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Новости Война
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В результате ракетной атаки по Запорожью возник пожар на объекте инфраструктуры, под завалами могут быть люди, - горсовет

вибух,луцьк,ракети

В результате российской ракетной атаки по Запорожью возник пожар на объекте инфраструктуры, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Циничные путинские террористы снова подло атаковали ночное Запорожье. Вражеские ракеты попали в один из объектов инфраструктуры. Сейчас там зафиксировано 5 прилетов. В результате вражеской атаки возник пожар", - написал Куртев в телеграм-канале.

Под завалами могут находиться люди. "Обычные мирные люди, которые просто находились в то время на работе и не представляли абсолютно никакой угрозы", - добавил он. Куртеев отметил, что на месте "прилета" уже работают спасатели.

Также сообщается, что из-за вражеской атаки половина одного из районов Запорожья осталась без теплоснабжения. Кроме того, в результате обстрелов снова пострадали мирные дома. Масштаб повреждений выясняется.

Напомним, российские оккупанты в пятницу вечером нанесли ракетный удар по Запорожью, поврежден объект промышленной инфраструктуры.

Смотрите: Последствия российского удара по Запорожью. ФОТОрепортаж

Запорожье (2679) обстрел (27784)


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Топ комментарии
+9
ІДІЛ, який робить МАЙЖЕ те саме (майже - бо до таких маштабів йому ще рости) визнано терористами. А от московію визнати державою-спонсором тероризму - "не на часі".
Навіть СПОНСОРОМ (бо в міжнародному праві немає визначення "держава-терорист", а є тільки "спонсор") не можуть...
Ну а те, що дії московії підпадають під визначення "ГЕНОЦИД" - то взагалі немає сенсу говорити, бо "генроцид" - то є Trade Mark of Israel, не інакше...
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19.11.2022 00:27 Ответить
+6
зеля говно, ниче не может защитить. завали хлебало, уступи пороху
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19.11.2022 00:22 Ответить
+6
нікчема зелєная...
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19.11.2022 00:52 Ответить
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зеля говно, ниче не может защитить. завали хлебало, уступи пороху
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19.11.2022 00:22 Ответить
ІДІЛ, який робить МАЙЖЕ те саме (майже - бо до таких маштабів йому ще рости) визнано терористами. А от московію визнати державою-спонсором тероризму - "не на часі".
Навіть СПОНСОРОМ (бо в міжнародному праві немає визначення "держава-терорист", а є тільки "спонсор") не можуть...
Ну а те, що дії московії підпадають під визначення "ГЕНОЦИД" - то взагалі немає сенсу говорити, бо "генроцид" - то є Trade Mark of Israel, не інакше...
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19.11.2022 00:27 Ответить
Им ещё торговать с московией
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19.11.2022 12:03 Ответить
после обстрелов нашей энергетической инфраструктуры они начали быть по нашим промышленным предприятиям, чтобы оставить украину без экономики.

когда украина получит ракеты - в первую очередь уничтожить все российские нефте- и газо-добывающие предприятия!

вся экономика россии это нефть и газ.

восстановить они их не смогут. там западное оборудование.
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19.11.2022 00:28 Ответить
россия перехитрила сша. она сказала сша, что поставка украине ракет это будет красной линией, после которой она будет считать, что сша вступило в войну. и сша на это согласились.
сразу после этого россия начала бить по инфраструктуре украины.
и сша ничего не могут сделать. накрыть всю украину пво они не могут.
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19.11.2022 00:30 Ответить
хитрыйпланпутена, подрочил на него?
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19.11.2022 00:38 Ответить
***** знаєте? - це йоґо **********!
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19.11.2022 02:14 Ответить
голосуй за порошенка, а то путин нападе. (с)
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19.11.2022 00:48 Ответить
нікчема зелєная...
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19.11.2022 00:52 Ответить
геть з україни, зелох некрасівий...
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19.11.2022 00:58 Ответить
Жебраємо по всьому світі . Добре що дають....
До речі я з Запоріжжя...
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19.11.2022 06:09 Ответить
Слишком много ошибок...
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19.11.2022 08:50 Ответить
Очень хорошо, что на инфрастуктуру перед войной зе денег выделяло
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19.11.2022 10:50 Ответить
 
 