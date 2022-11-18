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Венгрия не поддержит новый план ЕС по оказанию помощи Украине в его нынешней версии, - Орбан

орбан

Венгрия не поддержит план ЕС по предоставлению нового пакета финансовой помощи Украине в его нынешней версии.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выступая на конференции в Будапеште, он отметил, что поддерживает украинский народ, но не хочет ставить "украинские интересы выше интересов своей страны".

Орбан отметил, что сумму помощи следует распределить "справедливо и пропорционально" между странами-членами ЕС.

По его словам, Венгрия готова предоставить Украине 60-70 млрд форинтов (около 14 млн евро) из своего бюджета. Он добавил, что выделение такой суммы "не навредит фундаментально национальным интересам Венгрии".

На прошлой неделе ЕС объявил о планах предоставить 18 млрд евро Украине в следующем году в виде равномерно распределенных по времени траншах. Эти средства будут направлены на поддержку работы энергетической инфраструктуры и системы здравоохранения, а также фондов для выплат зарплат и пенсий.

В минувший понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в целом военная помощь ЕС и государств Евросоюза Украине достигает 8 млрд евро, и призвал не путать с помощью только в рамках Европейского фонда мира, что составляет 3,1 млрд евро.

Также читайте: В МИД ответили Сийярто, который считает, что санкции против РФ не работают: Экономика России отброшена на 30 лет назад

Автор: 

Венгрия (2002) помощь (7866) Евросоюз (17265) Виктор Орбан (478)


