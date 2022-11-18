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Новости Война
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США в ОБСЄ: Зеленский демонстрирует готовность к переговорам, а Кремль отвечает ракетами

обсє

Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский четко продемонстрировал готовность к мирным переговорам с Россией, но Кремль отвечает еще большим насилием.

В своем выступлении на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг Карпентер в очередной раз показал позицию США относительно того, что "только Украина и ее демократически избранное руководство могут решать когда и как проводить переговоры, а США полностью поддерживают их в восстановлении суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН

Украина уже продемонстрировала готовность к искренним переговорам, но на эти дипломатические шаги Россия ответила ракетами, заявил Карпентер.

"Каков же был ответ России? Еще один раунд массированных атак по территории Украины, убивающий гражданских и разрушающий инфраструктуру", - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что теперь очередь России показать готовность к завершению войны путем дипломатии. "Россия - единственная, кто развязал эту войну. Россия - единственная причина, почему война продолжается. Россия должна остановить эту войну сегодня", - заявил посол.

Читайте также: Россия официальными и неофициальными каналами предлагает Украине переговоры без условий, - Арахамия

Автор: 

ОБСЕ (4883) переговоры (5072) США (27106) Карпентер Майкл (76)


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Топ комментарии
+18
Це якась ганьба! Весь цивілізований світ умовляє свиню не бути свинею. Замість того, щоб добряче дати кованим чоботом по свинячий пиці.
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18.11.2022 19:11 Ответить
+16
Може вже якось час визначитись,готовий до переговорів чи ніяких переговорів не буде.Бо щось кожен день різні тексти.
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18.11.2022 19:09 Ответить
+14
Якась гнила історія. Тільки в України з'являються серйозні успіхи на полі бою, так одразу ж цілий світ "не буде тиснути на Україну і вона сама вирішить, коли вести переговори". І з кожним днем "не тиснусть" все сильніше
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18.11.2022 19:12 Ответить
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Може вже якось час визначитись,готовий до переговорів чи ніяких переговорів не буде.Бо щось кожен день різні тексти.
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18.11.2022 19:09 Ответить
Бопослідовний
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18.11.2022 19:11 Ответить
Саме про те.
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18.11.2022 19:13 Ответить
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18.11.2022 20:31 Ответить
Так мордор теж готовий, тільки не до переговорів а ставить ультиматимуми.
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18.11.2022 19:09 Ответить
Це якась ганьба! Весь цивілізований світ умовляє свиню не бути свинею. Замість того, щоб добряче дати кованим чоботом по свинячий пиці.
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18.11.2022 19:11 Ответить
Якась гнила історія. Тільки в України з'являються серйозні успіхи на полі бою, так одразу ж цілий світ "не буде тиснути на Україну і вона сама вирішить, коли вести переговори". І з кожним днем "не тиснусть" все сильніше
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18.11.2022 19:12 Ответить
...і як це блаЗЄнський готовий до переговорів, коли він видав указ про неможливість будь яких переговорів?
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18.11.2022 19:45 Ответить
А він хазяїн свого слова, захотів - дав, захотів - забрав.
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18.11.2022 19:58 Ответить
- Петьо! Вийди-но з машини, подивися: чи робе мігалка, чи ні.
- Еге... Робе! А зараз не робе! Знову робе! Знову не робе!
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18.11.2022 19:16 Ответить
То, что сейчас происходит обстрел ракетами Украины - в этом есть и доля вины Запада!
Как ни крути, даже Победа Украины, а это выкинуть все войска оккупантов на границы 91 года, не положит конец этим обстрелам. Поэтому надо решать проблему иначе, чем сейчас она решается!
Стали бы США или ЕС терпеть такое, сомневаюсь. Они бы применили целый комплекс решений, начиная от военных, заканчивая логистическими.
Производство ракет требуют радиооборудования западного производства. И оно до сих пор поступает агрессору! Не решается вопрос, хотя это самый легкий путь и он в руках Запада!
Поставки от третьих стран оружия - не остановлено!
Предоставить Украине средства для поражения пуска этих ракет - не дают. Ленд-лиз какой то странный.
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18.11.2022 19:17 Ответить
ленд-лиза нет. его байден положил по сукно.
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18.11.2022 19:57 Ответить
У России, похоже, нет дефицита ракет и оценки относительно того, что их запасы истощились, поставлены под сомнение ракетным ударом 15 ноября- The New York Times
По данным издания, РФ:
▪️может изготавливать ракеты, так как ещё до вторжения накопила запасы микрочипов и других технологий, необходимых для создания высокоточных ракет;
▪️использует ракеты ПВО С-300 для нанесения ударов;
▪️возможно, держала некоторое количество оружия в резерве для войны против НАТО;
▪️обращается к Ирану и Северной Корее за оружием.
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18.11.2022 19:17 Ответить
Ракеты даже по данным нашего ГУР не могли закончится. Там высокоточных еще на 2-3 таких обстрела по их данным. Так что статейка, мол сдавайтесь хохлы у руцких бесконечное количество ракет. Даже наш ГУР говорил, что высокоточных за 7 месяцев они около сотни наклепали
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18.11.2022 19:22 Ответить
Классный троллинг обоих...
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18.11.2022 19:18 Ответить
демонстратор він.
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18.11.2022 19:20 Ответить
Дык, ********** сам бог велел... ОБСЕ -это вам не хухры-мухры.
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18.11.2022 19:23 Ответить
P.S. carpenter(англ) - столяр(укр) - *********( в народi).
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18.11.2022 19:31 Ответить
іноді читаеш такі новини і їй бо не знаєш - чи плакати від сліз,
чи сміятися крізь сльози...
бо один зелений клован демонструє спочатку повну готовність, за нею відразу неготовність, а потім чомусь знову готовність.
i шо він продемонструє взавра навіть він сам не знає...
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18.11.2022 19:41 Ответить
Блин, и не говорите... Шо еще там он задумал с Эрдоганом, после перемовин Эрдогана с муйлом... Печально за наш долбаный электорат... Вот в этом плане как не уважать Битлов - отказались от орденов(королевская награда) за то, шо Англия поддерживала США в войне во Вьетнаме, ведь там гибли невинные люди... А в итоге, те люди были преданы обеими сторонами.
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18.11.2022 19:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=dg48JepkiRo Besame Mucho - The Beatles - YouTube
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18.11.2022 19:51 Ответить
Говорить одне, а демонструє друге. Какая разніца?
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18.11.2022 19:25 Ответить
Козломордии не нужен мир, ей нужно перемирие, передышка, причем в теперешнем статускво.
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18.11.2022 19:25 Ответить
На відміну від їжи, яку треба готувати, та ще й з розумом та хистом, лайно завжди готове до вживання. 73 і їдять, а люди не хочуть.
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18.11.2022 19:25 Ответить
Кто-томне внятно объяснит, о каких переговорах заспиной народа Украины идет речь?
Почему из уст чинушей США то и дело проскакивают изречения о переговорах?
Что плть происходит???
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18.11.2022 19:35 Ответить
Якийсь Ґарік -- рускоязичний воєнний зі США -- намагався пояснити. У його монолозі звучав такий термін, як "Клуб Давоса" (чи щось типу того), а основний мессидж -- демократи у всьому винні.

