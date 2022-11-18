Зеленский провел разговор с Эрдоганом, который перед этим говорил с Путиным
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после того, как тот в пятницу побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"В телефонном разговоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом приветствовали продление зернового соглашения. Поблагодарил за поддержку нашей инициативы #GrainFromUkraine. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности. Также обсудили безопасное и энергетическое сотрудничество", - рассказал Зеленский.
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+26 Sophia-Maria Duglass
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+15 Алекс Скела
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+9 Александр Чуднивец #474549
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Усі наговорилися?
Не, ну про зерно это понятно.
А что ещё передал турецкий султан украинским войнам?
Им же ему ещё ответное письмо писать
ЧИЙ КРИМ........
Факти. 1. і так слабе ВПК за 3 роки було повністю розвалене;
2. до 24.02. крик про ненапад Рашки і шашлики,а не підготовка до війни,Рашку просто запрошували на прогулянку по захопленню України;
3.за день-два були без бою здані декілька областей і мало не зданий Київ;
4.жоден ОПЗЖопер,диверсант,колаборан,агент ,коректувальник не те,що не ліквідований-не постраждав! Їх масово вертають Рашці. Гинуть тільки українські патріоти!
5. люди з Укренерго і ДТЕК говорять про вимикання електрики просто із якимось задоволенням,з мало прихованим злорадством вже обіцяють вимикати на добу,а тим часом електрика з ХАЕС та РАЕС іде на Європу
6. кажуть,не можна полагодити мережі,а мережі для нафтопроводу ДРУЖБа до Орбана ....полагодили за лічені години і ще багато чого.....