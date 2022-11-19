200 подростков вывезли из Луганщины в Чечню на "военно-патриотическое воспитание", - Центр стратегических коммуникаций
С временно захваченных территорий Луганской области в Чечню незаконно отправили на "военно-патриотическое воспитание" 200 так называемых "трудных" подростков.
Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Верные пехотинцы" Путина мародерят, вывозят в Чечню технику с предприятий и драгоценности", - говорится в сообщении.
"В Луганск прибыл лояльный к кадырову прокурор Глеб Михайлов из Дагестана со своими прокурорами. Его задачей будет, кроме репрессий, легализовать преступления кадыровцев в области".
Результатом "сотрудничества" стала незаконная отправка в Чечню на "военно-патриотическое воспитание" 200 "трудных" подростков", - добавили в Центре.
Сообщается также, что на этой неделе в Донецк приезжали т.н. министр информации Чечни Ахмет Дудаев, депутат парламента Чечни Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов. Вместе с ними Донецк посетила чеченская певица Элина Муртазова.
"Но обязательно с деокупацией Донбасса эта ордынская практика закончится и возмещать ущерб Украине и платить репарации будет вся Россия", - отмечается в сообщении.
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При можливості втекти в любу точку світу, вибрали такий варіант
ООН та ОБСЄ глибоко стурбовані чи просто зхвильвані???
Столтенберг, тихо нервує….., мабуть!!