В результате ракетной атаки по Запорожью возник пожар на объекте инфраструктуры, под завалами могут быть люди, - горсовет

В результате российской ракетной атаки по Запорожью возник пожар на объекте инфраструктуры, под завалами могут быть люди.

Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Циничные путинские террористы снова подло атаковали ночное Запорожье. Вражеские ракеты попали в один из объектов инфраструктуры. Сейчас там зафиксировано 5 прилетов. В результате вражеской атаки возник пожар", - написал Куртев в телеграм-канале.

Под завалами могут находиться люди. "Обычные мирные люди, которые просто находились в то время на работе и не представляли абсолютно никакой угрозы", - добавил он. Куртеев отметил, что на месте "прилета" уже работают спасатели.

Также сообщается, что из-за вражеской атаки половина одного из районов Запорожья осталась без теплоснабжения. Кроме того, в результате обстрелов снова пострадали мирные дома. Масштаб повреждений выясняется.

Напомним, российские оккупанты в пятницу вечером нанесли ракетный удар по Запорожью, поврежден объект промышленной инфраструктуры.

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