Если не будем поддерживать Украину, то война придет к нам. Пассивность будет для нас самоубийством, - Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что падение ракеты в поселке Пшеводув подчеркивает, что если перестать поддерживать Украину, война придет на польскую территорию.
Об этом Моравецкий сказал в еженедельном подкасте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Польский премьер напомнил, что инцидент в Пшеводуве – не первая подобная кризисная ситуация, приведя в пример попытки мигрантов пробраться через польско-белорусскую границу в прошлом году.
"Мы еще не знаем на 100 процентов точных обстоятельств и причин инцидента в Пшеводуве, но мы точно знаем первопричину, основную причину, и это - российская агрессия против Украины", - подчеркнул Моравецкий.
Он добавил, что "сегодня есть один-единственный способ втянуть Польшу в войну и этот способ - повернуться спиной к Украине", поскольку в таком случае она рано или поздно "попадет в огромную зависимость от России".
"Если Украина попадет в такую зависимость, нам не надо будет делать абсолютно ничего, чтобы спровоцировать войну - война придет к нам сама. Путин не остановится, Кремль пойдет дальше. Пассивность будет для нас самоубийством", - отметил премьер Польши.
Моравецкий заверил, что Польша готова к подобным ситуациям, как в Пшеводуве, а на различные возможности гибридной войны, которую Россия может вести против нас, "у нас есть ответы".
Как сообщалось, 15 ноября во время массированной ракетной атаки на Украину 2 ракеты упали в Польше, убив двух человек. Разведка США подтвердила удар российскими ракетами по Польше. В свою очередь, в Минобороны РФ информацию о падении российских ракет в Польше назвали "умышленной провокацией с целью эскалации". США, Эстония и Литва заявили о готовности защищать каждый дюйм территории НАТО. К их заявлениям также присоединились Латвия, Чехия и Украина.
В тот же день на внеочередном заседании вечером 15 ноября правительство Польши приняло решение повысить боеготовность войск. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что НАТО следит за ситуацией в Польше. Кроме того, Столтенберг собирает 16 ноября послов стран-членов альянса на экстренное совещание для обсуждения событий в Польше.
Позже стало известно, что президент Польши Анджей Дуда обсудил взрывы в Польше со Столтенбергом и Байденом и созывает Совет нацбезопасности.
Президент США Джо Байден сообщил G7 и партнерам по НАТО, что ракетный взрыв на востоке Польши был вызван украинской ракетой противовоздушной обороны.
Из-за падения ракет на территории Польши президент Европейского совета Шарль Мишель инициирует проведение координационной встречи с лидерами стран-членов Европейского Союза, которые участвуют в саммите G20 на Бали.
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Ви таки справжні брати.
Уклін.
Поляки наверняка захотят знать правду, даже если им от бидона спустили команду ее не оглашать.
Якщо ти без розслідування пропонуєш взяти на Україну провину за загибель двох громадян Польщі, то хлопчику - їхай у США і борись за права BLM. Вони це оцінять. Можливо. Після того як відіжмуть в тебе лопатнік.
https://www.dw.com/ru/mid-polsi-vyzval-posla-rf-posle-vzryva-na-granice-s-ukrainoj/a-63772574 Польша вызвала посла РФ после взрыва на границе с Украиной Жан Рофе 16.11.202216 ноября 2022 г. МИД Польши утверждает, что в польском селе Пшеводув близ границы с Украиной упала ракета российского производства, и требует от российского дипломата немедленных подробных объяснений.
А ось ще:
https://www.5.ua/ru/myr/amerykanskaia-razvedka-podtverdyla-chto-rossyiskye-raketi-peresekaly-terrytoryiu-polshy-smy-292619.html Американская разведка подтверждает, что российские ракеты во вторник пересекали воздушное пространство Польши, в результате чего погибли два человека.
https://www.dw.com/uk/u-polsi-terminovo-sklikali-zasidanna-komitetu-nacbezpeki-cerez-krizovu-situaciu/a-63771134 У Польщі терміново скликали засідання комітету нацбезпеки
пробачте за матюкню, угорщіна...
білопідкацапії з півночі цілком досить.
21:03 18.11.2022 1 262https://m.censor.net/ua/news/3381633/ukrayina_otrymaye_45_mlrd_grantu_na_zarplaty_byudjetnykam_ta_sotsvyplaty_minfin#comments
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