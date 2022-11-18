Зеленский провел разговор с Эрдоганом, который перед этим говорил с Путиным

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после того, как тот в пятницу побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В телефонном разговоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом приветствовали продление зернового соглашения. Поблагодарил за поддержку нашей инициативы #GrainFromUkraine. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности. Также обсудили безопасное и энергетическое сотрудничество", - рассказал Зеленский.

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