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Новости Война
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Россия увеличила производство "Калибров" и "Искандеров" еще до 24 февраля, - The New York Times

іскандер

Западные аналитики считают, что производство Россией "Искандеров" и "Калибров" продолжается.

Россия, вероятно, начала производить большое количество "Искандеров", "Калибров" и других ракет еще до вторжения в Украину 24 февраля. Как говорится в материале The New York Times, Россия, скорее всего, накопила микрочипы и другие технологии, необходимые для создания высокоточных ракет, до вторжения в Украину в феврале - возможно, начиная с 2022-го, учитывая ухудшение отношений Москвы с Западом после оккупации Крыма в 2014 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что микроэлектронные компоненты двойного назначения Россия могла получить через третьи стороны (компании и целые страны), готовые рискнуть подвергнуться наказанию со стороны США.

Западные аналитики считают, что производство Россией "Искандеров" и "Калибров" продолжается.

Читайте также: Россия накапливает ракеты, чтобы нанести массированный удар, - Воздушные силы

Автор: 

крылатые ракеты (888) россия (96139)


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Топ комментарии
+10
яка гарна новина..., щас Арєстович просто захлинеться від образи...
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18.11.2022 17:43 Ответить
+9
А чого б і ні. У них є промисловість, тобто є тил. А в нас? За 9 місяців не змогли налагодити навіть виробництво дешевих говнодронів як іранські.
Можемо лише констатувати та рахувати скільки ракет по нам випустили.
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18.11.2022 18:08 Ответить
+8
Пам"ятаю, як до війни, читала в російському виданні , що Росія збільшила виробництво ракет в 20 разів за останні 8 років!!! Напевно , до миру готувались з Україною. Таку новину міг не побачити пересічний українець , от Зеленський , ОП й Міністерство Оборони де було ? "Ми не думали, що вони нападуть?" й в асфальт тому закатали .... Робіть висновки
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18.11.2022 18:08 Ответить
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яка гарна новина..., щас Арєстович просто захлинеться від образи...
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18.11.2022 17:43 Ответить
Ну так никто и не отрицал, что они делать их продолжают. Просто один залп как 15 ноября они 2 месяца делать будут если не больше
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18.11.2022 17:50 Ответить
Арестович авантюрист. То что он несет это для хайпа. Но нельзя сказать, что он совсем не разбирается в военном деле. Порох наберет больше Арестовича, но следующим президентов вновь будет Зеленский и это очень просто обьяснить, так как следующие выборы произойдут только после освобождения всей Украины включая Крым, а соответсвеено после освобождения всей Украины рейтинг Зеленского вырастет до небес
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18.11.2022 18:23 Ответить
...рейтинг квартального поца может вырасти только в среде 73%, а нормальные люди уже давно знают, откуда там ноги растут
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18.11.2022 18:25 Ответить
Я и не спорю, ну вот и будет 73 процента
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18.11.2022 18:27 Ответить
...надеюсь, что нет, иначе стране писец будет
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18.11.2022 18:30 Ответить
В первом туре зеленский набрал 30 процентов, а во-втором проценты выросли за счет тех, кто против порошенка, а не за зеленского
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18.11.2022 21:39 Ответить
Рейтинг вырастет ровно до того уровня, что бы приземлится на скамье подсудимых. Самое место-тепло уютно, а рейтинг офигенный- каждый посполитый сможет плюнуть в хайло бубочкино.
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18.11.2022 20:22 Ответить
Ймовірність цього така ж мала, як і того, що ти вивчиш українську.
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19.11.2022 13:20 Ответить
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18.11.2022 17:44 Ответить
І ні слова про того хто дохазяйнувався до "один шолом".
Тема участі МО у поставках по схемі "Волонтери/партнери - зброяки" також не розкрита.

Проте, "забезпечені".
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18.11.2022 18:10 Ответить
Жоден російський завод, що виготовляє ракети, а їх принаймні 4 (калібри, кинджали, Іскандери, с300) з початку війни не зруйнований, і продовжує виготовляти ракети і понині!
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18.11.2022 17:48 Ответить
нам треба удари по центру прийняття рішень!!!! https://www.youtube.com/watch?v=3eDld_kG6yI https://www.youtube.com/watch?v=3eDld_kG6yI

