченко розірвав зв'язок з Абрамовичем - вийшов із компанії, у якій був співзасновником
https://football24.ua/*****************/
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18.11.2022 19:56 Ответить
Ага, як не в гімно, так в партію. Нагадати, як він агітував за Королевську?
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18.11.2022 19:06 Ответить
Хай буде "мужик" для мене достатньо позиції порядної людини.
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19.11.2022 11:14 Ответить
А хто той склад вибирав? Зеленський?
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18.11.2022 16:55 Ответить
Там членами комітетів майже всі ватники були, от і голосували собі
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18.11.2022 17:00 Ответить
Ні - суддя ОАСК Вовк, якого зеледятєл типа з посади знімиає вже 2 роки.. все у верховній раді законопроект пилом поростає..
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18.11.2022 17:34 Ответить
А коли ж його поставили на посаду?
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18.11.2022 17:39 Ответить
обрали? Ну, так точніше, і таким чином тобі гугл видасть результат скоріше.
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18.11.2022 17:53 Ответить
Так що зедятєл може зняти з посади обраного? А не зедятєл?
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18.11.2022 18:05 Ответить
а Рада Європи? А ПАРЄ? що скажуть?
А от ліквідувати сам цей атавізм - бог просив. І навіть законопроект два роки в ВР пилом припадає.
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18.11.2022 18:09 Ответить
Який такий атавізм? А судова реформа?
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18.11.2022 18:13 Ответить
Та в нас оккупанти все сами вибирають, за виключенням аудіогидів.. їх мадам зеленська вибирає та озвучує. А ОП і Зеленський виключно своїми писюнами і жопами керують - бо ж до влади відношення не мають. Інша справа Нестор Шуфрич і Суркіс- вони все визначають.. що поробиш.. в них навіть зеленський з зермаком сосуть..
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18.11.2022 20:18 Ответить
Красава
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18.11.2022 16:58 Ответить
ГМСа передьорнуло
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18.11.2022 16:58 Ответить
закомплексована Найвеличнівшива Зая може образитися
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18.11.2022 16:59 Ответить
Что за позорище в НОК?
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18.11.2022 16:59 Ответить
всі в шоці... Шуфрич там це взагалі якийсь сюр.....
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18.11.2022 17:08 Ответить
других нема, зовсім ніяких тільки бубка та бубочка
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18.11.2022 17:16 Ответить
Президент МОК від ригів, це одна шайка бандюковичів.
.
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18.11.2022 21:19 Ответить
Це не шок, це реванш скурвленої прогнившої антинародної, антидержавної, зажраної на безкарності так званої гівноеліти!!!!
І це в час коли триває кривава війна за саме існування держави, держави яку ці покидьки обдирали до нитки і виконували вказівки кривавого Кремля, а дехто це робить і досі!?!?!!!

І робиться це все через беззубість громадянського суспільства яке так і не спромоглося повісити в людному місці жодної псевдополітичної потвори, не лінчували жодного продажного судді бо покарати цю срань чи бодай викинути на смітник історії в законний спосіб нема найменшої можливості.
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19.11.2022 11:26 Ответить
там нет королевской. вот и мается пацан.
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18.11.2022 17:00 Ответить
Шева такий самий...) Якраз би і пасував до такого кодла...)))
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18.11.2022 17:00 Ответить
Якби був такий самий сидів би мовчки.Він здорово допомагає ЗСУ.
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18.11.2022 17:52 Ответить
Американські журналісти знайшли у Андрія Шевченка спільний із росіянином Абрамовичем багаторічний бізнес, - Bloomberg


https://images.cnscdn.com/images/e/0/a/e/e0aecd0a14ba86113c1bfdd834561166/original.jpg

Андрій Шевченко продовжує входить до засновників і керівників компанії MC Peat & Co, яка фінансувалася російським підсанкційним олігархом Романом Адбрамовичем, а також багато років обслуговувала його інтереси.

Про це, із посиланням на https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-20/firm-with-a-royal-sheen-helped-abramovich-spread-his-wealth Bloomberg , пишуть "https://ukranews.com/ua/news/894834-eksfutbolist-andrij-shevchenko-j-dosi-vhodyt-do-biznes-struktur-rosijskogo-oligarha-abramovicha Українські новини ", інформує .

