Россия увеличила производство "Калибров" и "Искандеров" еще до 24 февраля, - The New York Times

Западные аналитики считают, что производство Россией "Искандеров" и "Калибров" продолжается.

Россия, вероятно, начала производить большое количество "Искандеров", "Калибров" и других ракет еще до вторжения в Украину 24 февраля. Как говорится в материале The New York Times, Россия, скорее всего, накопила микрочипы и другие технологии, необходимые для создания высокоточных ракет, до вторжения в Украину в феврале - возможно, начиная с 2022-го, учитывая ухудшение отношений Москвы с Западом после оккупации Крыма в 2014 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что микроэлектронные компоненты двойного назначения Россия могла получить через третьи стороны (компании и целые страны), готовые рискнуть подвергнуться наказанию со стороны США.

Западные аналитики считают, что производство Россией "Искандеров" и "Калибров" продолжается.

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