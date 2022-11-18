Россия увеличила производство "Калибров" и "Искандеров" еще до 24 февраля, - The New York Times
Западные аналитики считают, что производство Россией "Искандеров" и "Калибров" продолжается.
Россия, вероятно, начала производить большое количество "Искандеров", "Калибров" и других ракет еще до вторжения в Украину 24 февраля. Как говорится в материале The New York Times, Россия, скорее всего, накопила микрочипы и другие технологии, необходимые для создания высокоточных ракет, до вторжения в Украину в феврале - возможно, начиная с 2022-го, учитывая ухудшение отношений Москвы с Западом после оккупации Крыма в 2014 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Отмечается, что микроэлектронные компоненты двойного назначения Россия могла получить через третьи стороны (компании и целые страны), готовые рискнуть подвергнуться наказанию со стороны США.
Западные аналитики считают, что производство Россией "Искандеров" и "Калибров" продолжается.
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Тема участі МО у поставках по схемі "Волонтери/партнери - зброяки" також не розкрита.
Проте, "забезпечені".
може так спробувати, якщо США не дає безпілотники...
Можемо лише констатувати та рахувати скільки ракет по нам випустили.
Icekandle rocket.
Likely some companies would be eager to test their produce in Ukraine.
Needs electric power, though ....
Читай
Скільки вже прогнозів західних аналітєгів пішло - коту під хвіст . ?
Отож . Їх слухати - себе не поважати .
Вот название статьи. То есть те кто ее написал не понимают, что кацапы это не со сделаных вновь ракет залпы делают, а еще из старых запасов? Статейка как бы говорит нам, мол у кацапов бесконечное количество ракет, срочно нужно переговоры. Пошли они на...й. НА Западе такие журношлюхи как и у нас
А вот электроэнергия у нас может закончиться вполне.
Послушаем Арестовича?)
Меня часто банят, потому как пишу что думаю. Вот и перебираю аккаунты.
А живу я в Никополе, по которому херачат каждый день и никому до этого дела нет.
Но я же ватник, раз такое пишу. Нужно ведь сплотиться вокруг вождя, закрыть свой рот и помалкивать. Так?
Зеленский хоть знает, что Никополь обстреливают. Я думаю ему глубоко пофиг.
И обстреливают не всегда из энергодара, очень часто с каменки.
И судя по близости нашей артилерии, стреляют они практически из черты города, скорее всего с площадки бывшего трубного завода. Естественно, орки ведут контрбатарейную стрельбу и часто мажут по нашим, попадая по микрорайонам.
У нас полгорода этим возмущены, но я думаю нашим артилеристам на мнение горожан абсолютно пох, как и нашему президенту, который сидит в футболочке в тепле и кадждый день строчит никому не нужные монологи.
Причин, по которым на территории мордора нет высокотехнологичных заводов для производства КМОП на кремнии, достаточно много. Одной из них является то, что 17 июля 2014 года над Донбассом был сбит Боинг 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находилось очень много граждан Нидерландов, вследствие чего голландская компания ASML фактически прекратила все взаимоотношения с мордорскими микроэлектронными фабриками, поставив крест на их долгосрочных планах апгрейда и на плановом техобслуживании. Введенные в тот период разнообразные санкции выкинули мордор из множества международных продуктовых цепочек, без которых современная микроэлектроника практически невозможна. И, опять же, в силу экспоненциального роста сложности и стоимости технологий, у мордора нет никаких шансов создать что-то подобное у себя, даже если потратить на это вообще все деньги. Для того, чтобы купить на Западе, денег пока хватает, но продавать никто не спешит.
В итоге сейчас сложилась ситуация, когда настоящее мордорской микроэлектроники целиком определяется западными санкциями - как возможности, так и риски с ограничениями обусловлены именно ими. А ее будущее неразрывно связано с Китаем, потому что он - единственная надежда мордора на обход технологических ограничений. Но у Китая на этот счет свое мнение.