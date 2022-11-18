Не хватает запчастей: немецкие гаубицы PzH 2000 активно изнашиваются на войне, - Spiegel
Немецкие САУ Panzerhaubitzen 2000 активно используются на войне в Украине, поэтому часть из них уже нуждается в ремонте. Однако украинские военные сталкиваются с нехваткой необходимых запчастей.
Об этом пишет Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как сообщается, Германия передала 14 гаубиц, а теперь возникают неожиданные проблемы. СМИ отмечает, что сейчас ощущается нехватка запчастей из-за ошибок планирования при заказе, что ставит под угрозу боеспособность тяжелого вооружения.
"Минобороны Германии не смогло вовремя заказать большие пакеты запчастей для регулярного ремонта САУ и поддержки их в рабочем состоянии", - говорится в материале.
Spiegel утверждает, что большая часть гаубиц, которые были переданы в Украину, нуждаются в ремонте из-за интенсивного использования на поле боя. Украинские военные выпускают около 300 боеприпасов в день, что влечет за собой сильный износ вооружения.
"Отсутствие запчастей никого не удивляет. В конце лета отдел закупок Бундесвера безрезультатно предупреждал министерство о необходимости заказать большие пакеты запчастей для гаубиц и реактивных систем залпового огня Mars II, поскольку сроки доставки слишком продолжительны. Однако до сих пор соответствующих указаний от так называемого спецштаба Украина не поступала", - добавили в заключение.
Немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической зарядной системой и высоким уровнем автоматизации всех систем. Для стрельбы эти САУ используют стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельной зарядки. Ствол пушки с нарезным каналом имеет длину 52 калибра. Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом – 30 км.
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Мабуть власно Шольц робив замовлення?
А ми не вірили, ну от і маємо!
"старых" гусеничных РЗСО под 700 шт, а нам прислали два десятка..
https://protectukrainenow.com/en/report/
On *************.com
website there is a picture of a Krab howitzer with broken barrel / cannon pipe,
just in the middle of the cannon's length.
Жаль що ці тести виходять такими болісними для украінськой нації
Создавалась она для войн с папуассами, алькаидами и всякими другими игилами. Когда сидит наводчик в комфорте, через лазерный дальнометр указывает цель, и туда, на 40-50 км, летит высокоточный снаряд. Минус столько то бармалеев. И так не более 10 выстрелов в день.
Для полномасштабной войны с таким террором как рф нужно что то более простое, дешевое. Неприхотливое и ремонтнопригодное в полевых условиях. И в гораздо больших количествах.
Республіканці на чолі з Трампоном перекриють нам постачання озброєння, що вони зараз і роблять, та примусять нас здатися, а орки підуть далі на Берлін «пафтарять».
*** 3000 (ермак боневтікович оманський)
p.s. треба конкурс оголосити. животи понадриваэмо.
почему не обратиться за помощью к польской или немецкой стороне и привлечь трудовые ресурсы соотечественников, выехавших за границу?
не путай своих коллег, чистящих по 12 часов унитазы и беженцев, среди которых много высококласных специалистов.
у тебя ничего нет, даже сраного патрона.
ты голодранец 👎👎👎
Military nowerdays is show,
to make an invader think,
about the initial costs of a successfull invasion.
The problem is, that Oligarchs don't think of costs,
since they don't know them,
due to being accustomed to eternally wealth.