Подивіться у youtube, знаходиться легко.
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18.11.2022 19:53 Ответить
объясняю внятно: администрации байдена-обамы невыгодно поражение рашки. весь мир (и зелёная банда тоже) готовился к быстрой безболезненной оккупации Украины и сопротивление ВСУ неожиданно всем поломало планы. но так или иначе военное поражение и последующий развал рашки для них абсолютно недопустим и они многим готовы пожертвовать, чтобы этого не случилось (байден точно).
вот что происходит. какие наши дальнейшие перспективы догадайтесь сами.
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18.11.2022 20:03 Ответить
Шо,шо, в обсє? США?
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18.11.2022 19:46 Ответить
У них есть посол при ОБСЕ.
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18.11.2022 19:50 Ответить
І шо нам робити з цим прелєсним послом, який раптом розчехлився на 8 році війни?
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18.11.2022 19:55 Ответить
Давно надо было вместо заявлений: "мы отказываемся от переговоров" просто вести переговоры и каждый день, непрерывно, безостановочно, выступать с одним и тем же требованием. Просто так принято, так надо делать, выделить несколько человек на такую работу и пускай они сидят на этих переговорах и говорят одно и тоже. Также на них непрерывно зеркалить требования наподобие: "Провести в Грозном в Чечне гей-парад, открывать который будет Рамзанка Дыров" и так далее. Если ***** что-то говорит, то это ему выгодно, а он непрерывно повторяет на азиатский регион, что дескать это мы за продолжение войны. Этот козырь легко выбить, но для этого надо иметь жестких, быстро соображающих дипломатов с исключительным цинизмом.
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18.11.2022 20:02 Ответить
надо кому? у зелёной мафии ермака задачи другие, я бы даже сказал - прямо противоположные.
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18.11.2022 20:05 Ответить
100%
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19.11.2022 03:07 Ответить
Та воно, оте що сидить у нас в кріслі президента, для нас у відосиках каже, що ніяких переговорів. А в розмовах з союзниками як кусок гівна зі своїми ужимками гундосить, що він не проти блаблабла. От люди і не знають що толком казати на публіку: сьогодні одне, завтра інше. Бо це не влада, а банда небритих гамадрилів, які вміють тільки гроші рахувати.
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18.11.2022 20:08 Ответить
В политике нет и не может быть ничего абсолютного. Политика - это искусство поиска не врагов, но союзников. Любых союзников - сильных, слабых, временных, ненадежных, идеологически чуждых. Потому что от наличия этих союзников и их готовности помочь и степени этой помощи - в любой данный момент - зависит расстановка сил и ожидаемый результат. Ситуация постоянно меняется, потому что противник тоже не сидит сложа руки. И ожидаемый результат тоже. Игра эта очень сложная и не стоит ее упрощать. Как в шахматах, когда играют серьезные игроки, до мата не доходит - все заканчивается раньше, когда баланс сил фатально меняется для одной из сторон.

Часто можно слышать, но с Гитлером же не заключали сделок во время войны. С ним особо нет, но со Сталиным еще как заключали. И Европу делили точно также как когда-то два диктатора. И, например, для Польши, результат был не в лучшую, прямо скажем, сторону.

Так что утверждать: никаких переговоров, война до полного разгрома врага, всерьез можно только располагая бОльшими - собственными - ресурсами и вооружением, чем враг.
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18.11.2022 20:46 Ответить
Це заява для внутрішньої, західної публіки, яка хоче знати чи робиться все для мирного вирішення. Україна відкрита для переговорів, але на адекватних умовах, коли раша виведе війська, поверне людей та буде готова платити компенсації. Всі розуміють, що добровільно кацапи на таке не підуть і балачки про "стіл переговорів" нічого не змінять, потрібна перемога на полі бою, Захід це також прекрасно розуміє.
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18.11.2022 21:04 Ответить
Сколько уже можно терпеть что они безнаказанно обстреливают наши гражданские объекты.
Надо настаивать, чтобы Запад нам дал дальние ракеты и разрешил их использовать в отношении территории врага. Должен быть адекватный ответ, только так можно остановить их террор.
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19.11.2022 00:18 Ответить
 
 