Вербовка в ЧВК "Вагнер" сократила количество заключенных в России на 23 тыс. человек, - СМИ

В сентябре и октябре общее количество заключенных в российских исправительных учреждениях сократилось на 23 тысяч человек. СМИ связывают это с вербовкой ЧВК "Вагнер" заключенных на войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Издание Медиазона пишет, что за два предыдущих месяца заключенных в колониях России стало на 23 тысяч меньше, и таких резких скачков не было с 2010 года.

Журналисты проанализировали официальные данные Российской Федеральной службы исполнения наказаний. Согласно этим данным, к началу августа в колониях содержалось почти 349 тысяч человек. К сентябрю их стало на тысячу меньше, что в общем-то соответствует плавному тренду на снижение числа заключенных.

Однако данные на начало октября (338 тысяч) и начало ноября (325 тысяч) показали гораздо большее сокращение. Всего за два месяца заключенных в колониях РФ стало меньше на 23 тысячи.

Издание отмечает, что в этот период России не объявлялись амнистии и не вводились в действие законы, которые бы сокращали сроки заключения, а активно шла вербовка заключенных структурами ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине.

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Авторы публикации указывают, что такая вербовка не соответствует действующему законодательству РФ. "Вероятно, согласившихся на бумагах переводят в колонии в Ростовской области; как ФСИН объясняет их дальнейшее отсутствие в месте заключения, неясно", - пишут они. В то же время на вопросы завербованных родственников отвечают, что их местонахождение – секретная информация.