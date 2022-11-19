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С 10 по 16 ноября в больницы Горловки доставлены 500 раненых военных РФ, - Генштаб

рф,окупанти,арміярф

С 10 по 16 ноября в больничные учреждения Горловки с направления Майорска было доставлено примерно 500 раненых военнослужащих РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"По уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября в город Горловка с направления Майорска в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых - недавно мобилизованные", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19650) Генштаб ВС (6461) Горловка (2384)


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Топ комментарии
+8
Кацапи , здохніть всі 😠
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19.11.2022 07:48 Ответить
+7
Гарна новина , вип"ю кави .
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19.11.2022 07:40 Ответить
+7
покалічена і ще не знищена зековня до Горлівки - Горлівка місто женіхів! 🤣
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19.11.2022 08:07 Ответить
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Гарна новина , вип"ю кави .
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19.11.2022 07:40 Ответить
Кацапи , здохніть всі 😠
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19.11.2022 07:48 Ответить
покалічена і ще не знищена зековня до Горлівки - Горлівка місто женіхів! 🤣
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19.11.2022 08:07 Ответить
два рази не засуджений лігітімний здрис саме студа?
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19.11.2022 08:11 Ответить
Выстрел грянет,
Ворон кружит.
Твой дружок а бурьяне
Неживой лежит.

Так вам блдям і треба.
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19.11.2022 08:34 Ответить
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19.11.2022 08:51 Ответить
Щасливчики...
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19.11.2022 08:38 Ответить
Доктор "Кувалда" всех на ноги пост вылечит короче.
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19.11.2022 09:10 Ответить
Хай би вони здохли.
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19.11.2022 09:32 Ответить
Но выживут не все. Русская медицина тайный агент Украины
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19.11.2022 10:47 Ответить
 
 