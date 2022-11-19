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Новости Война
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Если не будем поддерживать Украину, то война придет к нам. Пассивность будет для нас самоубийством, - Моравецкий

матеуш,моравецький

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что падение ракеты в поселке Пшеводув подчеркивает, что если перестать поддерживать Украину, война придет на польскую территорию.

Об этом Моравецкий сказал в еженедельном подкасте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Польский премьер напомнил, что инцидент в Пшеводуве – не первая подобная кризисная ситуация, приведя в пример попытки мигрантов пробраться через польско-белорусскую границу в прошлом году.

"Мы еще не знаем на 100 процентов точных обстоятельств и причин инцидента в Пшеводуве, но мы точно знаем первопричину, основную причину, и это - российская агрессия против Украины", - подчеркнул Моравецкий.

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Он добавил, что "сегодня есть один-единственный способ втянуть Польшу в войну и этот способ - повернуться спиной к Украине", поскольку в таком случае она рано или поздно "попадет в огромную зависимость от России".

"Если Украина попадет в такую зависимость, нам не надо будет делать абсолютно ничего, чтобы спровоцировать войну - война придет к нам сама. Путин не остановится, Кремль пойдет дальше. Пассивность будет для нас самоубийством", - отметил премьер Польши.

Моравецкий заверил, что Польша готова к подобным ситуациям, как в Пшеводуве, а на различные возможности гибридной войны, которую Россия может вести против нас, "у нас есть ответы".

Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.

В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.

Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.

Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.

Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.

Автор: 

Польша (8504) ракеты (3609) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+20
Поляки!
Ви таки справжні брати.
Уклін.
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18.11.2022 20:59 Ответить
+12
Логично, но вот если вы скрыли что там была кацапская ракета будьте уверены, в следующий раз прилетит больше.
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18.11.2022 21:01 Ответить
+12
Польська влада одна з найадекватніших в ЄС . . Ще Лех Качинський казав колись - якщо простимо росії Грузію , наступною буде Україна , потім Молдова , потім ми і країни Прибалтики . !! Як у воду дивився ..
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18.11.2022 21:20 Ответить
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Поляки!
Ви таки справжні брати.
Уклін.
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18.11.2022 20:59 Ответить
Пан Матеуш-вона вже прийшла до вас...
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18.11.2022 20:59 Ответить
Логично, но вот если вы скрыли что там была кацапская ракета будьте уверены, в следующий раз прилетит больше.
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18.11.2022 21:01 Ответить
прилетить еще за будь-яких варіантів.
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18.11.2022 21:02 Ответить
Расследование еще идет, украинские єкспертьі уже работают на месте, есть база собранньіх обломков росийских С300 в количестве десятки если не сони штук.
Поляки наверняка захотят знать правду, даже если им от бидона спустили команду ее не оглашать.
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18.11.2022 21:40 Ответить
не будь дурником, думай що пишеш і про кого... Ми без США, завдяки вдалому вибору лідора, змушені, будем винайти асфальтну катапульту та катковий танк.
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19.11.2022 21:46 Ответить
В мене до тебе погана звістка - дурників, обивателів зеленського або трампа дуже багато будь-де включно з США. Політичного сиклівого гімна, яке робить заяви навіть до початку розслідування з участю усіх сторін теж дуже багато будь-де.
Якщо ти без розслідування пропонуєш взяти на Україну провину за загибель двох громадян Польщі, то хлопчику - їхай у США і борись за права BLM. Вони це оцінять. Можливо. Після того як відіжмуть в тебе лопатнік.
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19.11.2022 23:58 Ответить
Дурень, де ти прибацане було, що ти про когось там знаєш як і про мене? Тупе базікало- йди на *****.
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20.11.2022 00:11 Ответить
Нахватались модулированных потоков информации? Все обжевали ссыкливое НАТО при падении рОкет россиянцев в Польше? Прекрасно. Вы не разбираетесь ни в политическом Искусстве ни в военном. Пора бы сделать вывод о собственном уровне развития и продолжить развиваться. Если Польша и все страны не против падения якобы украинских ракет у себя, они и не против падения их в эрэфии. Это когда по умному отвечать. Без эмоций и быкования. Потому, дали зелёный свет на пуляние уже нами переделанные с300 по мордору
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19.11.2022 13:41 Ответить
ніхто нічого не приховував, в той день в Україну летіло до дідька русскіх ракет, і всі розуміють що українці ті ракети намогалися збивати, це був нещасний випадок, спричинений обстрілами України росією.
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19.11.2022 13:41 Ответить
Ви наївна,нічого не знаєте.Ракета була російська.Просто так посла викликати не будуть:
https://www.dw.com/ru/mid-polsi-vyzval-posla-rf-posle-vzryva-na-granice-s-ukrainoj/a-63772574 Польша вызвала посла РФ после взрыва на границе с Украиной Жан Рофе 16.11.202216 ноября 2022 г. МИД Польши утверждает, что в польском селе Пшеводув близ границы с Украиной упала ракета российского производства, и требует от российского дипломата немедленных подробных объяснений.
А ось ще:
https://www.5.ua/ru/myr/amerykanskaia-razvedka-podtverdyla-chto-rossyiskye-raketi-peresekaly-terrytoryiu-polshy-smy-292619.html Американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека.
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19.11.2022 20:48 Ответить
значить, так треба.
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19.11.2022 21:53 Ответить
що треба?Зробити Україну крайнею,бо НАТО не хоче воювати за Польщу?
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19.11.2022 22:29 Ответить
ні, треба пи.дити дітей до того як вони нашкодять , бо потім пізно буде?
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19.11.2022 22:54 Ответить
В Польщі є НАТОвський радар,який бачить на 500км,кто звідкіля летить.Комітет по безпеці в Польщі збирали би після падіння української ракети?
https://www.dw.com/uk/u-polsi-terminovo-sklikali-zasidanna-komitetu-nacbezpeki-cerez-krizovu-situaciu/a-63771134 У Польщі терміново скликали засідання комітету нацбезпеки
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19.11.2022 22:27 Ответить
Розумне та об'єктивне ставлення до загрози
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18.11.2022 21:03 Ответить
Україну можна підтримати шляхом приєднання білоруської області до Польщі.
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18.11.2022 21:09 Ответить
Кацапы как обычно откиздятся что это не мы. На этих фашистских плядях клейма уже не где ставить.
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18.11.2022 21:10 Ответить
це щастя що західний кордон України це Польща, а не якась,
пробачте за матюкню, угорщіна...
білопідкацапії з півночі цілком досить.
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18.11.2022 21:11 Ответить
мудярщина
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19.11.2022 13:57 Ответить
мудянь щина.
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19.11.2022 20:56 Ответить
Польська влада одна з найадекватніших в ЄС . . Ще Лех Качинський казав колись - якщо простимо росії Грузію , наступною буде Україна , потім Молдова , потім ми і країни Прибалтики . !! Як у воду дивився ..
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18.11.2022 21:20 Ответить
Шановний пан Качіньський виріс і сформуввся як політик ще "за радецкіх", тому дуже добре тих "радєцкіх" знав...
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18.11.2022 21:39 Ответить
Польща може захистити себе від російських ракет у єдиний спосіб - збивати ракети, які рухаються у напрямку Польщі, своїми засобами ПРО ще над територією України. А до падіння уламків і вибухів бойових частин українці, сподіваюсь, поставляться з розумінням.
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18.11.2022 21:32 Ответить
ВИ РОЗУМІЄТЕ ЩО ВЖЕ ЗАХОДИТЬ МОВА ПРО ПРИПИНЕННЯ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ???????
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18.11.2022 21:52 Ответить
Україна отримає $4,5 млрд гранту на зарплати бюджетникам та соцвиплати, - Мінфін