Bloomberg констатує, що британська бізнес-імперія Романа Абрамовича сягала далеко за межі футбольного клубу "Челсі".

"Серед тих, хто допоміг побудувати її, була нещодавно створена фірма, але із уславленим ім'ям. В останні десятиліття MC Peat & Co. виступала у ролі посередника в кількох угодах, у ході яких гроші Абрамовича вливались у невеликі британські фірми, та працювала брокером як мінімум у трьох компаніях, які підтримував російський мільярдер", - пише видання.

Фірму Peat & Co створили у 2011 році. До складу її засновників увійшли український ексфутболіст Андрій Шевченко і Чарлі Піт - син колишнього особистого секретаря принца Чарльза Майкла Піта. Піт-старший в цей самий час увійшов до ради директорів сталеливарного гіганта Абрамовича Evraz Plc.

Peat & Co., вказує Bloomberg, організувала інвестиції Абрамовича в оксфордський стартап з виробництва екологічно чистої енергії, у бізнес гербіцидних засобів та в компанію, що переводила дизельні автомобілі на природний газ.

Колишній тренер національної збірної Андрій Шевченко разом із ще одним діловим партнером Абрамовича Євгенієм Швідлером стали директорами Peat & Co. з перших днів її існування, підкреслює видання.

"Згідно з документами компанії, Швідлер обіймав цю посаду близько року, а Шевченко досі залишається на своїй посаді", - уточнює Bloomberg.

Американські журналісти додають, що кредити на організацію Peat & Co., надавала російська гірничодобувна компанія Highland Gold Mining Ltd, яка фінансувалась Абрамовичем. Джерело:
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18.11.2022 17:02 Ответить
Информация уже устарела.
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18.11.2022 17:27 Ответить
Да ну?
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18.11.2022 19:29 Ответить
Ну да!
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18.11.2022 19:30 Ответить
Борис,ты не прав..дату глянь...
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18.11.2022 19:39 Ответить
leopard change his spots
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18.11.2022 17:04 Ответить
Андрійко перевзувся , чи шо? Завжди був з ригами, а зараз чомусь не хоче. А нєхєр було за рузкій мір агітувати своїх прихильників.
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18.11.2022 17:04 Ответить
https://newsua.one/news-politics/75304.html Ахтем Чийгоз: Людей у Херсоні обурює, що повертаються чиновники, які втекли у перші дні вторгнення

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18.11.2022 17:05 Ответить
усе як завжди, будут вчити усіх жити, та лєксусами давить тіх, хто не встиг відскочити
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18.11.2022 17:24 Ответить
Виїздити закликали всих, залишитись в Херсоні з проукраїнськими поглядами, було все одно, що підписати собі приговор. не потрібно очорнювати тих. хто виїхав..., а більше уваги до тих, хто залишився і співпрацював, колаборював з окупантами.
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18.11.2022 23:00 Ответить
я гордий 3а нього бо там ватник на ватнику ще й на додачу відверті вороги
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18.11.2022 17:05 Ответить
Шева обиделся. Хотел быть президентом НОК.
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18.11.2022 17:05 Ответить
Росіяни з боєм штурмом взяли Опытное... але зазнали колосальних втрат... https://www.youtube.com/watch?v=E8k_7NQ9yjk https://www.youtube.com/watch?v=E8k_7NQ9yjk

це була заруба
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18.11.2022 17:05 Ответить
Не очікувано-але респект...
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18.11.2022 17:08 Ответить
До речі, там крім Шуфрича й Суркіса ще й Усик.
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18.11.2022 17:09 Ответить
А всю цю шайку любителів параші очолює Гутцайт, якого ригоанали вибрали президентом МОК.
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18.11.2022 21:29 Ответить
Молодець , Шева ! Україна та суспільство це оцінять .
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18.11.2022 17:09 Ответить
1) Футболісти Київського Динамо агітували за партії, за які казав Суркіс .

2) Андрій Шевченко викладався на футбольному полі, поки грав за Динамо. Його помітили, купили. За Мілан він і далі викладався, а у іграх у збірній України "ходив пішки". Ну для чого тратити сили за якусь перемогу збірної країни, до якої ти нічого не відчуваєш?

3) А часом не Шевченко був другим номером у списку партії Королевської?

