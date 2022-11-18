Зеленский о давлении во время войны: Пусть Путин об этом думает, потому что уже годы не те
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как справляется с психологическим давлением во время войны.
Об этом он сказал во время общения со студенческим сообществом Ирландии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для меня это не давление. Я спокойный человек. Достаточно. Ну, не каждый день. Мое окружение и команда знает. Бывают разные моменты, скажу откровенно. Но мы (украинцы. – Ред.) пережили много вызовов на протяжении не десятков, а сотен лет... Мы боремся за свою независимость", – отметил глава Украинского государства.
В этом контексте он иронически подытожил: "Поэтому пусть думает Российская Федерация и их лидер, как справляться с психологическим давлением и просто с давлением, потому что уже годы не те".
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Але там на Засрашці один колективний ***** й смерть бункерного щура не змінить багато щось.... хоча є шанс що почнуть владу ділити й їм буде не до України.
(Е. Ф. Расселл, "Невидимий партнер")
Невже пішли откати з постачання зброї, чи йому досить гуманітарки?