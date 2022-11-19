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200 подростков вывезли из Луганщины в Чечню на "военно-патриотическое воспитание", - Центр стратегических коммуникаций

рф

С временно захваченных территорий Луганской области в Чечню незаконно отправили на "военно-патриотическое воспитание" 200 так называемых "трудных" подростков.

Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Верные пехотинцы" Путина мародерят, вывозят в Чечню технику с предприятий и драгоценности", - говорится в сообщении.

"В Луганск прибыл лояльный к кадырову прокурор Глеб Михайлов из Дагестана со своими прокурорами. Его задачей будет, кроме репрессий, легализовать преступления кадыровцев в области".

Результатом "сотрудничества" стала незаконная отправка в Чечню на "военно-патриотическое воспитание" 200 "трудных" подростков", - добавили в Центре.

Сообщается также, что на этой неделе в Донецк приезжали т.н. министр информации Чечни Ахмет Дудаев, депутат парламента Чечни Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов. Вместе с ними Донецк посетила чеченская певица Элина Муртазова.

"Но обязательно с деокупацией Донбасса эта ордынская практика закончится и возмещать ущерб Украине и платить репарации будет вся Россия", - отмечается в сообщении.

Смотрите также: В Херсонской области россияне держали в пыточных даже подростков, - Лубинец. ВИДЕО

Автор: 

подростки (460) Чечня (637) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+9
Треба розуміти,що лугандон - це ніякі не "наші люді в окупаціі", це,до 2014 року, 90% мерзоти яка мріяла жити в РАСЄІ або повернути срср.Їх мрії збуваються.Що їм заважало,СІМ РОКІВ,виїхати в Україну?ЖЛОБСТВО та ненависть до всього українського.Так от пох...й кого та куди там вивозять.Треба думати,що робити, з мільонами тих покидьків, після деокупаціі.Там в головах такий рашизм ...
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19.11.2022 08:40 Ответить
+7
Батьки у цих дітей .....навіть слів не підберу

При можливості втекти в любу точку світу, вибрали такий варіант
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19.11.2022 07:40 Ответить
+7
Блеать середньовіччя в найгіршому прояві.....🤬
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19.11.2022 08:11 Ответить
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Батьки у цих дітей .....навіть слів не підберу

При можливості втекти в любу точку світу, вибрали такий варіант
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19.11.2022 07:40 Ответить
Нема в них варіантів - вони кончені
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19.11.2022 08:07 Ответить
Ще й в чечню. Жахаюсь за діток
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19.11.2022 08:11 Ответить
Блеать середньовіччя в найгіршому прояві.....🤬
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19.11.2022 08:11 Ответить
Цікавий варіант педагогіки. Кадирівці їх там патріотично виховають...
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19.11.2022 08:12 Ответить
Будуть шахідів- камікадзе готувати
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19.11.2022 08:20 Ответить
Треба розуміти,що лугандон - це ніякі не "наші люді в окупаціі", це,до 2014 року, 90% мерзоти яка мріяла жити в РАСЄІ або повернути срср.Їх мрії збуваються.Що їм заважало,СІМ РОКІВ,виїхати в Україну?ЖЛОБСТВО та ненависть до всього українського.Так от пох...й кого та куди там вивозять.Треба думати,що робити, з мільонами тих покидьків, після деокупаціі.Там в головах такий рашизм ...
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19.11.2022 08:40 Ответить
Отам нижче коментатор Борис Дородний теж пропонує подумати - айда за бутилкою - може щось придумаєте разо, а якщо ні, зганяєте за другою.
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19.11.2022 09:46 Ответить
Це вже було в 14-му столітті - яничари...
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19.11.2022 09:03 Ответить
Заставят ослов @бать. Это в понимании дондонов "патриотично"
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19.11.2022 09:05 Ответить
....Поджог Сараев, Камаз Отходов и другие официальные лица Чечни.
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19.11.2022 09:09 Ответить
Давайте думать все и быстрее. Что будем делать, когда отвоюем вот то? И цена какая будет тому, что делать придется. Ведь есть у нас места куда стоит давно вложить высокую цену. Оно вернётся. А оттуда...... .
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19.11.2022 09:17 Ответить
Не твого розуму, москалику,справа, що нам з тим робить.
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19.11.2022 09:38 Ответить
Когда то империя в сибирь на каталогу отправляла непослушных,теперь к прирученным моджахедам на пытки.
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19.11.2022 09:22 Ответить
Партия наложниц отправилась в Чечню.А то все овцы да овцы.
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19.11.2022 09:26 Ответить
Патриотизм выковывается кувалдой.
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19.11.2022 10:34 Ответить
Пригожинский апгрейд "серпа и молота". В новом исполнении серпом будет гильотина.
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19.11.2022 14:48 Ответить
Першим ділом вівцейоби проведуть "курс молодого бійця", а там вже по ситуації...
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19.11.2022 10:35 Ответить
Рашисти ***** викрали з України неповнолітніх дітей, це і є черговим ФАКТОМ їх військового злочину!!
ООН та ОБСЄ глибоко стурбовані чи просто зхвильвані???
Столтенберг, тихо нервує….., мабуть!!
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19.11.2022 11:03 Ответить
Столтенберг тихо дрочить.
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19.11.2022 11:15 Ответить
Вони їх вивезли у сексуальне рабство. Кадирівці гвалтують мобіків. А що з цими дітьми будуть робити?
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19.11.2022 11:32 Ответить
 
 