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Новости Война
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Зеленский о давлении во время войны: Пусть Путин об этом думает, потому что уже годы не те

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как справляется с психологическим давлением во время войны.

Об этом он сказал во время общения со студенческим сообществом Ирландии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для меня это не давление. Я спокойный человек. Достаточно. Ну, не каждый день. Мое окружение и команда знает. Бывают разные моменты, скажу откровенно. Но мы (украинцы. – Ред.) пережили много вызовов на протяжении не десятков, а сотен лет... Мы боремся за свою независимость", – отметил глава Украинского государства.

Также читайте: Украине удалось переиграть Россию в информационной войне, - Зеленский

В этом контексте он иронически подытожил: "Поэтому пусть думает Российская Федерация и их лидер, как справляться с психологическим давлением и просто с давлением, потому что уже годы не те".

Зеленский Владимир (20835) путин владимир (31544)


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Топ комментарии
+14
Та всі це бачили коли ти волало "мне 42 годика"
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18.11.2022 20:05 Ответить
+14
Пишіть ***** , не бійтеся, цензор за правду не банить. Щоб ***** здох пишіть сміло.
Але там на Засрашці один колективний ***** й смерть бункерного щура не змінить багато щось.... хоча є шанс що почнуть владу ділити й їм буде не до України.
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18.11.2022 20:09 Ответить
+13
Щоб хутин здох !!!
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18.11.2022 20:05 Ответить
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кокс?
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18.11.2022 20:02 Ответить
Як мінімум
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18.11.2022 20:03 Ответить
може мет
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18.11.2022 20:11 Ответить
Начинаешь понимать тех, кто считает наркоманов больными
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18.11.2022 20:17 Ответить
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18.11.2022 23:59 Ответить
Падло зелене, гарант Конституції ***, називає себе українцем та борцем за незалежність
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18.11.2022 20:04 Ответить
Та всі це бачили коли ти волало "мне 42 годика"
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18.11.2022 20:05 Ответить
Щоб хутин здох !!!
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18.11.2022 20:05 Ответить
Пишіть ***** , не бійтеся, цензор за правду не банить. Щоб ***** здох пишіть сміло.
Але там на Засрашці один колективний ***** й смерть бункерного щура не змінить багато щось.... хоча є шанс що почнуть владу ділити й їм буде не до України.
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18.11.2022 20:09 Ответить
ви там вщент відірвани від реальності в єміграції...
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18.11.2022 20:10 Ответить
Гоша Фантомас b9eb6379 ви про що?
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18.11.2022 20:12 Ответить
Да и не говорите... Тем более, шо ща Украина,со странами Евросоюза, в том числе и со словакией, начинает грандиозное строительство совместных военных заводов (для Украины) по производству военного вооружения по стандартам НАТО. ЗЫ кто не верит, даю ссылку:
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18.11.2022 20:29 Ответить
хтось більше, хтось менше
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18.11.2022 20:23 Ответить
не кокс скумбрія порчена ленка готовила
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18.11.2022 20:05 Ответить
Ну по 8 гривень, яка вже є
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18.11.2022 20:07 Ответить
колумбас отморозку в помощь...
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18.11.2022 20:08 Ответить
«Аста Зангаста - мерзкий старикашка, у него на брюхе блохи, а в носу - какашка!»."

(Е. Ф. Расселл, "Невидимий партнер")
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18.11.2022 20:18 Ответить
Если у тебя прекрасная жена, офигительная любовница, крутая тачка, нет проблем с властями и налоговыми службами, а когда ты выходишь на улицу всегда светит солнце и прохожие тебе улыбаются - скажи НЕТ наркотикам
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18.11.2022 20:20 Ответить
Думаете подсел, бо с налогами не дружит, да и скумбрия по 8, типо, была бы моложе, стоила б дороже?
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18.11.2022 20:33 Ответить
🤣🤣🤣
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19.11.2022 02:39 Ответить
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18.11.2022 20:25 Ответить
Його дєрьмак кришує так що можна спокійно займатись відосиками
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18.11.2022 20:25 Ответить
Згідно цитування, він не говорив - "Нехай Путін про це думає"!!!
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18.11.2022 20:54 Ответить
поседевше-помудревший опять про возраст пздт. иди уже на пенсию четырежды военный, тебе 45. старпёр ты уже для 44 летних, годы у тебя не те с рождения
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18.11.2022 21:15 Ответить
І це про вік закидає європейській аудиторії, де якби рівність прав незалежно від віку, статі
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19.11.2022 07:42 Ответить
Хорошо Зеля под€бал карлика. И пусть боятся вдобавок, сцуки.
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18.11.2022 21:40 Ответить
Наш херой! Нюхай сильнее!!
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18.11.2022 22:10 Ответить
Незнаю зеля , если журналисты задают не удобные для тебя вопросы то ты всегда нервный и психованый а тут рассказываешь, что ты спокойный и уравновешеный, без брехни ну ни дня прожить не можешь
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18.11.2022 22:54 Ответить
Асфальтовий барон почав мірятися піпіськами з нафтогазовим.
Невже пішли откати з постачання зброї, чи йому досить гуманітарки?
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19.11.2022 00:10 Ответить
Наполєйон оманський речь толкнул...хто написав, не скажеш?
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19.11.2022 06:39 Ответить
Знову віком міряється, у нього видно, якась психологічна травма на цьому грунті. А Байдену, до речі, він про вік нічого не хоче розказати?
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19.11.2022 07:40 Ответить
 
 