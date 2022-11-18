Венгрия не поддержит новый план ЕС по оказанию помощи Украине в его нынешней версии, - Орбан
Венгрия не поддержит план ЕС по предоставлению нового пакета финансовой помощи Украине в его нынешней версии.
Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Выступая на конференции в Будапеште, он отметил, что поддерживает украинский народ, но не хочет ставить "украинские интересы выше интересов своей страны".
Орбан отметил, что сумму помощи следует распределить "справедливо и пропорционально" между странами-членами ЕС.
По его словам, Венгрия готова предоставить Украине 60-70 млрд форинтов (около 14 млн евро) из своего бюджета. Он добавил, что выделение такой суммы "не навредит фундаментально национальным интересам Венгрии".
На прошлой неделе ЕС объявил о планах предоставить 18 млрд евро Украине в следующем году в виде равномерно распределенных по времени траншах. Эти средства будут направлены на поддержку работы энергетической инфраструктуры и системы здравоохранения, а также фондов для выплат зарплат и пенсий.
В минувший понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в целом военная помощь ЕС и государств Евросоюза Украине достигает 8 млрд евро, и призвал не путать с помощью только в рамках Европейского фонда мира, что составляет 3,1 млрд евро.
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Від цього гімна навіть спірту взимку не взявби
Что мешает нам прямо сейчас подать в суд на венгрию? чего сопли жуем?
"РЕспект" уЙОБІКІ!!!!
Орбан з Фiдес(Magyar Polgári Szövetség) - угорський громадянський союз.
багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».
вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським
бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще
бiльш придуркуватих *******.
кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.
как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича
https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg