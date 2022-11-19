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Новости Война
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Украина будет производить тяжелое вооружение и военную технику с шестью странами НАТО, - "Укроборонпром"

нато

ГК "Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику по меньшей мере с 6 странами-членами НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу государственного концерна в телеграм-канале.

"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с 6 странами-членами Альянса. С Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими станами заключены соглашения, которые не предусматривают разглашение данных. Мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и совместно разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечают, что для этого используются как существующие мощности, так и новые, созданные в безопасных местах.

Читайте также: Производство военной техники и боеприпасов: "Укроборонпром" и Минобороны Чехии создают совместный оборонный кластер

Одним из последних заключенных соглашений было соглашение с Чехией. Государственный концерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества при Министерстве обороны Чешской Республики договорились о создании совместного оборонного кластера.

Документ предусматривает производство военной техники; увеличение объемов изготовления боеприпасов разных калибров; развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и техники; сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

"Для ускоренного развития существующих международных оборонных проектов и появления новых "Укроборонпром" и Министерство иностранных дел договорились о дальнейшей координации действий. Это должно помочь привлечь больше иностранных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины", - добавили в "Укроборонпроме".

Автор: 

оружие (10259) Укроборонпром (1239)


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Топ комментарии
+20
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18.11.2022 19:38 Ответить
+16
Який президент, такий і парад на День Незалежності
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18.11.2022 19:50 Ответить
+10
Дуже гарна новина...
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18.11.2022 19:26 Ответить
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Дуже гарна новина...
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18.11.2022 19:26 Ответить
Військово-промислові кластери з країнами НАТО - найкраще організаційне рішення для створення надійного тилу перемоги України. Рашисти отримали у спадок від СРСР, та власними зусиллями створили величезні запаси зброї, ***********, готуючись до війни не тільки з Україною. І тому цілеспрямовано, через агентуру та корисних ідіотів послаблювали обороноздатність НАТО. Зокрема, за часів Меркель бундесвер був значно скорочений. Через пацифістську політику та систематичне недофінансування у більшості країн НАТО скорочувалось виробництво зброї та ***********. Настав час виправити трагічні помилки. Надійний тил Україна-НАТО, разом із США, та всіма дружніми країнами, допоможе забезпечити ЗСУ всім необхідним і достатнім для перемоги над рашистами.
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18.11.2022 23:24 Ответить
Это хорошо. Что, оказалось современное оружие важнее свежего асфальта? Неужели асфальтом воевать не получается?
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18.11.2022 19:27 Ответить
нет. єто просто ложь
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18.11.2022 19:53 Ответить
Друже, тебе штирить. Вийди на балкон, подихай
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19.11.2022 09:25 Ответить
Головне щоб фінансування проектів та їх результати строго контролювались заходом.
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18.11.2022 19:31 Ответить
А чим ви цапи зелені три роки займалися?!
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18.11.2022 19:34 Ответить
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18.11.2022 19:38 Ответить
Який президент, такий і парад на День Незалежності
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18.11.2022 19:50 Ответить
3 роки пройшло, а того зайчика досі хочеться прикласти важким тупим предметом проміж вушок
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19.11.2022 10:15 Ответить
Аяк нащот украсти бабла
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18.11.2022 19:34 Ответить
Кацапюр там не буде то є шанс що невкрадуть!
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18.11.2022 19:55 Ответить
Others than Khazaxs will steal it then.

If not Krupp-Oligarchs, then the Worker's Union of Metallurgists.
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18.11.2022 20:06 Ответить
Слава богу. Особенно выгодно со смежниками Польшей и Словакией, бо мы генетически - братья и враг у нас - общий.
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18.11.2022 19:37 Ответить
Ruzzki Mir, Leninists or Russians ?
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18.11.2022 20:01 Ответить
сруцкий миг, сифилитик мосКа ор напарашники? - Дык, это 3 в одном - лаптестан.
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18.11.2022 20:11 Ответить
"srutsky moment, syphilitic moska op parashniks? - Duc, this is 3 in one - laptestan."

Is that modern Ukrainian language,
after some spelling reforms ?

I translate it as

"CCCP-Russki object,
syphillic Moscow
President's Office -
(germ.) Dussel (stupid) ,
they are all 3 at once - Lawless-Stan (stan = country)
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18.11.2022 21:00 Ответить
Russian moment, syphilitic (Lenin) or Russians? - This is 3 in one - Russia.
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18.11.2022 21:13 Ответить
Russian moment

https://dnepr.express/storage/media/publishing-media/2022/03/06/1646588273-pjwd9/conversions/photo-2022-03-06-19-31-30-optimized.jpg
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18.11.2022 21:47 Ответить
syphilitic lenin
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18.11.2022 21:49 Ответить
Russians

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18.11.2022 21:55 Ответить
This is 3 in one - Russia(LAPTESTAN).

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18.11.2022 22:03 Ответить
Лапти - russian shoes. ЛАПТЕСТАН - country of Russian bast shoes.

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18.11.2022 22:09 Ответить
Лапти(LAPTY) - russian shoes. ЛАПТЕСТАН(LAPTESTAN) - country of Russian bast shoes.
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18.11.2022 22:17 Ответить
Возмущен, где наш главный специалист по этому вопросу. ДАешь Словакия,Украина - дружба.
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18.11.2022 20:06 Ответить
От нахєра про це *******🤔 Ще б сказали де, коли і в якій кількості, дебіли... ***
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18.11.2022 19:39 Ответить
Аби нашому ягняті вовка з'їсти,
коли чекати??????, 9 місяців соплі жують, а це розчухалися, не вірю про Зєлі ніхрен..на ми не побачімо, тільки Арахамії дрони по 100 тисяч. Бакосів, не ударні!!!!!
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18.11.2022 19:39 Ответить
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18.11.2022 19:47 Ответить
Probably forced labourers from Ukraine were used to
manufacture those Vergeltungswaffe.

Let the dead bury their dead.

Please!

Aren't there Ukrainian manufacturers of Soviet times like Antonov,
to advertise?
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18.11.2022 19:58 Ответить
fau 2 was built by concentration camp prisoners, this simplifies the task in our time when there are a lot of specialists and skilled workers
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18.11.2022 23:55 Ответить
Халва, халва!
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18.11.2022 19:54 Ответить
Це вже гарна справа!
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18.11.2022 19:56 Ответить
Е, падажжі! Акакжиж асфальт!?
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18.11.2022 20:14 Ответить
Волію чути не про те, як буде фантастично колись у майбутньому, а вислуховувати доконані дієслова - збудували, почали випускати, надійшло до війська! До речі - скільки там батарей "Нептунів" поставили на озброєння? А ракет до них? А, ну так, Державна таємниця!

Бо як послухаєш обіцянки, то і Овоч був класним президентом, хоча Зеля його і переплюнув у своїх фантазіях.
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18.11.2022 20:17 Ответить
Чероез чотири роки війни при твоїй каденції? А що робив до цього? Де бюджетні гроші? Хіба щось важче "Бені" може бути в Україні?
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18.11.2022 20:23 Ответить
Ракети! Ракети треба!!!!!!!
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18.11.2022 20:29 Ответить
Знову у наступному часі.Може краще не ******* зараз,а написати потім,що Україна ВИРОБЛЯЄ?
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18.11.2022 20:38 Ответить
зарано радіти,це тільки плани,а зброя потрібна на вчора.
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18.11.2022 21:43 Ответить
Аха.
Захід робить зброю, а ці - кладуть для них асфальт і ляпають язиками в телемарафоні.
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19.11.2022 00:13 Ответить
Ага, чехи и словаки будут разрабатывать, а мы осуществлять узловую сборку.
ПС. Укроборонпром - говно.
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19.11.2022 00:45 Ответить
Резников и МО - зелёное политговно.
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19.11.2022 10:05 Ответить
Это если НАТО не примет решения не помогать Украине. Вот решат "остановить эскалацию" и привет. В рамках НАТО например Турции запросто перестает поставлять комплектующие на военную технику. Например Канада перестала поставлять комплектующие на Байрактары. По той же причине.
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19.11.2022 09:34 Ответить
Вообще у укроборонпрома уродцы всякие получаются, а не ВиВТ. Посморим, может со странами НАТО что-то приличное и выйдет.
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19.11.2022 09:57 Ответить
С учетом заявлений Президента, что все коррупционеры смылись за границу
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19.11.2022 09:58 Ответить
Все планы Зе в будущем времени.А в настоящем - только асфальт в голове.
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19.11.2022 10:06 Ответить
Коли вже цім базікам з оборонпрому ,да і ОП, відріжуть язикі за базікання??? Сукі робіть щось для розвитку озброєння ,а не займайтесь пустими балачками Да і робиться це тихо,а не розголошувати свої плани---це вимога законів війни.
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19.11.2022 10:30 Ответить
Хоть бы это было так...Надеюсь на это
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19.11.2022 21:38 Ответить
 
 