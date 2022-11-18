США в ОБСЄ: Зеленский демонстрирует готовность к переговорам, а Кремль отвечает ракетами
Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский четко продемонстрировал готовность к мирным переговорам с Россией, но Кремль отвечает еще большим насилием.
В своем выступлении на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг Карпентер в очередной раз показал позицию США относительно того, что "только Украина и ее демократически избранное руководство могут решать когда и как проводить переговоры, а США полностью поддерживают их в восстановлении суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН
Украина уже продемонстрировала готовность к искренним переговорам, но на эти дипломатические шаги Россия ответила ракетами, заявил Карпентер.
"Каков же был ответ России? Еще один раунд массированных атак по территории Украины, убивающий гражданских и разрушающий инфраструктуру", - заявил он.
Дипломат подчеркнул, что теперь очередь России показать готовность к завершению войны путем дипломатии. "Россия - единственная, кто развязал эту войну. Россия - единственная причина, почему война продолжается. Россия должна остановить эту войну сегодня", - заявил посол.
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- Еге... Робе! А зараз не робе! Знову робе! Знову не робе!
Как ни крути, даже Победа Украины, а это выкинуть все войска оккупантов на границы 91 года, не положит конец этим обстрелам. Поэтому надо решать проблему иначе, чем сейчас она решается!
Стали бы США или ЕС терпеть такое, сомневаюсь. Они бы применили целый комплекс решений, начиная от военных, заканчивая логистическими.
Производство ракет требуют радиооборудования западного производства. И оно до сих пор поступает агрессору! Не решается вопрос, хотя это самый легкий путь и он в руках Запада!
Поставки от третьих стран оружия - не остановлено!
Предоставить Украине средства для поражения пуска этих ракет - не дают. Ленд-лиз какой то странный.
По данным издания, РФ:
▪️может изготавливать ракеты, так как ещё до вторжения накопила запасы микрочипов и других технологий, необходимых для создания высокоточных ракет;
▪️использует ракеты ПВО С-300 для нанесения ударов;
▪️возможно, держала некоторое количество оружия в резерве для войны против НАТО;
▪️обращается к Ирану и Северной Корее за оружием.
чи сміятися крізь сльози...
бо один зелений клован демонструє спочатку повну готовність, за нею відразу неготовність, а потім чомусь знову готовність.
i шо він продемонструє взавра навіть він сам не знає...
Почему из уст чинушей США то и дело проскакивают изречения о переговорах?
Что плть происходит???
Подивіться у youtube, знаходиться легко.
вот что происходит. какие наши дальнейшие перспективы догадайтесь сами.
Часто можно слышать, но с Гитлером же не заключали сделок во время войны. С ним особо нет, но со Сталиным еще как заключали. И Европу делили точно также как когда-то два диктатора. И, например, для Польши, результат был не в лучшую, прямо скажем, сторону.
Так что утверждать: никаких переговоров, война до полного разгрома врага, всерьез можно только располагая бОльшими - собственными - ресурсами и вооружением, чем враг.
Надо настаивать, чтобы Запад нам дал дальние ракеты и разрешил их использовать в отношении территории врага. Должен быть адекватный ответ, только так можно остановить их террор.