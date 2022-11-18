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Новости Война
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Вербовка в ЧВК "Вагнер" сократила количество заключенных в России на 23 тыс. человек, - СМИ

пригожин,зеки

В сентябре и октябре общее количество заключенных в российских исправительных учреждениях сократилось на 23 тысяч человек. СМИ связывают это с вербовкой ЧВК "Вагнер" заключенных на войну в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Издание Медиазона пишет, что за два предыдущих месяца заключенных в колониях России стало на 23 тысяч меньше, и таких резких скачков не было с 2010 года.

Журналисты проанализировали официальные данные Российской Федеральной службы исполнения наказаний. Согласно этим данным, к началу августа в колониях содержалось почти 349 тысяч человек. К сентябрю их стало на тысячу меньше, что в общем-то соответствует плавному тренду на снижение числа заключенных.

Однако данные на начало октября (338 тысяч) и начало ноября (325 тысяч) показали гораздо большее сокращение. Всего за два месяца заключенных в колониях РФ стало меньше на 23 тысячи.

Издание отмечает, что в этот период России не объявлялись амнистии и не вводились в действие законы, которые бы сокращали сроки заключения, а активно шла вербовка заключенных структурами ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине.

Также читайте: "Вагнеровцы" уже уничтожили около 40 заключенных, которых раньше сами завербовали, - российские правозащитники

Авторы публикации указывают, что такая вербовка не соответствует действующему законодательству РФ. "Вероятно, согласившихся на бумагах переводят в колонии в Ростовской области; как ФСИН объясняет их дальнейшее отсутствие в месте заключения, неясно", - пишут они. В то же время на вопросы завербованных родственников отвечают, что их местонахождение – секретная информация.

армия РФ (19650) заключение (171) россия (96139) ЧВК Вагнер (1333)


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Топ комментарии
+4
Ні Україна таким не займається, я сам засуджений громадянин України з 25 лютого робив постійні спроби потрапити на фронт навіть писав помилування на Зеленського,результату нуль хоча мій батько і брат зараз на фронті б'ють орду а у нас тільки президентом ЗЕК може стати солдатом НІ НІ суспільство не зрозуміє
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18.11.2022 23:19 Ответить
+1
а скільки з тих 23 тис. скоротило/вкоротило наше ЗСУ ? ))))
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18.11.2022 22:52 Ответить
+1
Ці ще типу лиш на черзі.. але зеки не такі тупі як зомбаки.. вони здаються одразу в полон... їм поїсти та в ліжко..
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18.11.2022 23:15 Ответить
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Вербування - це обробка вербовими дубцями!
)))
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18.11.2022 22:49 Ответить
Дубець - то так, то є гадяцький діалект.... в курсі
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18.11.2022 22:52 Ответить
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18.11.2022 22:54 Ответить
а скільки з тих 23 тис. скоротило/вкоротило наше ЗСУ ? ))))
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18.11.2022 22:52 Ответить
Ці ще типу лиш на черзі.. але зеки не такі тупі як зомбаки.. вони здаються одразу в полон... їм поїсти та в ліжко..
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18.11.2022 23:15 Ответить
""
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18.11.2022 22:53 Ответить
Праильна, тока ани пра ета не знают
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18.11.2022 22:54 Ответить
(С.) Если вам кажется, что вами не манипулируют - значит вы в руках профессионалов"...
Іншими словами - голий, босий, трахнутий в сраку й обісцяний бомжами - починає підозрювати, шо "что-то кажись не такЪ"...
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18.11.2022 23:19 Ответить
...кажись...
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19.11.2022 08:13 Ответить
Ноу-хау від кацапів, як скоротити поголівя зеків чужими рукамм
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18.11.2022 23:03 Ответить
Ей, "правільниє руzzкіє"! Звільнилося 23 тисячі місць у ГУЛАГу! Вперед на площі штовхати автозаки і знімати відосики! Українськи степи чекають на добрива, а тварини наших біом - їжі!
От тільки прохання - зернят сирих в кишені наберіть - хто зна, може стане в нагоді
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18.11.2022 23:06 Ответить
А Україна сваоїх зеків в приватні военні компанії не може набрати? Ну або під амністію якщо підуть на фронт
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18.11.2022 23:12 Ответить
Ні Україна таким не займається, я сам засуджений громадянин України з 25 лютого робив постійні спроби потрапити на фронт навіть писав помилування на Зеленського,результату нуль хоча мій батько і брат зараз на фронті б'ють орду а у нас тільки президентом ЗЕК може стати солдатом НІ НІ суспільство не зрозуміє
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18.11.2022 23:19 Ответить
По какой статье чалишься?
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18.11.2022 23:51 Ответить
Молодец, и как с интернетом в камере по статье за умышленное убийство?
У меня 90% знакомых, оставшихся в Украине, без интернета часто сидят...
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19.11.2022 00:03 Ответить
якщр є бабло, то і смартфон в камері буде
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19.11.2022 00:13 Ответить
Оно просто "в камере" только сегодня нарисовалось.
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19.11.2022 00:22 Ответить
"Воно"у тебе в трусах постійно смердить хто тобі дав право хамити?ти хвора істота викинься з вікна позбав цей світ від непотребу
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19.11.2022 08:34 Ответить
Тебе уже, чмошнику, место отсидки на Штаты сменили? Не на электрический стул часом?
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19.11.2022 08:38 Ответить
Чмошнік то відображення у твоєму зеркалі,у мене VPN підключений якщо ти з-за нього чув колись,іди вмийся і сідай за книжку вчи державну мову дурік
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19.11.2022 08:58 Ответить
Иди к бениной маме, каZZап с VPN и с Google-Translate.
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19.11.2022 09:13 Ответить
Їбать ти кончене,каZZап це ти навіть не можеш сформулювати і написати донести свою точку зору на державній мові,немає часу і бажання продовжувати з тобою діалог твій змалечку інфікований і травмований мозок не сприймає об'єктивно інформацію,тебе по ходу діти портфелями били увесь час по голові на зупинці громадського транспорту от у тебе і вибиваЄ Пробки,а якщо по нашому то просто не усі Валєти в колоді
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19.11.2022 10:01 Ответить
Зоновскому петуху, который пытается корчить из себя авторитета, желаю добра:
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19.11.2022 12:15 Ответить
https://t.me/agentstvonews/1895 Пригожин обманом (а, часом, і без згоди примушує вступати в "музиканти") вербує зеків до своєї армії та використовує їх всіх як гарматне м'ясо .
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19.11.2022 00:11 Ответить
Скрептозавры рабсейские совковые, вспомнился фильм " В зоне особого внимания" про десант, теперь ваша десантура вместе с уголовниками и управляемая кремлёвскими бандитами убивает мирных жителей Украины. Дожили..
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19.11.2022 00:23 Ответить
В тому то і вся соль, що за допомогою могілізації зеків, позбавляються від їх надлишку в тюрмах. Та і взагалі, не тільки зеків. Путло таким чином позбавляється надмірного надлишку всього свого народу.
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19.11.2022 03:09 Ответить
Нічого страшного, каже Йосиф, перецитовуючи Жюкова - баби ще насаджають!
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20.03.2023 02:00 Ответить
 
 