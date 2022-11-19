Ночью оккупанты выпустили более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине

Россияне обстреляли три громады Днепропетровщины – Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Никопольщина ночью снова содрогалась от вражеских выстрелов…

Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три громады - Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.

Направили на мирные города и села более 60 снарядов.

Люди целые. Поврежденное жилье, хозяйственные постройки и автомобили. Детали обстрелов еще уточняются", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что в других районах ночь прошла с тревогой, но без ударов, и в эту минуту спокойно.

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