21:03 18.11.2022 1 262https://m.censor.net/ua/news/3381633/ukrayina_otrymaye_45_mlrd_grantu_na_zarplaty_byudjetnykam_ta_sotsvyplaty_minfin#comments
Ти хоч Censor.net.ua читай!
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18.11.2022 22:56 Ответить
Деньгами ? Во время войны помощь дается оборудованием, материалами, техникой и пр. Про ленд-лиз забыли уже?
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19.11.2022 12:58 Ответить
свинособака, сиди на пляшці та не скігли.
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19.11.2022 21:57 Ответить
Технику хiба не дають? Годi, допомагають. Grazie. При обамi та шмеркель лише зайважали та плювали в обличчя.
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19.11.2022 23:05 Ответить
Моравецький прав. Абсолютно. Тому що потрібно тільки гарно знати історію відносин Польщі та України з часів Великого князівства Литовського.
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19.11.2022 02:04 Ответить
Со мной наверное мало кто здесь согласится, но мне кажется, что после Украины, рашка вряд ли захочет напасть на США с целью захвата американских территорий. Поэтому не думаю, что США будут готовы напрямую воевать с рашкой, включая с использованием стратегического ЯО, для защиты Украины. Отсюда и все эти разговоры со стороны США насчет переговоров. В любом случае, украинцы никогда не сдадутся, пока не отвоюют все свои территории, включая Крым. Даже если потребуется несколько лет жить без отопления, воды и света, украинцы не тот народ, который отступит и пойдет на какие-либо компромиссы. Рашка явно просчиталась, решив потребовать невступление Украины в НАТО и развязав войну в центре Европы!
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19.11.2022 13:27 Ответить
з рашкою можливий тільки один компроміс, це коли їм все, а нам смерть, тому на компроміс з ними ніхто і не йде. Це без сенсу, це самогубство.
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19.11.2022 13:44 Ответить
Зачем полякам армия, если она не воюет. Сейчас уникальный шанс у поляков сполна вернуть должок своему историческому врагу.
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19.11.2022 13:29 Ответить
Я думаю их прорвет, если полезут белорусы.
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19.11.2022 14:07 Ответить
Дякую побратими !!! Не дивлячись на цей неприємний інцидент з ракетою Ви надалі наші найкращі друзі
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19.11.2022 15:59 Ответить
полякам и штатам нам нужно поклониться, иначе бы уже все...
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19.11.2022 16:49 Ответить
Пассивность? Русские ракеты прилетают в Польшу и убивают поляков и этот очкарь ещё что-то бубнит про пассивность, сцаня тряпка.
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19.11.2022 22:57 Ответить
 
 