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Топ комментарии
+24
І що воно робить в ЄС і хто його туди прийняв...
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18.11.2022 17:32 Ответить
+22
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18.11.2022 17:33 Ответить
+21
усі в ЄС будуть допомагати Україні, а угорщина буде допомагати рашкє..., ото фокус!
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18.11.2022 17:31 Ответить
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******* - они такие
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18.11.2022 17:28 Ответить
в конкретному випадку - фідеси; але це недалеко від *******.
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18.11.2022 17:30 Ответить
ЄС знає що Угорщина заблокує рішення про допомогу Україні, тому можуть сміливо патякати про трільярди долларів допомоги кожен день
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18.11.2022 17:32 Ответить
Вы не прав - Угорщина не може заблокувати ета допомога. Вони просто сказали мы кошти дадим но только 14 млн. Но вот ЕС вполне в возможностей заблокуват финанси для Угорщина, которые милиардов евро в рик.
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18.11.2022 17:43 Ответить
Хто б сумнівався .
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18.11.2022 17:29 Ответить
ЕС- это круто!
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18.11.2022 17:29 Ответить
Як орбан з писаною торбан...
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18.11.2022 17:29 Ответить
сосни *****
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18.11.2022 17:30 Ответить
Хто би міг подумати...
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18.11.2022 17:31 Ответить
усі в ЄС будуть допомагати Україні, а угорщина буде допомагати рашкє..., ото фокус!
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18.11.2022 17:31 Ответить
и ирашке
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18.11.2022 17:36 Ответить
І що воно робить в ЄС і хто його туди прийняв...
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18.11.2022 17:32 Ответить
Взяли за компанію таких дурканів - і тепер вони нам розказують як треба в світі жити .
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18.11.2022 17:38 Ответить
саме тому і Україну якщо й будуть приймати, то ду-уже обережно
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18.11.2022 17:41 Ответить
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18.11.2022 17:33 Ответить
Вы представляете, НАСКОЛЬКО крупный компромат у ************ на правительство Венгрии, что те ( правительство Венгии ) так жопу рвет в пользу ************ !!!!
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18.11.2022 17:33 Ответить
Компромат компроматом, но основное - это деньги. Много черных долларов по серым схемам.
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18.11.2022 17:40 Ответить
Господи, яке воно кончене, в складі ЄС як не приший пісьці рукав!
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18.11.2022 17:33 Ответить
Лізбіяни чортові...
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18.11.2022 17:34 Ответить
Пинками под зад эту мадьярию надо гнать из Ес и Нато
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18.11.2022 17:34 Ответить
если только одну тысячную долю готов платить то и голос твой в ЕС должен быть одна тысячная
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18.11.2022 17:34 Ответить
выгнать мадьярию из ЕС и НАТО. Пускай идут в свои историческиее **@еня нв Урал. Достал это орбан-мудило...
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18.11.2022 17:35 Ответить
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18.11.2022 17:35 Ответить
У вас підорів лише одні інтереси - спонсорувати парашу купівлею нафти та газу... Ще і з іраном зв'язки зібрались налагоджувати
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18.11.2022 17:35 Ответить
Орбан так ефективно керує, що щороку отримує допомогу від ЄС. Тому дивиться на Україну як на конкурента
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18.11.2022 17:35 Ответить
Щось я призабув ... А за що Угорщину взяли до ЄС?
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18.11.2022 17:37 Ответить
Збирались прийняти про більшість, а не одноголосно. Не прийняли? І в калінінград все так і пре? Прикра помилка, цей єс. З дитинства любила Великобританію. Совпаденіє?
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18.11.2022 17:37 Ответить
Нехай свої форінти собі у дупу засуне, десь там поряд з піпіською *****, має влізти.
Від цього гімна навіть спірту взимку не взявби
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18.11.2022 17:37 Ответить
давно їхні "вояки отримували люлєй під Черніговом в 1943му році?
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18.11.2022 17:39 Ответить
как тут не вспомнить сапера Водичку?
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18.11.2022 17:39 Ответить
А умненький ЕС ещё и денег там собрался эти уродам подкинуть за демократию.
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18.11.2022 17:40 Ответить
Опять эта **** мадярская клянчет в такой способ деньги для своей страны. И раше подмахнула своим заявлением и пользу хочет извлечь из беды соседа
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18.11.2022 17:40 Ответить
Ето тот случай, когда у ЕС и нож и хлеб, Угорщина просто хочет выглядит хорош на глазах Пуйла. Но на самом деле кажды раз робить всьо вместе с ЕС - санкции, допомога для Украини и т.д., потому что Орбану деньги ближче чем Пуйло. Не переживайте - допомога буде на 100 видсоткив.
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18.11.2022 17:49 Ответить
Йьобікі не можуть не бути йьобікамі-бо вони йьобікі...
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18.11.2022 17:43 Ответить
У ЄС є можливість НЕ підтримати наддання орбану 7,5 млрд євро.
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18.11.2022 17:45 Ответить
Я так понимаю, Венгрию приняли в НАТО по приколу?
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18.11.2022 17:47 Ответить
Мадяри кацапам: "Мы с тобой одной крови, ты и я"
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18.11.2022 17:50 Ответить
Напринимали кого попало в Евросоюз, теперь не знают как от него избавиться.
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18.11.2022 17:55 Ответить
а хто цього орбана питати буде?
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18.11.2022 17:57 Ответить
І скільки ще ЄС буде терпіти цього ГБешного агента?
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18.11.2022 18:11 Ответить
*********** мyдьяры!
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18.11.2022 18:13 Ответить
А не пора ли венгрии идти *****?
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18.11.2022 18:13 Ответить
В другу мирову прислужували фашистам, а тепер Путлеру , питання , хто прийняв цю сволоту в ЄС.
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18.11.2022 18:15 Ответить
Вимикайте "Дружбу".
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18.11.2022 18:20 Ответить
Так уже
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18.11.2022 21:25 Ответить
Что эти уроды делают в ЕС? Гнать их надо сраным веником.
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18.11.2022 18:39 Ответить
А шо таке? Обіцяна Пуйлом частина території України пропливає мимо ******?
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18.11.2022 18:39 Ответить
14 mio Euros is approximately 2 PzH-2000.
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18.11.2022 18:43 Ответить
Если дадут, то и хорошо. Украине деньги лишними не будут.
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18.11.2022 19:01 Ответить
деньги от уродов не брать!!
Что мешает нам прямо сейчас подать в суд на венгрию? чего сопли жуем?
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18.11.2022 19:33 Ответить
Башкиры они такие... Дети природы...
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18.11.2022 19:38 Ответить
Що від підстилок кремля, які отримують від путіна зарплату, можна очікувати?
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18.11.2022 19:41 Ответить
Угорське ОПЗЖ.
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18.11.2022 19:42 Ответить
мля такой радетель за свой народ что надо со всеми разосраться... без последствий это не останется
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18.11.2022 20:39 Ответить
Отключите ему газ и нефть, нет энергии для питания насосов и война как форс-мажор
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18.11.2022 21:24 Ответить
Угорці шє в ЄС чому їх щє не послали?
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18.11.2022 21:37 Ответить
Орбан хочет дать 14 млн - отлично, хотя украинцы вообще не хотят от него ничего. Но эта ***** диктует свое мнение другим и угрожает, если дадите сколько сможете, я заблокирую ваше решение.
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18.11.2022 22:08 Ответить
От шо насправді надихає віру хоч у якусь "стабільність" - п*дараси завжди П*ІДАРАСИ!
"РЕспект" уЙОБІКІ!!!!
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18.11.2022 22:26 Ответить

Орбан з Фiдес(Magyar Polgári Szövetség) - угорський громадянський союз.

багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».

вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським

бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще

бiльш придуркуватих *******.

кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.

как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича

https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha

https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg

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21.11.2022 05:24 Ответить
 
 