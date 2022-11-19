Украина будет производить тяжелое вооружение и военную технику с шестью странами НАТО, - "Укроборонпром"
ГК "Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику по меньшей мере с 6 странами-членами НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу государственного концерна в телеграм-канале.
"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с 6 странами-членами Альянса. С Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими станами заключены соглашения, которые не предусматривают разглашение данных. Мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и совместно разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения", - говорится в сообщении.
Отмечают, что для этого используются как существующие мощности, так и новые, созданные в безопасных местах.
Одним из последних заключенных соглашений было соглашение с Чехией. Государственный концерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества при Министерстве обороны Чешской Республики договорились о создании совместного оборонного кластера.
Документ предусматривает производство военной техники; увеличение объемов изготовления боеприпасов разных калибров; развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и техники; сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.
"Для ускоренного развития существующих международных оборонных проектов и появления новых "Укроборонпром" и Министерство иностранных дел договорились о дальнейшей координации действий. Это должно помочь привлечь больше иностранных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины", - добавили в "Укроборонпроме".
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If not Krupp-Oligarchs, then the Worker's Union of Metallurgists.
Is that modern Ukrainian language,
after some spelling reforms ?
I translate it as
"CCCP-Russki object,
syphillic Moscow
President's Office -
(germ.) Dussel (stupid) ,
they are all 3 at once - Lawless-Stan (stan = country)
https://dnepr.express/storage/media/publishing-media/2022/03/06/1646588273-pjwd9/conversions/photo-2022-03-06-19-31-30-optimized.jpg
коли чекати??????, 9 місяців соплі жують, а це розчухалися, не вірю про Зєлі ніхрен..на ми не побачімо, тільки Арахамії дрони по 100 тисяч. Бакосів, не ударні!!!!!
manufacture those Vergeltungswaffe.
Let the dead bury their dead.
Please!
Aren't there Ukrainian manufacturers of Soviet times like Antonov,
to advertise?
Бо як послухаєш обіцянки, то і Овоч був класним президентом, хоча Зеля його і переплюнув у своїх фантазіях.
Захід робить зброю, а ці - кладуть для них асфальт і ляпають язиками в телемарафоні.
ПС. Укроборонпром - говно.