С 10 по 16 ноября в больницы Горловки доставлены 500 раненых военных РФ, - Генштаб
С 10 по 16 ноября в больничные учреждения Горловки с направления Майорска было доставлено примерно 500 раненых военнослужащих РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"По уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября в город Горловка с направления Майорска в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых - недавно мобилизованные", - говорится в сообщении.
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Ворон кружит.
Твой дружок а бурьяне
Неживой лежит.
Так вам блдям і треба.
на ноги поствылечит короче.