може так спробувати, якщо США не дає безпілотники...
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18.11.2022 18:01 Ответить
А чого б і ні. У них є промисловість, тобто є тил. А в нас? За 9 місяців не змогли налагодити навіть виробництво дешевих говнодронів як іранські.
Можемо лише констатувати та рахувати скільки ракет по нам випустили.
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18.11.2022 18:08 Ответить
Пам"ятаю, як до війни, читала в російському виданні , що Росія збільшила виробництво ракет в 20 разів за останні 8 років!!! Напевно , до миру готувались з Україною. Таку новину міг не побачити пересічний українець , от Зеленський , ОП й Міністерство Оборони де було ? "Ми не думали, що вони нападуть?" й в асфальт тому закатали .... Робіть висновки
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18.11.2022 18:08 Ответить
І не сподівайтеся. Ті, хто вміють робити висновки - за Зє не голосували.
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18.11.2022 18:45 Ответить
Забіг по фонтані, шаурма, шашлики, зійтися десь посередені, заглянути в очі...
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18.11.2022 20:29 Ответить
Тут єдине рішення - серія хлопків на виронбництвах
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18.11.2022 18:13 Ответить
Це такий натяк нам, що нам пзда. Кацапи ракети роблять десяткам і перешкоджати їм їх робити ніхто не буде, як і іранцям. Типу здавайтеся. До речі іскандери майже неможливо збити нашою ппо. от і шо робити...
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18.11.2022 18:13 Ответить
Laser technology could probably down an
Icekandle rocket.

Likely some companies would be eager to test their produce in Ukraine.

Needs electric power, though ....
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18.11.2022 18:21 Ответить
Не удивлюсь, если Венгрия до сих пор реэкспортирует в мордор какие-нибудь японские или немецкие микросхемы.
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18.11.2022 18:21 Ответить
Башіири, чого від них чекати.
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18.11.2022 20:31 Ответить
Помимо микросхем там много чего нужно, и даже, если они накопили комплектующие, скорость изготовления ракет намного ниже, чем их затраты.
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18.11.2022 18:23 Ответить
Все верно вы написали. Но вам тут зрадо...бы напишут, что ведь там заводы в три смены работают. Но это очень навряд ли так как то оборудывание на которм делают ракеты может тоже из строя выйти от интенсивность использования и есть у меня такое подозрение что кацапы сами починить его не смогут, а учитывая санкции.......
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18.11.2022 18:26 Ответить
Сами не умеют, нужны иностранные комплектующие
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18.11.2022 18:42 Ответить
https://focus.ua/digital/524955-v-raketah-iskander-kalibr-ispolzuetsya-zapadnaya-elektronika-eksperty-vyyasnili-pochemu https://focus.ua/digital/524955-v-raketah-iskander-kalibr-ispolzuetsya-zapadnaya-elektronika-eksperty-vyyasnili-pochemu


