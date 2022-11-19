Ночью оккупанты выпустили более 60 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине
Россияне обстреляли три громады Днепропетровщины – Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Никопольщина ночью снова содрогалась от вражеских выстрелов…
Россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии три громады - Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.
Направили на мирные города и села более 60 снарядов.
Люди целые. Поврежденное жилье, хозяйственные постройки и автомобили. Детали обстрелов еще уточняются", – говорится в сообщении.
Отмечается также, что в других районах ночь прошла с тревогой, но без ударов, и в эту минуту спокойно.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
mykola1a3 Vasylev
показать весь комментарий19.11.2022 07:51 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Анатолий К #427424
показать весь комментарий19.11.2022 08:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль