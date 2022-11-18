В результате российских обстрелов в Украине уничтожены 3 миллиона гектаров лесов, - Зеленский

В результате российских обстрелов в Украине уничтожены 3 миллиона гектаров лесов.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время обращения в студенческое сообщество Ирландии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, глава Украинского государства напомнил, что 15-16 ноября в Индонезии состоялся саммит G20, по результатам которого согласована совместная Балийская декларация из 52 пунктов. По словам Зеленского, в этих пунктах отражено много существующих глобальных проблем.

"Формально декларацию поддержала и Россия, однако реально она нарушает большинство из содержащихся в декларации вещей. А некоторые болезненные глобальные проблемы, которые "двадцатка" декларирует решить, вообще сознательно созданы Россией", - отметил Президент Украины.

В частности, он акцентировал внимание на том, что во время саммита Российская Федерация осуществила массированную ракетную атаку против Украины. Зеленский проинформировал, что сначала было выпущено почти сто ракет против объектов энергетики, а на следующий день – не только против электростанций, но и объектов газодобычи.

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Глава Украинского государства также сообщил: "Россия своей агрессией уничтожила в нашей стране почти 3 миллиона гектаров лесов. Они сожжены обстрелами. И это лишь одно из тысяч преступлений России против окружающей среды".

Кроме того, он рассказал, что сотни больниц были уничтожены в результате обстрелов.

"А знаете, сколько учебных заведений российская армия разрушила в Украине за 9 месяцев войны? 2719 подверглись обстрелам, а 322 разрушены полностью. Это университеты, школы", - добавил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что российская агрессия и российская ложь миру не останавливаются ни на день. В этой связи он акцентировал внимание на необходимости ежедневно усиливать мировое давление на Россию. Каждый на своем уровне может приобщиться к борьбе с РФ.

"Конечно, нужно применить новые санкции против России. Это эффективно. Нужен новый европейский санкционный пакет. Пожалуйста, защищайте эту потребность на общеевропейском уровне", – призвал он.

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При этом Зеленский обратился к ирландским студентам с просьбой распространять правду о российско-украинской войне.

"Чем больше будет коллективных усилий, тем быстрее мы заставим Россию уйти с украинской земли и выполнять обязательства перед миром", – убежден Президент Украины.