Читай
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18.11.2022 18:47 Ответить
Да все в рашке делают сами. Везде законченные циклы. Все всем капец, идем сдаватся.
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18.11.2022 18:57 Ответить
Ок. Тогда может поймете, что и высокоточное вооружение они сами сделать не могут
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18.11.2022 19:03 Ответить
Сколько сделано с 22 февраля? Вы в ннашей разведке работаете?
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18.11.2022 19:07 Ответить
Но они не могут в статье сказано. При чем это британские эксперты
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18.11.2022 19:17 Ответить
"Микрон", говоришь? А где российские бытовые приборы с зеленоградской микроэлектроникой? Или этот завод теперь работает исключительно на оборонку? ОК, допустим они проапгрейдили цельнослизанный в СССР КР580, но там еще различные датчики, которые на сверхзвуке должны иметь особые характеристики и надежность. В общем, кое-что, из того, что было в СССР, в мордоре повторить способны, но вот в новых конкурентных образцах оружия, иностранных комплектующих до 40%.
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18.11.2022 20:28 Ответить
сложность в том, что действительно, конь педальный, ПОХРУМКАЙ ОВСА, ЕСЛИ ЕСТЬ И УСПОКОЙСЯ ГОПОТА МОСКОВИТСКАЯ.
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18.11.2022 20:34 Ответить
Высокоточные аналоги американского ракетного оружия рашисты точно не могут производить, потому, что в системах высокоточного американском оружия используются военные средства высокоточного глобального позиционирования, доступа к которым у рашистов нет. Менее точные Калибры рашисты производят в законченном цикле, быстро внося необходимые конструктивные изменения , связанные с ограничениями доступа к комплектующим. Остановить применение этого оружия можно оружием сдерживания, о чем уже писал генерал Залужный. Недавно в одном из комментариев было про немецкие ФАУ-2 с дальностью 300 км и б/ч 900 кГ, больше 1000 которых ударили по Лондону... Недавно этому виду оружия исполнилось аж 78 лет! Тогда не было ни EUV - литографии, ни сигнальных процессоров, ни лазерных гироскопов, ни глобального позиционирования...
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18.11.2022 21:26 Ответить
Создать такие штуки без современных западных технологий им не под силу и это обстоятельство, в любом случае, приведёт к тому, что их ракеты начнут падать им же на голову или Воронеж.
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18.11.2022 20:15 Ответить
Западу действительно стоит определиться - потратить десятки миллиардов на ПРО и ПВО для Украины или несколько десятков миллионов на то, чтобы один раз нанести массированный удар по местам производства ракет и аэродромам базирования ракетоносцев.
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18.11.2022 18:25 Ответить
Украина давно разработала, изготовила и успешно испытала опытные образцы ракетного оружия, которое можно серийно производить частично или полностью на территории дружественных стран НАТО. Применение этого оружия уже не будет попадать под известные ограничения для оружия США по дальности. Это украинское оружие не будет конкурентом американскому, например по точности, но в конвенциональной, неядерной войне с рашистами может стать оружием сдерживания агрессора.
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18.11.2022 22:29 Ответить
а ми шо? позиція циган - дайте не минайте
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18.11.2022 18:29 Ответить
Західні аналітєги вже напрогнозували , мало не зуб давали - 72 години і Київ впаде .! .
Скільки вже прогнозів західних аналітєгів пішло - коту під хвіст . ?
Отож . Їх слухати - себе не поважати .
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18.11.2022 18:29 Ответить
Да щось мене насторажує силка на УНІАН .
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18.11.2022 18:42 Ответить
How Was Russia Able to Launch Its Biggest Aerial Attack on Ukraine?

