ВСУ отразили атаки врага в районах 6 населенных пунктов на Донетчине, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 6 населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 19 ноября по поводу российского вторжения.

В частности, начались двести шестьдесят девятые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, в то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

За минувшие сутки враг нанес 10 авиационных и 10 ракетных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В частности, ракетному удару одверглись объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Атинское и Нововолодимировка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Стрелечье, Старица, Огирево, Охримовка и Зарубинка Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Новомлынск, Орлянка, Котляровка, Крахмальное и Табаевка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Новоегоровка, Площанка и Невское в Луганской области и Торское, Андреевка и Берестово Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Веселое, Зеленополье, Курдюмовка, Майорск, Нью-Йорк, Серебряновка, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Богоявленка, Благодатное, Времевка и Угледар в Донецкой области и Каменской Запорожской области;

на Криворожском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Милово и Красный Маяк;

на Херсонском направлении – из танков и артиллерии в районах Антоновки, Берислава, Одтрадокаменки, Чернобаевки и Херсона.

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По уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября в город Горловка с направления Майорска в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых - недавно мобилизованные.

Подтверждено огневое поражение района сосредоточение противника в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составляют до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории АР Крым.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов.