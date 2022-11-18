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Не хватает запчастей: немецкие гаубицы PzH 2000 активно изнашиваются на войне, - Spiegel

panzerhaubitze

Немецкие САУ Panzerhaubitzen 2000 активно используются на войне в Украине, поэтому часть из них уже нуждается в ремонте. Однако украинские военные сталкиваются с нехваткой необходимых запчастей.

Об этом пишет Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщается, Германия передала 14 гаубиц, а теперь возникают неожиданные проблемы. СМИ отмечает, что сейчас ощущается нехватка запчастей из-за ошибок планирования при заказе, что ставит под угрозу боеспособность тяжелого вооружения.

"Минобороны Германии не смогло вовремя заказать большие пакеты запчастей для регулярного ремонта САУ и поддержки их в рабочем состоянии", - говорится в материале.

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Spiegel утверждает, что большая часть гаубиц, которые были переданы в Украину, нуждаются в ремонте из-за интенсивного использования на поле боя. Украинские военные выпускают около 300 боеприпасов в день, что влечет за собой сильный износ вооружения.

"Отсутствие запчастей никого не удивляет. В конце лета отдел закупок Бундесвера безрезультатно предупреждал министерство о необходимости заказать большие пакеты запчастей для гаубиц и реактивных систем залпового огня Mars II, поскольку сроки доставки слишком продолжительны. Однако до сих пор соответствующих указаний от так называемого спецштаба Украина не поступала", - добавили в заключение.

Немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической зарядной системой и высоким уровнем автоматизации всех систем. Для стрельбы эти САУ используют стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельной зарядки. Ствол пушки с нарезным каналом имеет длину 52 калибра. Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом – 30 км.

Германия (7066) оружие (10259)


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Топ комментарии
+23
Ставку надо делать на Польские Крабы. Германское оружие создано не для полномасштабных боевых действий 24/7, судя по всему.
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18.11.2022 19:44 Ответить
+19
Курва, тут на хранении почти 500 Палладинов, вот какого хера их Украине не дают в массе?
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18.11.2022 20:15 Ответить
+16
а тепер уявляю,як би НАТО воювало...там зносилось..там запчастин нема ..там вчасно не передали,бюрократи.. на одне США надіялись..а Европа в попі...точно рашисти б до Берліна дойшли -гарантую
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18.11.2022 20:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"Міноборони Німеччини не змогло вчасно замовити великі пакети запчастин для регулярного ремонту САУ та підтримки їх у робочому стані"
------------
Мабуть власно Шольц робив замовлення?
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18.11.2022 19:39 Ответить
"Однак досі відповідних вказівок від так званого спецштабу Україна не надходило" Джерело:
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18.11.2022 20:57 Ответить
А німці нас попереджали, що не дають нам техніку, бо воно ПАГАНА!
А ми не вірили, ну от і маємо!
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18.11.2022 22:50 Ответить
Мабуть це якось випадково так вийшло. Чи нє?
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18.11.2022 19:41 Ответить
Не випадково. Бюрократи в Німеччині дуже повільно працюють. Наші біженці були шоковані, бо якщо у нас чекати якусь довідку два тижні - це дуже довго, то в Німеччині їм кажуть, що це дуже швидко, зазвичай чекають місяцями.
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18.11.2022 21:05 Ответить
"Гепарди" підтверджують, що не випадково. Формально дали, а використовувати за призначенням не має можливості.
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19.11.2022 08:19 Ответить
Зненацька прийшла зима...
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18.11.2022 19:44 Ответить
Вельми цікаво чому ствол гаубиці PZH-2000 має такий малий ресурс. Його що виготовляли за совєтською технологію не із спецсталі а з пластиліну? Чи з 1945 р німці розучилися виготовляти зброю? У 1СВ в Російській армії були гаубиці на 12 000 пострілів
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19.11.2022 06:53 Ответить
Ставку надо делать на Польские Крабы. Германское оружие создано не для полномасштабных боевых действий 24/7, судя по всему.
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18.11.2022 19:44 Ответить
три топори ви мої, три топори
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18.11.2022 20:11 Ответить
Курва, тут на хранении почти 500 Палладинов, вот какого хера их Украине не дают в массе?
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18.11.2022 20:15 Ответить
а цього ніхто не розуміє, як і атакмс чому не надають і як чому не можна палити по русні в її накацапії - рукі зв'язані, от іди і воюй...
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18.11.2022 20:22 Ответить
Так отож бо, курва мать...
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18.11.2022 20:24 Ответить
чалматі, надаючі кацапам свої дрони, не казали "тільки не застосовуйте їх проти України"... - сором самий.
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18.11.2022 20:28 Ответить
да у вас без дела валяются больше тысячи М198, которые вы никогда больше использовать не будете даже в случае войны, что уж про САУ говорить.
"старых" гусеничных РЗСО под 700 шт, а нам прислали два десятка..
https://protectukrainenow.com/en/report/
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18.11.2022 20:27 Ответить
ну фн 70 дали и то из Италии нормас пушке паладинов ну их у нас в бригады в артдивы предают но не в том количестве что надо
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19.11.2022 02:23 Ответить
Why does Poland orders South Korean howitzers then?