Вот название статьи. То есть те кто ее написал не понимают, что кацапы это не со сделаных вновь ракет залпы делают, а еще из старых запасов? Статейка как бы говорит нам, мол у кацапов бесконечное количество ракет, срочно нужно переговоры. Пошли они на...й. НА Западе такие журношлюхи как и у нас
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18.11.2022 18:45 Ответить
Думаю, как получала рашка все микрочипы, так и получает. Через Китай или других подставных лиц. Так что надо готовиться к тому, что ракеты у них никогда не закончатся.
А вот электроэнергия у нас может закончиться вполне.
Послушаем Арестовича?)
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18.11.2022 18:51 Ответить
Нет закончатся ибо производят медленне чем тратят. А то что вы зарегестрировались 8 дней назад как бы намекает.....
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18.11.2022 18:52 Ответить
Да ни на что это не намекает)
Меня часто банят, потому как пишу что думаю. Вот и перебираю аккаунты.
А живу я в Никополе, по которому херачат каждый день и никому до этого дела нет.
Но я же ватник, раз такое пишу. Нужно ведь сплотиться вокруг вождя, закрыть свой рот и помалкивать. Так?
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18.11.2022 18:55 Ответить
Живешь в Никополе, вас жестко обстреливают, вот ты и думаешь, что кацапы прямо непобедимы. Но это лишь один город и к сожалению мы не можем нормально там дать ответку, сам понимаешь почему. Но обстреливают вас ведь не калибрами, искандерами, а рсзо и возможно с-300
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18.11.2022 19:00 Ответить
Да, мне очень обидно, что в первые дни войны, наши криворукие вояки при отступлении не подорвали мосты через Днепр. И не было бы сейчас всей этой эпопеи с освобождением Херсона и мы бы сберегли сотни и сотни наших солдат. И почему при отходе из энергодара, станция не была полностью обесточена? А теперь с неё орки стреляют ежедневно, а ответить не можем. Опять же, из-за криворукости наших военных и нашего руководства.
Зеленский хоть знает, что Никополь обстреливают. Я думаю ему глубоко пофиг.
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18.11.2022 19:05 Ответить
Вояки не криворукие, виновата только власть. Вы же знаете, что никто из власть имущих не верил в войну, а военные без приказа сделать ничего не могут. Надеюсь, что скоро вас освободят
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18.11.2022 19:10 Ответить
Я тоже очень надеюсь что освободят скоро наши области с другой стороны водохранилища.
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18.11.2022 19:16 Ответить
Обстреливают нас ежедневно артой и градами. Лично у меня выбиты стекла на балконе.
И обстреливают не всегда из энергодара, очень часто с каменки.
И судя по близости нашей артилерии, стреляют они практически из черты города, скорее всего с площадки бывшего трубного завода. Естественно, орки ведут контрбатарейную стрельбу и часто мажут по нашим, попадая по микрорайонам.
У нас полгорода этим возмущены, но я думаю нашим артилеристам на мнение горожан абсолютно пох, как и нашему президенту, который сидит в футболочке в тепле и кадждый день строчит никому не нужные монологи.
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18.11.2022 19:10 Ответить
Да что вы говорите...Серьезно? США же кричали на весь мир что они наши союзники, что мы, как это правильно называется, что бы не ошибиться, главные партнеры-союзники поза нато....зная что в Украине с такой коррупцией невозможно никакое продуктивное военное производство, знаячто ситуация вокруг Украины накаляется, могли бы и подкрепить свои слова делом, тоже начать наращивать темпы производства нужного союзнику оружия...
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18.11.2022 19:41 Ответить
А ми їх асфальтом, асфальтом
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18.11.2022 19:44 Ответить
Маловероятно, но всегда надо исходить из худшего, самого худшего сценария. Такая новость стимулирует союзников усилить нам поддержку, в первую очередь по номенклатуре вооружений. а не по деньгам, а на первом месте даже не вооружения, а тренировка летчиков и технического персонала по самолетам и ракетам американского производства, это приоритет должен быть, так как это не один месяц тяжкого труда и приличная сумма денег.
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18.11.2022 20:07 Ответить
Nie narzekajcie, Ukraina jest cały czas pod ogniem, Jesteście mądrzejsi, jesteście waleczniejsi, macie lepszy sprzęt i lepiej go używacie, ale nie macie takiego zaplecza jak Rosja. To moloch, który jest karmiony złem, tam wszystko jest przygotowane do produkcji broni. Nie będą jeść, ale rakiety będą produkować Tam potrzeby człowieka się nie liczą. Nie liczy się prawo, nie liczy się przyszłość. Zniszczą wszystko, spalą, zamordują, bo to tam człowiek nic nie znaczy. Ludi u nich mnogo. Ale i tak zwyciężycie, bo im rakiety się skończą, a Wy ostaniecie od sojuszników.
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18.11.2022 20:30 Ответить
Эти же клоуны полгода писали что ракеты у русских кончились или завтра закончатся.
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18.11.2022 20:36 Ответить
На территории мордора есть две известных широкой публике фаблесс-компании - МЦСТ и Байкал Электроникс. Фаблесс означает отсутствие у компаний собственных производственных мощностей, отвечающих технологическим требованиям выпускаемой ими продукции. Единственный процессор МЦСТ, выпускаемый на территории мордора, это Эльбрус 2СМ, - производится на Зеленоградском заводе Микрон по технологии 90 нм (2 ядра и 300 МГц это предел на этой фабрике). В начале прошлого десятилетия ждали новый литографический степпер, но помешали санкции. Микропроцессорная система сама по себе состоит из множества частей, логику и шаблоны которых предоставляют другие компании.

Причин, по которым на территории мордора нет высокотехнологичных заводов для производства КМОП на кремнии, достаточно много. Одной из них является то, что 17 июля 2014 года над Донбассом был сбит Боинг 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находилось очень много граждан Нидерландов, вследствие чего голландская компания ASML фактически прекратила все взаимоотношения с мордорскими микроэлектронными фабриками, поставив крест на их долгосрочных планах апгрейда и на плановом техобслуживании. Введенные в тот период разнообразные санкции выкинули мордор из множества международных продуктовых цепочек, без которых современная микроэлектроника практически невозможна. И, опять же, в силу экспоненциального роста сложности и стоимости технологий, у мордора нет никаких шансов создать что-то подобное у себя, даже если потратить на это вообще все деньги. Для того, чтобы купить на Западе, денег пока хватает, но продавать никто не спешит.

В итоге сейчас сложилась ситуация, когда настоящее мордорской микроэлектроники целиком определяется западными санкциями - как возможности, так и риски с ограничениями обусловлены именно ими. А ее будущее неразрывно связано с Китаем, потому что он - единственная надежда мордора на обход технологических ограничений. Но у Китая на этот счет свое мнение.
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18.11.2022 20:44 Ответить
чому тоді не палають москальські ракетні заводи???? де задимлення на кацапських ракетних заводах???
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18.11.2022 23:35 Ответить
 
 