Венгрия не поддержит новый план ЕС по оказанию помощи Украине в его нынешней версии, - Орбан

Венгрия не поддержит план ЕС по предоставлению нового пакета финансовой помощи Украине в его нынешней версии.

Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выступая на конференции в Будапеште, он отметил, что поддерживает украинский народ, но не хочет ставить "украинские интересы выше интересов своей страны".

Орбан отметил, что сумму помощи следует распределить "справедливо и пропорционально" между странами-членами ЕС.

По его словам, Венгрия готова предоставить Украине 60-70 млрд форинтов (около 14 млн евро) из своего бюджета. Он добавил, что выделение такой суммы "не навредит фундаментально национальным интересам Венгрии".

На прошлой неделе ЕС объявил о планах предоставить 18 млрд евро Украине в следующем году в виде равномерно распределенных по времени траншах. Эти средства будут направлены на поддержку работы энергетической инфраструктуры и системы здравоохранения, а также фондов для выплат зарплат и пенсий.

В минувший понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в целом военная помощь ЕС и государств Евросоюза Украине достигает 8 млрд евро, и призвал не путать с помощью только в рамках Европейского фонда мира, что составляет 3,1 млрд евро.

Также читайте: В МИД ответили Сийярто, который считает, что санкции против РФ не работают: Экономика России отброшена на 30 лет назад