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Новости Война
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В результате российских обстрелов в Украине уничтожены 3 миллиона гектаров лесов, - Зеленский

пожежа,ліс

В результате российских обстрелов в Украине уничтожены 3 миллиона гектаров лесов.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время обращения в студенческое сообщество Ирландии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, глава Украинского государства напомнил, что 15-16 ноября в Индонезии состоялся саммит G20, по результатам которого согласована совместная Балийская декларация из 52 пунктов. По словам Зеленского, в этих пунктах отражено много существующих глобальных проблем.

"Формально декларацию поддержала и Россия, однако реально она нарушает большинство из содержащихся в декларации вещей. А некоторые болезненные глобальные проблемы, которые "двадцатка" декларирует решить, вообще сознательно созданы Россией", - отметил Президент Украины.

В частности, он акцентировал внимание на том, что во время саммита Российская Федерация осуществила массированную ракетную атаку против Украины. Зеленский проинформировал, что сначала было выпущено почти сто ракет против объектов энергетики, а на следующий день – не только против электростанций, но и объектов газодобычи.

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Глава Украинского государства также сообщил: "Россия своей агрессией уничтожила в нашей стране почти 3 миллиона гектаров лесов. Они сожжены обстрелами. И это лишь одно из тысяч преступлений России против окружающей среды".

Кроме того, он рассказал, что сотни больниц были уничтожены в результате обстрелов.

"А знаете, сколько учебных заведений российская армия разрушила в Украине за 9 месяцев войны? 2719 подверглись обстрелам, а 322 разрушены полностью. Это университеты, школы", - добавил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что российская агрессия и российская ложь миру не останавливаются ни на день. В этой связи он акцентировал внимание на необходимости ежедневно усиливать мировое давление на Россию. Каждый на своем уровне может приобщиться к борьбе с РФ.

"Конечно, нужно применить новые санкции против России. Это эффективно. Нужен новый европейский санкционный пакет. Пожалуйста, защищайте эту потребность на общеевропейском уровне", – призвал он.

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При этом Зеленский обратился к ирландским студентам с просьбой распространять правду о российско-украинской войне.

"Чем больше будет коллективных усилий, тем быстрее мы заставим Россию уйти с украинской земли и выполнять обязательства перед миром", – убежден Президент Украины.

Зеленский Владимир (20835) лес (632) россия (96139) экология (1609)


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Топ комментарии
+15
То не так страшно, бо в нас є мільярд посаджених дерев.
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18.11.2022 20:09 Ответить
+8
Бубочка не полишає надії розпиляти бабла ще й на "мільярді дерев"?
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18.11.2022 20:11 Ответить
+8
Так шо, виділяємо бюджет мільярд дерев, а залишок - на дороги, чи краще навпаки?
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18.11.2022 20:12 Ответить
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То не так страшно, бо в нас є мільярд посаджених дерев.
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18.11.2022 20:09 Ответить
Those are 1-year olds.

Only 1 of 33 will reach the age being able
to be considered a tree.
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18.11.2022 20:35 Ответить
Тьху мільярд посадим,знайшов чим перейматься. Це ж не Херсон за три дні і до Київа за сутки!!!
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18.11.2022 20:57 Ответить
Бубочка не полишає надії розпиляти бабла ще й на "мільярді дерев"?
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18.11.2022 20:11 Ответить
Якщо встигне.
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18.11.2022 20:15 Ответить
Зеля, а чего не рассказал студентам о твоей зеленой мечте - миллиарде деревьев, часть из которых высаживалась во время полномасштабной войны.
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18.11.2022 20:11 Ответить
Так шо, виділяємо бюджет мільярд дерев, а залишок - на дороги, чи краще навпаки?
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18.11.2022 20:12 Ответить
А что, на России нет леса? Если спалить сибирский лес поджогами (там давно уже нету советской системы траншей и других способов борьбы с массовыми пожарами) этим летом, то вот тебе санкция по продаже леса в Китай и ничего делать не надо, кроме поджогов.

Самая работающая санкция - это дырявая труба на дне Балтийского моря, которую уже соленая вода насквозь проела (внутри нету такого антикоррозийного покрытия, как снаружи). Вот это настоящая санкция. Аналогично должно быть с Турецким потоком, с трубами в Китай, Азербайджан, с Сахалинскими месторождениями, с танкерами (включая разлив нефти с экологической катастрофой, что вызовет штрафы и страховые уже точно не будут связываться), с Интернет-кабелями магистральными. Прямо внаглую в открытую это делать, боинг малазийский подтвердил, что все не так однозначно и еще 30 фейков сверху отлично работает, главное все отрицать.
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18.11.2022 20:13 Ответить
Так ти вже цілий мУльярд висадив! Забув?!
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18.11.2022 20:14 Ответить
не проспал свой приход. не то что ким
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18.11.2022 20:15 Ответить
ему пое..ть сколько людей погибло после размирования чонгара - деревья он умеет считать лучше. они иски не подадут к нему и зевласти за сговор.
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18.11.2022 20:16 Ответить
Та лес вырастет---никуда не денется. Людей наших не вернуть, десятки тысяч! Давно пора назвать реальное число погибших. И не делить на мирных и солдат.
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18.11.2022 20:31 Ответить
Exaggeration.

3 mio ha are 30 tsd km², a whole oblast / state.

At least one Nill put additionally at the end of the number.

Ruzzia strikes one Nill at the amount of their losses,
Zelinzzkaya adds one to his losses.

And he speaks to clever and smart university students,
not dumb middle schoolers.

Political propaganda noise.
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18.11.2022 20:31 Ответить
Простыми словами - галимый ******
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18.11.2022 21:13 Ответить
Может мне с байденом побазарить, пока ковбой не ушел в поля вечнлй охоты?
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18.11.2022 20:32 Ответить
Ти краще порахуй, скільки за твоєю халатності загинуло найкращих сінів і дочок України.
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18.11.2022 20:36 Ответить
Це 30 000 квадратних кілометрів.
Дурні, спочатку ляпають, а потім думають, зеленський просто ляпає без «потім».
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18.11.2022 20:39 Ответить
Поки не почне палати расєя нічого не зміниться
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18.11.2022 21:28 Ответить
И спи...или 200 тысяч бабусиных смартфонов.
Дайте денег на восстановление.
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18.11.2022 21:44 Ответить
Деревья выростут а вот сколько патриотов закатованых по подвалах в киевской,харьковской,херсонской областях то зеля не говорит
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18.11.2022 22:47 Ответить
І не кажіть пане президент, дуже багато шкоди лісам від обстрілів, а якої шкоди завдало розмінування Чонгару і підготовка до шашличків порахувати взагалі неможливо.
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19.11.2022 00:08 Ответить
Дурень зараз буде толкати ідею про висадку міліарда дерев.
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19.11.2022 00:21 Ответить
Хм....а скільки лісу зараз вирубується і буде вирубуватися для опалення?
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19.11.2022 03:23 Ответить
 
 