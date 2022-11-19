Украина будет производить тяжелое вооружение и военную технику с шестью странами НАТО, - "Укроборонпром"

ГК "Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику по меньшей мере с 6 странами-членами НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу государственного концерна в телеграм-канале.

"Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс НАТО. "Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с 6 странами-членами Альянса. С Польшей, Чехией, Францией, Данией и еще несколькими станами заключены соглашения, которые не предусматривают разглашение данных. Мы создаем совместные оборонные предприятия, строим линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производим бронированную технику и реактивные системы залпового огня и совместно разрабатываем новые высокотехнологичные образцы вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечают, что для этого используются как существующие мощности, так и новые, созданные в безопасных местах.

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Одним из последних заключенных соглашений было соглашение с Чехией. Государственный концерн "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества при Министерстве обороны Чешской Республики договорились о создании совместного оборонного кластера.

Документ предусматривает производство военной техники; увеличение объемов изготовления боеприпасов разных калибров; развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту вооружения и техники; сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

"Для ускоренного развития существующих международных оборонных проектов и появления новых "Укроборонпром" и Министерство иностранных дел договорились о дальнейшей координации действий. Это должно помочь привлечь больше иностранных партнеров к укреплению оборонно-промышленного комплекса Украины", - добавили в "Укроборонпроме".