В результате российских обстрелов в Украине уничтожены 3 миллиона гектаров лесов, - Зеленский
В результате российских обстрелов в Украине уничтожены 3 миллиона гектаров лесов.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время обращения в студенческое сообщество Ирландии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Так, глава Украинского государства напомнил, что 15-16 ноября в Индонезии состоялся саммит G20, по результатам которого согласована совместная Балийская декларация из 52 пунктов. По словам Зеленского, в этих пунктах отражено много существующих глобальных проблем.
"Формально декларацию поддержала и Россия, однако реально она нарушает большинство из содержащихся в декларации вещей. А некоторые болезненные глобальные проблемы, которые "двадцатка" декларирует решить, вообще сознательно созданы Россией", - отметил Президент Украины.
В частности, он акцентировал внимание на том, что во время саммита Российская Федерация осуществила массированную ракетную атаку против Украины. Зеленский проинформировал, что сначала было выпущено почти сто ракет против объектов энергетики, а на следующий день – не только против электростанций, но и объектов газодобычи.
Глава Украинского государства также сообщил: "Россия своей агрессией уничтожила в нашей стране почти 3 миллиона гектаров лесов. Они сожжены обстрелами. И это лишь одно из тысяч преступлений России против окружающей среды".
Кроме того, он рассказал, что сотни больниц были уничтожены в результате обстрелов.
"А знаете, сколько учебных заведений российская армия разрушила в Украине за 9 месяцев войны? 2719 подверглись обстрелам, а 322 разрушены полностью. Это университеты, школы", - добавил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что российская агрессия и российская ложь миру не останавливаются ни на день. В этой связи он акцентировал внимание на необходимости ежедневно усиливать мировое давление на Россию. Каждый на своем уровне может приобщиться к борьбе с РФ.
"Конечно, нужно применить новые санкции против России. Это эффективно. Нужен новый европейский санкционный пакет. Пожалуйста, защищайте эту потребность на общеевропейском уровне", – призвал он.
При этом Зеленский обратился к ирландским студентам с просьбой распространять правду о российско-украинской войне.
"Чем больше будет коллективных усилий, тем быстрее мы заставим Россию уйти с украинской земли и выполнять обязательства перед миром", – убежден Президент Украины.
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Самая работающая санкция - это дырявая труба на дне Балтийского моря, которую уже соленая вода насквозь проела (внутри нету такого антикоррозийного покрытия, как снаружи). Вот это настоящая санкция. Аналогично должно быть с Турецким потоком, с трубами в Китай, Азербайджан, с Сахалинскими месторождениями, с танкерами (включая разлив нефти с экологической катастрофой, что вызовет штрафы и страховые уже точно не будут связываться), с Интернет-кабелями магистральными. Прямо внаглую в открытую это делать, боинг малазийский подтвердил, что все не так однозначно и еще 30 фейков сверху отлично работает, главное все отрицать.
3 mio ha are 30 tsd km², a whole oblast / state.
At least one Nill put additionally at the end of the number.
Ruzzia strikes one Nill at the amount of their losses,
Zelinzzkaya adds one to his losses.
And he speaks to clever and smart university students,
not dumb middle schoolers.
Political propaganda noise.
Дурні, спочатку ляпають, а потім думають, зеленський просто ляпає без «потім».
Дайте денег на восстановление.