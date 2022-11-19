В результате ракетной атаки по Запорожью возник пожар на объекте инфраструктуры, под завалами могут быть люди, - горсовет
В результате российской ракетной атаки по Запорожью возник пожар на объекте инфраструктуры, под завалами могут быть люди.
Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.
"Циничные путинские террористы снова подло атаковали ночное Запорожье. Вражеские ракеты попали в один из объектов инфраструктуры. Сейчас там зафиксировано 5 прилетов. В результате вражеской атаки возник пожар", - написал Куртев в телеграм-канале.
Под завалами могут находиться люди. "Обычные мирные люди, которые просто находились в то время на работе и не представляли абсолютно никакой угрозы", - добавил он. Куртеев отметил, что на месте "прилета" уже работают спасатели.
Также сообщается, что из-за вражеской атаки половина одного из районов Запорожья осталась без теплоснабжения. Кроме того, в результате обстрелов снова пострадали мирные дома. Масштаб повреждений выясняется.
Напомним, российские оккупанты в пятницу вечером нанесли ракетный удар по Запорожью, поврежден объект промышленной инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіть СПОНСОРОМ (бо в міжнародному праві немає визначення "держава-терорист", а є тільки "спонсор") не можуть...
Ну а те, що дії московії підпадають під визначення "ГЕНОЦИД" - то взагалі немає сенсу говорити, бо "генроцид" - то є Trade Mark of Israel, не інакше...
когда украина получит ракеты - в первую очередь уничтожить все российские нефте- и газо-добывающие предприятия!
вся экономика россии это нефть и газ.
восстановить они их не смогут. там западное оборудование.
сразу после этого россия начала бить по инфраструктуре украины.
и сша ничего не могут сделать. накрыть всю украину пво они не могут.
До речі я з Запоріжжя...