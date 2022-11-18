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Новости Война
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Зеленский провел разговор с Эрдоганом, который перед этим говорил с Путиным

зеленський,ердоган

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после того, как тот в пятницу побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В телефонном разговоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом приветствовали продление зернового соглашения. Поблагодарил за поддержку нашей инициативы #GrainFromUkraine. Заверил, что Украина будет оставаться гарантом продовольственной стабильности. Также обсудили безопасное и энергетическое сотрудничество", - рассказал Зеленский.

Читайте также: Эрдоган обсудил с Путиным зерновое соглашение и важность переговоров с Украиной

Автор: 

Зеленский Владимир (20835) переговоры (5072) путин владимир (31544) Эрдоган Реджеп Тайип (920)


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Топ комментарии
+26
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18.11.2022 17:57 Ответить
+15
Зеленський провів розмову з Ердоганом, який перед цим говорив із Путіним

Усі наговорилися?
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18.11.2022 18:01 Ответить
+9
Шось згадалосі-а скажи шо путін пєрєдаст,сам ти пєрєдаст,от пєрєдаста і слишу...
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18.11.2022 18:03 Ответить
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18.11.2022 17:57 Ответить
Ефіопські папуаси задоволені.А по суті,про що балакали?
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18.11.2022 18:00 Ответить
Зеленський провів розмову з Ердоганом, який перед цим говорив із Путіним

Усі наговорилися?
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18.11.2022 18:01 Ответить
Так о чем был разговор?

Не, ну про зерно это понятно.

А что ещё передал турецкий султан украинским войнам?

Им же ему ещё ответное письмо писать
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18.11.2022 20:04 Ответить
Шось згадалосі-а скажи шо путін пєрєдаст,сам ти пєрєдаст,от пєрєдаста і слишу...
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18.11.2022 18:03 Ответить
🤣
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18.11.2022 18:05 Ответить
Срань господня
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18.11.2022 18:04 Ответить
Подарите Эдику голубую каску, оно так старается.
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18.11.2022 18:04 Ответить
батут и каску
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18.11.2022 18:13 Ответить
Ердоган склоняв до гріха
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18.11.2022 18:07 Ответить
"Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб ..." Про ШО новина? Троє- один *****, другий собі на умі(бо не дуже ситуація в Турції, а тут нагода така- усім потрібен з лютого став), а третій- тепер через Ердогана "в глаза" путіну заглядає, все "мира" шукає побачити?
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18.11.2022 18:07 Ответить
В Ердогана також варто було б спитати,
ЧИЙ КРИМ........
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18.11.2022 18:09 Ответить
А он не скрывал, с первого дня говорит, что украинский. И Крым и Донбасс.
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18.11.2022 19:27 Ответить
якщо путін - *****, то ердоган - гандон
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18.11.2022 18:10 Ответить
Кожна ***** ( літературне слово) потриндить з пйулом і сюди преться. Але ж і це ***** наша залюбки трендить
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18.11.2022 18:12 Ответить
💯
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18.11.2022 18:16 Ответить
Что в Анкаре тогда все порешали КГБ с ЦРУ,потом кацапская ракета в Польше и уже к миру на условиях ***** склоняют?. Прям неожиданность..
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18.11.2022 18:13 Ответить
А не пошли бы вы все *****,любители переговоров,мира ,посредники и.т.д и искатели того же миру в чужой жопе.
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18.11.2022 18:16 Ответить
Следующие шашлычки на майские будут из баранины.
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18.11.2022 18:15 Ответить
И асфальт кладут )
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18.11.2022 18:17 Ответить
Основной гешефт (от 40% на старте) на асфальте был (и останется) через турецкие компании, где работают наши, техника у них европейская, а пилят бабки зелёные турки.
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18.11.2022 18:19 Ответить
Ніт, онє ложат
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18.11.2022 19:01 Ответить
Из за всяких любителей переговоров с террористами и агрессором ( парашей) не будет ни каких либо праздников,ни шашлыков. Тут абы страну не сдали,а то 24.02 не вышло.
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18.11.2022 18:19 Ответить
По поводу "сдачи страны" это к Залужному. Он объяснит.
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18.11.2022 18:20 Ответить
Я земразь спрашиваю. А не Залужного.
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21.11.2022 18:29 Ответить
Земразь пустое место, упоротое коксом.
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21.11.2022 19:23 Ответить
У мене чим далв тим сильнішає переконання,що це не придурок і довбо***б Путін воює проти України та українців,а один шустрий,картавий членограй-віртуоз...
Факти. 1. і так слабе ВПК за 3 роки було повністю розвалене;
2. до 24.02. крик про ненапад Рашки і шашлики,а не підготовка до війни,Рашку просто запрошували на прогулянку по захопленню України;
3.за день-два були без бою здані декілька областей і мало не зданий Київ;
4.жоден ОПЗЖопер,диверсант,колаборан,агент ,коректувальник не те,що не ліквідований-не постраждав! Їх масово вертають Рашці. Гинуть тільки українські патріоти!
5. люди з Укренерго і ДТЕК говорять про вимикання електрики просто із якимось задоволенням,з мало прихованим злорадством вже обіцяють вимикати на добу,а тим часом електрика з ХАЕС та РАЕС іде на Європу
6. кажуть,не можна полагодити мережі,а мережі для нафтопроводу ДРУЖБа до Орбана ....полагодили за лічені години і ще багато чого.....
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18.11.2022 18:31 Ответить
Люблю, енергія шурує в Європу. Такі да
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18.11.2022 19:03 Ответить
Розмова...
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18.11.2022 18:37 Ответить
Паша Ердо-хан завши має у потрібному місці інтимний сьєкір-нержавілий, пристряний, особистий наган.
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18.11.2022 18:45 Ответить
Таємницею залишились санкції яки знімають, привілеї яки дають, експорт газу із Южного, мараторій на отвоювання Криму на х років.
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18.11.2022 19:10 Ответить
Ну не можуть два вороги-друзі Ердоган і цар планети бабуїнів, що Гнусавий попри своє бажання та бажання клаки не може нічим допомогти цим диктаторам,час одного вже вийшов. Перш за все, страх за своє здоров'є а по друге відсутністю будь-яких повноважень. Якщо б могли, вони ще в 2020 році провернули аферу, але напужались. Цю дипломатичну аферу з примусу до миру, царь задумав одночасно із затвердженням плану війни.
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18.11.2022 19:26 Ответить
 
 