4) Шеву вже всюди погнали, от він і став раптом "патріотом".
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18.11.2022 20:45 Ответить
Це якийсь анекдот з Шуфричем і Суркісом. І шо? Так воно і залишиться? ))
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18.11.2022 17:11 Ответить
андрійчик такий самий як і зільонський.....
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18.11.2022 17:12 Ответить
Ці мені спортсмени от нікуди не впились. Договорняки, допінги, бабло з кріміналом. Наїв не канає. Сама з задоволенням каталась на веліку ( перший дорослий в 14). Решта бруд
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18.11.2022 17:12 Ответить
Так що йому насправді заважає - члени НОК чи британський паспорт?
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18.11.2022 17:12 Ответить
Уже терпения не хватает новости такие читать! Куда не кинь, везде гнездо гнид кацапских! И еще некоторые смеют парафинить американцев за желание контролировать свои деньги переданные Украине!
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18.11.2022 17:15 Ответить
респект! рыги купить хотели...
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18.11.2022 17:18 Ответить
Хто за це відповідає??? Куди суки влада дивиться? Після війни - будуть горіти в своїх кабінетах як факели!!!
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18.11.2022 17:20 Ответить
***** не буде....
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18.11.2022 17:23 Ответить
Согласно устава МОК, государство не имеет права вмешиваться в деятельность НОК.
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18.11.2022 17:36 Ответить
******!
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18.11.2022 19:08 Ответить
Патріоти!
Та забузиньте вже того підара Шуфрича, бо воно ж і привело кацапів в Україну!
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18.11.2022 17:28 Ответить
шуфрича давно не ******* ОЙ ДАВНО та воно ж тепер падло лайна в рот набрало та й мовчить
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19.11.2022 10:51 Ответить
Зелегніди ще б туда Мондян, Ківу і Сівуху обіссану призначили..
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18.11.2022 17:31 Ответить
Я помню, как в Крыму Шуфрич и сотоварищи пытались перевернуть автобус с сидящими в нем солдатами НАТО, приехавшими в Украину на учения. Неужели все забыли об этом и многом другом?!!!! Вот, только забыла , в каком году это было.
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18.11.2022 17:32 Ответить
ох зелену мразь будемо після війни вішати і нікуди вони не втечуть
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18.11.2022 17:40 Ответить
після війни зелена мразь швидко сяде вам на шию
саме вони стануть переможцями
а ви залишитеся бидлом
чого чекаєте?
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18.11.2022 19:01 Ответить
Якщо зараз не на часі, то після війни буде теж не на часі.
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19.11.2022 14:11 Ответить
Шева знову балотуватиметься в нардепи. Саме через це він зробив такий демарш. Йому потрібні антиопезежешні вісти.
Вгадати би, з ким він вже домовився. Не виключаю, що з рижемразівським разумковим.
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18.11.2022 17:45 Ответить
колись в Україні зрозуміють що таке репутація. Тут, на заході, ну не просто опжж ніхто навіть в дурному сні не подумав кудись назначати, а навіть з секретаршою що цю %:?ню друкувала і не звільнилась в протест в одній кімнаті ніколи не зявлялись би.
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18.11.2022 17:52 Ответить
Ситуація в культурі набагато гірша.
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18.11.2022 17:54 Ответить
А кого Шева підтримує Королевську чи Абрамовича в НОК ?!

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18.11.2022 18:14 Ответить
Молодец! Спасибо!
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18.11.2022 18:22 Ответить
даназдаровье, Зелька!
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18.11.2022 19:02 Ответить
Цілком нормальна позиція громадянина України.
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18.11.2022 19:04 Ответить
Зараз усі бізнесБЗДІЖженці будуть розподілені на грошовиті місця в тилу, бо як же їх на фронт після Відня чи Монако!!
Лисий з 95 взагалі прямо під себе почав ходити від переляку з 24 лютого!!
Добре йому хоть Зеля, за такий сморід, мендальку дав з відзнакою
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18.11.2022 21:23 Ответить
Гідний вчинок
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18.11.2022 21:25 Ответить
Патріот!
Шевченко Андрій - наш національний символ.
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18.11.2022 22:15 Ответить
всі нормальні українці патріоти, але "патріот" це ще не національний символ. Національні символи - Т. Шевченко, Сковорода, Петлюра, Мазепа, Гузар....
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18.11.2022 23:05 Ответить
 
 