On *************.com
website there is a picture of a Krab howitzer with broken barrel / cannon pipe,
just in the middle of the cannon's length.
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18.11.2022 21:19 Ответить
У США полно старых гаубиц М198, их можно смело сотнями передавать. Без всякой потери обороноспособности США.
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19.11.2022 00:55 Ответить
німчура робить все щоб партнер не постраждав !
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18.11.2022 19:52 Ответить
панцери розраховані на кількість вистрілів, яку наші артилеристи перевершують в десятки раз... тому й проблеми...(подібні проблеми будуть в любих ствольних системах якщо перевершити в 10 раз заявлені виробником гарантовані вистріли), тому 10 панцерів насправді заміняє 100 подібних стволів.
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18.11.2022 21:50 Ответить
постав це німецьке залізо в музей ! як зразок нікчемності .
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18.11.2022 23:57 Ответить
поставлю, після того, як вони допоможуть закопати кацапів в українських полях. а поки що, сковтни соплі.
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19.11.2022 00:43 Ответить
Так що, здати все взад? Воювати будемо патріотичними лозунгами?
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19.11.2022 00:58 Ответить
в першу чергу виробляти своє ! по друге купувати якісну зброю , по третє нагадувати німчурі що вони головні спонсори війни .
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19.11.2022 09:40 Ответить
То усе зрозуміло. Будемо виробляти, особливо під ударами ракет, що три дні тому зруйнували Південмаш, та Мотор Січ. Що із німецькою зброєю робити? Повернути взад, чи подякувати Німеччині і далі цією зброєю воювати? А що до спонсорства росії, то і ти і я і Україна в цілому до цьго часу спонсорує роісію. Водафон та Київстар належать росіянам, усі нафтопродукти що ми закупаємо і будемо закупати у Європі до березня 2023 року-це російскі нафтопродукти. Газ, який зараз почав закуповувати у трейдерів- також російський. То бо перш ніж критикувати країни Европи, за "спонсорство", потрібно відмовитися від мобільного зв'язку, усі транспортні засоби, танки також, зупинити. Вимкнутии усі ТЕЦ, і тоді із чистою душею критикувати усіх за недостатній патріотизм.
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19.11.2022 10:13 Ответить
а головне писати про це з Чехії !
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20.11.2022 12:22 Ответить
Ну і? По усьому іншому, я так зрозумів, заперечень нема. Дякую.
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20.11.2022 22:55 Ответить
Дуже випадково вийшло. Військова техніка вона ж для парадів
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18.11.2022 19:52 Ответить
Наши еноты В усьому світі
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18.11.2022 19:57 Ответить
Українці тестируют в новий війні УСІ ****** менеджерів світовоїоборони.

Жаль що ці тести виходять такими болісними для украінськой нації
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18.11.2022 20:03 Ответить
ох не ті вже німці, ох не ті...
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18.11.2022 20:09 Ответить
В общем распиаренная самоходка оказалась такая же как и сам бундесвер то есть совсем не очень,лучше польские Крабы закупать.
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18.11.2022 20:13 Ответить
Але все одно підписали контракт на закупівлю в німців 18шт RCH-155 за 200 з чимось мільйонів.
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18.11.2022 20:37 Ответить
Німці вміють виправляти помилки.
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18.11.2022 21:02 Ответить
Эта САУ просто не для войны такого масштаба. Эталон, высокие технологии, высокоточность, уникальность, итд итп. А толку от нее по большему счету почти как от иконы во время наступившего судного дня.
Создавалась она для войн с папуассами, алькаидами и всякими другими игилами. Когда сидит наводчик в комфорте, через лазерный дальнометр указывает цель, и туда, на 40-50 км, летит высокоточный снаряд. Минус столько то бармалеев. И так не более 10 выстрелов в день.
Для полномасштабной войны с таким террором как рф нужно что то более простое, дешевое. Неприхотливое и ремонтнопригодное в полевых условиях. И в гораздо больших количествах.
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18.11.2022 21:12 Ответить
панцери настрілюють в десятки раз більше прописаних виробником, тому 1 панцер заміняє 10 подібних гармат( в яких з такою багатостільністю будуть тіж проблеми), так що витри соплі і не погрожуй папуасам. вони нам рідніші кацапів.
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18.11.2022 21:56 Ответить
тут не полінувався почитати про ресурс стволу гаубиці не німецької - пишуть 6000 пострілів , якщо наші робили по 300 в день , то нічого дивного що за цей час ресурс вичерпався - і зради немає , і якість не така вже і погана виходить , просто хронічний дефіцит у кількості , а не в якості ((
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18.11.2022 21:58 Ответить
Написать и на заборе можно много чего,проблема в тот что перед войной немцы распиарили свою самоходку назвав ее лучшей в Европе а нормальных полевых испытаний не провели.Правда справедливости ради тут еще надо учитывать путинскую агентку Меркель которая уничтожив бундесвер не дала обкатать новую технику в армии.
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19.11.2022 07:23 Ответить
А що неправда у тому що панцер назвали найкращою САУ Європи ? Комфортна - так ! Точна - так! Потужна - так ! Іноваційна - так ! Чи надійна - так , якщо експлуатацію здійснювати згідно з технічними умовами ( із цим і виникли проблеми ) . Будь у нас цих самохідок не дюжина , а 120 - ми б і не чули про проблеми з ними , бо регламентні роботи ніхто не скасовував . Якщо маєте власне авто це легко пояснити - коли через певний пробіг не провести заміну ременя ГРМ , мастила або шин - вас можуть чекати великі неприємності ; так і тут вийшло ; просто проблема у тому що провести ці роботи у польових умовах не виходить , бо німецька техніка ніколи на ремонт у сараї не орієнтувалася , на жаль (((((
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19.11.2022 11:50 Ответить
а тепер уявляю,як би НАТО воювало...там зносилось..там запчастин нема ..там вчасно не передали,бюрократи.. на одне США надіялись..а Европа в попі...точно рашисти б до Берліна дойшли -гарантую
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18.11.2022 20:15 Ответить
Вони ще дійдуть і до Берліна.

Республіканці на чолі з Трампоном перекриють нам постачання озброєння, що вони зараз і роблять, та примусять нас здатися, а орки підуть далі на Берлін «пафтарять».
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19.11.2022 00:47 Ответить
Та що нам німецькі, ми візьмемо нашу "Бенягаубицю", так 73%? Бо "Богдана" нам не підійшла "сирувата", а "Бенягаубиця", якраз те, що треба, прилипла на вуха.
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18.11.2022 20:19 Ответить
КІВ 9000 назвемо (коломойський ігор валерьйович) чи
*** 3000 (ермак боневтікович оманський)

p.s. треба конкурс оголосити. животи понадриваэмо.
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18.11.2022 20:32 Ответить
"Однак досі відповідних вказівок від так званого спецштабу Україна не надходило"-- ничо, до них еще дойдет. Абы не слишком поздно
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18.11.2022 20:36 Ответить
Бісмарк з пекла дивиться на своїх нащадків і просто оху₴вший🤦
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18.11.2022 20:38 Ответить
Бісмарк в раю,яке пекло?🤣
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19.11.2022 00:26 Ответить
Так званих "державних діячів" до раю не пускають незалежно від того наскільки конкретна людина хороша🤷)
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19.11.2022 09:20 Ответить
а в это время миллионы украинских беженцев сидят по заграницам без работы.
почему не обратиться за помощью к польской или немецкой стороне и привлечь трудовые ресурсы соотечественников, выехавших за границу?
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18.11.2022 20:46 Ответить
Для такої праці потрібна не просто "раб.сіла". Потрібні висококваліфіковані працівники. Це ж не рибу по 12 годин чистити в неопалюваному цеху.
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18.11.2022 21:03 Ответить
заробитчанин!
не путай своих коллег, чистящих по 12 часов унитазы и беженцев, среди которых много высококласных специалистов.
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18.11.2022 21:28 Ответить
Спеціаліст ! Чому і досі у Польщі лінію з виробництва Богдан не відкрив ? Ну або хоч запчастин до Панцера ? (( Вас же так багато "висококласних спеців" виїхало , чи у черзі мити унітази стоїш ?((
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18.11.2022 22:04 Ответить
плыви за кораблем и не сворачивай.
у тебя ничего нет, даже сраного патрона.
ты голодранец 👎👎👎
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18.11.2022 22:09 Ответить
бомжара польський , у мене є Україна , а у тебе , злидня , пшик і самовпевненість у своїй незамінності (( - іди унітази мити , спец нещасний
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18.11.2022 22:21 Ответить
Ці співвітчизники,точніше співвітчизнянки,в порно зайняті,більшість з них!Не заважай їм фуй смоктати...
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19.11.2022 00:28 Ответить
Німаки з войовничого народу перетворилися на жирних, пропитих нікчем. Зажерлися.
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18.11.2022 20:50 Ответить
Ни в кого они не перетворялись. Дело в том что украинцы всегда слышали про Европу только сказки. Все 30 лет, а может и все 50.
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18.11.2022 21:02 Ответить
Непогано було б ці "сказки сделать былью" в Україні...
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18.11.2022 21:12 Ответить
Що із казок пропонуєте зробити в Україні реальністю ? Людина більш за все мала на увазі те , що німцям приписували фантастичну войовничість , що не зовсім відповідає реаліям (( Думаєте що при нацистах весь вермахт був як Конан варвар ? ((
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18.11.2022 22:14 Ответить
Так,все що ми чули про світ,це гіпербола!
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19.11.2022 00:31 Ответить
Ну не все , дещо у цьому світі літає по параболі , на жаль ((
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19.11.2022 01:29 Ответить
А хто не зажерся?
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18.11.2022 21:05 Ответить
Лисий із кварталу , схуд бідний щоб снайпер у нього не поцілив , тепер у двері не те що пузо - пика не пролазить , довелося орденом закривати щоб не відсвічувала ((
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18.11.2022 22:30 Ответить
Головне з Коломойші Уряд списав борги на млрд, передбачливо та приємно для нього, не чужа людина, та і вроді ж теєто, як воно, неаліхгарф!! Пересічний українець, куди ж його на передок, немічного… та старого!!
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18.11.2022 21:04 Ответить
There is no business as show business.

Military nowerdays is show,
to make an invader think,
about the initial costs of a successfull invasion.

The problem is, that Oligarchs don't think of costs,
since they don't know them,
due to being accustomed to eternally wealth.
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18.11.2022 21:14 Ответить
1940
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18.11.2022 22:11 Ответить
1940Железнодорожное орудие, окрашенное для использования в бою в пустыне.
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18.11.2022 22:13 Ответить
Главный калибр фюрера.)
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18.11.2022 22:15 Ответить
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18.11.2022 22:17 Ответить
 
 